Gabriel Biriş: O eroare privind impozitarea clădirilor a fost eliminată printr-o ordonanţă de urgenţă
Newsweek.ro, 13 ianuarie 2026 19:50
Avocatul fiscalist Gabriel Biriş anunţă că o eroare privind impozitarea clădirilor a fost eliminată ...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 15 minute
19:50
Gabriel Biriş: O eroare privind impozitarea clădirilor a fost eliminată printr-o ordonanţă de urgenţă # Newsweek.ro
Avocatul fiscalist Gabriel Biriş anunţă că o eroare privind impozitarea clădirilor a fost eliminată ...
Acum 30 minute
19:40
Copiii pot avea dificultăți de vorbire din cauza tabletelor și a dispozitivelor similare. Ce arată studiile? # Newsweek.ro
Părinți, atenție! Copiii mici care petrec mai mult timp în fața ecranelor au o dezvoltare mai lentă ...
Acum o oră
19:20
Cum poți să-ți reduci colesterolul fără pastile? Le consumi zilnic și dezvolți un metabolism sănătos # Newsweek.ro
Consumul zilnic de sucuri naturale poate ajuta la scăderea nivelului de colesterol în mod natural, s...
19:10
Un bărbat de 55 ani și-a așezat copii la cină și le-a spus cea ce puțin părinți îndrăznesc # Newsweek.ro
Când o țeavă se sparge sau mașina familiei refuză să pornească, majoritatea oamenilor apelează la te...
Acum 2 ore
19:00
Eugen Tomac: România, pregătită să discute serios scenariul Unirii, dacă R. Moldova îl vede ca opțiune # Newsweek.ro
Eugen Tomac, consilierul onorific al preşedintelui Nicuşor Dan, spune că România este pregătită să d...
18:40
Motivul pentru care trebuie să pui frunze de dafin pe calorifer și sub pernă. Trebuie schimbate la câteva zile # Newsweek.ro
Motivul pentru care trebuie să pui frunze de dafin pe calorifer și sub pernă. Frunzele de dafin au u...
18:20
Horoscop Astrologii au făcut clasamentul celor mai loiale și devotate zodii. Vezi pe ce loc ești în top # Newsweek.ro
Horoscop – astrologii au realizat un clasament al celor mai loiale și devotate zodii. Acesta scoate ...
Acum 4 ore
18:00
Daniel David nu mai este oficial ministru al Educației. Guvernul nu i-a găsit un înlocuitor deși au ...
17:50
Ce salariu are Delia Dinu, consilierul de la Cotroceni care se ocupă de „protocolul” lui Nicușor Dan? # Newsweek.ro
Delia Dinu este consilierul președintelui Nicușor Dan și a fost și al lui Klaus Iohannis. Ea este cu...
17:40
Văduva ultimului şah al Iranului îndeamnă forţele de securitate să se alăture manifestanţilor # Newsweek.ro
Fosta împărăteasă a Iranului, Farah Pahlavi, văduva ultimului şah iranian răsturnat de la putere de ...
17:20
Tavanul unei săli de clasă de la Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” din Iași s-a prăbușit în vacanța d...
17:20
„Dorel” cu excavatorul a lăsat 700 de case din Sectorul 1 fără gaze. Zonele afectate și durata reparației # Newsweek.ro
Peste 700 de consumatori din Sectorul 1 al Bucureștiului au rămas fără gaze, după ce un „Dorel”, car...
17:10
Cu ochii pe ruși. Avioanele de supraveghere ale NATO patrulează peste Marea Mediterană # Newsweek.ro
În această dimineață, un avion Embraer ERJ-145 AEW&C al Forțelor Aeriene Elene, operand sub numele O...
17:10
Atac fără precedent în Marea Neagră. Patru nave ce încărcau petrol din Rusia, lovite simultan de drone # Newsweek.ro
Patru petroliere au fost lovite marți în Marea Neagră de drone neidentificate, în timp ce se îndrept...
16:50
ANAF anunță modificări. Cum se aplică din acest an eșalonările de plată în 2026. ANAF a anunțat marț...
16:30
Ciprian Ciucu constată că Primăria București „nu are bani nici să treacă strada”. Pe ce se duc banii # Newsweek.ro
Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu constată, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că Pr...
