Guvern: Ofiţerul de presă din cadrul Direcţiei de Comunicare care a împiedicat jurnaliştii să îi ia declaraţii premierului, la Parlament, sancţionat cu reducerea salariului de bază cu 5%, pe o durată de o lună
News.ro, 13 ianuarie 2026 14:50
Guvernul anunţă, marţi, că ofiţerul de presă din cadrul Direcţiei Comunicare de la palatul Victoria, care a împiedicat jurnaliştii, la Parlament, să îi ia declaraţii premierului Ilie Bolojan, a fost sancţionat cu reducerea salariului de bază cu 5%, pe o durată de o lună.
• • •
Acum 5 minute
15:30
Ministerul Mediului: România a primit Avizul Formal pentru îndeplinirea condiţiilor de mediu în procesul de aderare la OCDE/ Buzoianu: Este unul din cele mai complexe dosare şi a fost necesară adoptarea a peste 12 acte normative # News.ro
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă, marţi, că România a primit Avizul Formal pentru îndeplinirea condiţiilor de mediu în procesul de aderare la OCDE, după ce a îndeplinit condiţiie necesare. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că este unul din cele mai complexe dosare de îndeplinit pentru aderarea la OCDE şi a fost necesară adoptarea a peste 12 acte normative.
15:30
Procurorul special cere pedeapsa cu moartea împotriva fostului preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, acuzat de insurecţie # News.ro
Procurorul special al Coreei de Sud a solicitat marţi pedeapsa cu moartea pentru fostul preşedinte Yoon Suk Yeol, acuzat de insurecţie pentru impunerea, pentru scurt timp, a legii marţiale în decembrie 2024, informează AFP şi Reuters.
15:30
Bărbatul din Caraş-Severin care a muşat de mâini şi picioare trei poliţişti care au încercat să îl imobilizeze a fost arestat preventv # News.ro
Bărbatul din oraşul Bocşa, judeţul Caraş- Severin, care a muşat trei poliţişti când aceştia au încercat să îl imobilizeze, a fost arestat preventiv în urma deciziei magistraţilor de la Judecătoria Reşiţa. El este acuzat de ultraj.
Acum 10 minute
15:20
Căpitanul echipei Franţei, Kylian Mbappé, nu a participat marţi la primul antrenament al lui Alvaro Arbeloa, care va ocupa banca formaţiei Real Madrid de la plecarea lui Xabi Alonso.
Acum 30 minute
15:00
Poliţiştii au deschis o anchetă după ce un nou-născut a murit la o clinică din Craiova, fiind reclamată o conduită necorespunzătoare a personalului medical.
15:00
Veşti bune de la meteorologi: de miercuri, temperaturi în creştere, cu valori maxime de până la 10 grade şi minime în jur de minus şase până la 2-3 grade # News.ro
Meteorologii anunţă că începând de miercuri temperaturile vor fi în creştere, cu valori maxime de până la 10 grade Celsius şi minime în jur de minus şase până la 2-3 grade. „Până la finalul săptămânii, cel puţin, contăm pe temperaturi pozitive, în întreaga ţară”, afirmă directorul Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu.
15:00
Accident într-o zonă greu accesibilă din Rodna / Unui bărbat i-a căzut un lemn pe picior / Intervin mai multe echipaje / Elicopterul nu poate ajunge în zonă din cauza vremii # News.ro
Mai multe echipaje intervin, marţi, în zona greu accesibilă a localităţii Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud, unde o persoană a fost accidentată de un copac în pădure. Elicopterul SMURD nu poate ajuunge în zonă din cauza vremii.
Acum o oră
14:50
14:50
Teheranul afirmă că 2.000 de persoane au fost ucise în timpul protestelor. SUA îşi îndeamnă cetăţenii să părăsească Iranul # News.ro
Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv personal de securitate, au fost ucise în protestele din Iran, a declarat marţi pentru Reuters un oficial iranian, fiind pentru prima dată când autorităţile recunosc numărul mare de victime în urma revoltelor sociale care au loc la nivel naţional şi care durează de două săptămâni. Statele Unite au cerut luni cetăţenilor lor să părăsească Iranul fără întârziere, avertizând că protestele în curs din ţară „se intensifică şi ar putea deveni violente”.
