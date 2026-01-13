Adrian Mutu a numit echipa care poate domina Superliga: „E peste Rapid la joc!” Ce îi lipsește

Sport.ro, 13 ianuarie 2026 23:50

Adrian Mutu a analizat lupta la vârf și a indicat formația care ar putea deveni o forță letală în campionat, considerând-o superioară Rapidului în acest moment, cu o singură condiție.

Acum 30 minute
00:10
Prima lovitură a Barcelonei, mesaj clar după ce a semnat: „M-am întors și m-am simțit ca acasă” Sport.ro
Joao Cancelo a fost împrumutat de Barcelona de la Al-Hilal și a fost prezentat marți de echipa catalană. 
Acum o oră
23:50
23:50
Jude Bellingham a explodat după demiterea lui Xabi Alonso: ”Mizerii!” Sport.ro
Continuă controversele la Real Madrid după demiterea lui Xabi Alonso.
23:50
Gigi Becali a anunțat de ce a căzut transferul dorit de FCSB: ”O singură declarație! Atât am spus” Sport.ro
Campioana României caută să se întărească în fereastra de transferuri din iarnă.
Acum 2 ore
23:30
Chiar s-a întâmplat! Fotbalistul suspendat pentru șapte etape după ce a lovit doi adversari în zonele intime Sport.ro
Un caz rar și extrem de controversat în fotbalul englez. 
23:30
Jackpot pentru Sinner și Alcaraz, la Seul: primii doi tenismeni ai Planetei au câștigat sume ridicole pentru un meci amical Sport.ro
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz și-au început activitatea în 2026 cu un meci demonstrativ, la Seul.
23:20
România, victorie URIAȘĂ la Europeanul de polo! Calificare în grupele principale pentru băieții lui Bogdan Rath Sport.ro
Naţionala României a învins marţi, în al doilea meci din grupa D a Campionatului European de la Belgrad, reprezentativa Turciei, scor 20-19, şi s-a calificat în faza grupelor principale. Ultimul meci din grupa D va avea loc joi, cu Italia, calificată şi ea mai departe după etapa a II-a.
23:10
Dan Șucu iese la atac în Serie A! Ofertă de milioane de euro pentru un mijlocaș curtat din Premier League Sport.ro
Dan Șucu este gata să valideze o mutare spectaculoasă în această perioadă de mercato.
23:00
Alte două transferuri anunțate la FCSB: ”Nu jucători, fotbaliști!” Sport.ro
FCSB l-a transferat în această iarnă pe Andre Duarte, dar Gigi Becali a anunțat că mijlocașul Ofri Arad va ajunge și el la campioana României.
22:50
Gloria Bistrița a adus o vicecampioana mondială! Anunțul echipei din Liga Florilor (VOYO) Sport.ro
Echipa Gloria Bistriţa a anunţat, marţi seară, transferul handbalistei Nina Engel, componentă a naţionalei Germaniei, cu care a jucat finala Campionatului Mondial de luna trecută.
Acum 4 ore
22:20
Ruptură la Rapid! Fanii au răbufnit după ultimul anunț al clubului: ”Nu acceptăm așa ceva!” Sport.ro
Suporterii din Grant au făcut prăpăd pe rețelele sociale.
22:00
Gigi Becali e gata de război cu maghiarii pentru noul transfer: „Mergem la FIFA!” Sport.ro
Gigi Becali, patronul campioanei FCSB, a anunțat că este hotărât să reclame situația la FIFA dacă oficialii clubului Ujpest vor refuza să elibereze cartea verde a fundașului Andre Duarte.
21:40
A doua plecare de la Rapid! Unde va juca fotbalistul pe care s-au plătit 150.000 de euro Sport.ro
Rapid a cedat sub formă de împrumut un jucător către o echipă din Superligă cu pretenții de play-off.
21:30
Desfășurare de forțe în ultimele ore! Clubul a început negocierile pentru transferul lui Radu Drăgușin: ”Are argumente solide pentru a-l convinge!” Sport.ro
Radu Drăgușin o va părăsi pe Tottenham în perioada de transferuri din această iarnă.
21:30
Rapid i-a fixat prețul lui Alex Dobre: ”Sunt multe cluburi interesante” Sport.ro
Fotbalistul se află la Rapid din octombrie 2024.
