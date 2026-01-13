Mark Ruffalo l-a criticat pe Donald Trump: „Cea mai rea ființă umană. Este un infractor condamnat, un pedofil”
StirileProtv.ro, 13 ianuarie 2026 21:20
Mark Ruffalo l-a criticat dur pe Donald Trump, numindu-l „cea mai rea ființă umană”, într-un interviu pe covorul roșu la Globurile de Aur.
• • •
Acum 10 minute
21:30
Incident la sol cu o aeronavă Wizz Air pe Aeroportul din Sibiu. Avionul a ajuns la marginea pistei. S-a deschis o anchetă # StirileProtv.ro
O aeronavă Wizz Air care operase un zbor pe ruta Bergamo-Sibiu a fost implicată, marţi într-un incident la sol, după aterizarea pe Aeroportul din Sibiu.
21:30
Municipiul care a anunțat că nu mărește impozitul pe locuințe. ”Locuirea este drept fundamental, mersul cu mașina e opțional” # StirileProtv.ro
Primarul din Sfântu Gheorghe a anunțat că va păstra la nivelul minim impozitul pe locuință, întrucât consideră ”locuirea” reprezintă un drept fundamental al omului. Nu se opune însă unui impozit mai mare pentru mașini, care sunt ”opționale”.
Acum 30 minute
21:20
21:10
”Furnica electrică” amenință Europa. Cât de periculoasă este una dintre cele mai agresive specii invazive din lume # StirileProtv.ro
”Furnica electrică”, una dintre cele mai agresive specii invazive din lume, periculoasă pentru om și care poate provoca orbirea la câini și pisici, a luat cu asalt Franța și devine o amenințare și în Europa. Furnica face deja ravagii în Africa și SUA.
Acum o oră
21:00
Polonia riscă amenzi de milioane de euro din partea UE după ce președintele a blocat legea privind tehnologia # StirileProtv.ro
Un conflict între președintele de dreapta al Poloniei și coaliția de guvernare de centru, pe tema legii emblematice a Uniunii Europene privind rețelele sociale, expune țara unui risc crescut de amenzi de ordinul milioanelor de euro, scrie Politico.
20:50
Studiu: Una dintre cele mai comune infecții în rândul tinerilor provoacă scleroza multiplă, maladie incurabilă # StirileProtv.ro
Virusul Epstein-Barr, care provoacă mononucleoza, iniţiază o reacţie a sistemului imunitar ce poate afecta creierul şi contribui astfel de declanşarea sclerozei multiple (SM), conform unei noi cercetări a Institutului Karolinska din Suedia.
20:50
Un bărbat a încercat să-și urce în avion soția decedată, pe aeroportul din Tenerife. Femeia se afla într-un scaun cu rotile # StirileProtv.ro
O femeie de 75 de ani a fost găsită moartă într-un scaun cu rotile pe Aeroportul Tenerife Sud, după ce soțul ei de 85 de ani a încercat să o îmbarce.
Acum 2 ore
20:30
Și Arhiepiscopia Romano-Catolică reacționează la proiectul pentru legalizarea prostituției. ”Plăcere venerică” # StirileProtv.ro
Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti își exprimă îngrijorarea cu privire la efectele morale ale iniţiativelor legislative care propun legalizarea prostituţiei în România, subliniind că se opune "cu fermitate" adoptării unui astfel de act normativ.
20:30
O femeie și-a lăsat băiețelul de 4 ani la grădiniță, în Iași, dar după câteva ore a avut un șoc: „Nu primisem nici un apel” # StirileProtv.ro
Un dosar penal pentru neglijenţă în serviciu a fost deschis după ce un copil de 4 ani a fost găsit singur pe stradă în zona Pieţei Chirilă din Iaşi, deşi fusese lăsat la grădiniţă de mama sa.
20:00
Celebrul Julio Iglesias, dat în judecată pentru violuri și agresiuni sexuale comise când avea 78 de ani. Spania e înmărmurită # StirileProtv.ro
Două foste angajate ale cântăreţului Julio Iglesias l-au dat în judecată pe celebrul artist în Spania, după ce au denunţat într-un articol publicat marţi o serie de presupuse agresiuni sexuale şi violuri ce ar fi fost comise de acesta în anul 2021.
20:00
Zoe Saldaña, oficial cea mai bine plătită actriţă din istorie, după succesul filmului „Avatar: Fire and Ash” # StirileProtv.ro
Zoe Saldaña, câştigătoare a premiului Oscar, este oficial cea mai bine plătită actriţă din toate timpurile, datorită filmului „Avatar: Fire and Ash”, scrie Variety.
