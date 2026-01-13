Revoluție sângeroasă în Iran. 2.000 de protestatari, uciși. Spitalele, copleșite. Regimul strigă „teroriștii!”

Newsweek.ro, 13 ianuarie 2026 14:50

Aproximativ 2.000 de persoane au fost ucise în protestele din Iran, potrivit unui oficial citat de R...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
15:30
Cine plătește taxa de 25 de lei pentru coletele de la Temu și ce se întâmplă dacă nu e achitată Newsweek.ro
De la 1 ianuarie 2026, în România s-a introdus o taxă de 25 de lei pentru coletele care ajung din a...
Acum 10 minute
15:20
Modificările la pensiile militare duc la „dezertatea” a 23.000 de angajați. „Sistemul de apărare va colapsa” Newsweek.ro
Amenințare fără precedent după ce guvernul a anunțat că vrea să facă modificări în ceea ce privește ...
15:20
CCIR: Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru economia românească Newsweek.ro
Biroul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) a decis în unanimitate să sp...
15:20
Ce mașini noi și-au luat românii în 2025? Dacia și Toyota, pe primele locuri. Două mărci premium, în Top 10 Newsweek.ro
Românii și-au luat 156.803 mașini noi în 2025, piața auto încheind anul cu o creștere de 3,7%. Dacia...
Acum 30 minute
15:00
Cum ne putem proteja de frig? Recomandările Ministerului Sănătății pentru populație Newsweek.ro
Marți, Ministerul Sănătății, a emis o informare publică în contextul temperaturilor scăzute. Informa...
Acum o oră
14:50
Revoluție sângeroasă în Iran. 2.000 de protestatari, uciși. Spitalele, copleșite. Regimul strigă „teroriștii!” Newsweek.ro
Aproximativ 2.000 de persoane au fost ucise în protestele din Iran, potrivit unui oficial citat de R...
14:40
Misiune de salvare a salvamontiștilor în condiții extreme, în Munții Maramureșului. 30 ore de căutări Newsweek.ro
Salvamont Maramureș a dus la bun sfârșit o misiune extremă de salvare în Munții Maramureșului, zona ...
Acum 2 ore
14:30
Ce salariu avea Măruță, dat afară de Pro TV după 18 ani? Taxa la școala privată a copiilor, peste 18.000 € Newsweek.ro
Cătălin Măruță, vedeta TV care a rupt ani buni audiențele cu show-ul „La Măruță”, a fost dat afară d...
14:20
Escrocherie cu pachete inexistente, în România. Totul începe cu un mesaj. Polițiștii trag un semnal de alarmă Newsweek.ro
Inspectoratul de Poliție Județean Buzău atenționează asupra unei metode de fraudare care folosește f...
14:00
Navă încărcată cu 1.133 de tone de fertilizator, scufundată în Dunăre. Risc de poluare a fluviului Newsweek.ro
Un incident grav s-a produs pe Dunăre, în dreptul orașului Zimnicea, unde o barjă încărcată cu peste...
14:00
Armata caută 1.000 de voluntari plătiți cu 27.000 lei. În caz de război au 15 zile să se prezinte la unitate Newsweek.ro
Legea armatei voluntare a intrat în vigoare, iar în februarie sau martie se vor face recrutări. Mini...
13:50
„Sfârșitul unei ere” pentru Putin. Rusia, tot mai izolată pe scena globală. Aliații dictatori se prăbușesc Newsweek.ro
Războiul din Ucraina s-a transformat într-un conflict de uzură, iar rețeaua globală de aliați a Mosc...
13:40
Eurostat: Ungaria, mai atractivă ca România. De 3 ori mai mulți turiși au vizitat Budapesta față de București Newsweek.ro
Eurostata a dat verdictul în ceea ce privește turismul pe baza numărului de înnoptări. Astfel, Ungar...
Acum 4 ore
13:30
Franța introduce tarife mai mari la muzee pentru turiștii din afara Uniunii Europene Newsweek.ro
Franța introduce tarife mai mari la muzee pentru turiștii din afara Uniunii Europene, pentru a finan...
13:20
Berlinul și Parisul, „în război” pe tema achiziției armelor SUA pentru Kiev din împrumutul de 90.000.000.000 € Newsweek.ro
Germania și Țările de Jos (Olanda n.red) resping presiunile Franței de a limita cheltuielile Ucraine...