21:30
Sumele ireale plătite de Gică Hagi la Farul Constanța: 100.000 de euro pe lună doar factura la gaze Sport.ro
Iarna nu aduce doar zăpadă și temperaturi scăzute în SuperLiga, ci și cheltuieli care ar putea da peste cap bugetul oricărei companii.
21:10
Varga i-a găsit înlocuitor lui Otto Hindrich! Portarul din Serie A care vine să fie titular în Gruia Sport.ro
Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, a aprobat aducerea lui Mihai Popa de la Torino, portarul român fiind alesul care va apăra buturile echipei lui Daniel Pancu după plecarea lui Otto Hindrich la Legia Varșovia.
21:10
Florin Prunea laudă transferul făcut de FCSB: ”Poate să fie o soluție” Sport.ro
Campioana caută să se întărească în fereastra de transferuri din această iarnă.
21:00
Victorie mare pentru U BT Cluj în Europa! Sport.ro
Campioana U BT Cluj a învins marţi, pe teren propriu, formaţia Towers Hamburg, scor 103-92 (50-39), în etapa a XIV-a din grupa A a BKT EuroCup.
21:00
Victor Cornea s-a calificat în „sferturile” probei de dublu de la Glasgow Sport.ro
Victor Cornea s-a calificat în „sferturile” probei de dublu a turneului de la Glasgow.
20:40
Momentul în care totul s-a stricat la Real Madrid! Jucătorii s-au simțit jigniți de Xabi Alonso Sport.ro
Real Madrid a anunțat despărțirea de Xabi Alonso în cursul zilei de luni.
Acum 6 ore
20:20
Ianis Hagi nu iartă nimic după remiza din Cupă: „M-am obișnuit cu deciziile din fotbalul turc” Sport.ro
Ianis Hagi (27 de ani) a răbufnit marți seară, după remiza, 2-2, înregistrată de Alanyaspor cu Fatih Karagumruk în Cupa Turciei.
20:20
Dumitru Dragomir a văzut transferul făcut de pretendenta la titlu și a spus clar: ”Cam de divizia B!” Sport.ro
Dumitru Dragomir a comentat trei dintre cele mai importante transferuri din Superliga României efectuate în această iarnă: Andre Duarte la FCSB, Daniel Paraschiv la Rapid și plecarea lui Louis Munteanu de la CFR Cluj.
19:50
”Cu el nu a fost cum a fost cu Cristi Chivu!” Dezvăluiri despre impactul uriaș avut de român asupra unui star din Serie A Sport.ro
Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter Milano, este unul dintre cei mai apreciați tehnicieni din Serie A.
19:40
Marius Șumudică râde cu gura până la urechi: prima VICTORIE la noua sa echipă Sport.ro
Antrenorul și-a găsit angajament după opt luni de la despărțirea de Rapid.
19:40
O periculoasă grupare mafiotă este suspectă pentru asasinarea fostului patron al lui Adrian Mutu Sport.ro
Alain Orsoni a fost patronul echipei unde a evoluat Adrian Mutu și era supranumit "Omul cu șapte vieți" și "Nașul din Corsica". 
19:40
Ce mesaj a transmis Rapid după „schimbul” cu Genoa: „Este un prim pas” Sport.ro
Rapid a transmis un mesaj în care detaliat felul în care se desfășoară una dintre colaborările cu Genoa.
19:30
Primarul, condamnat definitiv la patru ani de închisoare pentru plăți ilegale la echipa de fotbal Sport.ro
Liviu Cristian Negoiță, primarul orașului Cernavodă, a ajuns în spatele gratiilor marți seară, 13 ianuarie, fiind încarcerat la Penitenciarul Poarta Albă.
19:20
Vestea momentului pentru Real Madrid! Celebrul jurnalist susține că Jurgen Klopp ar accepta oferta Sport.ro
Real Madrid s-a despărțit de Xabi Alonso și l-a numit în funcția de antrenor principal pe Alvaro Arbeloa.
19:20
FC Barcelona a anunțat noul transfer, apoi a șters postarea! Ce s-a întâmplat Sport.ro
Barcelona a făcut prima mutare a iernii.
19:10
Probleme mari pentru o echipă importantă din România: "26 ianuarie probabil va însemna finalul acestui club" Sport.ro
O formație de tradiție din Liga 2 este în insolvență, și-a pierdut deja jumătate dintre titulari și antrenorul se pregătește să părăsească și el corabia. 
19:10
Barcelona a anunțat mutarea și după a șters postarea! Ce se întâmplă cu Joao Cancelo Sport.ro
Barcelona a făcut prima mutare a iernii.