20:00
Virgil Popescu: UE se află pe un drum ireversibil către independența energetică față de Rusia # StirileProtv.ro
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă că Uniunea Europeană se află ”pe un drum ireversibil” către independenţa energetică, fără a mai depinde de Rusia pentru aprovizionarea cu energie.
19:40
De ce a refuzat Curtea de Apel București să extrădeze un interlop turc, care executa atacuri armate cu AK-47 în Istanbul # StirileProtv.ro
Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti au respins cererea autorităţilor turce privind extrădarea unui interlop, membru al unei bande criminale care a executat atacuri armate în Istanbul împotriva rivalilor, folosind pistoale şi arme automate.
19:40
De la bulgarii care investesc în aur, la cei care văd în noul euro chipul Satanei, trecerea la moneda unică aduce provocări # StirileProtv.ro
Unii sunt euforici, alții trăiesc cu teamă. La două săptămâni de când plătesc în euro, bulgarii se împart în două tabere.
19:40
Bilet pentru animalele de companie în transportul public: măsura s-ar putea extinde în mai multe orașe # StirileProtv.ro
Românii care își plimbă câinii și pisicile cu tramvaiul sau autobuzul ar putea fi nevoiți să le plătească un bilet separat.
19:40
Iranul își masacrează populația, Trump cere protestatarilor să reziste pentru că ”ajutorul este pe drum”. Ce va urma # StirileProtv.ro
Victimele reprimării sângeroase din Iran se numără cu miile.
Acum 4 ore
19:30
Mădălina Ghenea a fost hărțuită ani de zile de o româncă, pe internet. „Persecuția, invazia, frica permanentă” # StirileProtv.ro
Procurorii italieni cer 2 ani de închisoare pentru o româncă acuzată că a hărțuit-o ani de zile pe actrița Mădălina Ghenea.
19:30
La ce vârstă s-ar putea pensiona personalul din MAI și MApN. PSD susține că nu a fost consultat pe tema proiectului # StirileProtv.ro
Ar putea crește vârsta de pensionare pentru angajații din structurile de ordine publică și apărare. Intră aici polițiștii, jandarmii și militarii.
19:30
În premieră, Inteligența Artificială este menționată în noua programă școlară din 2026. Aplicațiile chatbot trebuie acceptate # StirileProtv.ro
Noile programe de matematică pentru liceu, publicate recent în Monitorul Oficial, aduc înapoi aritmetica, ca modul separat, în clasa a 9-a și a 10-a, și, ca materie distinctă, în ultimii doi ani de studiu, la profilul pedagogic.
19:30
Cum explică inițiatorul legii privind prostituția necesitatea acestui proiect: ”Ne dorim să protejăm sănătatea publică” # StirileProtv.ro
Prostituția, un fenomen greu de controlat, ar putea fi legalizată în România. Un proiect de lege vizează reglementarea strictă a acestei activități, cu spații autorizate și controale medicale periodice.
19:30
Noi reguli în Programul ”Anghel Saligny”: Bani de la buget pentru proiecte avansate și cofinanțate de primării # StirileProtv.ro
De anul acesta, se schimbă regulile pentru finanțarea multor șantiere din întreaga țară. Banii de la bugetul de stat, merg cu prioritate la proiectele aproape finalizate, iar primăriile care pot contribui cu fonduri proprii vor fi avantajate.
19:20
Râurile și cascadele din România au înghețat. Cea mai geroasă noapte a anului a continuat să facă victime # StirileProtv.ro
E frig de crapă pietre în România, îngheață râurile și cascadele. După cea mai geroasă noapte din această iarnă, zorii au venit ca un frison, cu minus 21 de grade Celsius la Întorsura Buzăului și minus 14 în Capitală.
19:20
Rusia condamnă amenințările SUA la adresa Iranului și avertizează asupra „consecințelor dezastruoase” # StirileProtv.ro
Rusia a condamnat marţi atât ameninţările cu un posibil atac militar al SUA asupra Iranului, cât şi o posibilă creştere a tarifelor de către Washington la adresa partenerilor comerciali ai Republicii Islamice, potrivit EFE.
19:20
Ger extrem în București: în unele spitale au fost mai puțin de 10 grade din cauza Termoenergetica. S-au amânat operații # StirileProtv.ro
Pe lângă zecile de mii de apartamente în care temperatura este ca în peșteră și nici nu este apă caldă la robinet, în București este afectată și activitatea unor spitale.
