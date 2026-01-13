De ce ignorăm simptomele aparent banale care pot ascunde boli grave
Aktual24, 13 ianuarie 2026 21:10
Ne trezim dimineața cu o ușoară durere de cap, o oboseală inexplicabilă sau o tuse care pare inofensivă. Le ignorăm, gândindu-ne că „nu e nimic serios” sau că „o să treacă de la sine”. Însă aceste mici semnale ale corpului nostru nu sunt întotdeauna neimportante. În realitate, ele pot fi primele avertismente ale unor boli […]
Acum 10 minute
21:20
Bolojan, prima reacție la plagiatul lui Radu Marinescu: ”Plagiatul e o formă de furt, nu este de apreciat/ Am avut o discuție cu dl. ministru” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a reacționat, marți seară, față de acuzațiile pe care jurnalista Emilia Șercan le-a adus ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu. ”Am avut o discuție cu dl. ministru dimineața, lucrurile nu sunt din mandatul de ministru, sunt de 15-20 de ani în urmă, încerc să îmi evaluez colegii în funcție de ce fac […]
21:20
Informațiile care au început să iasă din Iran marți sugerează că represiunea declanșată de autorități pentru a pune capăt celor peste două săptămâni de proteste anti-guvernamentale la scară largă a fost, cel mai probabil, mult mai sângeroasă decât au raportat activiștii din afara țării. Odată cu reluarea parțială a legăturilor telefonice pentru apeluri din interiorul […]
Acum 30 minute
21:10
Ne trezim dimineața cu o ușoară durere de cap, o oboseală inexplicabilă sau o tuse care pare inofensivă. Le ignorăm, gândindu-ne că „nu e nimic serios" sau că „o să treacă de la sine". Însă aceste mici semnale ale corpului nostru nu sunt întotdeauna neimportante. În realitate, ele pot fi primele avertismente ale unor boli […]
21:00
O barjă încărcată cu clorură de potasiu s-a scufundat în Dunăre, în apropiere de Zimnicea și Giurgiu. Autoritățile spun că s-a dispersat substanță, dar nu există mortalitate piscicolă # Aktual24
Autorităţile din Giurgiu au intervenit în zona de pe Dunăre unde, în urmă cu câteva zile s-a scufundat o barjă care făcea parte dintr-un convoi ce transporta clorură de potasiu. La suprafaţa apei a fost identificată o substanţă dispersată, dar nu s-a constatat mortalitate piscicolă. Clorura de potasiu este o sare compusă din potasiu și […]
21:00
Anchetă la Iași după ce un copil de patru ani, pe care mama îl lăsase la grădiniţă, a fost găsit singur pe stradă # Aktual24
Inspectoratul Județean de Poliție Iași a demarat o anchetă și a întocmit un dosar penal pentru „neglijență în serviciu” după ce un copil de 4 ani a fost găsit în cursul zilei de marți singur pe stradă, în zona Pieței Chirilă din municipiul Iași, deși mama acestuia îl lăsase la grădiniță în urmă cu câteva […]
Acum o oră
20:50
Emilia Șercan, hărțuită pe stradă de angajații RTV: ”Atacurile acestui canal nu mă vor intimida și nu mă vor opri să îmi fac meseria” # Aktual24
Jurnalista Emilia Șercan anunță că a fost hărțuită pe stradă de angajații postului România TV, patronat de fugarul PSD Sebastian Ghiță, după ce a dezvăluit cî ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, și-a plagiat lucrarea de doctorat. ”Pe cei de la canalul România TV, care m-au hărțuit astăzi pe stradă pretinzând că fac jurnalism, îi […]
20:40
SUA: Centrele de date și cărbunele au contribuit la creșterea emisiilor de dioxid de carbon în 2025 # Aktual24
Emisiile de gaze cu efect de seră din SUA au crescut anul trecut, după doi ani de scăderi, potrivit unei estimări publicate marți de Rhodium Group, o firmă de cercetare. Creșterea de 2,4% a fost determinată de sectoarele clădirilor și energiei electrice, conform noului raport. Frigul din timpul iernii a crescut cererea de încălzire a […]
20:40
Polonia riscă amenzi UE de milioane după ce președintele a blocat legea pentru care viza rețele sociale americane # Aktual24