14:50
Guvernul prezintă poziţia MAE privind Acordul Mercosur: Negocierile au avut loc pe filiera comercialǎ şi între liderii politici / Etapa finală a procesului decizional naţional va fi adoptarea de Parlament a legii de ratificare a Acordului UE-Mercosur # News.ro
Guvernul a prezentat, marţi, poziţia Ministerului de Externe privind votul României în favoarea Acordului UE-Mercosur că negocierile au avut loc pe filiera comercialǎ şi între liderii politici, negocieri în urma cărora s-au obţinut resurse adiţionale pentru fermierii din România, o clauză de salvgardare in cazul unei variaţii de 5% a preţurilor şi volumelor produselor agricole importate şi un control mai riguros privind reapectarea regulilor sanitar veterinare pentru produsele agricole importate din Mercosur. MAE mai arată că etapa finală a procesului decizional naţional va fi adoptarea de Parlament a legii de ratificare a Acordului UE-Mercosur.
14:40
AUR spune că a susţinut constant şi argumentat, de-a lungul timpului, că reunirea cu România este singura soluţie pentru Republica Moldova / Aşteptăm poziţionarea Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) în această privinţă # News.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) spune marţi că şi-a asumat reunirea Republicii Moldova cu România prin statutul său şi a luat act de declaraţiile Maiei Sandu, preşedintele Republicii Moldova pe acest subiect. AUR arată că, pe plan intern, până în prezent, atitudinea preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost până acum de minimalizare a curentului unionist şi aşteaptă poziţionarea Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), partidul de guvernământ din Republica Moldova, în această privinţă, pentru ca atitudinea acesteia să nu se transforme doar într-un exerciţiu de imagine pentru presa străină şi eventual pentru opinia publică din România.
Acum 2 ore
14:20
Fifor (PSD): Ventilarea în spaţiul public a ideii că militarii „se pensionează la 48 de ani” nu este o confuzie inocentă. Este o manevră abjectă de manipulare, menită să inducă în societate percepţia falsă că militarii ar fi o categorie privilegiată # News.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, afirmă marţi că ventilarea în spaţiul public a ideii că militarii „se pensionează la 48 de ani” nu este o confuzie inocentă ci este o manevră abjectă de manipulare, menită să inducă în societate percepţia falsă că militarii ar fi o categorie privilegiată
14:20
Pilotul Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 30 în etapa a noua a Raliului Dakar, disputată marţi, la Wadi ad-Dawasir.
14:10
Consiliul Judeţean Cluj: Peste 12.400 de părinţi au apelat serviciul de telemedicină ALOPEDI în anul 2025 / Pentru 8,2% dintre copii a fost necesară prezentarea imediată într-un serviciu de urgenţă, iar în 15 cazuri s-a sunat la 112 # News.ro
Consiliul Judeţean Cluj anunţă, marţi, că, în anul 2025, peste 12.400 de părinţi au apelat serviciul de telemedicină ALOPEDI, gestionat de Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii. ”Ceea ce e cu adevărat important e faptul că majoritatea problemelor micilor pacienţi au putut fi soluţionate telefonic”, a precizat preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe.
14:10
Stagiunea 2025/ 2026 a Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian” se reia în 15 ianuarie # News.ro
Stagiunea 2025/ 2026 (ianuarie-iunie) a Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian” se reia în 15 ianuarie. Biletele se vor pune în vânzare cu două luni în avans faţă de data spectacolului.
