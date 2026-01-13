Eclipsa totală de Soare în august 2026. Ce se va vedea din România
DigiFM.ro, 13 ianuarie 2026 15:00
Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026 va fi vizibilă în totalitate din Spania, Islanda și Groenlanda, iar din vestul României parțial, la apus. Fenomenul va oferi o imagine spectaculoasă: Soarele „mâncat” de Lună pe cerul roșu al serii.
• • •
Acum 30 minute
15:00
Acum 2 ore
14:10
Kim Jong Un şi-a reorganizat securitatea personală. Este posibil să fi avut suspiciuni în legătură cu o tentativă de asasinat, crede Seulul # DigiFM.ro
Kim Jong Un a înlocuit trei responsabili cu securitatea sa personală, a afirmat marţi Seulul, un posibil semn că liderul nord-coreean se teme pentru viaţa sa. Potrivit Ministerului Unificării din Coreea de Sud, responsabil cu relaţiile cu Phenianul, trei agenţii de stat care se ocupă de securitatea lui Kim şi-au schimbat şefii.
14:00
Navă încărcată cu 1.133 de tone de fertilizator, scufundată parţial în Dunăre. Probele de apă prelevate indică o depăşire la amoniu # DigiFM.ro
O navă încărcată cu 1.133 de tone de fertilizator granulat s-a scufundat parţial în Dunăre, incidentul fiind semnalat Prefecturii Teleorman în 9 ianuarie 2026. Şlepul eşuase în decembrie anul trecut pe un banc de nisip în zona Portului Zimnicea, în afara rutei principale de navigaţie, informează Prefectura Teleorman.
13:30
Calendar simulare Bac 2026: probele scrise încep pe 23 martie cu Limba română și continuă până pe 26 martie. Rezultatele se afișează pe 3 aprilie, anonimizat, pe baza unui cod individual.
Acum 4 ore
12:30
România a obţinut președinția Consiliului Executiv al celor mai importante agenţii de dezvoltare ONU # DigiFM.ro
Ministrul deExterne a anunţat, marţi, 13 ianuarie, că România a obţinut pentru acest an mandatul de preşedinte al Consiliului Executiv al celor mai importante agenţii de dezvoltare ONU. Această funcţie va fi exercitată de ambasadorul Cornel Feruţă, reprezentantul permanent al României la ONU.
12:20
Directorul sportiv al FC Barcelona, despre plecarea lui Xabi Alonso de la Real Madrid: "După o înfrângere împotriva celui mai mare rival, totul se complică" # DigiFM.ro
Actualul director sportiv al FC Barcelona, Deco, a vorbit despre demiterea lui Xabi Alonso de la Real Madrid în emisiunea El Larguero de la Cadena SER, la doar 24 de ore după eşecul din finala Supercupei Spaniei.
12:20
"Trump trebuie să se grăbească". Dmitri Medvedev susține că locuitorii Groenlandei ar putea vota să se alăture Rusiei # DigiFM.ro
Dmitri Medvedev a declarat că locuitorii Groenlandei ar putea vota să se alăture Rusiei dacă Donald Trump nu se mişcă repede pentru a-şi asigura controlul insulei arctice, relatează agenţia de ştiri Interfax.
12:10
Pacientă de la Spitalul Bălăceanca, agresată de un asistent medical. Bărbatul e acum în arest la domiciliu # DigiFM.ro
Un asistent medical de la Spitalul Bălăceanca, în vârstă de 58 de ani, a fost arestat la domiciliu, fiind acuzat de purtare abuzivă. Ancheta a fost demarată după ce bărbatul ar fi fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce agresează o pacientă de 30 de ani.
12:00
NYT: Armata americană a camuflat un avion ca aparat civil pentru a lovi presupuşi traficanţi de droguri. Ar putea fi vorba despre o crimă de război # DigiFM.ro
NYT: Armata americană a camuflat un avion ca aparat civil pentru a lovi presupuşi traficanţi de droguri. Ar putea fi vorba despre o crimă de război
11:40
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum s-ar fi întors pentru o clipă" # DigiFM.ro
Un moment emoționant a avut loc la o nuntă din Statele Unite, unde un bărbat în vârstă a reușit, pentru câteva clipe, să-i trezească amintirile soției bolnave de demență, cântându-i una dintre melodiile preferate.
