Saveta Bogdan apelează la măsuri extreme pentru a se proteja de frig: „Merg și eu prin magazine”. Ce crede despre Ilie Bolojan

09:50

Tot mai mulți români trec vama spre Ucraina. Nu la război, ci la distracție. Bukovel este stațiunea de schi cea mai apreciată din Sud estul Europei și an de an, zeci de mii de turisti de pe continent și nu numai sfidează războiul pentru câteva zile de distractie pe pârtiile din stațiunea ucraineană.