Zelenski, într-o postare în persană referitoare la Iran: „Un regim care a provocat atâta rău, inclusiv Ucrainei și altor țări”
Digi24.ro, 13 ianuarie 2026 16:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că lumea trebuie să ajute iranienii să profite de protestele în desfășurare pentru a produce schimbări care să-i elibereze de un regim care a adus răul asupra propriului popor și asupra altor țări, inclusiv Ucraina.
Acum 5 minute
16:50
Contrabanda cu țigări a dus la pierderi de 500 de milioane euro pentru bugetul României, în 2025. Bulgaria a fost sursa principală # Digi24.ro
Piaţa neagră a ţigaretelor a crescut în noiembrie 2025 cu 3 puncte procentuale, până la 12,6% din totalul consumului, comparativ cu 9,6% în septembrie, fiind cel mai mare nivel al comerţului ilegal cu ţigarete înregistrat în ultimii şase ani, conform companiei de cercetare Novel.
16:50
Ascultați „strigătele de furie” ale poporului: Mesajul fostei împărătese a Iranului pentru forțele de securitate # Digi24.ro
Fosta împărăteasă a Iranului, Farah Pahlavi, a lansat un apel ferm către forțele de securitate ale regimului de la Teheran, îndemnându-le să asculte „strigătele de furie” ale populației și să se alăture protestatarilor, pe fondul acțiunilor de stradă care zguduie țara de peste două săptămâni.
Acum 30 minute
16:30
Primarul din Cernavodă a fost condamnat la patru ani de închisoare. Decizia este definitivă # Digi24.ro
Primarul oraşului Cernavodă, Liviu Negoiţă, a fost condamnat de Curtea de Apel Constanţa la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu în formă continuată. Decizia instanţei este definitivă. El a fost judecat pentru că a făcut plăţi nelegale de peste 9,3 milioane de lei către un club sportiv.
16:30
Maternitatea REGINA MARIA s-a relocat în Ponderas Academic Hospital, devenind Maternitate și Centru de Chirurgie Fetală și Neonatală # Digi24.ro
Maternitatea REGINA MARIA s-a relocat în Ponderas Academic Hospital, devenind Maternitate și Centru de Chirurgie Fetală și Neonatală
Acum o oră
16:20
16:20
Întâlnirea SUA - Groenlanda - Danemarca: vicepreședintele JD Vance va găzdui discuțiile la Casa Albă. „Să ne privim în ochi” # Digi24.ro
Vicepreședintele american JD Vance va găzdui o întâlnire cu miniștrii de externe ai Groenlandei și Danemarcei, pe fondul tensiunilor crescânde legate de eforturile lui Donald Trump de a obține controlul asupra insulei arctice, relatează The Guardian.
16:00
Bărbatul din Caraş-Severin care a muşcat de mâini şi picioare trei poliţişti a fost arestat preventv # Digi24.ro
Bărbatul din oraşul Bocşa, judeţul Caraş- Severin, care a muşcat trei poliţişti când aceştia au încercat să îl imobilizeze, a fost arestat preventiv în urma deciziei magistraţilor de la Judecătoria Reşiţa. El este acuzat de ultraj.
16:00
Procurorul special al Coreei de Sud vrea ca fostul președinte Yoon Suk Yeol, acuzat de insurecție, să fie condamnat la moarte # Digi24.ro
Procurorul special al Coreei de Sud a solicitat marţi pedeapsa cu moartea pentru fostul preşedinte Yoon Suk Yeol, acuzat de insurecţie pentru impunerea, pentru scurt timp, a legii marţiale în decembrie 2024, informează AFP şi Reuters.
Acum 2 ore
15:50
Anchetă penală la Craiova după moartea unui nou-născut într-o clinică privată. Tatăl acuză conduita personalului # Digi24.ro
Polițiștii din Dolj au deschis o anchetă penală după ce un nou-născut a murit la o clinică medicală din Craiova. Cazul a fost reclamat de tatăl copilului, care acuză o conduită medicală necorespunzătoare din partea personalului unității sanitare.