Acum 6 ore
11:20
Bulgaria se îndreaptă către noi alegeri anticipate. Cel mai mare partid respinge oferta de formare a unui nou guvern # DigiFM.ro
Cea mai mare formaţiune parlamentară din Bulgaria, GERB-SDS, de centru-dreapta, a respins luni propunerea preşedintelui de a încerca să formeze un nou guvern, crescând probabilitatea alegerilor anticipate în cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene, proaspăt intrat în grupul ţărilor care folosesc moneda unică euro.
11:10
Mai multe spitale din Capitală, fără căldură. Ministrul Sănătăţii: „Sunt saloane, zone, unde temperaturile ajung la 16 grade” # DigiFM.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a declarat pentru News.ro că mai multe spitale aflate în subordinea instituţiei au probleme în acest moment cu asigurarea căldurii. Cea mai dificilă situaţie este la Institutul de Boli Cardiovasculare CC Iliescu din Capitală.
11:10
România va participa la cea de-a doua semifinală a Eurovision, conform tragerii la sorţi care a avut loc luni, la Primăria din Viena, scrie AFP. În aceeaşi zi vor concura şi reprezentanţii din Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveţia, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Republica Cehă şi Letonia.
10:00
Vreme deosebit de rece, local geroasă, în Maramureș, mare parte a Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei și la munte # DigiFM.ro
Vremea se va menţine deosebit de rece, local geroasă, în Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, în jumătatea de nord a Moldovei şi în zona de munte, unde temperaturile maxime se vor încadra în general între -9 şi -3 grade, în intervalul 13 ianuarie, ora 10:00 - 14 ianuarie, ora 10:00.
09:40
„Concedierea cea mai aşteptată, în ziua cea mai neaşteptată”. Culisele demiterii lui Xabi Alonso de la Real Madrid # DigiFM.ro
Presa sportivă din Madrid detaliază culisele demiterii lui Xabi Alonso din funcţia de antrenor al Real Madrid, luni, care a surprins pe toată lumea. Tehnicianul nu intenţiona să părăsească funcţia, dar preşedintele Florentio Perez a decis altfel.
09:40
Radu Marinescu, despre o posibilă demisie după ce a fost acuzat de plagiat: „Nu consider că am motive. Premierul are la dispoziție mecanisme instituționale” # DigiFM.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, anunţă că nu demisionează în urma acuzaţiilor de plagiat privind teza sa de doctorat. ”Nu demisionez, pentru că împotriva mea s-a formulat o acuzaţie fără să aibă niciun fel de validitate instituţională şi având şi un caracter eclectic, contradictoriu şi plin de calomnii personale”, argumentează Marinescu.
Acum 24 ore
16:20
Maia Sandu, declarații în premieră: „Dacă am avea un referendum, aş vota pentru reunirea cu România” # DigiFM.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, într-un interviu cu doi cunoscuţi jurnalişti britanici că ar vota „DA” în cazul unui eventual referendum pe tema unirii cu România. Este pentru prima dată când şefa statului moldovean face un comentariu în acest sens.
16:20
Nouă șoferi din județul Prahova au rămas fără permisele de conducere pentru drifturi pe zăpadă și comportament agresiv în trafic # DigiFM.ro
Nouă șoferi au rămas fără permisele de conducere, după ce au fost depistați de polițiștii făcând drifturi pe zăpadă sau manifestând un comportament agresiv în trafic.
15:50
Noi detalii despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca. Cum se simte artista la o zi de când a suferit un infarct # DigiFM.ro
Sofia Vicoveanca, celebra interpretă de muzică populară, este în continuare internată la secția de Cardiologie a Spitalului din Suceava, după ce duminică a suferit un infarct.
Ieri
15:20
Donald Trump publică o falsă pagină Wikipedia care îl prezintă ca preşedinte al Venezuelei # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a distribuit, pe reţeaua sa, Truth Social, o imagine falsă, care copiază stilul Wikipedia, în care figurează ca preşedinte al Venezuelei, intrat în funcţie în ianuarie 2026, în luna capturării preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro.
