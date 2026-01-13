De ce e bine să pui frunze de dafin în mașina de spălat? Trucul despre care nu știa aproape nimeni
Newsweek.ro, 13 ianuarie 2026 10:20
Frunzele de dafin uscate nu sunt bune doar în mâncare. Puțini știu că această frunză aromată poate f...
Acum 5 minute
10:40
Gerul face victime în România. Un bărbat a murit de frig la Timișoara. Alți 3 oameni, duși la spital # Newsweek.ro
Un bărbat în vârstă de 65 de ani, din Timişoara, a murit de hipotermie. Vecinii au chemat ambulanţa ...
Acum 15 minute
10:30
VIDEO Cea mai mare captură de cocaină din Spania: 10 tone. Drogurile, ascunse într-un vapor plin cu sare # Newsweek.ro
Polițiști din Spania au făcut cea mai mare captură de cocaină din istorie. Zece tone de droguri au f...
Acum 30 minute
10:20
Acum o oră
10:10
Grecia angajează români în hoteluri de 5 stele. Ce salariu oferă? Toate funcțiile disponibile # Newsweek.ro
Grecia se pregătește de sezonul estival iar hotelurile au scos deja la concurs locuri de muncă pentr...
10:00
Blocaj politic la Sofia. Semnalul noilor alegeri anticipate. Cel mai mare partid refuză mandatul de guvernare # Newsweek.ro
Bulgaria se apropie de un nou scrutin anticipat, după ce principalul partid parlamentar, GERB-SDS, a...
Acum 2 ore
09:40
Un bărbat a venit cu 3 butoaie de monezi la bancă și a blocat activitatea câteva ore. De ce a protestat? # Newsweek.ro
În primele zile de la introducerea euro în Bulgaria, unele sucursale bancare s-au confruntat cu pert...
09:30
Politico: Sfârșitul „pauzei de istorie”. Europa intră în cel mai periculos an de după Războiul Rece # Newsweek.ro
Europa intră într-un an critic, marcat de slăbirea leadershipului, presiuni geopopolitice fără prece...
09:20
Aurul atinge un nou record istoric. 4.600 de dolari uncia. pe fondul anchetei Fed și al tensiunilor globale # Newsweek.ro
Prețul aurului a depășit pragul de 4.600 de dolari uncia, pe fondul creșterii cererii pentru active ...
09:10
SUA acuză o „escaladare periculoasă și inacceptabilă” în Ucraina, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik # Newsweek.ro
Statele Unite au condamnat în Consiliul de Securitate al ONU folosirea de către Rusia a rachetei bal...
09:00
VIDEO China lansează temutul avion invizibil J-35 după cheltuieli de 1.200.000.000$. Folosit și din portavion # Newsweek.ro
Noi imagini sugerează că China ar putea fi aproape de producția în serie a unor avioane de vânătoare...
08:50
Ce se întâmplă cu indemnizația de handicap în timpul reevaluării șoferului cu dizabilități? Schimbări în 2026 # Newsweek.ro
Indemnizația de handicap nu va mai fi suspendată în timpul reevaluării șoferilor cu dizabilități. No...
Acum 4 ore
08:40
Franța își retrage personalul diplomatic neesențial din Iran, pe fondul tulburărilor din țară # Newsweek.ro
Personalul diplomatic neesenţial al Ambasadei Franţei la Teheran a părăsit teritoriul Iranului, din ...
08:30
Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că acordul comercial UE-Mercosur nu a fost discutat nic...
08:20
Mii de blocuri din București rămân fără căldură după o nouă amânare anunțată de Termoenergetica # Newsweek.ro
Termoenergetica a amânat din nou termenul de rezolvare a avariilor care au lăsat peste 3.500 de bloc...
08:10
Judecătorul CCR Busuioc a terminat o facultate particulară neacreditată și alta la „distanță” de 330 kilometri # Newsweek.ro
Judecătorul CCR Mihai Busuioc a votat contra tăierii pensiilor speciale. Judecătorul a terminat Univ...
