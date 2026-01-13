Înmatriculări noi în ușoară creștere
13 ianuarie 2026
Numărul înmatriculărilor de autoturisme noi înregistrat în 2025, de 182.518 de unităţi, a fost mai mare cu 1,6% faţă de 2024, marjă în care autoturismele electrificate au avut o pondere de 55,2%, arată
Iacov, robul lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, celor douăsprezece seminții, care sunt în împrăștiere, salutare. Mare bucurie să socotiți, frații mei, când cădeți în felurite ispite, știind că
Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, Partea I, Întâia convorbire cu părintele Isaac, Cap. VIII-IX, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp. 459-460„Cred că nu poate fi vorba de
Ministrul energiei, Bogdan Ivan, s-a întâlnit luni cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pentru a discuta situaţia ELCEN şi Termoenergetica, precum şi cea a sistemului de termoficare, în contextul
Începutul anului 2026 vine cu un amestec de speranţă şi incertitudine, arată un sondaj Reveal Marketing Research, potrivit căruia 39% dintre români au o atitudine neutră faţă de 2026, 34% privesc anul cu
Odovania praznicului Botezului Domnului; Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. Nina, luminătoarea Georgiei # Ziarul Lumina
Sfinţii Cuvioşi Mucenici din Sinai şi Rait au fost monahi care au trăit în Muntele Sinai şi în mănăstirea apropiată, Rait, în veacurile 4 şi 5. Ei se nevoiau în post şi rugăciune, fiind exemple de trăire
„Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte: Ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce
Până la finalul săptămânii viitoare va fi gata și va fi discutat în Guvern un proiect de lege elaborat de reprezentanţii Ministerului Apărării Naționale (MApN) şi ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI)
În România, locuinţele sociale au o pondere de doar 0,17% din fondul locativ naţional. Din acest punct de vedere, țara noastră ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană. În Europa Centrală şi de Est, ponderea
Oraşele Oulu (Finlanda) şi Trencin (Slovacia) sunt Capitalele Europene ale Culturii în 2026, astfel că vor găzdui evenimente pe tot parcursul acestui an pentru evidențierea „bogăţiei culturilor europene
Anual, la 15 ianuarie, în cadrul unei gale speciale care se desfășoară la teatrul din Botoșani, este decernat Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia. Anul acesta au fost
La Muzeul de Artă Cluj-Napoca (MACN) va fi vernisată azi, 14 ianuarie, expoziția „Paul Gherasim. Lumină și aer”, organizată de Asociația Eleon, în parteneriat cu MACN, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”
În prezența Preasfințitului Părinte Episcop Siluan s-a desfășurat luni, 12 ianuarie, cu sprijinul Parohiei ortodoxe române „Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie” din Aosta, prima adunare a clericilor din protopopiatele Piemonte I, II și III, pe anul acesta, la care au participat și alți oaspeți, se arată pe episcopia-italiei.it.
Meşteşugul interpretării muzicii la cobză a renăscut în ultimii ani datorită proiectelor de recuperare a tradiţiilor. Iniţiativele de salvgardare a acestui element identitar al moldovenilor de pe ambele maluri
În Biserica Ortodoxă Română anul 2026 a fost proclamat prin decizia Sfântului Sinod Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe,
Într-o viață siriacă a Sfântului Pahomie cel Mare există o scenă importantă pentru a înțelege viziunea bătrânului cu privire la legătura dintre asceză și libertate. Aflăm aici că bătrânul lipsise
La finalul acestei săptămâni îl vom sărbători pe părintele monahilor, Sfântul Cuvios Antonie cel Mare. În fiecare an la 17 ianuarie îl prăznuim pe locuitorul pustiei, care a transformat deşertul egiptean
Parohia Iancu Vechi-Mătăsari (categoria 1) din Protoieria Sector 2 Capitală, Arhiepiscopia Bucureștilor, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură a icoanelor din registrele superioare
Parohia Ortodoxă Română Șuștiu, categoria II, Protopopiatul Beiuș, Episcopia Oradiei, din localitatea Șuștiu, comuna Lunca, județul Bihor, organizează licitația privind angajarea lucrărilor de pictură în te
Îndeobște, s-ar putea crede că Mihai Eminescu nu are nevoie de evocări, de pagini de memorialistică ori de mărturii târzii. O figură atât de monumentală pare să sfideze timpul prin însăși opera sa
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, Asociația „Sfântul Ștefan cel Mare”-Hârja, aflată în cadrul Arhiepiscopiei
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, a binecuvântat luni, 12 ianuarie, cu Agheasmă Mare sediul Consulatului General al României la Seghedin și reședința consulului general, Florin
În prezența Preasfințitului Părinte Episcop Siluan s‑a desfășurat luni, 12 ianuarie, cu sprijinul Parohiei ortodoxe române „Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie” din Aosta, prima adunare a clericilor din
În seara zilei de 9 ianuarie 2026, în cea de-a treia zi a praznicului Nașterii Domnului după calendarul neîndreptat, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a participat la prima ediție a
