Revoluție sângeroasă în Iran. 2.000 de protestatari, uciși. Spitalele, copleșite. Regimul strigă „teroriștii!”
Newsweek.ro, 13 ianuarie 2026 14:50
Aproximativ 2.000 de persoane au fost ucise în protestele din Iran, potrivit unui oficial citat de R...
Acum 5 minute
15:30
Cine plătește taxa de 25 de lei pentru coletele de la Temu și ce se întâmplă dacă nu e achitată # Newsweek.ro
De la 1 ianuarie 2026, în România s-a introdus o taxă de 25 de lei pentru coletele care ajung din a...
Acum 10 minute
15:20
Modificările la pensiile militare duc la „dezertatea” a 23.000 de angajați. „Sistemul de apărare va colapsa” # Newsweek.ro
Amenințare fără precedent după ce guvernul a anunțat că vrea să facă modificări în ceea ce privește ...
15:20
CCIR: Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru economia românească # Newsweek.ro
Biroul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) a decis în unanimitate să sp...
15:20
Ce mașini noi și-au luat românii în 2025? Dacia și Toyota, pe primele locuri. Două mărci premium, în Top 10 # Newsweek.ro
Românii și-au luat 156.803 mașini noi în 2025, piața auto încheind anul cu o creștere de 3,7%. Dacia...
Acum 30 minute
15:00
Marți, Ministerul Sănătății, a emis o informare publică în contextul temperaturilor scăzute. Informa...
Acum o oră
14:50
14:40
Misiune de salvare a salvamontiștilor în condiții extreme, în Munții Maramureșului. 30 ore de căutări # Newsweek.ro
Salvamont Maramureș a dus la bun sfârșit o misiune extremă de salvare în Munții Maramureșului, zona ...
Acum 2 ore
14:30
Ce salariu avea Măruță, dat afară de Pro TV după 18 ani? Taxa la școala privată a copiilor, peste 18.000 € # Newsweek.ro
Cătălin Măruță, vedeta TV care a rupt ani buni audiențele cu show-ul „La Măruță”, a fost dat afară d...
14:20
Escrocherie cu pachete inexistente, în România. Totul începe cu un mesaj. Polițiștii trag un semnal de alarmă # Newsweek.ro
Inspectoratul de Poliție Județean Buzău atenționează asupra unei metode de fraudare care folosește f...
14:00
Navă încărcată cu 1.133 de tone de fertilizator, scufundată în Dunăre. Risc de poluare a fluviului # Newsweek.ro
Un incident grav s-a produs pe Dunăre, în dreptul orașului Zimnicea, unde o barjă încărcată cu peste...
14:00
Armata caută 1.000 de voluntari plătiți cu 27.000 lei. În caz de război au 15 zile să se prezinte la unitate # Newsweek.ro
Legea armatei voluntare a intrat în vigoare, iar în februarie sau martie se vor face recrutări. Mini...
13:50
„Sfârșitul unei ere” pentru Putin. Rusia, tot mai izolată pe scena globală. Aliații dictatori se prăbușesc # Newsweek.ro
Războiul din Ucraina s-a transformat într-un conflict de uzură, iar rețeaua globală de aliați a Mosc...
13:40
Eurostat: Ungaria, mai atractivă ca România. De 3 ori mai mulți turiși au vizitat Budapesta față de București # Newsweek.ro
Eurostata a dat verdictul în ceea ce privește turismul pe baza numărului de înnoptări. Astfel, Ungar...
Acum 4 ore
13:30
Franța introduce tarife mai mari la muzee pentru turiștii din afara Uniunii Europene, pentru a finan...
13:20
Berlinul și Parisul, „în război” pe tema achiziției armelor SUA pentru Kiev din împrumutul de 90.000.000.000 € # Newsweek.ro
Germania și Țările de Jos (Olanda n.red) resping presiunile Franței de a limita cheltuielile Ucraine...
13:10
Val de concedieri în comerțul cu amănuntul într-o mare economie europeană. Sute de oameni, dați afară # Newsweek.ro
Anul 2025 a adus vremuri dificile pentru sectorul comerțului cu amănuntul din Polonia. Mai multe lan...
