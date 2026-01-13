Încă 1 miliard de euro pentru plata fermierilor români!
Agro-TV.ro, 13 ianuarie 2026 19:30
Până la finalul acestei luni, țara noastră urmează să mai încaseze încă un miliard de euro pentru plata fermierilor români, a anunțat marți ministrul agriculturii, Florin Barbu. Această tranșă de 1.006.710.849 euro este așteptată după ce Comisia Euorpeană a virat deja în conturile României suma de 4.075.862.964 euro, atingându-se astfel un nou record de absorbție […]
• • •
Acum 30 minute
19:30
Acum 4 ore
16:00
20 de miliarde de euro fonduri europene pentru fermierii români! Cine garantează pentru acești bani # Agro-TV.ro
România va beneficia în perioada 2028-2034 de peste 20 de miliarde de euro fonduri europene pentru fermierii săi și zonele rurale. Anunțul a fost făcut marți de europarlamentarul liberal Dan Motreanu, numit responsabil al Grupului PPE în Comisia pentru dezvoltare regională pentru avizul legislativ privind Politica Agricolă Comună 2028–2034. „Mă voi asigura că fermierii români […]
Acum 6 ore
14:40
Dacă în privința acordului comercial cu Mercosur și-a exprimat serioase rezerve, susținând poziția fermierilor români, ministrul agriculturii, Florin Barbu, se arată deschis unor parteneriate în domeniu din ce în ce mai solide cu țări din Asia Centrală. În cest context, ministrul Florin Barbu a primit marți, la sediul MADR, vizita Ambasadorului Republicii Kazahstan în România, […]
Acum 8 ore
13:10
Sute de tractoare au luat cu asalt, marți, capitala Franței, în cadrul unei demonstrații organizate de FNSEA, unul dintre cele mai mari sindicate agricole din Franța, în semn de protest față de acordul comercial UE-Mercosur, transmite France 24. Este a doua oară într-o săptămână când fermierii francezi inundă străzile Parisului, după ce, cu câteva zile […]
Acum 12 ore
11:40
Costel Vînătoru: În urma acordului cu Mercosur soiurile românești de plante ar putea să dispară! # Agro-TV.ro
Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele din blocul Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay), care prevede eliminarea taxelor vamale pentru numeroase produse importate, riscă să creeze mai multe probleme decât beneficii pentru producătorii români. Cel puțin aceasta este opinia cercetătorului Costel Vînătoru, director al Băncii de Resurse Genetice și Vegetale din Buzău, […]
10:00
Zeci de vaci au fost la un pas de înec după ce au căzut într-un iaz. Autoritățile au intervenit de urgență pentru salvarea animalelor. Un wekeend groaznic a fost pentru un fermier din satul Pocoleni, județul Suceava, care și-a găsit vacile în iaz după ce a cedat gheața din cauza greutății. 23 de vaci au […]
08:40
Europarlamentarul Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Parlamentul European, susține că fermierii europeni vor beneficia de mecanisme clare de protecție în contextul acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur, iar importurile vor fi strict condiționate de respectarea standardelor europene de producție. Potrivit acestuia, discuțiile purtate atât la nivelul Comisiei […]
07:30
Azomureș devine istorie? Sute de angajați trimiși în șomaj tehnic, peste 2.500 de locuri de muncă afectate # Agro-TV.ro
Compania Azomureș, cea mai importantă platformă industrială de producție de îngrășăminte din România, a anunțat măsuri operaționale semnificative ca răspuns la incertitudinea aprovizionării cu gaze naturale pe termen lung și la lipsa unei oferte ferme din partea Romgaz pentru preluarea combinatului. Conform comunicatului oficial, peste 2.500 de locuri de muncă ar urma să fie afectate […]
Acum 24 ore
06:30
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță un demers ferm la nivel european pentru protejarea fermierilor români și europeni în contextul acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur. Șeful MADR a precizat că România a solicitat încă din toamna anului trecut garanții clare pentru sectorul agricol, iar în lipsa acestora acordul nu va fi susținut în Parlamentul […]
Ieri
16:20
15:10
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează crescătorii de animale că cererile de plată pentru Intervenția DR-06 – Bunăstarea animalelor, Pachet a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și Pachet b) – Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul Planului Strategic PAC 2023—2027, pot fi depuse până la data de 3 februarie 2026. […]
14:30
Un cioban dat dispărut, vineri, de la o stână din Dâmbovița, a fost găsit mort sâmbătă, în albia unui râu, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița. Persoana care a anunţat dispariţia a precizat că ciobanul, în vârstă de 42 de ani, ar fi plecat de la o stână din afara localităţii Ungureni, județul […]
