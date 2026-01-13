Influenceriță de la noi, momente de groază, după ce și-a pierdut lanțul de aur. Blondinei aproape că i se făcuse rău când și-a dat seama

22:50

Văduva lui Dani Vicol a făcut mărturisiri halucinante! Melek a declarat că a primit atenționări de la oameni, cu privire la situația cu care se confruntă și care îl are în centru pe cel care i-a ucis soțul. Mai exact, este vorba despre faptul că diverse persoane îi spun brunetei să nu comenteze declarațiile lui Mario Iorgulescu, ca nu cumva acesta să se răzbune pe ea.