15:40
Un nou pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei e așteptat până pe 24 februarie. Ce ar putea cuprinde el, la presiunea țărilor nordice # Digi24.ro
Un nou pachet de sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Rusiei ar putea fi adoptat încă din 24 februarie.
15:40
Sănătatea, pe lista rezoluțiilor de început de an: De 30 de ani, abonamentele medicale sprijină prevenția și deciziile informate # Digi24.ro
La început de an, rezoluțiile legate de alimentație mai sănătoasă, suplimente sau mai multă mișcare se află constant în topul priorităților românilor. Medicii atrag, însă, atenția că aceste schimbări, deși bine intenționate, ar trebui să pornească de la o evaluare medicală corectă, nu de la recomandări generale sau tendințe din social media.
15:30
Poziția MAE privind Acordul Mercosur: „Negocierile au avut loc pe filiera comercială, între lideri politici”. Care este etapa următoare # Digi24.ro
Guvernul a prezentat, marţi, poziţia Ministerului de Externe privind votul României în favoarea Acordului UE-Mercosur. „Negocierile au avut loc pe filiera comercială şi între liderii politici, negocieri în urma cărora s-au obţinut resurse adiţionale pentru fermierii din România”, se arată în precizarea MAE. Ministerul adaugă că procesul are două componente de aprobare: prima la nivel european, urmată de o etapă la nivel naţional. Etapa finală a procesului decizional la nivelul UE o reprezintă votul Parlamentului European, apoi adoptarea de către Parlament a legii de ratificare a Acordului UE-Mercosur.
15:00
Călin Georgescu, sancționat de Tribunalul Ilfov. Amendă de 50.000 de lei pentru încălcarea legislației GDPR # Digi24.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a pierdut procesul prin care a contestat amenda aplicată anul trecut de Autoritatea pentru Protecția Datelor, fiind obligat de Tribunalul Ilfov să achite sancțiunea de 50.000 de lei pentru încălcarea legislației privind datele cu caracter personal. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 30 de zile, relatează News.ro.
15:00
Mihai Fifor, fost ministru PSD al Apărării: A afirma că „militarii se pensionează la 48 de ani” e o minciună propagandistică # Digi24.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor a susținut marți, 13 ianuarie, că „ventilarea în spaţiul public a ideii că militarii «se pensionează la 48 de ani» nu este o confuzie inocentă şi nici o eroare de interpretare”, ci o „manevră abjectă de manipulare”. Mai mult, fostul ministru PSD al Apărării a adăugat că realitatea juridică este alta.
15:00
Mărturia unei tinere despre abuzurile poliției islamice din Iran. „Te arestează pentru cum ești îmbrăcată și te torturează până cedezi” # Digi24.ro
Ghazeleh Emami, o tânără de origine iraniană stabilită în România, a vorbit, în exclusivitate pentru Digi24, despre teroarea în care trăiesc conaționalii săi, dar și de ce luptă aceștia cu atâta înverșunare pentru a-și câștiga dreptul de a trăi și de a gândi liber. Emami a oferit detalii despre represiunea brutală din Iran, unde oamenii ies în stradă nu doar din cauza sărăciei și inflației, ci pentru drepturi fundamentale refuzate de un regim islamist totalitar. Ea descrie arestările arbitrare ale poliției islamice, tortura din închisori, blackout-ul informațional și teama permanentă pentru sa familia rămasă în țara arabă. „Deja nu mai este doar un protest, este o revoluție pentru dreptul de a trăi liberi”, a subliniat tânăra.
Acum 4 ore
14:40
Președintele Ungariei a stabilit data alegerilor care ar putea pune capăt guvernării Orban. Ce arată cele mai recente sondaje de opinie # Digi24.ro
La Budapesta a fost stabilită data alegerilor parlamentare din primăvară.