12:30
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus luni în dezbatere publică un nou proiect de Ordonanță a Guvernului ce vizează în mod direct Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Mai exact, prin noul act normativ se creează contextul legal ce permite APIA să se achite de obligațiile financiare ce decurg din din […]
10:40
Iarna aceasta mai are încă multe de spus după viscolul, ninsorile și gerul din ultimele zile, potrivit estimărilor meteo pentru următoarele patru săptămâni, publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astfel, în săptămâna 12-19 ianuarie, meteorologii estimează că valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această perioadă pe întreg teritoriul României. Totodată, […]
09:30
Reacțiile negative cu privire la votul „pro” dat de România pentru Acordul UE-Mercosur continuă să apară din partea reprezentanților fermierilor români și ai organizațiilor profesionale din industria alimentară. Într-un comunicat de presă remis redacției AgroTV, Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară – Sindalimenta critică în termeni duri girul dat de Guvernul României pentru Acordul […]
07:40
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat versiunea consultativă a Ghidului solicitantului pentru intervenția DR-17 – Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masă, componenta dedicată strugurilor de masă, finanțată prin Planul Strategic PAC 2023–2027. Linia de finanțare urmează să fie lansată oficial pe 2 februarie. Până atunci, documentul este supus consultării publice timp […]
06:30
Guvernul României a emis o informare de presă despre majorarea impozitelor și taxelor pe proprietate – inclusiv pentru terenuri agricole, clădiri și autovehicule, începând cu 1 ianuarie 2026. Măsura a declanșat reacții puternice din partea proprietarilor și autorităților locale, dar Executivul susține că era necesară pentru a moderniza sistemul fiscal și a genera resurse financiare […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
O turmă de oi a fost surprinsă într-un supermarket. Animalele au ajuns să „golească“ rafturile iar clienții au privit scena cu uimire și amuzament. Aproximativ 50 de oi au părăsit turma lor și au dat buzna într-un supermarket din orașul bavarez Burgsinn. Clienții spun că animalele au explorat raionul de băuturi și zona caselor de […]
07:10
Măsură URGENTĂ după parafarea acordului UE-Mercosur! Daniel Buda promite controale ”la sânge” # Agro-TV.ro
Europarlamentarul român Daniel Buda anunță că va solicita, în Parlamentul European, înființarea unei Comisii Speciale care să monitorizeze strict modul de implementare a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele din Mercosur. Demersul vine în contextul în care acordul a fost parafat de reprezentanții statelor membre, pe fondul unor îngrijorări tot mai mari exprimate de […]
9 ianuarie 2026
18:00
E fierbere mare printre fermierii europeni în legătură cu acordul comercial dintre UE și Mercosur. Podul Europei din Strasbourg, care leagă orașul francez de orașul german Kehl, aflat de cealaltă parte a Rinului, a fost blocat vineri de fermierii francezi și, în semn de protest față de acordul de liber schimb cu blocul Mercosur, informează […]
16:10
Tone de porumb, fân și sare au fost distribuite în păduri pentru a asigura hrana necesară animalelor sălbatice în sezonul rece. Odată cu scăderea temperaturilor accesul la hrană naturală devine extrem de limitat. Fără suplimente alimentare, animalele sălbatice își epuizează rapid rezervele de energie, ceea ce le slăbește organismul și le face vulnerabile în fața […]
14:50
Un fermier brașovean a fost trimis în judecată pentru încasarea ilegală de subvenții APIA, după ce ar fi prezentat documente false din care rezulta că este deținătorul sau utilizatorul unor suprafețe de pășune pentru care a depus mai multe cereri unice de plată. „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus […]
13:30
Ministrul Florin Barbu cere Comisiei Europene garanții oficiale, nu „scrisori și fițuici”! # Agro-TV.ro
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, își menține poziția critică față de încheierea acordului comercial între UE și Mercosur, dar și față de formula propusă de Comisia Europeană privind viitarea Politică Agricolă Comună (PAC). Prezent la Reuniunea miniștrilor agriculturii din Uniunea Europeană din 7-8 ianuarie, la care au participat au participat și Christophe Hansen, comisarul european pentru […]
12:30
Vineri, 9 ianuarie, se așteaptă votul decisiv din partea statelor membre care ar permite Uniunii Europene (UE) ca, după mai mult de 25 de ani de negocieri, să încheie într-un final acordul comercial cu Mercosur, în pofida furiei fermierilor și a opoziției Franței, cel mai important producător agricol din cadrul blocului comunitar, transmite AFP, citată […]