15:10
Bogdan Ivan: „Mi se pare inadmisibil că în 2026, în capitala României, o metropolă europeană, să fie sute de mii de oameni, bolnavi, în vârstă, copii mici, fără acces la căldură” # DigiFM.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că i se pare inadmisibil că în 2026, în capitala României, o metropolă europeană, să fie sute de mii de oameni, bolnavi, în vârstă, copii mici, fără acces la căldură, el arătând că nu are cum să rezolve în câteva săptămâni ce n-a fost rezolvat 35 de ani.
14:30
Intrat în joc fără să înscrie la meciul echipei Real Madrid în faţa FC Barcelona în finala Supercupei Spaniei duminică, scor 2-3, Kylian Mbappé nu a dorit să rămână prea mult timp la sărbătorirea catalanilor. Potrivit mai multor mass-media spaniole, atacantul francez le-a cerut coechipierilor săi madrileni să nu formeze un coridor de onoare pentru urcarea campionilor pe podium.
14:20
Institutul Naţional de Sănătate Publică, recomandări pentru perioada codului galben de ger: „Echipaţi corespunzător autovehiculul pentru iarnă” # DigiFM.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică a transmis, luni, o serie de recomandări pentru perioada codului galben de ger şi avertisează populaţia să evite expunerea prelungită la frig. De asemenea, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă avertizează ca maşinile să fie echipate corepunzător pentru iarmă, mai ales pentru deplasările lungi, având în vedere că vremea poate fi imprevizibilă. Structurile Ministerului de Interne vor monitoriza situaţia în întreaga ţară.
14:10
Mario Iorgulescu rupe tăcerea după accidentul din 2019: „Am încercat să mă sinucid. Le-am trimis un mesaj de adio părinților” # DigiFM.ro
Mario Iorgulescu a făcut primele declarații publice despre perioada care a urmat accidentului rutier din 2019, în urma căruia Dani Vicol și-a pierdut viața. Invitat în cadrul unei emisiuni TV, acesta a vorbit despre depresia severă care l-a marcat timp de ani de zile și despre un episod extrem, în care a încercat să-și pună capăt vieții.
14:10
Doi copii au intrat în moarte cerebrală la Spitalul Judeţean Constanţa în urma unor intervenţii chirurgicale. A fost demarată o anchetă # DigiFM.ro
Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au anunţat, luni, că au demarat o anchetă internă, după ce doi copii au intrat în moarte cerebrală în urma unor intervenţii chirurgicale în unitatea medicală. Comisia medicală întrunită a solicitat documentele în cele două cazuri.
13:10
Început de an trist pentru Roxana Ciuhulescu. Mama ei a fost diagnosticată cu cancer: "Sper să se întâmple o minune în cazul ei" # DigiFM.ro
Anul 2026 a început cu multe griji pentru Roxana Ciuhulescu. Vedeta se frământă pentru starea de sănătate a mamei sale. Femeia care i-a dat viață și care i-a fost alături la fiecare pas a fost diagnosticată cu cancer.
12:50
O femeie, mamă singură, își plănuiește înmormântarea și strânge bani pentru copiii ei, după ce a fost diagnosticată cu cancer în stadiu terminal: „E devastator!” # DigiFM.ro
Kaylin Gawf, o mamă singură din Oklahoma, Statele Unite, își organizează propria înmormântare după ce a fost diagnosticată cu cancer în stadiu terminal. În paralel, ea a început să strângă fonduri pentru a se asigura că cei doi copii ai săi vor avea resurse pentru viitor.
11:10
Ministrul Justiției, acuzat de plagiat în lucrarea de doctorat. Răspunsul lui Radu Marinescu: "De ce acum? De ce eu?" # DigiFM.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis, luni, 12 ianuarie, după ce a fost fost acuzat că ar fi plagiat în teza de doctorat, că a respectat îndrumările și standardele de etică și calitate științifică, iar lucrarea a fost evaluată de profesorul îndrumător, de comisia de doctorat și de CNATDCU.
11:00
Fratele lui Jeffrey Epstein susține că un nou raport de autopsie va demonstra că acesta a fost ucis: "De ce această mascaradă? Pe cine încearcă să protejeze?" # DigiFM.ro
Mark Epstein, fratele lui Jeffrey Epstein, afirmă în continuare că există dovezi care vor demonstra că finanțatorul și infractorul sexual condamnat nu s-a sinucis, ci a fost ucis în închisoare. Potrivit acestuia, un nou raport de autopsie, care ar urma să fie făcut public în luna februarie, ar putea schimba concluziile oficiale privind moartea fratelui său.
