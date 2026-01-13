Plagiatul lui Marinescu: FJSC își exprimă deplina susținere față de lect. univ. dr. Emilia Șercan
Euractiv.ro, 13 ianuarie 2026 16:40
FJSC își exprimă deplina susținere față de lect. univ. dr. Emilia Șercan și face apel la responsabilitate, în contextul tentativei de discreditare venită din partea PSD.
Dominic Fritz roagă PSD să se delimiteze de amenințările și intimidările la adresa Emiliei Șercan # Euractiv.ro
Președintele USR, Dominic Fritz roagă PSD să se delimiteze public și imediat de amenințările și intimidările îndreptate împotriva jurnalistei Emilia Șercan, care a dezvăluit că ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat în teza de doctorat.
Acum 2 ore
15:50
Atlantic: De ce Vance îl apără atât de înverșunat pe agentul ICE din cazul Minneapolis # Euractiv.ro
Vicepreședintele american J.D. Vance a ales să se implice frontal în apărarea agentului ICE care a împușcat mortal o femeie în Minneapolis, transformând rapid incidentul într-un simbol politic pentru tabăra MAGA, scrie revista „The Atlantic” (SUA).
15:40
Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru economia românească, susține Camera de Comerț și Industrie a României, în timp ce AGRO-STAR 2022 solicită Comisiei Europene și PE să nu continue procedura de aprobare.
15:10
După aprobarea în COREPER a Acordului UE-Mercosur, vineri, 9 ianuarie, Guvernul a reacționat marți, după ce a obținut clarificări de la Ministerul de Externe.
Acum 4 ore
14:40
Partidul extremist AUR, al cărui lider are interdicție de a intra în Republica Moldova, îi cere președintei Maia Sandu să convoace un referendum în legătură cu reunirea cu România.
14:30
Angajatul Guvernului filmat când brusca jurnaliști, sancționat cu 5% din salariu pe o lună # Euractiv.ro
După aproape 2 luni de când un angajat al Guvernului a fost filmat cum agresează jurnaliști care voiau să ia declarații de la premierul Ilie Bolojan, acesta a fost sancționat.
13:40
Deputatul PNL Ion Iordache a inițiat un proiect de lege pentru reglementarea autorizarea și controlul activităților de natură sexuală.
Acum 6 ore
12:50
Oprea, sceptic cu privire la Acordul Mercosur: România ratează șansele de a fi prezentă pe piețe noi # Euractiv.ro
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, este sceptic în privința Acordului Comercial UE-Mercosur, spunând că de obicei România ratează șansele de a fi prezentă pe piețe noi.
12:20
Un grup de investiții cu legături cu SUA a obținut drepturile de dezvoltare a zăcământului de litiu Dobra din Ucraina, proiect considerat un test pentru atragerea capitalului occidental, au anunțat luni autoritățile de la Kiev.
12:10
SUA: Procurorul Jack Smith va depune pe 22 ianuarie mărturie publică în Comisia juridică a Camerei # Euractiv.ro
Fostul procuror special Jack Smith, care a instrumentat dosare penale împotriva lui Donald Trump, va depune pe 22 ianuarie o mărturie publică în fața Comisiei pentru Afaceri Juridice din Camera Reprezentanților, transmite marți „Reuters”.
11:40
Parteneriat pentru Reconstrucție: Constituirea Camerei de Comerț Trilaterale România–Ucraina–Moldova # Euractiv.ro
Conferința la Nivel Înalt „Parteneriat pentru Reconstrucție: Constituirea Camerei de Comerț Trilaterale România–Ucraina–Republica Moldova (CCTRUM)” va avea loc la Chișinău, pe 20 ianuarie.
Acum 8 ore
10:10
Un raport al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei (SZR) arată că sancțiunile, pierderea piețelor externe și deteriorarea condițiilor economice globale au scos la iveală slăbiciunea structurală a bugetelor regionale rusești.
09:50
Dmitro Kuleba estimează că războiul nu se va încheia în 2026. Ar fi posibilă însă încetarea focului # Euractiv.ro
Fostul ministru ucrainean de externe Dmitro Kuleba consideră că anul acesta există șanse de a se ajunge la o încetare a focului, însă războiul cu Rusia nu se va opri.
09:40
Norvegia a anunțat luni că-i va oferi Ucrainei o finanțare de urgență de 340 de milioane de euro (397 de milioane de dolari) pentru a sprijini sectorul energetic și pentru a ajuta guvernul să mențină serviciile esențiale.
