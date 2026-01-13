Apelul disperat al Marei Bănică pe rețelele sociale: „Îmi vine să urlu”. O tragedie fără margini a marcat-o pe jurnalistă
13 ianuarie 2026
Mara Bănică (50 de ani) a lansat un strigăt de ajutor în mediul online, după ce o elevă a liceului unde studiază fiul ei a recurs la un gest extrem.
Apelul disperat al Marei Bănică pe rețelele sociale: „Îmi vine să urlu". O tragedie fără margini a marcat-o pe jurnalistă
Câștigătoarea „Casa Iubirii”, Veronica, la ora adevărului! Rămâne sau nu cu turcul Ahmed? Rezistă povestea lor de dragoste și dincolo de ecran?! „Ne mulăm unul după celălalt” # Click.ro
Veronica este câștigătoarea sezonului 4 Casa Iubirii. A plecat acasă cu 100 000 de lei. Ce va face cu banii?
Saveta Bogdan apelează la măsuri extreme pentru a se proteja de frig: „Merg și eu prin magazine”. Ce crede despre Ilie Bolojan # Click.ro
Saveta Bogdan (79 de ani) trece printr-un adevărat calvar din cauza frigului. Îndrăgita interpretă de muzică populară îndură temperaturi scăzute în propria locuință și recurge la soluții disperate pentru a se încălzi.
Ilie Bolojan preia Ministerul Educației. Propunera a fost trimisă președintelui Nicușor Dan # Click.ro
Premierul Ilie Bolojan a înaintat președintelui României, Nicușor Dan, solicitarea de revocare a ministrului Educației și Cercetării, Daniel-Ovidiu David, în urma demisiei acestuia, precum și propunerea ca șeful Guvernului să asigure interimatul portofoliului.
Julio Iglesias, în mijlocul unui scandal uriaș. Două foste angajate îl acuză de agresiune sexuală: „Mă folosea aproape în fiecare seară” # Click.ro
Julio Iglesias, în vârstă de 82 de ani, se află în mijlocul unui scandal uriaș. Două foste angajate ale celebrului cântăreț au rupt tăcerea și îl acuză pe acesta de agresiuni sexuale, care ar fi avut loc pe parcursul mai multor ani.
Reacția lui Mihai Trăistariu, după ce Măruță și Capatos au dispărut de pe micul ecran: „Audiențele tv au picat în cap. Când te stingi, nu te mai caută nici naiba!” # Click.ro
Reacția lui Mihai Trăistariu, după ce Măruță și Capatos au dispărut de pe micul ecran: „Audiențele tv au picat în cap. Când te stingi, nu te mai caută nici naiba!”
Ce ne aduce 2026 în turism? Celebrul influencer Răzvan Pascu: „Nu mai este despre vacanțe ieftine, ci despre experiențe” # Click.ro
Anul 2026 se conturează ca unul dinamic pentru turism, în care dorința de a călători rămâne puternică, iar românii devin mai siguri pe alegerile lor. De la circuite exotice planificate din timp, la city break-uri spontane și vacanțe de relaxare atent alese, turistul român îmbină tot mai bine spontan
Ardelenii rămân fără al treilea titular din echipă.
Mădălina Ghenea îi cere despăgubiri uriașe femeii care a terorizat-o ani la rând. Suma este de ordinul milioanelor de euro # Click.ro
După ce a fost hărțuită ani la rând de o româncă stabilită în Italia, Mădălina Ghenea (38 de ani) i-a cerut acesteia despăgubiri colosale. Femeia riscă să ajungă după gratii și să-i plătească fotomodelului daune de ordinul milioanelor de euro.
Horoscop miercuri, 14 ianuarie. Tauri au noi oportunități financiare, Fecioarele se îndrăgostesc, iar Vărsătorii au conflicte la locul de muncă # Click.ro
Horoscop miercuri, 14 ianuarie. Tauri au noi oportunități financiare, Fecioarele se îndrăgostesc, iar Vărsătorii au conflicte la locul de muncă.
Ce salariu avea Mariana Moculescu la Antena 1 și la TVR, unde a fost știristă și reporter: „M-am descurcat!” Din ce bani trăiește acum: „Mă ajută...” # Click.ro
Ce salariu avea Mariana Moculescu la Antena 1 și la TVR: „M-am descurcat de minune!” Din ce bani trăiește acum: „Mă ajută...”