19:10
Premierul Groenlandei respinge opțiunea SUA și alege Danemarca: „Nu suntem de vânzare” # StirileProtv.ro
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat marţi că dacă acest teritoriu autonom danez ar trebui să aleagă în acest moment între Danemarca şi SUA, ar alege să rămână în cadrul ţării nordice, transmite EFE.
19:10
Expert: Miza reală a lui Trump nu e nici securitatea, nici resursele Groenlandei. "Vrea să extindă teritoriul SUA" # StirileProtv.ro
Dorința lui Donald Trump de a prelua Groenlanda nu ține de securitatea insulei, nici de resursele ei naturale, ci de o ambiție mai veche și mai periculoasă: extinderea teritorială a SUA, chiar cu prețul destabilizării NATO.
19:10
Ministrul Sănătății: „Nu există document pentru tăierea salariilor cu 10% în sănătate. Economiile se fac în alte zone” # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat marţi că el nu ştie la Ministerul Sănătăţii, minister pe care îl conduce, să existe vreun document strategic de tăiere cu 10% a salariilor.
19:00
Aproximativ 2.200 de elevi vor învăța online miercuri din cauza ninsorilor și gerului. Județele vizate # StirileProtv.ro
Aproximativ 2.200 de elevi din cinci unităţi de învăţământ din judeţele Dolj, Timiş şi Teleorman vor face cursurile online, miercuri, din cauza ninsorilor, arată datele Ministerului Educaţiei.
18:40
Orașul italian în care turiștii vin pentru ciocolată. Destinația pare înghețată în Evul Mediu # StirileProtv.ro
Dacă visezi la o escapadă italiană mai puțin turistică, bogată în istorie, artă și deserturi rafinate, Perugia ar trebui să fie pe lista ta.
18:20
Explozie urmată de incendiu într-un bloc de locuinţe din Zalău. A fost activat Planul Roşu # StirileProtv.ro
O explozie provocată de o butelie a declanşat un incendiu, marţi după-amiaza, într-un apartament dintr-un bloc de locuinţe din Zalău, fiind rănită o persoană, iar alte nouă au primit îngrijiri medicale la faţa locului.
18:00
“România se poate trezi peste noapte într-o situație infernală”, alimentată de revizionismul lui Trump și Putin | INTERVIU # StirileProtv.ro
România riscă să intre într-o zonă de insecuritate majoră, într-un context internațional tot mai volatil, în care revizionismul lui Donald Trump și Vladimir Putin ar putea încuraja și alte state din Europa de Est să conteste suveranitatea țărilor vecine.
18:00
Demisie de Crăciun, revocare în ianuarie: Guvernul finalizează plecarea ministrului Educației. Bolojan - interimar # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației și Cercetării a lui Daniel-Ovidiu David, ca urmare a demisiei depuse.
18:00
Cascada Toplița, transformată într-un mic regat de gheață de gerul năprasnic. VIDEO # StirileProtv.ro
Fenomen fantastic, în Harghita. Cascada Toplița, vestită pentru apa termală, s-a tranformat în aceste zile geroase, într-un mic regat de gheață.
17:40
Polițiștii l-au identificat pe autorul dublei crimei de la Băile Felix. Cine este: „O persoană deosebit de violentă” # StirileProtv.ro
Autorul dublei crime de la Băile Felix, un bărbat de 29 de ani din Cordău, a anunţat el poliţia că a găsit cele două victime.
Acum 6 ore
17:20
Un bulgar s-a dus la bancă să schimbe în euro trei canistre pline cu monede leva. Ce a urmat # StirileProtv.ro
Un bărbat din Bulgaria s-a dus la bancă să schimbe în euro trei canistre pline cu monede leva, scrie presa de la sud de Dunăre, care evidențiază dificultățile cu care se confruntă încă mare parte din populație după trecerea la moneda unică europeană.
17:10
Cătălin Predoiu, întâlnire cu sindicaliștii din MAI pe tema vârstei de pensionare. 25.000 amenință că vor ieși din sistem # StirileProtv.ro
Sindicatele din MAI, invitate de Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, să discute despre creșterea vârstei de pensionare, avertizează că nu vor accepta decizii unilaterale. 25.000 de angajați amenință cu pensionarea.
17:00
Cum a ajuns rialul să aprindă butoiul de pulbere iranian. Republica Islamică e mai slabă ca oricând și există doar 3 scenarii # StirileProtv.ro
Prăbușirea rialului la un curs de 1,4 milioane pentru un dolar american a zdruncinat piața deja fragilă a Iranului și a declanșat greve în Marele Bazar din Teheran, care apoi au explodat în cele mai sângeroase proteste din istoria recentă a Iranului.