13:10
Val de concedieri în comerțul cu amănuntul într-o mare economie europeană. Sute de oameni, dați afară Newsweek.ro
Anul 2025 a adus vremuri dificile pentru sectorul comerțului cu amănuntul din Polonia. Mai multe lan...
13:00
Gheaţa închide aeroporturile din Viena, Bratislava şi Budapesta şi perturbă zborurile la Praga Newsweek.ro
Condiţiile de formare a poleiului au obligat, marţi, personalul aeroportuar să sisteze operaţiunile ...
12:40
Titlurile de stat Tezaur 2026, o soluție de investiții sigure? Ce dobânzi oferă statul la început de an Newsweek.ro
Ministerul Finanțelor a lansat primele titluri de stat Tezaur din 2026, disponibile pentru populație...
12:20
Managerul Spitalului de Boli Infecţioase Iaşi: Ne aşteptam la o creştere a cazurilor de virozelor respiratorii Newsweek.ro
Managerul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva" din Iaşi, dr. Florin Roşu, a declar...
12:00
Bolnavii îngheață în mai multe spitale din București. Temperatură și de 16 grade Celsius în saloane Newsweek.ro
Aproape jumătate din blocurile din București racordate la sistemul centralizat de termoficare nu au ...
12:00
Trump pregătește terenul pentru anexarea Groenlandei. Proiectul de lege republican care ar distruge NATO Newsweek.ro
Un congresman republican a prezentat un proiect de lege care ar permite administrației Trump să urmă...
11:50
15 cazuri în care pensionarii trebuie să dea înapoi banii din pensie. Legea nu iartă pe nimeni Newsweek.ro
Există cazuri, nu puține în care pensionarii trebuie să restituie banii înapoi din pensie. Situațiil...
11:40
Zona din România unde zăpada a ajuns la 75 de centimetri, iar termometrele au indicat și -18 grade Celsius Newsweek.ro
Este iarnă în toată regula în acest an în România. Într-o zonă din nordul țării, de exemplu, zăpada ...
Acum 6 ore
11:20
Indemnizațiile de handicap ajung mâine în conturile beneficiarilor. Ce sume vor fi virate? Newsweek.ro
Începând cu 14.01.2026, vor intra în conturile beneficiarilor indemnizațiile pentru nevăzători, inde...
11:20
Industria care a adus peste 40.000.000.000 € în 11 luni în România, a tras frâna de mână în 2025: -2,6% Newsweek.ro
Industria auto, care a adus peste 40.000.000.000 € în primele 11 luni din 2025 în România, a tras fr...
11:10
Escrocheria Mouse jacking care te lasă fără mașină în câteva secunde. Hoții nu lasă urme Newsweek.ro
Mouse Jacking este o nouă metodă de furt de mașini care începe să ia amploare în Europa. Hoții pot f...
11:10
Călin Georgescu, în delir: „Cei care nu își iubesc țara dau oamenilor de mâncare. Acordul Mercosur e o otravă” Newsweek.ro
Prorusul Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață la Poliția Buftea pentru a semna controlul ju...
11:10
Calorifer clasic sau electric: care este alegerea potrivită pentru confort și costuri? Newsweek.ro
Încălzirea locuinței este una dintre cele mai importante decizii pe care le luăm în sezonul rece. Al...
10:50
Un cunoscut lanț de supermarketuri intră în insolvență. Viitor incert pentru 3.000 de angajați Newsweek.ro
Retailerul Edeka Feneberg a depus cererea de insolvență la tribunalul districtual. Se iau în conside...
10:40
Gerul face victime în România. Un bărbat a murit de frig la Timișoara. Alți 3 oameni, duși la spital Newsweek.ro
Un bărbat în vârstă de 65 de ani, din Timişoara, a murit de hipotermie. Vecinii au chemat ambulanţa ...
10:30
VIDEO Cea mai mare captură de cocaină din Spania: 10 tone. Drogurile, ascunse într-un vapor plin cu sare Newsweek.ro
Polițiști din Spania au făcut cea mai mare captură de cocaină din istorie. Zece tone de droguri au f...
10:20
De ce e bine să pui frunze de dafin în mașina de spălat? Trucul despre care nu știa aproape nimeni Newsweek.ro
Frunzele de dafin uscate nu sunt bune doar în mâncare. Puțini știu că această frunză aromată poate f...
10:10
Grecia angajează români în hoteluri de 5 stele. Ce salariu oferă? Toate funcțiile disponibile Newsweek.ro
Grecia se pregătește de sezonul estival iar hotelurile au scos deja la concurs locuri de muncă pentr...