14:10
Călin Georgescu, obligat de instanţă să achite amenda de 50.000 de lei primită anul trecut pentru încălcarea legislaţiei privind datele cu caracter personal/ Decizia Tribunalului Ilfov nu este definitivă # News.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu este obligat să achite amenda de 50.000 de lei primită anul trecut de la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru că, în perioada 6 decembrie 2024 - 3 aprilie 2025 a stocat şi accesat informaţii prin instalarea de module cookies, fără să aibă consimţământul expres al utilizatorilor şi fără ca aceştia să fie informaţi. Georgescu a cerut în instanţă anularea amenzii, însă Tribunalul Ilfov i-a respins contestaţia. Decizia Tribunalului Ilfov nu este definitivă, putând fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare.
14:10
Grevă japoneză la Fabrica de arme Cugir. Muncitorii, nemulţumiţi că nu au contract colectiv de muncă: Conducerea nu se mai comportă ca nişte administratori, ci ca nişte stăpâni # News.ro
Angajaţii Fabricii de Arme Cugir au intrat în grevă japoneză, protestând astfel faţă de faptul că la nivelul fabricii nu există un contract colectiv de muncă (CCM) şi că, după o discuţie pe acest subiect care a avut loc în octombrie anul trecut, conducerea nu a mai purtat nicio negociere cu angajaţii pe acest subiect. Liderul de sindicat Ioan Neagu a declarat pentru News.ro că nu există o revendicare anume pe care directorii şi Consiliul de administraţie să fi respins-o, pentru că nu s-a ajuns la faza de negocieri, ci pur şi simplu şefii „nu se mai comportă a nişte administratori, ci a nişte stăpâni” de când au mandate de 4 ani.
14:10
Asociaţia Help Autism construieşte un centru multifunctional pentru copiii dintr-o comună din judeţul Dâmboviţa, proiect cu o valoare totală de 11,5 milioane lei # News.ro
Asociaţia Help Autism construieşte un centru multifunctional pentru copiii din comuna Bezdead, judeţul Dâmboviţa. Proiectul are o valoare totală de 11,52 milioane lei, dintre care 11,36 milioane lei reprezintă finanţare nerambursabilă.
14:00
Hidrologii anunţă că, în ianuarie, debitele râurilor din România se vor situa la 30–50% din mediile multianuale lunare / Debite sub 30% pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad / Tendinţele se vor păstra şi în lunile următoare # News.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor anunţă, marţi, că, în luna ianuarie, debitele râurilor din România se vor situa la 30–50% din mediile multianuale lunare, cu valori mai scăzute pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
13:50
ONU solicită „o anchetă independentă” în cazul femeii ucise în Minneapolis de poliţia americană pentru imigrare # News.ro
Organizaţia Naţiunilor Unite a cerut marţi o anchetă „rapidă şi independentă” după ce un agent al serviciului american de imigrare (ICE) a împuşcat o femeie în Minneapolis săptămâna trecută, declanşând o serie de proteste în Statele Unite, relatează AFP.
13:50
Ciucu: În acest început de an, PMB nu are bani nici să treacă strada / Vor urma restructurări, comasări, tăieri de cheltuieli. Îmi voi lua toate înjurăturile necesare / E imperios să primim 70% din Bugetul oraşului, cer partidelor un pact # News.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă marţi, după ce a primit de la Guvern doar 317 milioane de lei, până la votarea bugetului PMB, cel mai probabil în luna martie, că în acest început de an, PMB nu are bani nici să treacă strada. Primarul spune că vor urma restructurări, comasări, tăieri de cheltuieli şi, deşi îşi va lua toate înjurăturile necesare, în luna martie va veni deja cu un prim pachet de reforme. Primarul subliniază că aceste măsuri nu sunt suficiente şi, oricât ar tăia şi restructura şi eficientiza, nu vor putea acoperi datoriile generate de subvenţiile la STB şi Termoenergetica astfel că la Legea Bugetului din acest an este imperios ca Primăria Municipiului Bucureşti să primească 70% din Bugetul oraşului. Ciucu anunţă că va propune tuturor partidelor din Consiliul General şi din Parlament un pact, astfel încât Primăria Capitalei să fie funcţională.