09:30
Coreea de Nord a condamnat luni ceea ce a numit manevre „fără rușine” ale Statelor Unite, despre care a spus că ”ignoră însăși existența Națiunilor Unite”, într-un comunicat publicat de agenția oficială de știri KCNA.
09:30
După capturarea președintelui venezuelean, Donald Trump a strâns lațul în jurul Cubei. El a sugerat chiar că secretarul său de stat, de origine cubaneză, ar putea conduce insula, scrie „Tribune de Genève” (Elveția).
Acum 12 ore
09:00
Institutul Nobel o pune la punct pe Machado. Laureata era gata să împartă premiul cu Trump # Euractiv.ro
Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2025, s-a oferit să „dăruiască” premiul președintelui Donald Trump după ce acesta l-a capturat pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
09:00
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, anunță că nu demisionează în urma acuzațiilor de plagiat privind teza sa de doctorat.
08:40
Politica lui Trump în raport cu Venezuela e discutabilă. Răul regimului Maduro e indiscutabil # Euractiv.ro
Ca un gest de bunăvoință față de americani, regimul și-a eliberat în ultimele zile o parte din deținuții politici. De salutat, însă mulți rămân după gratii, scrie editorialistul „The Washington Post” (SUA).
08:30
„Intenționez să împiedic Exxon să intre în câmpurile petroliere din Venezuela”, a declarat Donald Trump după ce directorul general al companiei, Darren Woods, și-a exprimat îndoielile cu privire la posibilitatea intrării efective în țară.
08:20
Echilibristica lui Rutte (NATO): Trump „face ceea ce trebuie”. Nimic însă despre Groenlanda # Euractiv.ro
Cu ocazia unei vizite în Croația, unde s-a întâlnit cu premierul acestei țări, Andrej Plenkovic, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost întrebat în legătură cu afirmațiile lui Trump pe tema Groenlandei, scrie „The Guardian” (Marea Britanie).
08:10
Oferta făcută de Danemarca, SUA: „Până la 10 baze militare în Groenlanda și acces la resurse” # Euractiv.ro
Miercuri, 14 ianuarie, secretarul de stat american Marco Rubio se va întâlni cu oficiali ai guvernului danez, deși nu se știe încă cine va reprezenta Danemarca, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
08:00
Femeile iraniene ard simboluri ale opresiunii, sfidând deschis liderul suprem al regimului; guvernul ayatollahilor abolește (știrea de ieri) legea care impune purtarea vălului, iar noi, occidentalii, riscăm ridicolul, scrie „Il Messaggero” (Italia).
Acum 24 ore
22:10
Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat luni într-un interviu pentru G4Media că acordul comercial UE-MERCOSUR nu a fost discutat niciodată în coaliția de guvernare.
17:40
Forumul Judecătorilor acuză atacuri și intimidări din partea conducerii sistemului judiciar # Euractiv.ro
Asociației Forumul Judecătorilor din România (FJR) reclamă faptul că, în ultimele zile, s-au intensificat atacurile la adresa organizației din partea unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și a unor publicații controversate.
17:30
Președinta R. Moldova Maia Sandu a declarat într-un interviu că ar vota pentru reunificarea cu România, dacă s-ar organiza un referendum, însă nu există majoritate în acest sens. Moldovenii doresc, în schimb, integrarea în Uniunea Europeană.
17:20
Așteptările și speranțele românilor în 2026: 39% - atitudine neutră, 27% se așteaptă la ce mai rău # Euractiv.ro
Cel mai recent studiu realizat de Reveal Marketing Research își propune să afle mai multe despre așteptările și speranțele românilor legate de anul 2026 și despre modul în care acestea au evoluat comparativ cu anul trecut.
17:10
Consiliul Concurenței a sancționat opt companii cu amenzi în valoare de aproximativ 32,15 milioane euro.
Ieri
15:30
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se duce sâmbătă, 17 ianuarie, în Paraguay pentru a semna Acordul Mercosur, a anunțat luni o purtătoare de cuvânt a Executivului de la Bruxelles.
12:40
UE și China au convenit asupra unor prețuri minime pentru mașinile electrice în loc de tarife vamale # Euractiv.ro
Bruxellesul și Beijingul au ajuns la o soluție în disputa privind importul de vehicule electrice, scrie FAZ.
12:30
PSD îl susține fără rezerve pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, și "condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică".