10:50
Factură medicală halucinantă primită de o femeie care a născut prematur în SUA. Ea și soțul ei se gândeau să-și vândă casa pentru a putea plăti # DigiFM.ro
Issy Ferris și Archie Sylvester trăiau una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții lor. Tineri, îndrăgostiți și cu o carieră muzicală în plină ascensiune, cei doi artiști britanici, cunoscuți ca duo-ul folk Ferris & Sylvester, așteptau primul copil. Sarcina decurgea perfect, fără simptome sau îngrijorări, iar Issy se simțea atât de bine încât a urcat pe scenă până în trimestrul al treilea.
10:30
Noaptea de 13 ianuarie, cea mai geroasă din acest sezon. Alertă de frig și temperaturi ce vor ajunge și la -20 de grade # DigiFM.ro
Noaptea de luni spre marţi (13 ianuarie) va fi cea mai geroasă din acest sezon, cu minime ce se vor situa, în general, între -20 şi -10 grade. În Capitală, minimele vor coborî până la -15 grade, mai ales în zona preorăşenească.
09:40
Jocurile Olimpice de iarnă. Un paznic de la un şantier din Cortina d'Ampezzo a murit în timpul unei ture de noapte pe frig extrem # DigiFM.ro
Un paznic de la un şantier situat în apropierea unui loc de desfăşurare a competiţiilor de la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, în staţiunea montană Cortina d'Ampezzo, a murit în timpul unei ture de noapte geroase, au anunţat autorităţile.
09:40
Medicamentele care reduc apetitul dau peste cap coșul zilnic. Supermarketurile din Marea Britanie simt primele pierderi # DigiFM.ro
Marile lanţuri de retail alimentar din Marea Britanie încep să observe schimbări vizibile în comportamentul de cumpărare, pe fondul popularităţii tot mai mari a medicamentelor care reduc apetitul.
09:30
Senatorul american Chris Murphy spune că „ar fi sfârşitul NATO” dacă SUA ar anexa Groenlanda # DigiFM.ro
Senatorul american Chris Murphy a declarat într-un interviu acordat emisiunii „Meet the Press” de la NBC News că, dacă SUA ar anexa Groenlanda, „ar fi sfârşitul NATO”.
11 ianuarie 2026
17:10
Prognoza meteo pentru perioada 11-19 ianuarie. Vreme deosebit de rece în țară, până joi. Temperaturile scad până la -19 grade Celsius # DigiFM.ro
Vremea va fi deosebit de rece până în jurul datei de 15 ianuarie, cu ger în unele zone ale ţării, ninsori, ceaţă şi depuneri de chiciură, iar temperaturile minime vor coborî până la -19 grade Celsius, potrivit prognozei săptămânale emise de Administraţia Naţională de Meteorologie.
17:10
Andrea Bocelli va cânta la ceremonia de deschidere a JO 2026. „Un simbol al excelenţei italiene în toată lumea” # DigiFM.ro
Cunoscutul tenor italian Andrea Bocelli se va număra printre vedetele ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina d'Ampezzo (6-22 februarie 2026), la 20 de ani după ce a cântat la ceremonia de închidere a JO 2006 de la Torino.
16:10
Globurile de Aur 2026. O gală pe fondul tensiunilor politice și incertitudinilor din industria cinematografică. Hollywoodul vine după un an dezamăgitor la box-office # DigiFM.ro
Tensiunile politice şi incertitudinea din întreaga industrie cinematografică descriu starea de spirit predominantă în ajunul celei de-a 83-a ediţii a Globurilor de Aur, care va avea loc duminică seara (3.00, ora României). Hollywoodul vine după un an dezamăgitor la box-office şi aşteaptă cu nerăbdare soarta unuia dintre cele mai cunoscute studiouri ale sale, Warner Bros.
16:10
Preşedintele Donald Trump a îndemnat "ferm" Cuba, duminică, să încheie un acord cu Statele Unite, avertizând că naţiunea insulară nu va mai primi petrol sau bani, relatează Reuters.