08:10
Descoperire spectaculoasă în Amazon: o nouă specie de anaconda verde, cel mai greu șarpe de pe Pământ # Newsweek.ro
Oamenii de știință au descoperit recent o nouă specie de anaconda verde în pădurea amazoniană. Noua ...
08:00
Ministrul muncii spune cine ia bani în plus la pensie în 2026. „Vom avea grijă de pensionari” # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a explicat de ce pensionarii nu au parte de indexarea pensiei cu in...
07:50
Tragerea la sorţi pentru desemnarea ţărilor participante în cele două semifinale ale concursului Eur...
07:40
Interesul SUA pentru Groenlanda atrage atenția investitorilor din tehnologie asupra mineralelor critice # Newsweek.ro
Investitorii din sectorul tehnologic evaluează tot mai atent impactul pe care o eventuală preluare a...
07:30
Iarna nu e ca vara! 10 sfaturi esențiale pentru șoferi, pentru a conduce în siguranță pe zăpadă și gheață # Newsweek.ro
Zăpadă, gheață, polei... Iarna nu e ca vara la volan! Cauciucurile omologate pentru iarnă sunt esenț...
07:20
07:10
Horoscop 14 ianuarie. Luna în Săgetător aduce noroc la bani Berbecilor. Racii, zi cu energie pozitivă # Newsweek.ro
Horoscop 14 ianuarie. Luna în Săgetător aduce noroc la bani Berbecilor. Racii au parte de o zi cu en...
Acum 6 ore
06:40
Viața la pensie. Cum să faci ca statul acasă în ianuarie să fie confortabil și să nu te simți singur # Newsweek.ro
După ce decorațiunile de sărbători dispar, casa poate părea mai goală, iar sentimentul de singurătat...
Acum 12 ore
22:50
Transgaz mizează pe echilibru: 50% din profit pentru dividende, investițiile rămân prioritate # Newsweek.ro
Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz mizează pe echilibru: 50% din profit merge ...
21:50
O mare companie auto din România se închide. 1.000 de oameni își pierd locurile de muncă. Efect de domino # Newsweek.ro
O mare companie auto din România se închide. 1.000 de oameni își vor pierde atunci locurile de muncă...
Acum 24 ore
21:40
Primarul general Ciprian Ciucu anunţă măsuri pentru a îmbunătăţi furnizarea căldurii în Bucureşti, d...
21:20
Combinatul Azomureş nu se simte deloc bine. Peste 2500 de locuri de muncă sunt afectate # Newsweek.ro
Combinatul Azomureş nu se simte deloc bine şi face mişcări tipice unei întreprinderi care se pregăte...
21:10
Marea Britanie intră în războiul contra navelor-cargo ale Rusiei. Două sunt în Mediterana escortate militar # Newsweek.ro
Guvernul Marii Britanii a identificat o bază legală ce poate fi utilizată pentru a permite armatei s...
20:50
Înalta Curte menține condamnarea cu suspendare a fostului primar Daniel Tudorache, în "Dosarul diamantelor" # Newsweek.ro
Înalta Curte menține condamnarea cu suspendare a fostului primar Daniel Tudorache, în "Dosarul diama...
20:40
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a sesizat ANI, într-un posibil conflict de interese la Romsilva # Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a sesizat ANI, pentru existenţa unui posibil conflict de interes...
20:30
VIDEO Sateliții SUA punctează unitățile militare ale gărzilor IRGC din iran pentru a le lovi. Teheranul amenin # Newsweek.ro
Activitățile de recunoaștere militară ale SUA privind Iranul au crescut, iar Donald Trump declară în...
20:10
5 semne că vă îndreptați spre divorț. Secretomanie crescută în privința telefoanelor este în top # Newsweek.ro
Începutul unui nou an ar trebui să fie plin de speranță, dar pentru multe cupluri, luna ianuarie adu...
19:50
Trucul banal prin care vei avea un somn mai odihnitor noaptea. Ce să faci pentru câteva minute la prânz # Newsweek.ro
Experții sunt de acord că expunerea la soarele de după-amiază este unul dintre obiceiurile pe care l...