Acum 4 ore
13:30
BBC va depune o moţiune pentru respingerea procesului de calomnie în valoare de 10 miliarde de dolari intentat de Trump, în legătură cu editarea emisiunii „Panorama” # News.ro
BBC va depune o moţiune pentru respingerea procesului de calomnie în valoare de 10 miliarde de dolari intentat de preşedintele Donald Trump, contestând cazul pe motive jurisdicţionale şi contestând afirmaţiile potrivit cărora postul de televiziune a acţionat cu rea intenţie, potrivit documentelor judiciare depuse luni şi relatate de BBC News.
13:30
Socialiştii lui Igor Dodon vor ca Maia Sandu să fie pusă sub acuzare pentru trădare, după declaraţiile referitoare la unirea cu România # News.ro
Socialiştii fostului preşedinte prorus al Republicii Moldova Igor Dodon cer Procuraturii Generale, serviciilor de informaţii şi altor organe competente să o pună sub acuzare pentru trădare pe şefa statului, Maia Sandu, după ce aceasta a declarat într-un interviu acordat unor jurnalişti britanici că ar vota la un eventual referendum pentru unirea ţării cu România. Menţinerea Maiei Sandu în funcţia de preşedinte reprezintă o ameninţare pentru existenţa Republicii Moldova, susţine Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM), care, ca şi Moscova, o consideră „ilegitimă” pe şefa statului.
13:30
Premierul Ilie Bolojan, întâlnire cu preşedintele Asociaţiei Comitetelor Olimpice Europene (EOC), Spyros Capralos / România se pregăteşte să găzduiască, pentru a doua oară, Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), ediţia de iarnă 2027 # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit, marţi, la Palatul Victoria, pe preşedintele Asociaţiei Comitetelor Olimpice Europene (EOC), Spyros Capralos. La întrevedere a participat şi viceprim-ministrul Tanczos Barna. România se pregăteşte să găzduiască, pentru a doua oară, Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), ediţia de iarnă 2027, care va avea loc la Braşov, premierul Ilie Bolojan afirmând că Guvernul va susţine organizarea acestor evenimente, în limitele condiţiilor economice actuale.
13:20
”Experiment” al jandarmilor montani din Harghita, la -17 grade / Apa s-a transformat în gheaţă în câteva secunde – VIDEO # News.ro
Jandarmii montani din Harghita au făcut un ”experiment”, pentru a demonstra condiţiile în care se lucrează, la -17 grade Celsius. Apa turnată dintr-un termos a îngheţat în doar câteva secunde.
13:20
Antrenorul interimar Fred Grim va termina sezonul la Ajax Amsterdam, niciun înlocuitor nefiind prevăzut înainte de vara viitoare, potrivit presei olandeze.
13:10
Ziua Culturii Naţionale, la reprezentanţele ICR - Concerte, spectacole, lecturi, conferinţe, proiecţii de film, expoziţii şi evenimente editoriale # News.ro
Institutul Cultural Român şi reprezentanţele sale din străinătate, alături de numeroşi parteneri din ţară şi din lume, organizează un amplu program de evenimente dedicate Zilei Culturii Naţionale, sărbătorită la 15 ianuarie. La Opera Naţională Bucureşti va avea loc, joi, de la ora 19.00, un concert care va reuni Orchestra Metropolitană Bucureşti, dirijată de Daniel Jinga, şi artişti de renume internaţional - Ştefan Pop, Ramona Zaharia, Raluca Ştirbăţ, Damian Drăghici şi Alexandru Tomescu.
12:50
Lebede blocate în gheaţă, pe un lac din Constanţa / În Bihor, un câine a căzut în apa Crişului Repede, după ce gheaţa a cedat sub greutatea lui / Au intervenit pompierii – FOTO / VIDEO # News.ro
Din cauza temperaturilor deseobite de scăzute la nivelul întregii ţări, au existat cazuri de păsări şi animale blocate în gheaţă. Astfel, la Constanţa, pompierii au fost solicitaţi să intervină după ce mai multe lebede au rămas blocate pe un lac din municipiul Constanţa. În judeţul Bihor, pompierii au salvat un câine care căzuse în apa Crişului Repede după ce gheaţa a cedat sub greutatea lui. Patrupedul a fost dus la un adăpost de animale pentru a-i fi identificat stăpânul.