Cum să slăbești sănătos după sărbători? Nu apela la „dietele fulger": „Organismul are nevoie de timp...” # Click.ro
Odată cu începutul anului, salatele, smoothie-urile și promisiunile de a slăbi rapid apar în programul multora dintre noi. Însă specialiștii atrag atenția că dietele fulger pot face mai mult rău decât bine, iar pierderea în greutate sănătoasă se construiește pas cu pas, cu răbdare și echilibru.
Cătălin Măruță clarifică motivele opririi emisiunii TV. Ce mesaj a transmis după anunțul făcut de PRO TV: „Nu e nimic dramatic sau scandalos” # Click.ro
Cătălin Măruță a transmis un mesaj emoționant pe Instagram, după ce informația privind oprirea emisiunii sale de televiziune de la PRO TV, a generat numeroase reacții din partea publicului.
Cristina Cioran, îndrăgostită de copiii ei. Vedeta a rămas blocată o zi în București: „Am rămas aici pentru că este periculos” # Click.ro
Cristina Cioran (48 de ani) a venit cu treabă câteva zile de la Constanța la București.
Trei concurenţi din sezonul al patrulea merg mai departe în aventura căutării sufletului pereche la Casa Iubirii.
Fanii emisiunii „La Măruță”, șocați de vestea că show-ul dispare din grila PRO TV: „Nu pot să cred aşa ceva!” Ce au comentat oamenii în mediul online # Click.ro
Vestea că emisiunea „La Măruță” dispare din grila de programe a PRO TV-ului a stârnit numeroase reacții în mediul online. Pe pagina oficială de Facebook a show-ului, fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii.
Cum se fac corect băile în ape înghețate iarna. Greșeala care îți poate pune sănătatea în pericol # Click.ro
Băile în ape înghețate au devenit tot mai populare în sezonul rece, fiind promovate ca o metodă de revitalizare a organismului și de întărire a minții.
Ion Țiriac, sfaturi și recomandări celor care vor să se îmbogățească: „Cu cât ai mai mulţi bani, cu atât faci mai puţin în viaţă” # Click.ro
Miliardarul și fostul mare tenismen Ion Țiriac, considerat de mulți români un exemplu demn de urmat, a oferit un interviu sincer în care a vorbit despre succes și prețul cu care uneori vine, dar și despre valorile și regulile care de care trebuie să ne lăsăm ghidați în viață atunci când vrem să reuș
Actorul Daniel Stern, unul dintre cei doi hoți din „Singur acasă”, are probleme cu legea! Ce acuzații i-au fost aduse # Click.ro
Actorul Daniel Stern (68 de ani), cunoscut pentru rolul lui Marv Murchins, unul dintre cei doi hoți din „Singur acasă”, se confruntă cu probleme legale după ce a fost inculpat penal pentru că ar fi încercat să apeleze la serviciile unei prostituate.
Două rase de pisici populare, interzise în Olanda! Ce amendă riscă cei care dețin aceste feline # Click.ro
Olanda a interzis pisicile cu urechi îndoite și cele fără blană începând cu 1 ianuarie 2026.
Un cuplu ambițios din Franța a înfruntat temperaturi extrem de scăzute pentru a stabili împreună un record mondial într-o baie de gheață.
Maia Sandu, acuzată de trădare după ce a afirmat că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România # Click.ro
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova cere demisia imediată a președintei Maia Sandu, după ce aceasta a declarat public că ar vota pentru unirea cu România în cazul organizării unui referendum.
Patru petroliere administrate de Grecia au fost atacate marți în Marea Neagră de drone neidentificate, în timp ce se îndreptau spre terminalul CPC de lângă coasta Rusiei pentru a încărca petrol, potrivit Reuters.
Oana Roman își dresează câinii s-o apere de hoți. Mihai Nae: „Nu lasă pe nimeni să se apropie de stăpână.” Cum îngrijim, de fapt, câinii iarna? # Click.ro
Oana Roman și-a dresat câinii s-o apere de hoți. Mihai Nae: „Nu lasă pe nimeni să se apropie de stăpână.” Cum îngrijim corect câinii iarna?