19:40
De ce este Acordul Mercosur avantajos? Pentru că ne deschidem la o piaţă de peste 270.000.000 de consumatori # Newsweek.ro
De ce e Acordul Mercosur-UE avantajos pentru România? Pentru că ţara se poate lansa la o piaţă uriaş...
19:20
Tensiuni în Mediterana. Nave cargo ale Rusiei escortate de un distrugător, vânate de echipaje SUA, NATO # Newsweek.ro
Un convoi maritim rusesc se deplasează în Marea Mediterană, stârnind tensiuni în NATO. Navele de mar...
19:10
Militarii vor ieși la pensie la o vârstă mai înaltă. Ministrul apărării a făcut anunțul # Newsweek.ro
Ministrul Apărării, radu Miruță a anunțat că se va umbla la creșterea vârstei de pensionare pentru m...
18:50
Presa maghiară acuză România că vrea să scoată Ungaria din afacerea secolului. În joc - miliarde $ din petrol # Newsweek.ro
Presa maghiară acuză România că vrea să scoată Ungaria din afacerea secolului. Care este aceasta? În...
18:50
Părinții pot economisi sute de lei dacă fac buletin electronic unui copil sub 14 ani în loc de pașaport # Newsweek.ro
Alegerea între pașaport și Cartea Electronică de Identitate (CEI) pentru copii poate însemna economi...
18:50
Transparența salarială devine obligatorie din 2026, iar Iașul intră în noul an cu o piață a muncii î...
18:40
Motivul pentru care simți foame seara. Cum să te oprești din mâncat după ora 20.00? Mulți oameni con...
18:20
Românii dau năvală să viziteze Ungaria. Doar turiștii nemți sunt mai numeroși. Le-am adus 4.000.000.000€ # Newsweek.ro
Turimsul este în floare în Ungaria generând venituri de peste 4 miliarde de euro. Germanii și români...
18:10
Fiecare semn zodiacal are o latură întunecată — da, chiar și cele care par a fi infinit de dulci și ...
17:50
Alexandru Nazare, în centrul negocierilor OCDE: România caută aderarea la clubul economiilor dezvoltate # Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, se află într-o nouă vizită oficială la Paris, unde conduce d...
17:30
Șeful rezerviștilor din Germania cere prezența trupelor în Groenlanda. Europa trebuie să aibă o poziție fermă # Newsweek.ro
Este iminent un război cu sânge rece de descurajare, purtat cu SUA? Statele NATO din Europa împotriv...
17:30
Ovidiu Lipan Țăndărică își sărbătorește ziua de naștere pe scenă, la Sala Palatului, cu „Visul toboșarului” # Newsweek.ro
Legendarul muzician Ovidiu Lipan Țăndărică a ales să își petreacă ziua de naștere pe scenă, alături ...
17:20
România își întărește poziția energetică: extracția gazelor din Marea Neagră începe mai devreme # Newsweek.ro
Proiectul Neptun Deep avansează mai rapid decât era prevăzut inițial, iar România ar putea începe ex...
17:10
Maia Sandu spune că ar vota „DA” la un referendum pentru unirea Republicii Moldova cu România # Newsweek.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat într-un interviu acordat unor jurnaliști brita...
17:10
Bucureștiul devine primul oraș din România cu inel de autostrada în 2026. Ce alte autostrăzi se deschid # Newsweek.ro
În timp ce în jurul majorității metropolelor europene șoferii circulă cu viteză de zeci de ani, Bucu...
17:10
Deputatul PNL Ion Iordache anunţă luni că a iniţiat un proiect de lege pentru reglementarea autoriza...
16:50
VIDEO Dakar 2026, Ziua 8: Dacia „Regelui deșertului”, pe locul 1. Românul Mani Gyenes, pe 4 la Malle Moto # Newsweek.ro
Cea de-a 8-a zi a Raliului Dakar 2026 s-a încheiat. Nasser Al-Attiyah, „Regele deșertului” conduce î...