14:20
Cutremur cu magnitudinea 4,6 în nordul Italiei. Panică printre localnici, școli evacuate și trafic feroviar suspendat # Digi24.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 4,6 s-a produs în Italia, în zona orașului Bologna, localnicii fiind surprinși de seism și ieșind speriați pe străzi. Mai multe școli au fost evacuate preventiv, iar circulația trenurilor a fost suspendată temporar pe mai multe rute din regiune.
14:20
„PMB nu are bani nici să treacă strada”. Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, spune că va propune partidelor „un pact” pentru București # Digi24.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, marţi, după ce a primit de la Guvern doar 317 milioane de lei, până la votarea bugetului PMB, cel mai probabil în luna martie, că în acest început de an, Primăria Capitalei nu are bani nici să treacă strada. Primarul spune că vor urma restructurări, comasări, tăieri de cheltuieli şi că în luna martie va veni deja cu un prim pachet de reforme.
14:10
Statele Unite către cetăţenii americani: Părăsiți imediat Iranul. Ce înseamnă „Destinație nivel 4” # Digi24.ro
Ambasada virtuală a SUA din Iran şi-a actualizat luni avertismentul de călătorie, avertizându-i pe cetăţenii americani să părăsească imediat Iranul în contextul protestelor de amploare din această ţară, relatează Xinhua.
14:00
Maia Sandu, acuzată de trădare. Socialiștii lui Igor Dodon cer anchetă penală după declarațiile despre unirea cu România # Digi24.ro
Socialiștii fostului președinte prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, solicită Procuraturii Generale, serviciilor de informații și altor instituții competente să o pună sub acuzare pentru trădare pe președinta țării, Maia Sandu, după declarațiile acesteia privind unirea Republicii Moldova cu România.
13:50
Ursula von der Leyen nu are mandat legal pentru semnarea acordului cu Mercosur, reclamă europarlamentarii AUR # Digi24.ro
Trei europarlamentari AUR au sesizat oficial Comisia Europeană și Consiliul European cu privire la lipsa mandatului legal necesar pentru semnarea acordului UE - Mercosur, anunțată pentru sâmbătă în Paraguay, conform News.ro.
13:20
Bogdan Ivan, despre situația căldurii din Capitală: Va urma o perioadă de tranziție cu sisteme mobile. „Până atunci, lucrăm cu ce avem” # Digi24.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a explicat în direct la Digi24 ce se întâmplă cu apa caldă și căldura din București. În opinia sa în acest moment s-a depistat o soluție tehnică, ce propune un sistem de tranziție de 3-4 ani, cu centrale mobile. Până atunci, însă, „lucrăm cu ce avem”, pentru că, spune el în unele domenii nu s-au făcut investiții în ultimii 35 de ani.
13:10
Kim Jong Un și-a reorganizat serviciul de securitate pe fondul temerilor legate de o tentativă de asasinat # Digi24.ro
Kim Jong Un a înlocuit trei înalți oficiali responsabili cu securitatea sa personală, a declarat marți Coreea de Sud, sugerând că liderul nord-coreean s-ar putea teme de tentative de asasinat, relatează Euronews.
13:10
Bogdan Ivan: Nu ar trebui să crească prețul la gaze de la 1 aprilie. În ce scenariu se ia în calcul eliminarea graduală a plafonului # Digi24.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a explicat, în direct la Digi24, că după expirarea plafonării prețului la gaze naturale, de la 1 aprilie, nu ar trebui să existe creșteri, dar a subliniat că va exista un mecanism de protecție, dacă, dintr-un motiv extern, independent de România, prețul va crește.
Acum 6 ore
12:50
Zăpada și gheața închid aeroporturile din Viena și Bratislava. Orarul zborurilor, dat peste cap la Praga # Digi24.ro
Condiţiile de formare a poleiului au obligat, marţi, personalul aeroportuar să sisteze operaţiunile pe Aeroportul Internaţional Viena, până cel puţin la ora locală 11:00, şi pe Aeroportul din Bratislava, până la ora locală 11:15. Zborurile de pe Aeroportul Vaclav Havel din Praga au fost limitate, transmite Reuters.