Noul an este, pentru mulți, momentul în care deciziile importante capătă mai multă claritate, iar planurile amânate încep să prindă contur, inclusiv cele legate de sănătatea dentară, care nu mai sunt privite doar dintr-o perspectivă estetică, ci ca parte esențială a echilibrului general. Alegerea u
Madrilenii au reacționat, după ce au pierdut Supercupa Spaniei.
Impactul uluitor al unei secunde. Ce se întâmplă pe Terra, câți oameni mor și câte cafele se beau # Click.ro
O secundă pare o unitate de timp aproape nesemnificativă. Este durata unei clipiri, a unei bătăi de inimă sau a unui pas grăbit. Și totuși, în această fracțiune minusculă de timp, pe Terra au loc mii, chiar milioane de evenimente simultane.
Ce pensie încasează Aurel Pădureanu. Văduvul Corneliei Catanga primește ajutor financiar: „Mi-a venit întreținerea 800 de lei la două persoane. E foarte greu!” # Click.ro
Viața lui Aurel Pădureanu, soțul Corneliei Catanga, s-a schimbat radical după moartea artistei. Acesta mărturisește că se descurcă din ce în ce mai greu cu banii, însă are noroc cu ajutorul copiilor. De asemenea, mărturisește că face parte din rândul artiștilor cu o pensie foarte mică.
Drama Lenei Enache! „Când pierzi ce ți-e mai drag pe lume!” Cea mai sexy soție de fotbalist nu-și poate reveni după moartea tatălui # Click.ro
Lena, soția fotbalistului Gabi Enache, și-a pierdut tatăl, anul trecut.
Din ce se prepară ceaiul care te scapă de cârcei și ajută buna funcționare a inimii. Lidia Fecioru: „Oprește funcția de îmbătrânire” # Click.ro
Lidia Fecioru vine în atenția românilor cu câteva recomandări în materie de sănătate și frumusețe. Bioenergoterapeutul a explicat recent din ce se prepară ceaiul care întărește imunitatea, elimină cârceii, îmbunătățește funcționarea inimii și încetinește procesul de îmbătrânire.
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă # Click.ro
România are o bucătărie bogată, iar deserturile tradiționale ascund adevărate comori culinare. Printre ele se află și prăjitura Albinița, un desert care, paradoxal, este mai cunoscut și mai apreciat de turiștii străini decât de mulți români.
Jucătorii lui Mircea Lucescu nu sunt creditați de adversarii lor.
Record de candidați pentru FLEX 2026–2027, programul prin care liceenii români pot studia un an în SUA # Click.ro
Liceenii români își doresc să studieze în SUA, iar acest lucru se vede din numărul record de înscrieri pentru programul FLEX 2026-2027. FLEX este un program bazat pe merit și unul dintre cele mai competitive schimburi pentru liceeni din lume.
Secretul căsniciei Mirelei Vaida. Prezentatoarea TV își dorește să petreacă mai mult timp împreună cu copiii ei: „Nu mai avem vacanță de cuplu, am renunțat…” # Click.ro
Mirela Vaida (43 de ani) e o femeie și o mămică fericită.
Marți dimineața, provincia Ravenna din Italia a fost zguduită de două cutremure puternice, resimțite și în Forlì-Cesena, provocând panică printre locuitori. Școlile și clădirile publice au fost evacuate preventiv, iar trenurile de mare viteză
Frigul nu-i sperie, iar zăpada îi duce direct la munte. La Harghita Băi, turiştii profită de peisajele de vis şi de oferta variată de distracţie: de la snowmobile şi snowbus, până la plimbări cu sania trasă de câini, chiar dacă vacanța s-a încheiat. În fiecare weekend, stațiunea este din nou plină.
Ce spune BOR despre legalizarea prostituţiei. „Încălcarea demnităţii umane, trupul e templul Duhului Sfânt” # Click.ro
Patriarhia Română a transmis o poziție fermă privind inițiativele legislative care vizează legalizarea prostituției, subliniind că această practică reprezintă o încălcare gravă a demnității umane și că trupul trebuie considerat un „templu al Duhului Sfânt”.