Un conflict între președintele de dreapta al Poloniei și coaliția de guvernare de centru, pe tema legii-emblemă a Uniunii Europene pentru platformele de comunicare online, crește riscul ca țara să primească din nou amenzi de la Bruxelles de ordinul milioanelor de euro. Președintele Karol Nawrocki blochează un proiect de lege care ar transpune în legislația […]
Acum 2 ore
20:20
Noi beneficii pentru SUA în Ucraina: Investitori aliați cu Trump primesc cel mai mare zăcământ de litiu # Aktual24
Cel mai important zăcământ de litiu al Ucrainei a fost atribuit oficial unui grup de investitori cu legături în SUA, în contextul în care Kievul încearcă să-l atragă pe președintele american Donald Trump cu acorduri de afaceri, pe fondul discuțiilor despre propuneri de pace. Câștigătorul competiției, lansate în august 2025, este Dobra Lithium Holdings — […]
20:10
Marine Le Pen, lidera extremei drepte franceze, se confruntă cu unul dintre cele mai decisive momente din cariera sa: marți începe apelul împotriva interdicției de cinci ani de a candida la funcții publice, după ce anul trecut a fost găsită vinovată de deturnare de fonduri europene. Dacă verdictul va fi menținut, Le Pen, 57 de […]
20:00
Propuneri șocante ale PSD pentru șefia SRI. Unul dintre ei a scăpat de dosar penal prin metoda descrisă de Recorder # Aktual24
Partidul Social Democrat discută intern posibilitatea de a revendica șefia Serviciului Român de Informații, iar negocierile din partid au avansat pe acest subiect, au declarat surse politice pentru G4Media.ro. Potrivit acestora, unul dintre numele aflate în prim-plan este cel al europarlamentarului Claudiu Manda, fost președinte al Comisiei parlamentare de control al SRI în legislatura 2017–2019. […]
19:40
Vaccinurile sunt printre cele mai fascinante invenții ale medicinei moderne. Sunt mici injecții, dar efectele lor sunt uriașe. Ele ne protejează de boli care altădată decimau populații și salvează milioane de vieți anual. Și totuși, pentru mulți oameni, vaccinurile rămân un mister. Ce se întâmplă exact în corpul nostru când ne vaccinăm? De ce unii […]
Acum 4 ore
19:10
NATO solicită desfășurarea rapidă de avioane F-16 din Turcia pentru a proteja spațiul aerian baltic # Aktual24
NATO a solicitat Turciei să desfășoare avioane de vânătoare F-16 cu câteva luni mai devreme decât era planificat pentru misiunea de poliție aeriană a Alianței în statele baltice din 2026. Potrivit unor surse, Turcia plănuise deja să-și staționeze avioanele de vânătoare în România din decembrie 2026 până în martie 2027, relatează Bloomberg. Acum, însă, NATO […]
19:10
Regimul dictatorial din Iran are o armă nu chiar secretă care a ajutat-o să supraviețuiască în ultimele decenii. Gărzile Revoluționare (sau Gardienii Revoluției). Aceasta este o mega-entitate care este în același timp armata personală a regimului, serviciu secret, serviciu de protecție și pază pentru demnitari și programul nuclear, imperiu de presă și imperiu economic. Gărzile […]
18:50
Proiectul ”Rusia – mare putere” al lui Putin se confruntă cu „sfârșitul unei ere”. Președintele rus nu a reușit să-și protejeze aliații de un Trump neașteptat de beligerant – Analiză Politico # Aktual24
Când Vladimir Putin a invadat Ucraina, le-a promis rușilor că „o vor face din nou” – își vor trimite forțele armate spre vest și vor merge spre victorie, așa cum a făcut Uniunea Sovietică împotriva Germaniei. Astăzi, președintele rus și-a păstrat jumătate din această laudă. Începând cu această săptămână, războiul pe care Putin spera cândva […]
18:40
Patru migranți au murit în custodia imigrației americane în primele 10 zile ale anului 2026, conform comunicatelor de presă ale guvernului. Acesta a marcat un început sumbru de an după numărul record de decese cauzate de detenții sub administrația Trump în 2025, relatează The Independent. Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) a […]
18:30
Premierul Groenlandei, mesaj către Trump: ”Dacă trebuie să alegem între SUA și Danemarca, alegem Danemarca și Uniunea Europeană” # Aktual24