12:20
Are România prea mulți studenți? O falsă problemă care ascunde eșecul politicilor publice # Euractiv.ro
Departe de platourile de televiziune și de polemicile zgomotoase din social media, dezbaterea despre educație ajunge uneori să fie formulată cel mai limpede de cei care lucrează zilnic în interiorul sistemului.
11:40
Volatilitatea politică de la Washington pune o Europă încă foarte dependentă de apărare într-o poziție dificilă, scrie „La Razon” (Spania), căutând răspunsul la întrebarea dacă Europa mai păstrează vreo capacitate de a-și decide propriul destin.
11:40
Exporturile României au crescut cu 3,9%, în primele 11 luni din 2025, la 89,42 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 2,6%, la 119,19 miliarde euro, față de perioada similară din 2024, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
10:40
Acordul cu blocul Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay) poate contribui la afectarea patrimoniului genetic vegetal național, respectiv la dispariția unor soiuri, din cauza importurilor.
09:50
Proteste de masă în Iran: „Europa este pe deplin alături de ei”, spune Ursula von der Leyen # Euractiv.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Uniunea Europeană susține „pe deplin” protestatarii din Iran și condamnă „represiunea violentă” împotriva lor, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
09:30
PressOne: 140 pagini cu conținut copiat în teza ministrului Justiției, Radu Marinescu. Acesta neagă # Euractiv.ro
Potrivit analizei PressOne, cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil conțin text copiat din alți autori, mai exact 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.
09:10
Mișcarea de protest din Iran continuă să se intensifice în ciuda represiunii. În timp ce manifestanții mărșăluiesc pe străzi, Reza Pahlavi, fiul ultimului șah, îi îndeamnă „să se pregătească să preia” centrele orașelor, scrie „Le Point” (Franța).
08:50
Cine este Aleksei Juravlev, deputatul rus care vrea să-i scufunde pe americani „cu o torpilă”? # Euractiv.ro
Prim-vicepreședintele comisiei de apărare a Parlamentului rus, Aleksei Juravlev, a cerut scufundarea navelor americane responsabile de confiscarea petrolierului rusesc „Bella 1” „cu torpile”, scrie „Le Parisien” (Franța).
08:40
Capturarea lui Vladimir Putin la fel ca a lui Maduro? Donald Trump „nu crede că este necesar” # Euractiv.ro
Întrebat despre eventuala capturare a lui Vladimir Putin, așa cum a sugerat Volodimir Zelenski, Donald Trump a răspuns că nu o consideră necesară, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
08:30
Giorgia Meloni spune că „nu este întotdeauna de acord cu Trump” și este deschisă dialogului cu Rusia # Euractiv.ro
În discursul său anual, prim-ministrul italian s-a distanțat de Washington: „Apăr dreptul internațional, dar nu cred că SUA vor ataca Groenlanda”, relatează „La Vanguardia” (Spania).
08:20
Viktor Orbán a publicat o nouă postare pe pagina sa de Facebook, în care a relatat că a primit o scrisoare de la Donald Trump. Premierul a scris în postare: Din Washington, cu drag!, scrie „Magyar Nemzet” (Ungaria).
08:10
07:50
Renașterea naționalismului la nivel global a adus cu sine o revenire a imperialismului. Aceasta este concluzia istoricului Eric Storm, profesor de istorie contemporană la Universitatea din Leiden, într-un interviu acordat cotidianului „El Periódico”.
07:30
Președintele american a acordat un interviu fascinant publicației „New York Times”, scrie „Le Point” (Franța), analizând declarațiile făcute de Donald Trump publicației americane.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Biroul de presă al Guvernului a transmis duminică, "pentru o corectă înțelegere a deciziilor privind majorarea impozitelor și taxelor pe proprietate", o serie de precizări.
10 ianuarie 2026
12:10
Justiția este un subiect delicat de dezbătut în orice țară, nu doar în România. [i] Gradul de tensiune la care au ajuns la noi în ultimul an unele poziții face o discuție și mai dificilă.
9 ianuarie 2026
23:00
Nicușor Dan susține că semnarea Acordului Mercosur este „o oportunitate pentru România" # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis vineri, după ce România semnat în favoarea Acordului comercial dintre UE și statele Mercosur, din care fac parte Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, că acesta reprezintă o oportunitate pentru noi.
17:20
Protestele se intensifică în Iran, în timp ce liderul suprem al țării îi atacă pe oamenii care demonstrează de aproape două săptămâni împotriva regimului.