12:50
Senatorul PSD Daniel Zamfir: USR a luat Guvernul pe persoană fizică. Acordul pentru MERCOSUR nu s-a discutat în Coaliţie. Inacceptabil! / Sper să nu aibă useriştii tupeul să ceară susţinere pentru dna Ţoiu, la moţiunea ce va să vină # News.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir acuză marţi USR că a luat Guvernul pe persoană fizică, el precizând că Acordul pentru MERCOSUR nu s-a discutat în Coaliţie, un lucru inacceptabil iar ministrul de Externe, Oana Ţoiu, mandatează, în nume personal, pe reprezentantul României la UE să voteze pentru acest acord. El mai spune că speră să nu aibă useriştii tupeul să ceară susţinere pentru ministrul Ţoiu, la moţiunea ce va să vină.
12:50
Europarlamentarii AUR: Ursula von der Leyen nu are mandat legal pentru semnarea Acordului MERCOSUR # News.ro
Europarlamentarii Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), Georgiana Teodorescu, Adrian Axinia si Gheorghe Piperea, au sesizat oficial Comisia Europeană şi Consiliul European cu privire la lipsa mandatului legal necesar pentru semnarea Acordului UE–MERCOSUR, anunţată pentru zilele următoare în Paraguay.
12:50
Navă încărcată cu 1.133 de tone de fertilizator, scufundată parţial în Dunăre/ Şlepul eşuase pe un banc de nisip în zona Zimnicea/ Probele de apă prelevate luni indică o depăşire la amoniu/ Măsuri dispuse de Prefectura Teleorman şi de Căpitănia Giurgiu # News.ro
O navă încărcată cu 1.133 de tone de fertilizator granulat s-a scufundat parţial în Dunăre, incidentul fiind semnalat Prefecturii Teleorman în 9 ianuarie 2026. Şlepul eşuase în decembrie anul trecut pe un banc de nisip în zona Portului Zimnicea, în afara rutei principale de navigaţie, informează Prefectura Teleorman. Aceeaşi sursă menţionează că probele de apă prelevate luni din apele fluviului de către inspectorii de mediu indică o depăşire la indicatorul amoniu. Nava se deplasa pe ruta Vukovar - Giurgiu. Prefectura a dispus monitorizarea continuă a apei, informarea autorităţilor din aval despre evoluţia situaţiei, informarea populaţiei cu privire la posibile riscuri şi monitorizarea stării navei. Căpitănia Zonală Giurgiu (CZG) a impus armatorului un termen minim de zece zile pentru începerea operaţiunilor de scoatere a epavei. „Armatorul ne-a contactat şi ne-a spus că se încadrează în termenul nostru de începere a lucrărilor”, a declarat, marţi, pentru News.ro Florin Oprea, şeful CZG.
12:40
România va participa, între 22 ianuarie - 3 februarie, la a 57-a ediţie a Târgului Internaţional de Carte de la Cairo, cel mai important eveniment de profil din lumea arabă şi din Africa, în calitate de ţară invitată de onoare, marcând 120 de ani de relaţii diplomatice România-Egipt.
12:40
Hunedoara: O femeie şi-a bătut sora şi nepoata / A fost deschis dosar penal şi va fi emis ordin de protecţie # News.ro
O femeie de 31 de ani din judeţu Hunedoara şi-a bătut sora şi pe fiica acesteia, în urma unei discuţii contradictorii. Poliţiştii au intervenit şi urmează să emită ordin de protecţie provizoriu. De asemenea, a fost întocmit dosar penal pentru violenţă în familie.