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat marți că insula arctică alege Danemarca în detrimentul Statelor Unite, respingând amenințările repetate ale președintelui american Donald Trump privind preluarea Groenlandei. „Dacă trebuie să alegem între SUA și Danemarca aici și acum, alegem Danemarca. Alegem NATO, Regatul Danemarcei și Uniunea Europeană”, a afirmat Nielsen, potrivit unor declarații citate de […]
18:10
Arsenalul de temut al Rusiei a eșuat în Venezuela. Explicațiile unui fost șef CIA în Venezuela # Aktual24
Venezuela se lăuda cu un arsenal de apărare aeriană de ultimă generație, cumpărat de la aliații săi ruși. În practică, însă, aceste sisteme nu erau nici măcar activate când elicopterele americane au intrat în spațiul aerian al capitalei pentru a-l captura pe președintele Nicolás Maduro. Radarul principal nu funcționa, iar numeroase componente stăteau încă în […]
18:00
Explozie urmată de incendiu într-un apartament din municipiul Zalău. Totul a pornit de la o butelie # Aktual24
Un incendiu a izbucnit într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc de locuințe din municipiul Zalău, în urma unei explozii provocate de o butelie. La sosirea pompierilor din cadrul Detașamentul de Pompieri Zalău, incendiul se manifesta cu degajări de fum în apartamentul afectat. Echipajele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea […]
17:50
Primarul din Cernavodă a fost prins și încarcerat la Poarta Albă. El a fost condamnat la 4 ani de închisoare # Aktual24
Primarul oraşului Cernavodă, Liviu Negoiţă, a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu în dosarul privind plata nelegală a peste 9 milioane de lei către un club sportiv, Curtea de Apel Constanţa respingând marţi contestaţia pe care inculpatul o formulase împotriva sentinţei pronunţate de Tribunal. UPDATE ”În cursul zilei de astăzi, […]
17:50
Bolojan vrea să devină și ministru interimar al Educației. Propunerea a fost trimisă președintelui Dan # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de a prelua interimar funcția de ministru al Educației și Cercetării. „Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației și Cercetării a domnului Daniel-Ovidiu David, ca urmare a demisiei, și preluarea interimatului de către prim-ministrul […]
17:40
Lupta pentru controlul unuia dintre cele mai mari imperii media din lume a intrat într-o nouă etapă, una care combină tensiuni financiare, strategii agresive și chiar implicare politică. Luni, Paramount a escaladat conflictul cu Warner Bros. Discovery, anunțând că intenționează să numească directori proprii în boardul companiei pentru a sprijini oferta ostilă de achiziție. Mai […]
17:40
Procurorii au cerut ca fostul președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, să primească pedeapsa cu moartea dacă va fi găsit vinovat pentru tentativa eșuată de a impune legea marțială. O instanță din Seul a audiat pledoariile finale în procesul lui Yoon, în care acesta este acuzat că ar fi fost „liderul unei insurecții”, […]
17:40
Primarul oraşului Cernavodă, Liviu Negoiţă, a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu în dosarul privind plata nelegală a peste 9 milioane de lei către un club sportiv, Curtea de Apel Constanţa respingând marţi contestaţia pe care inculpatul o formulase împotriva sentinţei pronunţate de Tribunal. Decizia judecătorilor Curţii de Apel Constanţa […]
Acum 6 ore
17:20
„O serie de explozii puternice”. Ucraina anunță că a „distrus” o fabrică-cheie de drone din Rusia, la Taganrog – VIDEO # Aktual24
Ucraina a lovit, în noaptea de 13 ianuarie, o fabrică rusă implicată în producția de drone de atac și de recunoaștere, situată în orașul Taganrog, în regiunea Rostov, provocând un incendiu de amploare și „o serie de explozii puternice”, a anunțat Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU. „Centrul de Operațiuni Speciale Alpha al SBU, împreună […]
17:10
Apple și Google au făcut luni un anunț care zguduie industria tehnologică: Apple va folosi modelul de inteligență artificială Gemini de la Google pentru a alimenta versiunea actualizată a asistentului său vocal Siri. Lansarea noii Siri este așteptată mai târziu în acest an, marcând o nouă etapă în miza Apple pe AI pentru a-și revitaliza […]
17:10
