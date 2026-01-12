Proteste de masă în Iran: „Europa este pe deplin alături de ei”, spune Ursula von der Leyen
Euractiv.ro, 12 ianuarie 2026 09:50
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Uniunea Europeană susține „pe deplin” protestatarii din Iran și condamnă „represiunea violentă” împotriva lor, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:30
PressOne: 140 pagini cu conținut copiat în teza ministrului Justiției, Radu Marinescu. Acesta neagă # Euractiv.ro
Potrivit analizei PressOne, cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil conțin text copiat din alți autori, mai exact 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.
Acum 2 ore
09:10
Mișcarea de protest din Iran continuă să se intensifice în ciuda represiunii. În timp ce manifestanții mărșăluiesc pe străzi, Reza Pahlavi, fiul ultimului șah, îi îndeamnă „să se pregătească să preia” centrele orașelor, scrie „Le Point” (Franța).
08:50
Cine este Aleksei Juravlev, deputatul rus care vrea să-i scufunde pe americani „cu o torpilă”? # Euractiv.ro
Prim-vicepreședintele comisiei de apărare a Parlamentului rus, Aleksei Juravlev, a cerut scufundarea navelor americane responsabile de confiscarea petrolierului rusesc „Bella 1” „cu torpile”, scrie „Le Parisien” (Franța).
08:40
Capturarea lui Vladimir Putin la fel ca a lui Maduro? Donald Trump „nu crede că este necesar” # Euractiv.ro
Întrebat despre eventuala capturare a lui Vladimir Putin, așa cum a sugerat Volodimir Zelenski, Donald Trump a răspuns că nu o consideră necesară, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
08:30
Giorgia Meloni spune că „nu este întotdeauna de acord cu Trump” și este deschisă dialogului cu Rusia # Euractiv.ro
În discursul său anual, prim-ministrul italian s-a distanțat de Washington: „Apăr dreptul internațional, dar nu cred că SUA vor ataca Groenlanda”, relatează „La Vanguardia” (Spania).
08:20
Viktor Orbán a publicat o nouă postare pe pagina sa de Facebook, în care a relatat că a primit o scrisoare de la Donald Trump. Premierul a scris în postare: Din Washington, cu drag!, scrie „Magyar Nemzet” (Ungaria).
Acum 4 ore
08:10
07:50
Renașterea naționalismului la nivel global a adus cu sine o revenire a imperialismului. Aceasta este concluzia istoricului Eric Storm, profesor de istorie contemporană la Universitatea din Leiden, într-un interviu acordat cotidianului „El Periódico”.
07:30
Președintele american a acordat un interviu fascinant publicației „New York Times”, scrie „Le Point” (Franța), analizând declarațiile făcute de Donald Trump publicației americane.
Acum 24 ore
13:00
Biroul de presă al Guvernului a transmis duminică, "pentru o corectă înțelegere a deciziilor privind majorarea impozitelor și taxelor pe proprietate", o serie de precizări.
Ieri
12:10
Justiția este un subiect delicat de dezbătut în orice țară, nu doar în România. [i] Gradul de tensiune la care au ajuns la noi în ultimul an unele poziții face o discuție și mai dificilă.
Mai mult de 2 zile în urmă
23:00
17:20
Protestele se intensifică în Iran, în timp ce liderul suprem al țării îi atacă pe oamenii care demonstrează de aproape două săptămâni împotriva regimului.
17:00
PSD a condamnat decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur. Și AUR s-a pronunțat împotriva acordului comercial.
16:50
14:40
Președintele american Donald Trump a afirmat într-un interviu publicat joi că doar propria sa "moralitate" poate constitui o limită a modului în care gestionează politica externă a Statelor Unite.
13:30
După peste 25 de ani de negocieri, acordul comercial al UE cu țările sud-americane din Mercosur este aproape de finalizare, după ce statele membre au votat în favoarea semnării. România dorește garanții suplimentare.
09:40
Nicușor Dan: Este inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a publicat în noaptea de joi spre vineri o înregistrare audio între pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich.
08:50
Turcia este pregătită să trimită trupe în Ucraina în cadrul unor forțe de menținere a păcii, condiția fiind instituirea unui armistițiu și a definirii clare a misiunii, precum și a contribuției fiecărei țări, anunță „Suspilne” (Ucraina).
