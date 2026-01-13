Gabriel Biriş: O eroare privind impozitarea clădirilor a fost eliminată printr-o ordonanţă de urgenţă

Newsweek.ro, 13 ianuarie 2026 19:50

Avocatul fiscalist Gabriel Biriş anunţă că o eroare privind impozitarea clădirilor a fost eliminată ...

Acum 15 minute
19:50
Acum 30 minute
19:40
Copiii pot avea dificultăți de vorbire din cauza tabletelor și a dispozitivelor similare. Ce arată studiile? Newsweek.ro
Părinți, atenție! Copiii mici care petrec mai mult timp în fața ecranelor au o dezvoltare mai lentă ...
Acum o oră
19:20
Cum poți să-ți reduci colesterolul fără pastile? Le consumi zilnic și dezvolți un metabolism sănătos Newsweek.ro
Consumul zilnic de sucuri naturale poate ajuta la scăderea nivelului de colesterol în mod natural, s...
19:10
Un bărbat de 55 ani și-a așezat copii la cină și le-a spus cea ce puțin părinți îndrăznesc Newsweek.ro
Când o țeavă se sparge sau mașina familiei refuză să pornească, majoritatea oamenilor apelează la te...
Acum 2 ore
19:00
Eugen Tomac: România, pregătită să discute serios scenariul Unirii, dacă R. Moldova îl vede ca opțiune Newsweek.ro
Eugen Tomac, consilierul onorific al preşedintelui Nicuşor Dan, spune că România este pregătită să d...
18:40
Motivul pentru care trebuie să pui frunze de dafin pe calorifer și sub pernă. Trebuie schimbate la câteva zile Newsweek.ro
Motivul pentru care trebuie să pui frunze de dafin pe calorifer și sub pernă. Frunzele de dafin au u...
18:20
Horoscop Astrologii au făcut clasamentul celor mai loiale și devotate zodii. Vezi pe ce loc ești în top Newsweek.ro
Horoscop – astrologii au realizat un clasament al celor mai loiale și devotate zodii. Acesta scoate ...
Acum 4 ore
18:00
Guvernul nu i-a găsit înlocuitor lui Daniel David. Bolojan preia ministerul educației Newsweek.ro
Daniel David nu mai este oficial ministru al Educației. Guvernul nu i-a găsit un înlocuitor deși au ...
17:50
Ce salariu are Delia Dinu, consilierul de la Cotroceni care se ocupă de „protocolul” lui Nicușor Dan? Newsweek.ro
Delia Dinu este consilierul președintelui Nicușor Dan și a fost și al lui Klaus Iohannis. Ea este cu...
17:40
Văduva ultimului şah al Iranului îndeamnă forţele de securitate să se alăture manifestanţilor Newsweek.ro
Fosta împărăteasă a Iranului, Farah Pahlavi, văduva ultimului şah iranian răsturnat de la putere de ...
17:20
Tavan prăbușit în sala de clasă, la Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” din Iași Newsweek.ro
Tavanul unei săli de clasă de la Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” din Iași s-a prăbușit în vacanța d...
17:20
„Dorel” cu excavatorul a lăsat 700 de case din Sectorul 1 fără gaze. Zonele afectate și durata reparației Newsweek.ro
Peste 700 de consumatori din Sectorul 1 al Bucureștiului au rămas fără gaze, după ce un „Dorel”, car...
17:10
Cu ochii pe ruși. Avioanele de supraveghere ale NATO patrulează peste Marea Mediterană Newsweek.ro
În această dimineață, un avion Embraer ERJ-145 AEW&C al Forțelor Aeriene Elene, operand sub numele O...
17:10
Atac fără precedent în Marea Neagră. Patru nave ce încărcau petrol din Rusia, lovite simultan de drone Newsweek.ro
Patru petroliere au fost lovite marți în Marea Neagră de drone neidentificate, în timp ce se îndrept...
16:50
ANAF anunță modificări. Cum se aplică din acest an eșalonările de plată în 2026 Newsweek.ro
ANAF anunță modificări. Cum se aplică din acest an eșalonările de plată în 2026. ANAF a anunțat marț...
16:30
Ciprian Ciucu constată că Primăria București „nu are bani nici să treacă strada”. Pe ce se duc banii Newsweek.ro
Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu constată, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că Pr...