În Arhiepiscopia Târgoviștei s-a încheiat sesiunea de finanțare a proiectelor social‑filantropice derulate prin Fondul Pastoral Eparhial, desfășurată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Ar
Proiectul „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»” a ajuns la Timișoara # Ziarul Lumina
Sala de conferințe a hotelului Ibis din Timișoara a găzduit luni, 12 ianuarie 2026, prezentarea locală a proiectului național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»” al Patriarhiei
Duminică, 11 ianuarie 2026, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Alexandru Vlahuță”, Protopopiatul Bârlad. Din soborul slujitorilor au făcut
În Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie, Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia ortodoxă românească „Sfântul
Legalizarea prostituției - o inițiativă incompatibilă cu învățătura de credință ortodoxă # Ziarul Lumina
Patriarhia Română își exprimă îngrijorarea profundă și dezaprobarea față de inițiativa care vizează legalizarea prostituției, considerând că un asemenea demers este incompatibil cu învățătura de
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a sfințit noul iconostas al Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Crișeni, Protopopiatul Zalău, prin ungerea cu Sfântul Mir și stropirea cu apă
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, s‑a aflat duminică, 11 ianuarie, la Catedrala Reîntregirii din Cetatea Marii Uniri, unde a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de
În Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, s‑a aflat în Parohia „Botezul Domnului” din
În Duminica după Arătarea Dumnezeiască de la Iordan, 11 ianuarie, a Începutului propovăduirii Domnului, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie la biserica
Fraților, luați seama să nu vă lepădați de Cel care vorbește. Căci, dacă aceia n-au scăpat de pedeapsă, nevoind să asculte pe Cel ce le grăia pe pământ, cu atât mai mult noi – îndepărtându-ne de Cel
„În vremea aceea a intrat Iisus în Ierusalim și în templu și, privind toate în jur și vremea fiind spre seară, a ieșit spre Betania cu cei doisprezece. Și a doua zi, ieșind ei din Betania, El a flămânzit.
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia LI, IV-V, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 595„(Mulți) se sârguiesc să vină la biserică cu haine curate, cu mâinile spălate;
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat lista serviciilor de care beneficiază de la 1 ianuarie 2026 persoanele înscrise în programele naţionale de sănătate, inclusiv cele neasigurate, precum și
Meteorologii au avertizat că vremea va fi deosebit de rece până în jurul datei de 15 ianuarie, cu ger, ninsori, ceaţă şi depuneri de chiciură, iar temperaturile minime vor coborî până la -19 grade Celsius.
Salvamontiștii au înregistrat în weekend un număr mare de intervenții, de aceea au îndemnat, din nou, la prudenţă şi responsabilitate în derularea activităţilor montane. Astfel, potrivit Salvamont
Poligonul Cataloi din apropierea municipiului Tulcea găzduieşte, începând de ieri până joi, inclusiv, trageri de infanterie cu muniţie de război. Potrivit Primăriei Tulcea, autorităţile recomandă oamenilor s
Numărul posturilor ocupate în instituţiile publice era, în noiembrie 2025, de 1.280.562, cu 290 mai puţine comparativ cu luna precedentă, conform Ministerului Finanţelor. Raportat la ianuarie 2025, numărul
Sfinţii Mucenici Ermil şi Stratonic sunt martiri care L-au mărturisit pe Hristos în timpul împăratului Liciniu, care a domnit între anii 308 şi 324. Ei sunt sfinţi străromâni ce au trăit în zona Dunării de
Muzeul Hărților din Capitală prezintă expoziția „Zoom in. Zoom out. România în hărți”, care ilustrează dinamica administrativă și evoluția societății românești pe parcursul a două secole. Fiecare
Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, Primăria Municipiului București, prin Biblioteca Metropolitană București, deschide anul 2026 cu un eveniment cultural dedicat copiilor și familiilor, în care literatura,
Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti organizează de Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie 2026, vernisajul expoziției „România Fotogeografică”, cu lucrări din Fotogeografica, galeria care ilustrează
Institutul Cultural Român (ICR) sărbătorește Ziua Culturii Naționale la Opera Națională București, joi, 15 ianuarie, printr-un eveniment care aduce împreună valori identitare ce duc cultura română mai
Muzeul Național Cotroceni marchează Ziua Culturii Naționale, în 15 ianuarie 2026, oferind acces gratuit vizitatorilor care optează pentru turul neghidat. Poate fi admirat, astfel, patrimoniul muzeului și
În România, 2026 a fost instituit „Anul Constantin Brâncuşi”, la împlinirea a 150 de ani de la naşterea marelui artist (1876-1957), şi „Anul Nadia Comăneci”, la 50 de ani de la legendarele performanţe al
Muzeul Județean Botoșani (MJB) găzduiește, în spațiul Galeriei „Colecția de Artă” Botoșani, expoziția de grafică intitulată „Ilustrații eminesciene”, organizată în cadrul manifestărilor dedicate
Pe 14 ianuarie este ziua în care se face odovania sărbătorii împărăteşti a Botezului Domnului. În această dată se încheie zilele în care am prăznuit Dumnezeiasca Arătare a Domnului nostru Iisus Hristos