16:30
Un nou pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei e așteptat până pe 24 februarie. Ce ar putea cuprinde...
16:20
Pensii blocate de luni de zile. Două categorii de pensionari primesc bani mai puțini din cauza birocrației # Newsweek.ro
Un număr mare de români care au depus documente pentru mica recalculare sau pentru pensie limită de ...
16:20
Subvențiile APIA vor fi plătite fermierilor până la 31 ianuarie 2026. Crescătorii de animale vor pri...
16:10
Contrabandă cu țigări, în plină expansiune în România. În noiembrie s-a atins cel mai mare nivel # Newsweek.ro
Contrabandă cu țigări, în plină expansiune în România. În noiembrie s-a atins cel mai mare nivel. Pi...
Acum 6 ore
16:00
VIDEO Cum trebuie să conduci pentru a fi în siguranță iarna, pe vreme rea? Explică pilotul Titi Aur # Newsweek.ro
Iarna, pe vreme rea, chiar și asfaltul uscat, negru, oferă aderență scăzută. Cauciucurile concepute ...
15:50
Tranzacție de peste 2 milioane euro în centrul Iașului: clădirea istorică Romtelecom, cumpărată # Newsweek.ro
Omul de afaceri ieșean Giani Canschi, cunoscut mai ales pentru firma de construcții Daroconstruct, a...
15:40
Adjunctul bașkanului Găgăuziei, sancționat de UE pentru destabilizarea Republicii Moldova, oprit la graniță # Newsweek.ro
Bulgaro-moldoveanul Victor Petrov, un politician pro-rus din Republica Moldova, a dat în judecată In...
15:30
Cine plătește taxa de 25 de lei pentru coletele de la Temu și ce se întâmplă dacă nu e achitată # Newsweek.ro
De la 1 ianuarie 2026, în România s-a introdus o taxă de 25 de lei pentru coletele care ajung din a...
15:20
Modificările la pensiile militare duc la „dezertatea” a 23.000 de angajați. „Sistemul de apărare va colapsa” # Newsweek.ro
Amenințare fără precedent după ce guvernul a anunțat că vrea să facă modificări în ceea ce privește ...
15:20
CCIR: Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru economia românească # Newsweek.ro
Biroul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) a decis în unanimitate să sp...
15:20
Ce mașini noi și-au luat românii în 2025? Dacia și Toyota, pe primele locuri. Două mărci premium, în Top 10 # Newsweek.ro
Românii și-au luat 156.803 mașini noi în 2025, piața auto încheind anul cu o creștere de 3,7%. Dacia...
15:00
Marți, Ministerul Sănătății, a emis o informare publică în contextul temperaturilor scăzute. Informa...
14:50
Revoluție sângeroasă în Iran. 2.000 de protestatari, uciși. Spitalele, copleșite. Regimul strigă „teroriștii!” # Newsweek.ro
Aproximativ 2.000 de persoane au fost ucise în protestele din Iran, potrivit unui oficial citat de R...
14:40
Misiune de salvare a salvamontiștilor în condiții extreme, în Munții Maramureșului. 30 ore de căutări # Newsweek.ro
Salvamont Maramureș a dus la bun sfârșit o misiune extremă de salvare în Munții Maramureșului, zona ...
14:30
Ce salariu avea Măruță, dat afară de Pro TV după 18 ani? Taxa la școala privată a copiilor, peste 18.000 € # Newsweek.ro
Cătălin Măruță, vedeta TV care a rupt ani buni audiențele cu show-ul „La Măruță”, a fost dat afară d...
14:20
Escrocherie cu pachete inexistente, în România. Totul începe cu un mesaj. Polițiștii trag un semnal de alarmă # Newsweek.ro
Inspectoratul de Poliție Județean Buzău atenționează asupra unei metode de fraudare care folosește f...
Acum 8 ore
14:00
Navă încărcată cu 1.133 de tone de fertilizator, scufundată în Dunăre. Risc de poluare a fluviului # Newsweek.ro
Un incident grav s-a produs pe Dunăre, în dreptul orașului Zimnicea, unde o barjă încărcată cu peste...
