UE impune reguli stricte împotriva chimicalelor care nu se degradează din apa potabilă

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a explicat în direct la Digi24 ce se întâmplă cu apa caldă și căldura din București. În opinia sa în acest moment s-a depistat o soluție tehnică, ce propune un sistem de tranziție de 3-4 ani, cu centrale mobile. Până atunci, însă, „lucrăm cu ce avem”, pentru că, spune el în unele domenii nu s-au făcut investiții în ultimii 35 de ani.