12:40
Pacientă agresată de un asistent medical la Spitalul Bălăceanca. Bărbatul, arestat la domiciliu pentru purtare abuzivă # Digi24.ro
Un asistent medical în vârstă de 58 de ani, angajat al Spitalului Bălăceanca, a fost arestat la domiciliu, fiind acuzat de purtare abuzivă, după ce ar fi agresat fizic o pacientă de 30 de ani. Incidentul ar fi fost surprins de camerele de supraveghere din unitatea medicală, iar ancheta este în curs.
12:40
Companiile care falimentează statul, verificate. Oana Gheorghiu, despre firmele inactive: „Trebuie să facem curățenie, să le închidem” # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a oferit detalii, în exclusivitate la Digi24, despre modul în care pierderile companiilor de stat sunt analizate la acest moment și despre reformele privind consiliile de administrație. Ea a subliniat că procesul este unul transparent și urmărește eliminarea companiilor de stat care funcționează doar pe hârtie. „Sunt companii pentru care trebuie să găsim soluții să le închidem, să facem curățenie”, a punctat vicepremierul. Potrivit lui Gheorghiu, din analiza globală a ceea ce a primit de la Ministerul de Finanţe, sunt „în jur de 185 de companii complet inactive, fără declaraţii financiare, ele mai existând doar pentru că nu au fost închise la Registrul Comerțului”, astfel că se impun „verificări ale acestor cadavre cu care rămânem în listă și le tragem după noi”.
12:20
Oana Gheorghiu, despre majorarea taxelor și impozitelor locale: „E normal să fie în linie cu ce se întâmplă și în alte țări” # Digi24.ro
„Cred că taxa pe proprietate era foarte mică în România”, a spus marți, 13 ianuarie, la Digi24, Oana Gheorghiu, în pofida faptului că măsura a stârnit reacții negative. Vicepremierul a mai adăugat că, în opinia sa, este normal ca taxa să fie în linie cu ce se întâmplă și în alte țări.
12:10
Armata americană a camuflat un avion ca aparat civil, pentru a lovi traficanţi de droguri. „Posibilă crimă de război” (NYT) # Digi24.ro
Armata americană a folosit în septembrie un avion militar camuflat ca aparat civil în timpul primului său atac împotriva unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri, care s-a soldat cu 11 morţi, a dezvăluit luni New York Times.
11:50
Patriarhia Română a transmis că, în contextul iniţiativei de legalizare a prostituţiei, aceasta „reprezintă o formă gravă de exploatare şi tranzacţionare a trupului omenesc în scop financiar, iar legiferarea ei nu va conduce la eradicarea traficului de persoane”.
11:30
Pericol de poluare pe Dunăre. O barjă cu peste 1.100 de tone de îngrășământ chimic s-a scufundat la Zimnicea # Digi24.ro
Un incident grav s-a produs pe Dunăre, în dreptul orașului Zimnicea, unde o barjă încărcată cu peste 1.100 de tone de îngrășământ chimic pe bază de azot s-a scufundat complet, existând în prezent risc de poluare a fluviului. Reprezentanții Apele Române au prelevat mai multe probe din apă pentru a stabili efectele asupra mediului.
11:20
Nicușor Dan a promulgat legea stagiului militar voluntar. Ce câștigă tinerii după cele patru luni de instruire # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea care introduce oficial stagiul militar voluntar pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, femei și bărbați deopotrivă. Legea, publicată în Monitorul Oficial în 9 ianuarie 2026, modifică modul în care statul român își construiește rezerva de forțe militare, într-un context în care numărul rezerviștilor activi este în scădere.
11:20
Alain Orsoni, fostul președinte al clubului francez Ajaccio, a fost împușcat mortal la înmormântarea mamei sale # Digi24.ro
Alain Orsoni (72 de ani), fostul președinte al clubului francez Ajaccio, a fost împușcat mortal luni, informează Digi24.