12:20
11:10
Fraude cu fonduri europene la AFIR s-au mai văzut, dar să fie investigate de procurorii militari, mai rar. Asta pentru că în acest caz de corupție este vorba și de implicarea unui cadru militar din M.Ap.N. Potrivit unui comunicat DNA remis joi redacției AgroTV, în cursul lunii decembrie 2025, procurorii militari din cadrul Direcției Naționale […]
10:10
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat într-o fermă cu aproximativ 6000 de porci. Ca măsură de siguranță, autoritățile au instituit restricții stricte și au dispus sacrificarea a circa 1500 de animale. Focarul a fost depistat în comuna Cermei, județul Arad. Potrivit directorului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad, Marcel Roșu, […]
08:10
Fermierii români intră în anul 2026 cu o povară fiscală semnificativ mai mare, după majorarea mai multor taxe și impozite care afectează direct activitatea agricolă. Creșterile vizează atât impozitul pe terenurile agricole, cât și taxele legate de utilajele, construcții și alte costuri conexe, într-un context deja marcat de prețuri scăzute la cereale și cheltuieli ridicate […]
8 ianuarie 2026
17:10
Un dosar cu zeci de pensionări ilegale la o cooperativă agricolă de producție a fost finalizat în ultimele zile ale anului 2025 de către procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Galați. Potrivit unui comunicat al DNA remis joi, 8 ianuarie, redacției AgroTV, procurorii anticorupție din cadrul Serviciul teritorial Galați au dispus în […]
14:40
Pe lângă viscolul și ninsorile care ne dau de furcă zilele acestea, hidrologii ne avertizează că există și pericol de inundații pe râuri din 11 județe (vezi harta). Asfel, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, a precipitaţiilor prognozate […]
12:00
Meteorologii avertizează că zilele următoare vor fi marcate de ger în toată țara, dar și de viscol și ninsori în regiuni extinse, pentru care Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi o serie largă de avertizări Cod portocaliu și Cod galben. Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de joi, 8 ianuarie, va ninge la munte, […]
08:40
Piața cerealelor continuă să pună presiune pe fermierii români la începutul anului 2026, în special în cazul grâului. După un an agricol dificil, marcat de costuri ridicate și volatilitate, prețurile rămân la un nivel considerat nesustenabil de către producătorii care au păstrat o mare parte din marfă în depozite și silozuri. Potrivit lui Cosmin Iancu, […]
07:10
Anul 2026 debutează cu vești importante pentru fermierii români. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, lansează prima linie de finanțare din acest an destinată producătorilor agricoli. Este vorba despre intervenția DR-16 – Investiții în sectorul legume și/sau cartofi, finanțată prin Planul Strategic PAC 2023–2027. Sesiunea de depunere a proiectelor pentru […]
7 ianuarie 2026
08:10
Intervenția DR-12, una dintre cele mai așteptate linii de finanțare pentru fermierii români în anul 2026, nu va mai fi lansată la finalul lunii ianuarie, așa cum fusese anunțat inițial. Potrivit informațiilor prezentate de Ion Păunel, consultant și membru fondator al Uniunii Salvăm Țăranul Român, sesiunea de depunere a proiectelor este programată acum pentru luna […]
6 ianuarie 2026
14:40
Un tânăr a fost reținut fiind suspectat că a incendiat intenționat mii de baloți de paie, în valoare de aproximativ 90.000 de lei. Aproximativ 3000 de baloți de paie au fost distruși într-un incendiu produs în localitatea Poarta Albă, județul Constanța, în data de 30 de decembrie. Autoritățile au reținut un tânăr de 22 de […]
12:30
Un fermier a fost nevoit să doneze întreaga producție de varză după ce nu a reușit să o vândă. Fermierul spune trist că a rămas cu câmpurile pline de varză și preferă să o dea decât să se degradeze în câmp. Este vorba despre aproximativ un hectar cultivat în Andrid, județul Satul Mare, pe care […]
08:10
O descoperire gravă este investigată de autorități într-o fermă unde doi concubini au fost reținuți într-un dosar penal ce vizează dispariția mai multor persoane. Aceștia sunt bănuiți că ar fi hrănit animalele din fermă cu cadavre. Un bărbat în vârstă de 59 de ani și concubina sa din raionul Anenii Noi, Republica Moldova, au […]
5 ianuarie 2026
16:50
Semne bune anul are! România a încasat luni, 5 ianuarie 2026, de la Comisia Europeană, suma de 988,7 milioane euro, reprezentând rambursarea unor plăți către fermierii români acordate sub formă de avans din schemele și intervențiile finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2025, informează Ministerul Agriculturii […]