12:30
Galaţi: Tânăr de 26 de ani, prins când circula cu 169 km/h în localitate, pentru a doua oară în ultimele şase luni / I s-a reţinut ppermisul, dar a doua zi a fost din nou depistat la volan / Este cercetat penal # News.ro
Un tânăr de 26 de ani a fost prins când circula cu 169 km/h într-o loalitate din judeţul Galaţi, pentru a doua oară îm ultimele şase luni. A fost amendat, i s-a reţinut ppermisul, dar a doua zi a fost din nou depistat la volan, fiind cercetat penal.
12:30
Echipa de Formula 1 Alpine a anunţat, marţi, plecarea lui Jack Doohan, pilotul său de rezervă, după ce cele două părţi au ajuns la un acord în acest sens.
12:30
Aproape 40 de pacienţi cu gripă şi viroze respiratorii sunt internaţi la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, numărul fiind mult mai mare faţă de anul trecut. Medic: Nu este târziu să ne vaccinăm # News.ro
Managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, medicul Florin Roşu, susţine că numărul pacienţilor cu gripă şi viroze respiratorii este mult mai mare ca anul trecut, în prezent în această unitate medicală fiind internaţi 21 de pacienţi cu gripă şi alţi 17 cu viroze respiratorii.
12:30
Ministerul Educaţiei: Apel deschis - proiecte de învăţare în domeniul media, finanţate de Comisia Europeană / Cererile de finanţare se pot depune până în 6 februarie / Cui se adresează # News.ro
Ministerul Educaţiei anunţă, marţi, că, până în 6 februarie, se pot depune cereri de finanţare pentru proiecte de învăţare în domeniul media, fiind vizate comunităţile rurale şi cele din oraşele mici. Finanţarea, de 50.000 de euro, este asigurată de către Comisia Europeană.
12:20
Kim Jong Un şi-a reorganizat securitatea personală. Este posibil să fi avut suspiciuni în legătură cu o tentativă de asasinat, crede Seulul # News.ro
Kim Jong Un a înlocuit trei responsabili cu securitatea sa personală, a afirmat marţi Seulul, un posibil semn că liderul nord-coreean se teme pentru viaţa sa. Potrivit Ministerului Unificării din Coreea de Sud, responsabil cu relaţiile cu Phenianul, trei agenţii de stat care se ocupă de securitatea lui Kim şi-au schimbat şefii, relatează AFP.
12:20
Cushman & Wakefield Echinox: Principalii investitori imobiliari din România anticipează creşterea chiriilor şi stabilizarea cererii pentru închirierea de spaţii noi în 2026 # News.ro
Principalii investitori şi dezvoltatori imobiliari din România se aşteaptă la o creştere a chiriilor în 2026, mai ales pe segmentul de birouri, şi la o consolidare a cererii de spaţii imobiliare noi, arată un studiu realizat de compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.
12:20
Seriale noi la BBC First - „The Hack”, despre unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria presei britanice, şi o altă adaptare a „Great Expectations” # News.ro
BBC First propune anul acesta noi seriale. „Reporterul sub acoperire" (The Hack) - o dramă inspirată din fapte reale, care explorează unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria presei britanice, totul cu o distribuţie de excepţie, condusă de David Tennant, Toby Jones şi Robert Carlyle. În zilele de miercuri, de la ora 22:00.
12:20
12:10
Agroland Business System a achiziţionat Avirom SRL, companie românească activă în producţia agrozootehnică, din judeţul Buzău # News.ro
Agroland Business System SA anunţă finalizarea achiziţiei Avirom SRL, companie românească activă în producţia agrozootehnică, cu facilităţi situate în judeţul Buzău.
12:10
Nicuşor Dan anunţă că 2.883 de liceeni au depus candidaturi pentru cele 20 de locuri disponibile în Programul FLEX: Demonstrează cât de puternică este dorinţa tinerilor de a se forma prin educaţie de calitate, deschidere internaţională şi valori democrati # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, marţi, că 2.883 de liceeni români s-au înscrie pentru cele 20 de locuri disponibile în Programul FLEX pentru anul şcolar 2026-2027, fiinnd interesaţi să studieze şi să locuiască un an de zile în Statele Unite ale Americii. ”Interesul excepţional al liceenilor români demonstrează cât de puternică este dorinţa tinerilor noştri de a se forma prin educaţie de calitate, deschidere internaţională şi valori democratice, apreciază preşedintele.