16:30
Un nou pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei e așteptat până pe 24 februarie Newsweek.ro
Un nou pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei e așteptat până pe 24 februarie. Ce ar putea cuprinde...
16:20
Pensii blocate de luni de zile. Două categorii de pensionari primesc bani mai puțini din cauza birocrației Newsweek.ro
Un număr mare de români care au depus documente pentru mica recalculare sau pentru pensie limită de ...
16:20
Subvențiile APIA vor fi plătite fermierilor până la 31 ianuarie 2026 Newsweek.ro
Subvențiile APIA vor fi plătite fermierilor până la 31 ianuarie 2026. Crescătorii de animale vor pri...
16:10
Contrabandă cu țigări, în plină expansiune în România. În noiembrie s-a atins cel mai mare nivel Newsweek.ro
Contrabandă cu țigări, în plină expansiune în România. În noiembrie s-a atins cel mai mare nivel. Pi...
Acum 6 ore
16:00
VIDEO Cum trebuie să conduci pentru a fi în siguranță iarna, pe vreme rea? Explică pilotul Titi Aur Newsweek.ro
Iarna, pe vreme rea, chiar și asfaltul uscat, negru, oferă aderență scăzută. Cauciucurile concepute ...
15:50
Tranzacție de peste 2 milioane euro în centrul Iașului: clădirea istorică Romtelecom, cumpărată Newsweek.ro
Omul de afaceri ieșean Giani Canschi, cunoscut mai ales pentru firma de construcții Daroconstruct, a...
15:40
Adjunctul bașkanului Găgăuziei, sancționat de UE pentru destabilizarea Republicii Moldova, oprit la graniță Newsweek.ro
Bulgaro-moldoveanul Victor Petrov, un politician pro-rus din Republica Moldova, a dat în judecată In...
15:30
Cine plătește taxa de 25 de lei pentru coletele de la Temu și ce se întâmplă dacă nu e achitată Newsweek.ro
De la 1 ianuarie 2026, în România s-a introdus o taxă de 25 de lei pentru coletele care ajung din a...
15:20
Modificările la pensiile militare duc la „dezertatea” a 23.000 de angajați. „Sistemul de apărare va colapsa” Newsweek.ro
Amenințare fără precedent după ce guvernul a anunțat că vrea să facă modificări în ceea ce privește ...
15:20
CCIR: Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru economia românească Newsweek.ro
Biroul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) a decis în unanimitate să sp...
15:20
Ce mașini noi și-au luat românii în 2025? Dacia și Toyota, pe primele locuri. Două mărci premium, în Top 10 Newsweek.ro
Românii și-au luat 156.803 mașini noi în 2025, piața auto încheind anul cu o creștere de 3,7%. Dacia...
15:00
Cum ne putem proteja de frig? Recomandările Ministerului Sănătății pentru populație Newsweek.ro
Marți, Ministerul Sănătății, a emis o informare publică în contextul temperaturilor scăzute. Informa...
14:50
Revoluție sângeroasă în Iran. 2.000 de protestatari, uciși. Spitalele, copleșite. Regimul strigă „teroriștii!” Newsweek.ro
Aproximativ 2.000 de persoane au fost ucise în protestele din Iran, potrivit unui oficial citat de R...
14:40
Misiune de salvare a salvamontiștilor în condiții extreme, în Munții Maramureșului. 30 ore de căutări Newsweek.ro
Salvamont Maramureș a dus la bun sfârșit o misiune extremă de salvare în Munții Maramureșului, zona ...
14:30
Ce salariu avea Măruță, dat afară de Pro TV după 18 ani? Taxa la școala privată a copiilor, peste 18.000 € Newsweek.ro
Cătălin Măruță, vedeta TV care a rupt ani buni audiențele cu show-ul „La Măruță”, a fost dat afară d...
14:20
Escrocherie cu pachete inexistente, în România. Totul începe cu un mesaj. Polițiștii trag un semnal de alarmă Newsweek.ro
Inspectoratul de Poliție Județean Buzău atenționează asupra unei metode de fraudare care folosește f...
Acum 8 ore
14:00
Navă încărcată cu 1.133 de tone de fertilizator, scufundată în Dunăre. Risc de poluare a fluviului Newsweek.ro
Un incident grav s-a produs pe Dunăre, în dreptul orașului Zimnicea, unde o barjă încărcată cu peste...