08:40
Președintele german, Frank-Walter Steinmeier, a criticat dur politica externă a SUA sub președintele Donald Trump și a îndemnat lumea să nu lase ordinea internațională să se destrame într-o lume fără reguli, unde cei fără scrupule iau ce vor.
08:20
Trump întoarce spatele ONU: Washingtonul se retrage din 66 de organizații internaționale # Euractiv.ro
Donald Trump a semnat un ordin executiv care obligă Statele Unite să se retragă din 66 de organizații internaționale, dintre care 31 afiliate la ONU, în numele doctrinei sale „America First”, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
08:10
Achiziționarea Groenlandei de către Statele Unite „ar fi, în esență, o tranzacție imobiliară uriașă”. Donald Trump a reiterat acest lucru în repetate rânduri din 2019, când a lansat pentru prima dată ideea de a cumpăra insula arctică de la Danemarca.
08:00
Washingtonul intenționează să controleze tot petrolul venezuelean pe o durată „nedeterminată” # Euractiv.ro
Administrația Trump a anunțat miercuri că intenționează să-i „dicteze” deciziile Caracasului până la o nouă notificare, în special prin menținerea controlului asupra comercializării petrolului venezuelean scrie „Courrier International” (Franța).
07:40
Maghiari din Slovacia au depus un autodenunț la poliție din cauza modificării Codului Penal # Euractiv.ro
În Slovacia a fost lansată o campanie de nesupunere civică împotriva amendamentului adus legii penale în legătură cu Decretele Beneš, scrie Infostart.hu (Ungaria).
07:30
Un amestec de euforie festivă și o frică adânc înrădăcinată de creștere a prețurilor a marcat primele zile ale Bulgariei în zona euro. Așa descrie importantul ziar spaniol „El País” schimbarea istorică care a avut loc la 1 ianuarie 2026 în Bulgaria.
07:10
Europa caută un răspuns la presiunile lui Trump pe tema Groenlandei, dar e limitată de NATO și UE # Euractiv.ro
Până de curând Bruxelles-ul nu prevedea un scenariu pentru Groenlanda similar cu cel al Venezuelei – adică, cu intervenție directă a SUA, dar acest lucru s-a schimbat acum, scrie „20 Minutos” (Spania), care analizează această situație.
06:50
Macron: Washingtonul „se îndepărtează” de unii aliați și „se eliberează de regulile internaționale” # Euractiv.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a denunțat vehement joi „noul colonialism și noul imperialism” în relațiile internaționale, vizând în special politica externă a lui Donald Trump, scrie „Le Figaro” (Franța).
06:40
Reacția europeană la declarațiile lui Donald Trump despre Groenlanda a fost imediată: alarmă față de exprimarea stângace de a nu exclude utilizarea forței, ecouri ale secolului al XIX-lea și un sentiment omniprezent de a fi martorul decesului NATO.
00:20
Fostul ministru Daniel Chițoiu a fost condamnat, joi, la 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă, acuzația având legătură cu accidentul mortal provocat de politician în decembrie 2019, potrivit Agerpres.
8 ianuarie 2026
18:40
A început procedura pentru alegerea noului procuror general și a șefilor DNA și DIICOT # Euractiv.ro
Ministerul Justiției a anunțat, joi, că a declanșat procedura de selecție a procurorului general și a șefilor DNA și DIICOT, a anunțat, joi, instituția.
18:20
MAE îi informează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Belgia asupra faptului că, începând din seara zilei de 8 ianuarie și pe parcursul zilei de 9 ianuarie, este anunțată o grevă națională a fermierilor.
18:20
Ministrul Apărării: Costul zborului la Paris cu avionul Spartan al lui Nicușor Dan - 30.000 de euro # Euractiv.ro
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a afirmat joi că un zbor până la Paris cu un avion Spartan costă în jur de 30.000 de euro.
18:10
14:40
Un ofițer al Serviciului pentru Imigrări și Vamă (ICE) a împușcat mortal miercuri o șoferiță din Minneapolis, în timpul unui raid antimigrație. Oficialii federali au spus că a fost un act de autoapărare, primarul spune că a fost un gest inutil.