14:00
Armata caută 1.000 de voluntari plătiți cu 27.000 lei. În caz de război au 15 zile să se prezinte la unitate # Newsweek.ro
Legea armatei voluntare a intrat în vigoare, iar în februarie sau martie se vor face recrutări. Mini...
13:50
„Sfârșitul unei ere” pentru Putin. Rusia, tot mai izolată pe scena globală. Aliații dictatori se prăbușesc # Newsweek.ro
Războiul din Ucraina s-a transformat într-un conflict de uzură, iar rețeaua globală de aliați a Mosc...
13:40
Eurostat: Ungaria, mai atractivă ca România. De 3 ori mai mulți turiși au vizitat Budapesta față de București # Newsweek.ro
Eurostata a dat verdictul în ceea ce privește turismul pe baza numărului de înnoptări. Astfel, Ungar...
13:30
Franța introduce tarife mai mari la muzee pentru turiștii din afara Uniunii Europene, pentru a finan...
13:20
Berlinul și Parisul, „în război” pe tema achiziției armelor SUA pentru Kiev din împrumutul de 90.000.000.000 € # Newsweek.ro
Germania și Țările de Jos (Olanda n.red) resping presiunile Franței de a limita cheltuielile Ucraine...
13:10
Val de concedieri în comerțul cu amănuntul într-o mare economie europeană. Sute de oameni, dați afară # Newsweek.ro
Anul 2025 a adus vremuri dificile pentru sectorul comerțului cu amănuntul din Polonia. Mai multe lan...
13:00
Gheaţa închide aeroporturile din Viena, Bratislava şi Budapesta şi perturbă zborurile la Praga # Newsweek.ro
Condiţiile de formare a poleiului au obligat, marţi, personalul aeroportuar să sisteze operaţiunile ...
12:40
Titlurile de stat Tezaur 2026, o soluție de investiții sigure? Ce dobânzi oferă statul la început de an # Newsweek.ro
Ministerul Finanțelor a lansat primele titluri de stat Tezaur din 2026, disponibile pentru populație...
12:20
Managerul Spitalului de Boli Infecţioase Iaşi: Ne aşteptam la o creştere a cazurilor de virozelor respiratorii # Newsweek.ro
Managerul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva" din Iaşi, dr. Florin Roşu, a declar...
Acum 12 ore
12:00
Bolnavii îngheață în mai multe spitale din București. Temperatură și de 16 grade Celsius în saloane # Newsweek.ro
Aproape jumătate din blocurile din București racordate la sistemul centralizat de termoficare nu au ...
12:00
Trump pregătește terenul pentru anexarea Groenlandei. Proiectul de lege republican care ar distruge NATO # Newsweek.ro
Un congresman republican a prezentat un proiect de lege care ar permite administrației Trump să urmă...
11:50
15 cazuri în care pensionarii trebuie să dea înapoi banii din pensie. Legea nu iartă pe nimeni # Newsweek.ro
Există cazuri, nu puține în care pensionarii trebuie să restituie banii înapoi din pensie. Situațiil...
11:40
Zona din România unde zăpada a ajuns la 75 de centimetri, iar termometrele au indicat și -18 grade Celsius # Newsweek.ro
Este iarnă în toată regula în acest an în România. Într-o zonă din nordul țării, de exemplu, zăpada ...
11:20
Indemnizațiile de handicap ajung mâine în conturile beneficiarilor. Ce sume vor fi virate? # Newsweek.ro
Începând cu 14.01.2026, vor intra în conturile beneficiarilor indemnizațiile pentru nevăzători, inde...
11:20
Industria care a adus peste 40.000.000.000 € în 11 luni în România, a tras frâna de mână în 2025: -2,6% # Newsweek.ro
Industria auto, care a adus peste 40.000.000.000 € în primele 11 luni din 2025 în România, a tras fr...
11:10
Escrocheria Mouse jacking care te lasă fără mașină în câteva secunde. Hoții nu lasă urme # Newsweek.ro
Mouse Jacking este o nouă metodă de furt de mașini care începe să ia amploare în Europa. Hoții pot f...
11:10
Călin Georgescu, în delir: „Cei care nu își iubesc țara dau oamenilor de mâncare. Acordul Mercosur e o otravă” # Newsweek.ro
Prorusul Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață la Poliția Buftea pentru a semna controlul ju...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.