16:50
Surse: Nicușor Dan nu ajunge la cel mai important eveniment pentru bogații planetei, Forumul Economic Mondial din Davos 2026 # StirileProtv.ro
Surse oficiale au precizat pentru Știrile Pro TV că președintele României, Nicușor Dan, nu va participa la ediția Forumului Economic Mondial de la Davos din 2026.
16:40
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu conducerea Wizz Air. Planuri de extindere a companiei în România # StirileProtv.ro
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație a companiei Wizz Air, condusă de CEO-ul grupului, József Váradi, și de Dorottya Durucsko, Head of Government Affairs and Sustainability.
16:40
Un turist care a vizitat 100 de țări a mărturisit unde nu s-ar mai întoarce niciodată: „E plicitisor și lipsit de viață” # StirileProtv.ro
Un creator de conținut de pe YouTube a explorat lumea timp de peste 30 de ani, însă există o regiune pe care o consideră „plictisitoare și lipsită de viață” și în care spune că nu și-ar dori niciodată să revină.
16:30
Camera de Comerţ şi Industrie a României anunță că sprijină controversatul acord comercial MERCOSUR # StirileProtv.ro
Conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) a anunțat că a decis, în unanimitate, să sprijine Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană (UE) şi Mercosur.
16:30
Cătălin Măruță: „Am crescut ușor, cu greșeli, cu controverse. Toate lucrurile bune trebuie să aibă un sfârșit” # StirileProtv.ro
În începutul emisiunii de marți, Cătălin Măruță a vorbit despre încetarea formatului „La Măruță” de pe PRO TV, începând din 6 februarie.
16:20
Contrabanda de țigări a atins un nivel record. România a pierdut în 2025 peste 500 de milioane de euro de pe urma ei # StirileProtv.ro
Piața neagră a țigaretelor a ajuns la 12,6% din consum în noiembrie 2025, după o creștere de 3 puncte procentuale, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, potrivit Novel.
16:00
Trump riscă să pună capăt armistițiului din războiul comercial cu China prin tarifele impuse în legătură cu Iranul # StirileProtv.ro
La prima vedere, anunțul privind impunerea unor tarife de 25% împotriva oricărei țări care face comerț cu Iranul reprezintă o escaladare majoră a războiului comercial global declanșat de Donald Trump, scrie Sky News.
16:00
Procurorul special al Coreei de Sud cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte Yoon Suk Yeol # StirileProtv.ro
Procurorul special al Coreei de Sud a solicitat marţi pedeapsa cu moartea pentru fostul preşedinte Yoon Suk Yeol, acuzat de insurecţie pentru impunerea, pentru scurt timp, a legii marţiale în decembrie 2024, informează AFP şi Reuters.
16:00
Franța intră pe spor natural negativ: pentru prima dată după Al Doilea Război Mondial, decesele depășesc nașterile # StirileProtv.ro
Pentru prima dată de la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, în Franţa s-au înregistrat în 2025 mai multe decese decât naşteri, chiar dacă populaţia a crescut uşor cu 0,25%, ajungând la 69,1 milioane de locuitori la 1 ianuarie 2026.
15:50
Dan Ariely, Avinash Kaushik, Mark Schaefer și Andy Crestodina, primii speakeri anunțați la Școala de Iarnă GPeC 2026 # StirileProtv.ro
PARTENERIAT. Școala de Iarnă GPeC este un eveniment online dedicat E-Commerce-ului și Digital Marketingului, care va avea loc pe Zoom, în perioada 11–14 februarie 2026, și va putea fi accesat de participanți din orice locație.
15:50
Sistemul de eşalonare la plată a datoriilor fiscale a fost reformat începând cu 1 ianuarie 2026, prin modificarea Codului de procedură fiscală, noile reglementări vizând reducerea tratamentelor preferenţiale şi sprijinirea disciplinei financiare.
15:50
Vești bune de la meteorologi. Șefa ANM: „În toată țara, temperaturile vor ajunge până la 10 grade” # StirileProtv.ro
Meteorologii anunţă că începând de miercuri temperaturile vor fi în creştere, cu valori maxime de până la 10 grade Celsius şi minime în jur de -6 până la 2-3 grade.
15:40
Guvernul Bolojan își explică votul pentru Acordul UE–Mercosur. Când se poate activa clauza de salvgardare # StirileProtv.ro
Guvernul a prezentat marți poziția Ministerului de Externe privind votul României în favoarea Acordului UE–Mercosur, precizând că negocierile au vizat atât componenta comercială, cât și dialogul politic.