Fostul președinte al clubului francez Ajaccio a fost asasinat la înmormântarea mamei sale # Click.ro
Fostul lider naționalist corsican Alain Orsoni, care a fost și președinte al clubului de fotbal AC Ajaccio, a fost împușcat mortal luni, 12 ianuarie, în timpul înmormântării mamei sale în Vero, un sat situat la 30 de kilometri est de Ajaccio
Mihaela Bilic spune care este planta care accelerează metabolismul. Românii fug de ea, dar japonezii o consumă zi de zi # Click.ro
Mihaela Bilic, unul dintre cei mai titrați medici nutriționiști din România, apreciată pentru sfaturile în materie de sănătate și alimentație, vine cu noi informații referitoare la o plantă benefică pentru accelerarea metabolismului.
Cum să păstrezi zeci de ani cerceii din aur ca și cum ar fi noi. Cel mai tare truc pentru a-i curăța # Click.ro
Cerceii din aur nu sunt doar simple accesorii, ci adevărate piese de valoare care pot avea o semnificație sentimentală sau financiară importantă. Fie că sunt primiți cadou, moșteniți sau cumpărați ca investiție, aceștia merită o îngrijire atentă.
Nick Rădoi a îmbrăcat ia românească de ziua lui! Distracție de pomină în Mexic cu iubita Mădălina! Cum se simte milionarul la 65 de ani și ce cadouri a primit? # Click.ro
Nick Rădoi a petrecut de ziua lui, cu prietenii apropiați și familia, în Mexic.
Oamenii care renunță la injecțiile pentru slăbit recâștigă întreaga greutate pierdută în mai puțin de doi ani, arată un studiu de referință al Universității Oxford. Cercetătorii atarg atenția că ritmul de recâștigare este aproape de patru ori mai rapid
S-a aflat ce discuție a avut Elena Merișoreanu cu Sofia Vicoveanca. A suferit un infarct în urmă cu câteva zile # Click.ro
Elena Merișoreanu, colega de breaslă și prietena Sofiei Vicoveanca, a povestit că a vorbit cu artista aflată în continuare internată pe patul de spital, pe secția de cardiologie a Spitalului din Suceava, după ce în urmă cu câteva zile a suferit un infarct.
Oprirea emisiunii „La Măruță”, după 18 ani de existență, nu este doar sfârșitul unei producții TV iubite de public, ci și un semnal al transformărilor profunde din industria media românească. Decizia ProTV,
Mugur Mihăescu se pregătește să devină bunic, iar acum a fost dezvăluit sexul bebelușului. În ajunul Crăciunului, fostul actor declara în exclusivitate pentru Click! faptul că fiica sa, Ivona, urmează să devină mamă pentru prima dată.
Ce făcea Cătălin Măruță ieri, când s-a aflat că emisiunea lui dispare de pe postul PRO TV: „A înghețat barba!” # Click.ro
Cătălin Măruță, unul dintre cei mai longevivi prezentatori TV din România, se pregătește să înceapă un nou capitol al carierei sale, după ce PRO TV a anunțat încheierea difuzării emisiunii „La Măruță”. Vestea a venit ca un șoc pentru telespectatori, însă prezentatorul le-a arătat fanilor săi cum și-
Te-ai surprins vreodată spunând, în timp ce urmăreai un film, că ai fi făcut exact același lucru ca personajul de pe ecran?
Ai observat vreodată pete negre pe ceapa roșie și te-ai întrebat dacă este sigur să o consumi? Aceste semne nu înseamnă întotdeauna murdărie – ele pot indica prezența unei ciuperci, care se dezvoltă în anumite condiții după recoltare.
Ce au pățit mai mulți români la granița cu Ucraina, spre stațiunea Bukovel. „Nici să nu încerci” # Click.ro
Tot mai mulți români trec vama spre Ucraina. Nu la război, ci la distracție. Bukovel este stațiunea de schi cea mai apreciată din Sud estul Europei și an de an, zeci de mii de turisti de pe continent și nu numai sfidează războiul pentru câteva zile de distractie pe pârtiile din stațiunea ucraineană.
Mattel marchează un nou pas în inclusivitate și educație prin lansarea primei Barbie cu autism. Această păpușă face parte din colecția Barbie Fashionistas, destinată să reflecte diversitatea lumii reale și să familiarizeze copiii cu diferențele de percepție și comunicare ale persoanelor cu autism.
