Teheranul afirmă că 2.000 de persoane au fost ucise în timpul protestelor. SUA îşi îndeamnă cetăţenii să părăsească Iranul

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă marţi, după ce a primit de la Guvern doar 317 milioane de lei, până la votarea bugetului PMB, cel mai probabil în luna martie, că în acest început de an, PMB nu are bani nici să treacă strada. Primarul spune că vor urma restructurări, comasări, tăieri de cheltuieli şi, deşi îşi va lua toate înjurăturile necesare, în luna martie va veni deja cu un prim pachet de reforme. Primarul subliniază că aceste măsuri nu sunt suficiente şi, oricât ar tăia şi restructura şi eficientiza, nu vor putea acoperi datoriile generate de subvenţiile la STB şi Termoenergetica astfel că la Legea Bugetului din acest an este imperios ca Primăria Municipiului Bucureşti să primească 70% din Bugetul oraşului. Ciucu anunţă că va propune tuturor partidelor din Consiliul General şi din Parlament un pact, astfel încât Primăria Capitalei să fie funcţională.