10:00
Blocaj politic la Sofia. Semnalul noilor alegeri anticipate. Cel mai mare partid refuză mandatul de guvernare Newsweek.ro
Bulgaria se apropie de un nou scrutin anticipat, după ce principalul partid parlamentar, GERB-SDS, a...
09:40
Un bărbat a venit cu 3 butoaie de monezi la bancă și a blocat activitatea câteva ore. De ce a protestat? Newsweek.ro
În primele zile de la introducerea euro în Bulgaria, unele sucursale bancare s-au confruntat cu pert...
Acum 8 ore
09:30
Politico: Sfârșitul „pauzei de istorie”. Europa intră în cel mai periculos an de după Războiul Rece Newsweek.ro
Europa intră într-un an critic, marcat de slăbirea leadershipului, presiuni geopopolitice fără prece...
09:20
Aurul atinge un nou record istoric. 4.600 de dolari uncia. pe fondul anchetei Fed și al tensiunilor globale Newsweek.ro
Prețul aurului a depășit pragul de 4.600 de dolari uncia, pe fondul creșterii cererii pentru active ...
09:10
SUA acuză o „escaladare periculoasă și inacceptabilă” în Ucraina, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik Newsweek.ro
Statele Unite au condamnat în Consiliul de Securitate al ONU folosirea de către Rusia a rachetei bal...
09:00
VIDEO China lansează temutul avion invizibil J-35 după cheltuieli de 1.200.000.000$. Folosit și din portavion Newsweek.ro
Noi imagini sugerează că China ar putea fi aproape de producția în serie a unor avioane de vânătoare...
08:50
Ce se întâmplă cu indemnizația de handicap în timpul reevaluării șoferului cu dizabilități? Schimbări în 2026 Newsweek.ro
Indemnizația de handicap nu va mai fi suspendată în timpul reevaluării șoferilor cu dizabilități. No...
08:40
Franța își retrage personalul diplomatic neesențial din Iran, pe fondul tulburărilor din țară Newsweek.ro
Personalul diplomatic neesenţial al Ambasadei Franţei la Teheran a părăsit teritoriul Iranului, din ...
08:30
Kelemen Hunor acuză Guvernul: acordul UE–Mercosur nu a fost discutat în coaliție Newsweek.ro
Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că acordul comercial UE-Mercosur nu a fost discutat nic...
08:20
Mii de blocuri din București rămân fără căldură după o nouă amânare anunțată de Termoenergetica Newsweek.ro
Termoenergetica a amânat din nou termenul de rezolvare a avariilor care au lăsat peste 3.500 de bloc...
08:10
Judecătorul CCR Busuioc a terminat o facultate particulară neacreditată și alta la „distanță” de 330 kilometri Newsweek.ro
Judecătorul CCR Mihai Busuioc a votat contra tăierii pensiilor speciale. Judecătorul a terminat Univ...
08:10
Descoperire spectaculoasă în Amazon: o nouă specie de anaconda verde, cel mai greu șarpe de pe Pământ Newsweek.ro
Oamenii de știință au descoperit recent o nouă specie de anaconda verde în pădurea amazoniană. Noua ...
08:00
Ministrul muncii spune cine ia bani în plus la pensie în 2026. „Vom avea grijă de pensionari” Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a explicat de ce pensionarii nu au parte de indexarea pensiei cu in...
07:50
România va concura la Eurovision 2026: repartizarea semifinalelor, stabilită la Viena Newsweek.ro
Tragerea la sorţi pentru desemnarea ţărilor participante în cele două semifinale ale concursului Eur...
07:40
Interesul SUA pentru Groenlanda atrage atenția investitorilor din tehnologie asupra mineralelor critice Newsweek.ro
Investitorii din sectorul tehnologic evaluează tot mai atent impactul pe care o eventuală preluare a...
Acum 12 ore
07:30
Iarna nu e ca vara! 10 sfaturi esențiale pentru șoferi, pentru a conduce în siguranță pe zăpadă și gheață Newsweek.ro
Zăpadă, gheață, polei... Iarna nu e ca vara la volan! Cauciucurile omologate pentru iarnă sunt esenț...
07:20
Judecătorul CCR Busuioc a terminat o facultate particulată neacreditată și alta la distanță de 330 kilometri Newsweek.ro
Judecătorul CCR Mihai Busuioc a votat contra tăierii pensiilor speciale. Judecătorul a terminat Univ...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.