Trump îi îndeamnă pe iranieni să treacă la asalt: ”Preluați controlul asupra instituțiilor. Ajutorul e pe drum” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis marți un mesaj în care îi îndeamnă pe iranieni să continue protestele și să preia „controlul” asupra instituțiilor, afirmând că „ajutorul este pe drum”. „Patrioți iranieni, CONTINUAȚI PROTESTELE – PRELUAȚI CONTROLUL ASUPRA INSTITUȚIILOR VOASTRE!!! Notați numele ucigașilor și abuzatorilor. Vor plăti un preț mare. Am anulat toate întâlnirile cu […]
16:40
Statistică neagră în Ucraina: anul trecut a fost cel mai mortal pentru civili de la declanșarea invaziei rusești # Aktual24
În 2025, războiul din Ucraina a intrat într-o etapă în care frontul nu mai este o linie pe hartă, ci o prezență invizibilă deasupra fiecărui oraș, fiecărei case și fiecărui om. Un nou raport al Națiunilor Unite confirmă ceea ce ucrainenii simt zilnic pe pielea lor: anul trecut a fost cel mai mortal pentru civili […]
16:40
SUA permite Mexicului să livreze petrol Cubei. Scopul nu e prăbușirea regimului, ci forțarea să negocieze # Aktual24
În ciuda declarației făcute duminică de președintele american Donald Trump pe rețelele sociale — „nu va mai merge niciun pic de petrol sau bani către Cuba — zero” — politica actuală a SUA este să permită în continuare Mexicului să furnizeze petrol insulei, potrivit secretarului energiei, Chris Wright, și unui alt oficial american. Cuba are […]
16:40
Președintele USR: ”PSD să se delimiteze public și imediat de amenințările și intimidările îndreptate împotriva jurnalistei Emilia Șercan” # Aktual24
Președintele USR, Dominic Fritz, a cerut PSD-ul să se ”delimiteze public și imediat de amenințările și intimidările îndreptate împotriva jurnalistei Emilia Șercan”. Jurnalista este asaltată de un val de amenințări și obscenități după ce a dezvăluit plagiatul lui Radu Marinescu. ”Rog PSD să se delimiteze public și imediat de amenințările și intimidările îndreptate împotriva jurnalistei […]
16:30
PSD-iștii iar fac scandal, Guvernul îi pune la punct: ”În acordul Mercosur s-au obținut resurse adiționale pentru fermierii din România” # Aktual24
Guvernul a prezentat marți poziția Ministerului Afacerilor Externe privind votul României în favoarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur, arătând că negocierile s-au desfășurat atât pe filiera comercială, cât și la nivel politic, și au condus la obținerea unor măsuri suplimentare de protecție pentru fermierii români. Poziția MAE a fost prezentată de purtătorul de […]
16:20
Indiciu clar că economia Rusie suferă: vânzările de automobile noi au scăzut cu 15,6% în 2025 # Aktual24
Vânzările de automobile noi în Rusia au scăzut cu 15,6% în 2025, a anunţat marţi de firma rusă de analize Autostat, care citează datele companiei de consultanţă PPK, transmite Reuters, citată de Agerpres. În 2022, piaţa auto rusă a înregistrat cel mai sever declin de după prăbuşirea Uniunii Sovietice, după ieşirea producătorilor auto occidentali, în […]
16:10
Proiectul Örsted va continua să fie construit. Instanța anulează interdicția administrației Trump privind parcurile eoliene # Aktual24
Folosind argumente uneori fragile, administrația Trump face campanie împotriva energiei eoliene, oprind multe proiecte mari. Acum, Casa Albă a suferit o înfrângere în instanță. Un judecător federal american a emis o ordonanță preliminară de suspendare a opririi unui proiect de parc eolian de către compania daneză de energie eoliană Ørsted și fondul american Global Infrastructure […]
15:40
Președintele Donald Trump se află în fața unei decizii majore privind Iranul, după ce represiunea violentă împotriva protestatarilor a escaladat rapid în ultimele zile. În urmă cu zece zile, Trump declara că Statele Unite sunt pregătite să „vină în salvarea” manifestanților dacă regimul de la Teheran va folosi forța. „Suntem încărcați și gata”, spunea atunci. […]
15:30
Invadatorii ruși se plâng că ”nu mai există reguli” în lume: ”Suveranitatea altor țări este încălcată nonșalant” # Aktual24