11:20
Accident grav pe centura ocolitoare a Timișoarei. Un autoturism s-a ciocnit cu un camion. Șoferul mașinii a murit # Digi24.ro
Un accident grav a avut loc, marți, între un camion și un autoturism, pe centura ocolitoare a Timișoarei, unde se circulă în condiții de iarnă. Șoferul mașinii a murit în urma impactului, anunță Digi24.
11:10
Dmitri Medvedev susține că locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia: „Nu vor mai apărea steluțe pe steagul SUA” # Digi24.ro
Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate, a susținut că locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia dacă președintele american Donald Trump nu va acționa rapid pentru a asigura controlul asupra insulei arctice, a relatat luni agenția Interfax, citată de Reuters.
11:10
Mai multe spitale din Capitală, fără căldură. S-a decis reducerea numărului de operații. „În unele saloane sunt 16 grade” # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a declarat că mai multe spitale aflate în subordinea instituţiei au probleme în acest moment cu asigurarea căldurii.
11:00
Prim-ministrul canadian vizitează China după aproape un deceniu de relații tensionate. Ce vor discuta Mark Carney și Xi Jinping # Digi24.ro
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a plecat marți spre China, unde va discuta despre comerț și securitate internațională, într-un moment în care Canada se confruntă cu relații incerte cu SUA din cauza unui război comercial și a amenințărilor de anexare din partea președintelui Donald Trump. Este prima vizită la Beijing a unui prim-ministru canadian din 2017 și ar putea marca o schimbare crucială în relațiile dintre cele două țări, în contextul în care Canada caută noi parteneriate comerciale și de securitate, anunță Reuters.
Acum 8 ore
10:40
În urgențele cardiovasculare, diferența dintre o evoluție favorabilă și complicații severe poate depinde de minute. Recunoașterea rapidă a simptomelor și accesul prompt la evaluare specializată sunt decisive pentru prognostic. Despre ce trebuie făcut în cazul unui infarct miocardic acut aflăm mai mult de la Dr. Mădălina Iurașcu-Botezatu, medic specialist cardiologie.
10:30
Dronele ucianene au lovit în această dimineață instalațiile de reparație ale aeronavelor strategice și o fabrică de drone din Taganrog # Digi24.ro
Dronele ucrainene au atacat orașul rus Taganrog marți dimineața, 13 ianuarie, lovind o instalație de producție de drone, potrivit canalelor rusești Telegram și oficialilor regionali. Canalele au raportat că atacul a început la aproximativ ora 5 dimineața, ora Kievului.
10:30
Anexarea Groenlandei. Un proiect de lege pentru transformarea insulei în al 51-lea stat al SUA a fost introdus: „Activ vital” # Digi24.ro
După ce președintele american Donald Trump și-a exprimat în mod repetat interesul de a prelua Groenlanda, reprezentantul republican din Florida, Randy Fine, a introdus un proiect de lege pentru ca insula arctică să devină al 51-lea stat al SUA, relatează The Hill.
10:20
Cum va fi vremea în zilele următoare: ANM anunță o încălzire temporară, urmată de un episod sever de ger # Digi24.ro
După zile cu temperaturi extrem de scăzute în mare parte din țară, meteorologii anunță o încălzire temporară în perioada următoare, însă avertizează că frigul va reveni rapid. Directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, a declarat în direct la Digi24 că maximele vor crește treptat și nopțile geroase se vor rări în a doua parte a săptămânii, dar modelele de prognoză indică revenirea unui episod și mai sever de ger spre weekend și săptămâna viitoare, cu temperaturi foarte scăzute, în special în estul țării.
09:50
Doi adolescenți au ajuns la spital după ce au fost loviți de o mașină în timp ce se dădeau cu sania, în județul Constanța # Digi24.ro
Doi adolescenți care se dădeau cu sania pe stradă au fost loviți de o mașină condusă de un tânăr de 23 de ani. Incidentul s-a petrecut într-o localitate din județul Constanța.
