Încă 1 miliard de euro pentru plata fermierilor români!

15:10

Ionuț Cândea, pasionat crescător de păsări din comuna argeșeană Albești, este recunoscut pentru dedicarea sa în ceea ce privește bunăstarea înaripatelor, care, de cele mai multe ori, aparțin unor rase rare ori exotice. Atât acestea, cât și găinile din rasele comune, beneficiază de o îngrijire atentă, mai ales în sezonul rece, atât pentru menținerea unei […]