13:00
Gheaţa închide aeroporturile din Viena, Bratislava şi Budapesta şi perturbă zborurile la Praga # Newsweek.ro
Condiţiile de formare a poleiului au obligat, marţi, personalul aeroportuar să sisteze operaţiunile ...
12:40
Titlurile de stat Tezaur 2026, o soluție de investiții sigure? Ce dobânzi oferă statul la început de an # Newsweek.ro
Ministerul Finanțelor a lansat primele titluri de stat Tezaur din 2026, disponibile pentru populație...
12:20
Managerul Spitalului de Boli Infecţioase Iaşi: Ne aşteptam la o creştere a cazurilor de virozelor respiratorii # Newsweek.ro
Managerul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva" din Iaşi, dr. Florin Roşu, a declar...
12:00
Bolnavii îngheață în mai multe spitale din București. Temperatură și de 16 grade Celsius în saloane # Newsweek.ro
Aproape jumătate din blocurile din București racordate la sistemul centralizat de termoficare nu au ...
12:00
Trump pregătește terenul pentru anexarea Groenlandei. Proiectul de lege republican care ar distruge NATO # Newsweek.ro
Un congresman republican a prezentat un proiect de lege care ar permite administrației Trump să urmă...
11:50
15 cazuri în care pensionarii trebuie să dea înapoi banii din pensie. Legea nu iartă pe nimeni # Newsweek.ro
Există cazuri, nu puține în care pensionarii trebuie să restituie banii înapoi din pensie. Situațiil...
11:40
Zona din România unde zăpada a ajuns la 75 de centimetri, iar termometrele au indicat și -18 grade Celsius # Newsweek.ro
Este iarnă în toată regula în acest an în România. Într-o zonă din nordul țării, de exemplu, zăpada ...
Acum 6 ore
11:20
Indemnizațiile de handicap ajung mâine în conturile beneficiarilor. Ce sume vor fi virate? # Newsweek.ro
Începând cu 14.01.2026, vor intra în conturile beneficiarilor indemnizațiile pentru nevăzători, inde...
11:20
Industria care a adus peste 40.000.000.000 € în 11 luni în România, a tras frâna de mână în 2025: -2,6% # Newsweek.ro
Industria auto, care a adus peste 40.000.000.000 € în primele 11 luni din 2025 în România, a tras fr...
11:10
Escrocheria Mouse jacking care te lasă fără mașină în câteva secunde. Hoții nu lasă urme # Newsweek.ro
Mouse Jacking este o nouă metodă de furt de mașini care începe să ia amploare în Europa. Hoții pot f...
11:10
Călin Georgescu, în delir: „Cei care nu își iubesc țara dau oamenilor de mâncare. Acordul Mercosur e o otravă” # Newsweek.ro
Prorusul Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață la Poliția Buftea pentru a semna controlul ju...
11:10
Calorifer clasic sau electric: care este alegerea potrivită pentru confort și costuri? # Newsweek.ro
Încălzirea locuinței este una dintre cele mai importante decizii pe care le luăm în sezonul rece. Al...
10:50
Un cunoscut lanț de supermarketuri intră în insolvență. Viitor incert pentru 3.000 de angajați # Newsweek.ro
Retailerul Edeka Feneberg a depus cererea de insolvență la tribunalul districtual. Se iau în conside...
10:40
Gerul face victime în România. Un bărbat a murit de frig la Timișoara. Alți 3 oameni, duși la spital # Newsweek.ro
Un bărbat în vârstă de 65 de ani, din Timişoara, a murit de hipotermie. Vecinii au chemat ambulanţa ...
10:30
VIDEO Cea mai mare captură de cocaină din Spania: 10 tone. Drogurile, ascunse într-un vapor plin cu sare # Newsweek.ro
Polițiști din Spania au făcut cea mai mare captură de cocaină din istorie. Zece tone de droguri au f...
10:20
De ce e bine să pui frunze de dafin în mașina de spălat? Trucul despre care nu știa aproape nimeni # Newsweek.ro
Frunzele de dafin uscate nu sunt bune doar în mâncare. Puțini știu că această frunză aromată poate f...