15:30
Guvernul a venit, duminică, cu o serie de precizări cu privire la decizia de majorare a impozitelor şi taxelor pe proprietate - clădiri, terenuri şi autovehicule, iar unul dintre motive a fost că gradul de încasare era redus şi impozitele nu erau actualizate cu rata inflaţiei, ceea ce a generat "pierderi importante" de venituri pentru autorităţile locale.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Inconfundabila Sharon Stone, impresionantă la 67 de ani. A făcut furori la gala Astra Film Awards 2026 # DigiFM.ro
Sharon Stone a atras toate privirile la gala Astra Film Awards 2026. Vedeta din „Basic Instinct” a impresionat cu un look foarte șic.
14:20
Celebra interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca a fost internată de urgență în spital.
14:00
Șeful CNAIR: „Nu avem acum închise autostrăzi, drumuri expres sau drumuri naţionale din cauza fenomenelor meteorologice”. Apel către șoferi # DigiFM.ro
Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunţat că, în ultimele 12 ore, nu au fost închise autostrăzi, drumuri expres sau naţionale din cauza fenomenelor meteorologice, însă siguranţa participanţilor la trafic este mai importantă decât menţinerea "drumurilor deschise cu orice preţ".
13:50
Premierul Fico: Slovacia va semna săptămâna viitoare un acord cu SUA pentru un nou reactor nuclear # DigiFM.ro
Slovacia va semna săptămâna viitoare un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare cu Statele Unite, a declarat sâmbătă premierul Robert Fico, în contextul în care ţara sa se îndreaptă spre construirea unei noi unităţi nucleare cu ajutorul SUA, transmite Reuters.
13:30
Papa Leon îi îndeamnă pe cardinali să asculte victimele abuzurilor comise de preoți: „Nu putem să închidem ochii, să ne închidem inimile” # DigiFM.ro
Papa Leon al XIV-lea a îndemnat înaltul cler să asculte vocea victimelor abuzurilor sexuale comise de preoți. Discursul, a cărui transcriere a fost făcută publică sâmbătă, a fost ținut în timpul consistoriului care a reunit săptămâna aceasta cardinali din întreaga lume la Vatican.
11:40
Teheranul ameninţă că va riposta împotriva Israelului şi a bazelor americane în cazul unor atacuri ale SUA asupra Iranului, transmiţând acest avertisment către Washington în contextul în care surse israeliene au declarat că Israelul este în alertă maximă pentru posibilitatea oricărei intervenţii americane, relatează Reuters.
11:10
Arina Sabalenka a câştigat turneul WTA 500 de la Brisbane, dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari, în finala căruia a învins-o duminică în două seturi, 6-4, 6-3, pe ucraineanca Marta Kostiuk.
10:40
Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de iarnă, conform programului de zbor, a anunţat duminică Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.
10:30
Nicolas Maduro, mesaj din detenţie: „Suntem bine. Suntem luptători”. SUA îşi îndeamnă cetăţenii să părăsească imediat Venezuela # DigiFM.ro
Administraţia Statelor Unite şi-a îndemnat sâmbătă cetăţenii să părăsească Venezuela imediat din cauza situaţiei instabile de securitate, la o săptămână după capturarea lui Nicolas Maduro, care, din închisoarea sa din New York, a declarat că se simte bine, conform AFP.
10:00
„Groenlanda este un teritoriu european”, spune ministrul francez al Afacerilor Externe. Barrot solicită SUA să înceteze „şantajul” # DigiFM.ro
Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot, a îndemnat Statele Unite să „înceteze şantajul” pentru a obţine controlul direct asupra teritoriului Groenlandei, aflat sub jurisdicţia Danemarcei, într-un interviu publicat sâmbătă de mai multe publicații europene, printre care şi cotidianul francez Ouest-France.
09:30
Vreme deosebit de rece, ninsori şi strat de zăpadă în Capitală, până pe 13 ianuarie. Temperaturi minime de până la -10 grade # DigiFM.ro
Capitala se află, în intervalul 11 ianuarie ora 01:30 - 13 ianuarie, ora 10, sub incidenţa unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitaţii mixte şi polei, ninsori şi strat de zăpadă, anunţă meteorologii.