09:50
Un șofer din Huedin, fără carnet și sub influența alcoolului, prins că transporta șapte minori în mașină # Digi24.ro
Un bărbat care transporta șapte copii în mașină a fost reținut, după ce nu a oprit la semnalele polițiștilor. S-a întâmplat în orașul Huedin, din județul Cluj, informează Digi24.
09:50
Șosea surpată la intrare în Câmpina, restricții de trafic. E a treia alunecare de teren care are loc în zonă în doar câteva săptămâni # Digi24.ro
În cea mai aglomerată zonă pe timp de iarnă, adică în zona de munte, s-a produs a treia alunecare de teren în doar câteva săptămâni. De data aceasta, evenimentul neplăcut a avut loc în județul Prahova, la intrarea în Câmpina dinspre Cornu. O porțiune de pământ s-a surpat și a afectat inclusiv o parte din terasamentul șoselei. Traficul greu a fost interzis, iar autoritățile supraveghează zona, anunță Digi24.
09:40
Statul Minnesota dă în judecată administrația Trump după raidurile ICE: „Nu puteţi târî femei însărcinate prin zăpadă” # Digi24.ro
Statul Minnesota și orașul Minneapolis au anunțat luni că vor da în judecată administrația Donald Trump din cauza operațiunilor de amploare desfășurate în ultimele săptămâni de poliția federală pentru imigrație, ICE, în această zonă din nordul Statelor Unite. Decizia vine după moartea unei femei americane împușcate de un agent federal, incident care a declanșat proteste la nivel național.
09:20
Propagandistul șef al lui Putin cere Rusiei o „operațiune militară specială” în Armenia. Reacții din Erevan: Un „câine care latră” # Digi24.ro
Propagandistul șef al lui Vladimir Putin a cerut duminică Rusiei să lanseze o „operațiune militară specială” împotriva Armeniei. Comparând situația din Erevan cu cea din Caracas într-un monolog virulent, Vladimir Soloviov a declarat: „Pentru noi, evoluțiile din Armenia sunt mult mai dureroase decât cele din Venezuela. Pierderea Armeniei este o problemă uriașă”, relatează Kyiv Post.
09:10
Rasele de pisici Scottish Folds și Sphynx au fost interzise în Olanda . Cele două rase de pisici, printre cele mai faimoase și etalate pe rețelele de socializare, nu vor mai putea fi achiziționate în țară începând cu 1 ianuarie 2026.
Acum 12 ore
08:50
Casa Albă: „Nimeni nu știe ce va face președintele Trump”. Criza din Iran pune presiune pe SUA # Digi24.ro
Statele Unite cântăresc următoarea mișcare față de Iran, într-un context extrem de tensionat, marcat de reprimarea violentă a protestelor și de presiuni crescânde asupra administrației de la Washington. Președintele Donald Trump urmează să fie informat în zilele următoare cu privire la posibile scenarii de acțiune, de la diplomație până la lovituri militare.
08:50
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, merge joi la Casa Albă. Mesajul liderei opoziției venezuelene pentru Trump # Digi24.ro
Liderul opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado, câştigătoarea Premiului Nobel pentru Pace în 2025, are programată o întâlnire cu preşedintele Donald Trump joi, a declarat un înalt oficial al Casei Albe pentru NBC News. Vizita sa la Casa Albă are loc în contextul în care liderul SUA a refuzat să o susţină după atacurile militare americane din Caracas şi capturarea președintelui ţării, Nicolas Maduro.
08:50
Anul 2025, cel mai mortal pentru civilii ucraineni. Câte crime, multe în spatele frontului, a documentat un raport ONU # Digi24.ro
Misiunea ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina a declarat că a verificat că 2.514 civili au fost ucişi şi 12.142 răniţi în violenţele legate de conflictul din Ucraina în 2025, aproape toţi în atacurile ruseşti împotriva zonelor controlate de ucraineni, informează News.ro