14:40
România a predat Turciei comanda Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră # Euractiv.ro
Vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu”, cu o echipă de scafandri EOD la bord, a plecat marți din portul militar Constanța pentru a se integra în cadrul Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră.
14:30
Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe românii care se află, tranzitează, sau intenționează să călătorească în Grecia asupra faptului că, în perioada următoare, este preconizată intensificarea mișcărilor de protest ale fermierilor eleni.
14:20
În timp ce unele state europene evocă posibilitatea trimiterii de trupe în Ucraina ca garanții de securitate, Moscova a reacționat deja, folosind o retorică agresivă.
13:30
Președintele Massoud Peseshkian a cerut poliției iraniene să dea dovadă de reținere față de protestatari. Cu toate acestea, au avut loc și alte decese. Nu este clar dacă este vorba de forțele de securitate sau de protestatari.
12:50
Un comentariu al jurnalistului Edward Lucas avertizează că actualele declarații ale Occidentului privind sprijinul pentru Ucraina riscă să devină un factor de slăbire a Alianței Nord-Atlantice, în lipsa unei susțineri militare reale și credibile.
11:50
Trump solicită o creștere a cheltuielilor militare americane cu peste 50%,la 1,5 trilioane de dolari # Euractiv.ro
Președintele Donald Trump a cerut creșterea cheltuielilor pentru apărare ale SUA la 1,5 trilioane de dolari (1,1 trilioane de lire sterline) în 2027, pentru ceea ce el a numit „aceste vremuri foarte tulburi și periculoase”, relatează BBC.
09:40
Blackout la Berlin, provocat de un posibil act de sabotaj. Mii de oameni, fără curent în plină iarnă # Euractiv.ro
Un blackout de proporții a afectat sud-vestul orașului Berlin, lăsând fără energie electrică zeci de mii de locuințe și mii de afaceri, în plină perioadă de iarnă, informează CNN (SUA).
09:20
Început de an tensionat pe scena internațională: SUA în centrul mai multor crize geopolitice # Euractiv.ro
Statele Unite se află în centrul mai multor evoluții geopolitice majore, pe fondul unei politici externe tot mai contestate, care generează tensiuni atât în America Latină, cât și în Europa, scrie „The Guardian” (Marea Britanie).
08:50
Administrația Trump a început să schițeze un plan amplu de readucere sub control internațional a sectorului petrolier din Venezuela, respingând acuzațiile potrivit cărora Statele Unite ar urmări „furtul” resurselor energetice ale țării sud-americane.
08:40
08:40
Discuțiile privind securitatea dintre Israel și Siria au fost relansate la Paris, după câteva luni de blocaj diplomatic, într-un demers susținut de Statele Unite și sprijinit de autoritățile franceze, scrie „Le Monde” (Franța).
08:30
O femeie a fost ucisă de agenți ICE în Minneapolis. Autoritățile locale contestă versiunea federală # Euractiv.ro
O femeie de 37 de ani a fost ucisă prin împușcare, marți, în timpul unei operațiuni a poliției federale de imigrație în Minneapolis, incidentul declanșând un nou val de controverse legate de tacticile agenților federali , scrie „Le Monde” (Franța).
7 ianuarie 2026
21:10
Șșș, șșș… E atât de liniște la Bruxelles. UE nu este o superputere, ci un exercițiu de consens # Euractiv.ro
Tăcerea sau prudența Uniunii Europene în fața unor crize internaționale, precum situația din Venezuela, este adesea interpretată ca slăbiciune, indecizie sau lipsă de relevanță geopolitică.
20:40
7 ianuarie 2026, o dată care nu e ca oricare alta, nu numai în Saint-Tropez, dar și în lumea întreagă. Acest Saint-Tropez care a îngropat-o pe Brigitte Bardot și care va continua să o facă să existe în memoria oamenilor locului și a planetei întregi.
16:00
Rusia a oferit SUA mână liberă în Venezuela în schimbul Ucrainei - fostă consilieră a lui Trump # Euractiv.ro
Oficialii ruși au indicat în 2019 că Kremlinul ar fi dispus să renunțe la sprijinul acordat lui Nicolás Maduro în Venezuela în schimbul Ucrainei, potrivit Fionei Hill, consilieră a președintelui Donald Trump la acea vreme.