10:10
Grecia angajează români în hoteluri de 5 stele. Ce salariu oferă? Toate funcțiile disponibile # Newsweek.ro
Grecia se pregătește de sezonul estival iar hotelurile au scos deja la concurs locuri de muncă pentr...
10:00
Blocaj politic la Sofia. Semnalul noilor alegeri anticipate. Cel mai mare partid refuză mandatul de guvernare # Newsweek.ro
Bulgaria se apropie de un nou scrutin anticipat, după ce principalul partid parlamentar, GERB-SDS, a...
09:40
Un bărbat a venit cu 3 butoaie de monezi la bancă și a blocat activitatea câteva ore. De ce a protestat? # Newsweek.ro
În primele zile de la introducerea euro în Bulgaria, unele sucursale bancare s-au confruntat cu pert...
Acum 8 ore
09:30
Politico: Sfârșitul „pauzei de istorie”. Europa intră în cel mai periculos an de după Războiul Rece # Newsweek.ro
Europa intră într-un an critic, marcat de slăbirea leadershipului, presiuni geopopolitice fără prece...
09:20
Aurul atinge un nou record istoric. 4.600 de dolari uncia. pe fondul anchetei Fed și al tensiunilor globale # Newsweek.ro
Prețul aurului a depășit pragul de 4.600 de dolari uncia, pe fondul creșterii cererii pentru active ...
09:10
SUA acuză o „escaladare periculoasă și inacceptabilă” în Ucraina, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik # Newsweek.ro
Statele Unite au condamnat în Consiliul de Securitate al ONU folosirea de către Rusia a rachetei bal...
09:00
VIDEO China lansează temutul avion invizibil J-35 după cheltuieli de 1.200.000.000$. Folosit și din portavion # Newsweek.ro
Noi imagini sugerează că China ar putea fi aproape de producția în serie a unor avioane de vânătoare...
08:50
Ce se întâmplă cu indemnizația de handicap în timpul reevaluării șoferului cu dizabilități? Schimbări în 2026 # Newsweek.ro
Indemnizația de handicap nu va mai fi suspendată în timpul reevaluării șoferilor cu dizabilități. No...
08:40
Franța își retrage personalul diplomatic neesențial din Iran, pe fondul tulburărilor din țară # Newsweek.ro
Personalul diplomatic neesenţial al Ambasadei Franţei la Teheran a părăsit teritoriul Iranului, din ...
08:30
Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că acordul comercial UE-Mercosur nu a fost discutat nic...
08:20
Mii de blocuri din București rămân fără căldură după o nouă amânare anunțată de Termoenergetica # Newsweek.ro
Termoenergetica a amânat din nou termenul de rezolvare a avariilor care au lăsat peste 3.500 de bloc...
08:10
Judecătorul CCR Busuioc a terminat o facultate particulară neacreditată și alta la „distanță” de 330 kilometri # Newsweek.ro
Judecătorul CCR Mihai Busuioc a votat contra tăierii pensiilor speciale. Judecătorul a terminat Univ...
08:10
Descoperire spectaculoasă în Amazon: o nouă specie de anaconda verde, cel mai greu șarpe de pe Pământ # Newsweek.ro
Oamenii de știință au descoperit recent o nouă specie de anaconda verde în pădurea amazoniană. Noua ...
08:00
Ministrul muncii spune cine ia bani în plus la pensie în 2026. „Vom avea grijă de pensionari” # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a explicat de ce pensionarii nu au parte de indexarea pensiei cu in...
07:50
Tragerea la sorţi pentru desemnarea ţărilor participante în cele două semifinale ale concursului Eur...
07:40
Interesul SUA pentru Groenlanda atrage atenția investitorilor din tehnologie asupra mineralelor critice # Newsweek.ro
Investitorii din sectorul tehnologic evaluează tot mai atent impactul pe care o eventuală preluare a...
Acum 12 ore
07:30
Iarna nu e ca vara! 10 sfaturi esențiale pentru șoferi, pentru a conduce în siguranță pe zăpadă și gheață # Newsweek.ro
Zăpadă, gheață, polei... Iarna nu e ca vara la volan! Cauciucurile omologate pentru iarnă sunt esenț...
07:20
