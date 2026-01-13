Mitropolia Germaniei a oferit un ajutor important Asociației „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Hârja

16:50

Mănăstirea Christiana din Capitală și-a cinstit sâmbătă ocrotitorul, pe Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești. Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți în biserica mică a mănăstirii, unde se păstrează o icoană cu un fragment din moaștele sfântului. „Icoana Sfântului Antipa de la Calapodești a ajuns la noi pe 1 iunie 2002.…