12:10
Directorul sportiv al FC Barcelona, despre plecarea lui Xabi Alonso de la Real Madrid: După o înfrângere împotriva celui mai mare rival, totul se complică # News.ro
Actualul director sportiv al FC Barcelona, Deco, a vorbit despre demiterealui Xabi Alonso de la Real Madrid în emisiunea El Larguero de la Cadena SER, la doar 24 de ore după eşecul din finala Supercupei Spaniei.
12:10
Preşedintele Nicuşor Dan l-a decorat post-mortem pe comisarul-şef de poliţie Mîrzacu Marius-Daniel, care a murit la locul de muncă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan l-a decorat, marţi, post-mortem, cu gradul profesional de chestor de poliţie, pe comisarul-şef de poliţie Mîrzacu Marius-Daniel din Ministerul Afacerilor Interne, care a murit sâmbătă în timp ce se afla la muncă.
12:00
Iranul a întrerupt accesul la internet din cauza „operaţiunilor teroriste”, a declarat şeful diplomaţiei iraniene la Al Jazeera/ Legăturile telefonice internaţionale au fost reluate # News.ro
Iranul a întrerupt comunicaţiile prin internet din 8 ianuarie deoarece „operaţiuni teroriste” au început în timpul manifestaţiilor, iniţial legate de revendicări economice, a afirmat marţi şeful diplomaţiei pe canalul Al Jazeera. Intreruperea internetului durează de 108 ore, potrivit ONG-ului Netblocks.
12:00
Alina Gorghiu: Violenţa domestică nu are gen / 20% dintre victime sunt bărbaţi / Copiii - afectaţi direct sau martori ai violenţei din familie / Violenţa domestică este infracţiune indiferent cine este agresorul # News.ro
Preşedintele Comisiei speciale împotriva violenţei domestice, deputatul Alina Gorghiu, a afirmat, marţi, că, deşi majoritatea victimelor sunt femei, sunt şi foarte mulţi bărbaţi care cad victime, De asemenea, copiii sunt fie afectaţi direct, fie sunt martori ai viollenţei în familie. ”Violenţa domestică este infracţiune indiferent cine este agresorul”, a transmis Gorghiu.
11:40
Dr. Luciana-Claudia Moisa-Luca, MedLife: „Detectarea unei valori crescute a calcemiei totale este un prim semnal de alarmă!” # News.ro
Oboseala persistentă, setea exagerată, durerile osoase sau pietrele la rinichi pot părea probleme banale sau fără legătură între ele. În realitate, ele pot avea o cauză comună: hiperparatiroidismul primar, o afecţiune endocrină frecvent subdiagnosticată, dar cu impact major asupra sănătăţii.
11:40
Iniţiativa privind legalizarea prostituţiei - Patriarhia Română: "Prostituţia reprezintă o formă gravă de exploatare şi tranzacţionare a trupului omenesc în scop financiar iar legiferarea nu va conduce la eradicarea traficului de persoane" # News.ro
Patriarhia Română a transmis, în contextul iniţiativei de legalizare a prostituţiei, că aceasta "reprezintă o formă gravă de exploatare şi tranzacţionare a trupului omenesc în scop financiar iar legiferarea ei nu va conduce la eradicarea traficului de persoane".
11:40
Pacientă agresată la Spitalul Bălăceanca / Un bărbat de 58 de ani, asistent medical, arestat la domiciliu pentru purtare abuzivă # News.ro
Un asistent medical de la Spitalul Bălăceanca, în vârstă de 58 de ani, a fost arestat la domiciliu, fiind acuzat de purtare abuzivă. Ancheta a fost demarată după ce bărbatul ar fi fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce agresează o pacientă de 30 de ani.