16:30
Clever Group, performanțe solide de audiență pe 4 ianuarie. Prima TV și Cinemaraton, în top 10 televiziuni din România # Agro-TV.ro
Clever Group marchează un nou moment important în evoluția sa pe piața media din România, înregistrând performanțe remarcabile de audiență în data de 4 ianuarie, în intervalul de maximă audiență 20:00–24:00, conform datelor furnizate de Kantar Media. Într-un context concurențial intens, posturile din portofoliul Clever Group au reușit să atragă un interes semnificativ din partea […]
16:00
Agricultura a trecut deja la un alt nivel, iar acest lucru i-a prins, din păcate, nepregătiți pe mulți dintre fermierii români, pentru care vremea favorabilă și respectarea la literă a proceselor tehnologice erau suficiente pentru a garanta succesul. Chiar dacă anul 2026 începe bine din punct de vedere agronomic, având în vedere că toamna a […]
12:40
Mulți dintre fermierii români susțin că sunt la capătul puterilor, iar agricultură a devenit o cenușăreasă, după cum o tratează cei de la guvernare. Ei cer ca măcar anul 2026 să le aducă mai multă stabilitate la capitolul prețuri de vânzare a producției. Cel puțin așa susține fermierul Constantin Ștogrincă, cel care lucrează 960 ha […]
10:20
Potrivit avertizărilor meteo publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), iarna nu ne mai lasă de Bobotează fără viscol și ninsori, în aproape toată țara (vezi harta). Astfel, în intervalul 5 ianuarie, ora 10:00 – 6 ianuarie, ora 10:00, este în vigoare o avertizare meteo Cod galben potrivit căreia, pe parcursul zilei de luni, vor […]
08:10
Anul care tocmai s-a încheiat a lăsat loc de mai bine în rândul ciobanilor, după un sezon agricol dificil, marcat de extreme meteo și pierderi în gospodării. Pentru mulți crescători de animale, 2025 a fost un an greu, cu probleme atât la producerea furajelor, cât și la menținerea animalelor sănătoase. „Bine că s-a încheiat și […]
4 ianuarie 2026
16:30
România schimbă structura culturilor în sezonul agricol 2025–2026. Suprafețele de toamnă cresc, iar culturile de primăvară intră în declin, cu porumbul drept principal perdant, arată cele mai recente estimări prezentate de Cezar Gheorghe, fondatorul AGRI Column. Potrivit acestuia, fermierii români mizează tot mai mult pe culturile de toamnă, influențați de randamentele financiare mai bune, de […]
14:20
Dacă până zilele trecute agricultorii își făceau griji că mai toate culturile de păioase ar putea fi compromise din cauza înghețului și a lipsei zăpezii, acum aceștia pot respira ușurați. În județul Dâmbovița, spre exemplu, ninge de câteva ore bune, iar zăpada căzută în noaptea trecută este o adevărată mană cerească pentru agricultură. Fulgii de […]
3 ianuarie 2026
17:10
Primăria Municipiului Iași a oficializat un parteneriat cu Asociația de vânătoare Zimbru pentru gestionarea faunei sălbatice din intravilan. În baza unui contract în valoare de 10.000 de lei, vânătorii sunt obligați să intervină în maximum 12 ore în cazurile de urgență. Apariția mistreților sau a vulpilor pe străzile municipiului nu mai este un fenomen rar, […]
15:10
Ionuț Cândea, pasionat crescător de păsări din comuna argeșeană Albești, este recunoscut pentru dedicarea sa în ceea ce privește bunăstarea înaripatelor, care, de cele mai multe ori, aparțin unor rase rare ori exotice. Atât acestea, cât și găinile din rasele comune, beneficiază de o îngrijire atentă, mai ales în sezonul rece, atât pentru menținerea unei […]
13:30
Sute de sate, rămase fără curent electric în urma viscolului! Până când ține vremea rea # Agro-TV.ro
Zeci de mii de oameni din peste 220 de localități din România au rămas fără energie electrică, în contextul agravării condițiilor meteorologice și a apariției viscolului în mai multe zone, iar specialiștii avertizează că vremea rea va persista cel puțin până luni seară. Potrivit Distribuție Energie Electrică România, sâmbătă sunt afectate de pene de curent […]
2 ianuarie 2026
17:10
România a încheiat anul 2025 cu un avans puternic în comerțul cu cereale și oleaginoase în sezonul agricol 2025-2026, consolidându-și poziția de actor major pe piața europeană a cerealelor. Potrivit datelor publicate de Cezar Gheorghe, fondator AGRI Column și expert în piețele de mărfuri agricole, statisticile privind exporturile de origine românească derulate prin Portul Constanța […]
15:10
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat noi liste cu dosare aprobate, în urma ședinței Comitetului de Avizare din 30 decembrie 2025, pe site-ul instituției, la secțiunea dedicată fiecărui program de finanțare. Printre programele cu impact direct în mediul rural se află Programul privind protecția speciilor de faună sălbatică, extrem de important pentru fermierii afectați de […]