Preşedintele Dumei de Stat a Rusiei, Veaceslav Volodin, a denunţat marţi riscul „unei lumi fără reguli” şi încălcarea suveranităţii naţionale a statelor, fără a-l menţiona direct pe preşedintele american Donald Trump, relatează EFE, citată de Agerpres. „Noua regulă este o lume fără reguli. Aceasta cauzează probleme şi tensiuni majore”, a declarat Volodin în redeschiderea sesiunii […]
15:30
”Ăsta e efectul RTV si Realitatea”. Emilia Șercan, asaltată de mesaje greu de citit, extrem de agresive, după ce a dezvăluit plagiatul lui Radu Marinescu # Aktual24
Jurnalista Emilia Șercan a dat publicității o parte din mesajele primite după articolul în care a dezvăluit că ministrul Justiției, Radu Marinescu, și-a plagiat lucrarea de doctorat. Mesajele, mare parte scrise într-o limbă română aproximativă, conțin înjurături obscene și amenințări. ”Am vrut să scriu despre justiție, despre lipsa ei, despre PSD și PNL aceeași mizerie, […]
Acum 8 ore
15:20
Invadatorii ruți se plâng că ”nu mai există reguli” în lume: ”Suveranitatea altor țări este încălcată nonșalant” # Aktual24
Preşedintele Dumei de Stat a Rusiei, Veaceslav Volodin, a denunţat marţi riscul „unei lumi fără reguli” şi încălcarea suveranităţii naţionale a statelor, fără a-l menţiona direct pe preşedintele american Donald Trump, relatează EFE, citată de Agerpres. „Noua regulă este o lume fără reguli. Aceasta cauzează probleme şi tensiuni majore”, a declarat Volodin în redeschiderea sesiunii […]
15:10
Dispută cu Trump. Șefi ai băncilor centrale din întreaga lume sar în apărarea președintele Rezervei Federale, Jerome Powell # Aktual24
Șefii mai multor bănci centrale au emis marți o declarație comună în sprijinul președintelui Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell. Aceasta a urmat amenințării administrației Trump de a-l urmări penal pe Powell. „Suntem pe deplin solidari cu Sistemul Rezervei Federale și cu președintele său, Jerome H. Powell”, au declarat într-un comunicat șeful Băncii Centrale Europene, […]
14:50
Teoriile ”suveraniste”, spulberate de CCIR. Avantajele acordului Mercosur pentru România sunt majore: ”Facilitează semnificativ intrarea pe piaţa Mercosur a automobilelor şi pieselor de schimb” # Aktual24
Conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) a decis, în unanimitate, să sprijine Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană (UE) şi Mercosur, susţinând, astfel, decizia luată de Asociaţia Europeană a Camerelor de Comerţ (Eurochambres), în cadrul Adunării Generale din noiembrie 2024. Potrivit unui comunicat, CCIR subliniază faptul că acordul UE-Mercosur nu se […]
14:50
Efectele sărăciei. Doi soți ți-au oprit încălzirea în casă, bărbatul a murit din cauza frigului # Aktual24
Doi soţi din Timişoara, care şi-au oprit încălzirea din locuinţă, au fost găsiţi în stare de hipotermie de poliţişti, sesizaţi de o vecină care le-a spus că aceştia nu au mai răspuns la telefon, a informat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Timiş. Potrivit sursei citate, poliţiştii Secţiei 3 Timişoara au fost sesizaţi, luni după-amiază, […]
14:40
Tarifele lui Trump, în mâinile Curții Supreme. Ce se va întâmpla dacă judecătorii le anulează # Aktual24
Curtea Supremă a Statelor Unite urmează să se pronunțe în zilele următoare asupra legalității tarifelor comerciale impuse de președintele Donald Trump, o decizie care ar putea avea consecințe semnificative pentru politica economică americană și pentru bugetul federal. Într-un mesaj publicat luni pe platforma Truth Social, Trump a avertizat că anularea tarifelor de către instanța supremă […]
14:40
Cetăţenii ungari sunt chemaţi la vot pe 12 aprilie pentru alegerea noului parlament al ţării, a anunţat marţi preşedintele Ungariei, Tamas Sulyok, informează MTI, AFP şi Reuters, citate de Agerpres. ”Am fixat data alegerilor legislative din 2026. Scrutinul se va desfăşura duminică, 12 aprilie 2026”, a declarat Sulyok pe Facebook. ”Alegerile libere sunt baza democraţiei […]
14:20
Anexarea Groenlandei. Ministrul de Externe al Danemarcei ajunge la Casa Albă, întâlnire cu Marco Rubio # Aktual24
