Eclipsa totală de Soare în august 2026. Ce se va vedea din România

Institutul Naţional de Sănătate Publică a transmis, luni, o serie de recomandări pentru perioada codului galben de ger şi avertisează populaţia să evite expunerea prelungită la frig. De asemenea, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă avertizează ca maşinile să fie echipate corepunzător pentru iarmă, mai ales pentru deplasările lungi, având în vedere că vremea poate fi imprevizibilă. Structurile Ministerului de Interne vor monitoriza situaţia în întreaga ţară.