14:00
Armata caută 1.000 de voluntari plătiți cu 27.000 lei. În caz de război au 15 zile să se prezinte la unitate Newsweek.ro
Legea armatei voluntare a intrat în vigoare, iar în februarie sau martie se vor face recrutări. Mini...
13:50
„Sfârșitul unei ere” pentru Putin. Rusia, tot mai izolată pe scena globală. Aliații dictatori se prăbușesc Newsweek.ro
Războiul din Ucraina s-a transformat într-un conflict de uzură, iar rețeaua globală de aliați a Mosc...
13:40
Eurostat: Ungaria, mai atractivă ca România. De 3 ori mai mulți turiși au vizitat Budapesta față de București Newsweek.ro
Eurostata a dat verdictul în ceea ce privește turismul pe baza numărului de înnoptări. Astfel, Ungar...
13:30
Franța introduce tarife mai mari la muzee pentru turiștii din afara Uniunii Europene Newsweek.ro
Franța introduce tarife mai mari la muzee pentru turiștii din afara Uniunii Europene, pentru a finan...
13:20
Berlinul și Parisul, „în război” pe tema achiziției armelor SUA pentru Kiev din împrumutul de 90.000.000.000 € Newsweek.ro
Germania și Țările de Jos (Olanda n.red) resping presiunile Franței de a limita cheltuielile Ucraine...
13:10
Val de concedieri în comerțul cu amănuntul într-o mare economie europeană. Sute de oameni, dați afară Newsweek.ro
Anul 2025 a adus vremuri dificile pentru sectorul comerțului cu amănuntul din Polonia. Mai multe lan...
13:00
Gheaţa închide aeroporturile din Viena, Bratislava şi Budapesta şi perturbă zborurile la Praga Newsweek.ro
Condiţiile de formare a poleiului au obligat, marţi, personalul aeroportuar să sisteze operaţiunile ...
12:40
Titlurile de stat Tezaur 2026, o soluție de investiții sigure? Ce dobânzi oferă statul la început de an Newsweek.ro
Ministerul Finanțelor a lansat primele titluri de stat Tezaur din 2026, disponibile pentru populație...
12:20
Managerul Spitalului de Boli Infecţioase Iaşi: Ne aşteptam la o creştere a cazurilor de virozelor respiratorii Newsweek.ro
Managerul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva" din Iaşi, dr. Florin Roşu, a declar...
Acum 12 ore
12:00
Bolnavii îngheață în mai multe spitale din București. Temperatură și de 16 grade Celsius în saloane Newsweek.ro
Aproape jumătate din blocurile din București racordate la sistemul centralizat de termoficare nu au ...
12:00
Trump pregătește terenul pentru anexarea Groenlandei. Proiectul de lege republican care ar distruge NATO Newsweek.ro
Un congresman republican a prezentat un proiect de lege care ar permite administrației Trump să urmă...
11:50
15 cazuri în care pensionarii trebuie să dea înapoi banii din pensie. Legea nu iartă pe nimeni Newsweek.ro
Există cazuri, nu puține în care pensionarii trebuie să restituie banii înapoi din pensie. Situațiil...
11:40
Zona din România unde zăpada a ajuns la 75 de centimetri, iar termometrele au indicat și -18 grade Celsius Newsweek.ro
Este iarnă în toată regula în acest an în România. Într-o zonă din nordul țării, de exemplu, zăpada ...
11:20
Indemnizațiile de handicap ajung mâine în conturile beneficiarilor. Ce sume vor fi virate? Newsweek.ro
Începând cu 14.01.2026, vor intra în conturile beneficiarilor indemnizațiile pentru nevăzători, inde...
11:20
Industria care a adus peste 40.000.000.000 € în 11 luni în România, a tras frâna de mână în 2025: -2,6% Newsweek.ro
Industria auto, care a adus peste 40.000.000.000 € în primele 11 luni din 2025 în România, a tras fr...
11:10
Escrocheria Mouse jacking care te lasă fără mașină în câteva secunde. Hoții nu lasă urme Newsweek.ro
Mouse Jacking este o nouă metodă de furt de mașini care începe să ia amploare în Europa. Hoții pot f...
11:10
Călin Georgescu, în delir: „Cei care nu își iubesc țara dau oamenilor de mâncare. Acordul Mercosur e o otravă” Newsweek.ro
Prorusul Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață la Poliția Buftea pentru a semna controlul ju...