Miniștrii de Externe ai Danemarcei și Groenlandei se vor întâlni miercuri, la Casa Albă, cu secretarul de Stat al Statelor Unite, Marco Rubio, pentru discuții trilaterale care au loc într-un moment considerat esențial pentru Groenlanda și Danemarca, pe fondul amenințărilor președintelui american Donald Trump privind preluarea insulei arctice. Potrivit unui diplomat al Uniunii Europene familiarizat […]
14:10
Posibilă crimă de război. Armata americană a atacat ambarcațiuni în Caraibe cu aeronave deghizate în avioane civile # Aktual24
Peste 100 de persoane au murit în atacurile americane asupra ambarcațiunilor din Caraibe. Guvernul justifică acest lucru ca fiind un război împotriva cartelurilor de droguri. Baza legală pentru acest lucru este extrem de controversată. Potrivit unui nou raport, SUA a folosit o aeronavă civilă în primul său atac. Potrivit unui raport media, armata americană a […]
13:40
Rata crimelor din Londra este la un minim record. Primarul declară că aceasta infirmă afirmațiile „distopice” ale lui Trump # Aktual24
Rata crimelor din Londra a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii în 2025, au declarat oficialii luni, primarul Sadiq Khan afirmând că cifrele infirmă afirmațiile președintelui american Donald Trump și ale altor critici conform cărora criminalitatea este scăpată de sub control în capitala Marii Britanii. Poliția a înregistrat 97 de omucideri în […]
13:30
Fost ministru al Justiției: ”Atacul pesediștilor îndreptat împotriva jurnalistei care a dezvăluit plagiatul lui Marinescu este incalificabil” # Aktual24
Stelian Ion, fost ministru al Justiției, consideră că Radu Marinescu ar trebui să demisioneze de la Ministerul Justiției și subliniază că ”atacul pesediștilor îndreptat împotriva jurnalistei care a dezvăluit acest plagiat este incalificabil”. ”Dacă, din punct de vedere juridic, ministrul Marinescu se poate adăposti zilele acestea în spatele prezumției de nevinovăție, din punct de vedere […]
Acum 12 ore
13:10
SUA acuză Rusia de „escaladare periculoasă și inexplicabilă” a războiului în Ucraina. Declarații la ONU # Aktual24
Statele Unite au acuzat Rusia de o „escaladare periculoasă și inexplicabilă” a războiului său de aproape patru ani din Ucraina, într-un moment în care administrația Trump încearcă să avanseze negocierile către pace. Ambasadorul adjunct al SUA la Națiunile Unite, Tammy Bruce, a criticat în mod distinct lansarea de către Rusia a unei rachete balistice Oreșnik […]
12:30
”Pierderea Armeniei este o problemă gigantică”. Propagandistul Vladimir Soloviov a propune „declanșarea unei ofensive militare strategice” în Armenia și Asia Centrală pentru a consolida sfera de influență rusă # Aktual24
Ambasadorul rus în Armenia, Serghei Kopirkin, a fost chemat la Ministerul de Externe al Armeniei în urma comentariilor prezentatorului Vladimir Soloviov despre posibilitatea unei operațiuni militare în țară. Acum câteva zile, propagandistul și-a exprimat opinia, într-una din emisiunile sale, că Rusia, la fel ca Statele Unite în Venezuela, ar trebui „să ignore dreptul internațional” și […]
12:10
Cancelarul german Friedrich Merz afirmă, fără echivoc: „Zilele regimului de la Teheran sunt numărate!” # Aktual24
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că actuala conducere a Iranului se apropie de sfârșit, în contextul celui mai amplu val de proteste cu care se confruntă Republica Islamică în ultimii ani. Afirmațiile au fost făcute în timpul unei vizite oficiale în India, și au atras rapid atenția comunității internaționale. „Dacă un regim aflat la […]
12:00
Georgescu, încă un proces pierdut în justiție. Extremistul a cules date personale ale cetățenilor români în mod ilegal # Aktual24
Călin Georgescu a pierdut procesul intentat Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, după ce Tribunalul Ilfov a respins contestația formulată împotriva amenzilor primite pentru încălcarea legislației privind protecția datelor personale. Potrivit soluției pe scurt a instanței, „respinge plângerea, ca nefondată. Cu recurs în termen de 30 zile de la comunicare. Calea […]