19:00
Inter intră în cursa pentru „bijuteria” lui Leeds! Cristi Chivu îl vrea pe atacantul crescut chiar de nerazzurri Sport.ro
Inter Milano, sub comanda antrenorului Cristi Chivu, monitorizează situația lui Wilfried Gnonto, atacantul celor de la Leeds United.
18:50
Gigi Becali a dezvăluit cât a costat transferul lui Ofri Arad: ”Poate sunt băiat deștept!” Sport.ro
Gigi Becali a anunțat marți seară transferul lui Ofri Arad la FCSB. 
Acum 8 ore
18:20
Gigi Becali anunță că FCSB a rezolvat transferul: ”Am trimis contractul să îl semneze!” Sport.ro
FCSB a rezolvat al doilea transfer din această iarnă.
18:20
Real Madrid are un nou antrenor Sport.ro
Real Madrid a anunțat luni seară despărțirea de Xabi Alonso.
18:20
Mutări de trupe în handbalul românesc: Bent Dahl a semnat, Mariana Tîrcă revine. Bogdan Burcea preia o nouă echipă Sport.ro
Corona Brașov a oficializat marți schimbările majore pregătite pentru sezonul următor.
18:10
E gata! Noul internațional român a semnat chiar de ziua lui Sport.ro
Lisav Eissat, fundașul central de la Maccabi Haifa care a ales să reprezinte România, a făcut o mutare decisivă pentru cariera sa la împlinirea vârstei de 21 de ani.
18:10
Zeljko Kopic a numit obiectivul lui Dinamo: ”Ar fi un succes mare pentru club” Sport.ro
”Câinii” au încheiat stagiul de pregătire din Antalya.
18:10
Formația din Superliga dă o nouă lovitură! Jucătorul de la Slavia Praga a semnat Sport.ro
Una dintre formațiile importante din Superliga a dat o nouă lovitură în această iarnă.
17:40
Probleme mari pentru Cristi Chivu! Vedeta echipei s-a rupt și ratează meciul cu Arsenal Sport.ro
Antrenorul român al „nerazzurrilor” a primit o veste proastă chiar după egalul cu Napoli (scor 2-2).
17:40
O jucătoare americană cu tată și antrenor român, Mary Stoiana, a impresionat la Australian Open: Miriam Bulgaru a pierdut în calificări Sport.ro
Mary Stoiana a învins, în calificările Openului Australian, o jucătoare clasată cu 57 de locuri mai sus, în ierarhia WTA.
17:40
Florin Manea exultă! Impresarul dă lovitura cu transferul lui Radu Drăgușin: ”E ceva senzațional! M-au sunat că vor să prezinte oferta!” Sport.ro
Florin Manea a dezvăluit ultimele detalii în legătură cu ”telenovela” transferului lui Radu Drăgușin. 
17:20
Cine a fost țap ispășitor în Real Madrid - FC Barcelona: ”De nerecunoscut” Sport.ro
Galacticii au pierdut Supercupa Spaniei în fața catalanilor.
17:10
”Puști răsfățați, ei trebuie schimbați!” Campionul din UFC a sărit la gâtul starurilor lui Real Madrid după demiterea lui Xabi Alonso Sport.ro
Real Madrid a anunțat în cursul zilei de luni despărțirea de Xabi Alonso, la doar o zi după eșecul din Supercupa Spaniei, cu Barcelona, scor 2-3.
17:00
Gael Monfils, eliminat în primul tur la Auckland! Ce a făcut tenismenul-spectacol Sport.ro
Gael Monfils a pierdut deulul cu Fabian Marozsan în primul tur la Auckland.
17:00
Lovitură pentru Dan Șucu! Un nume important din Italia a refuzat Genoa, dar a rămas în Serie A Sport.ro
Stephan El Shaarawy (33 de ani) a hotărât să nu părăsească AS Roma în această iarnă, respingând ferm propunerea venită de la Genoa.
16:50
Alvaro Arbeloa, primele declarații după anunțul lui Real Madrid: „Știu că pot avea șanse mari cu mine ca antrenor” Sport.ro
Real Madrid l-a numit antrenor pe Alvaro Arbeloa după plecarea lui Xabi Alonso.
16:40
”Ți-a sunat telefonul?” Jurgen Klopp, întrebat frontal după ce Real Madrid l-a dat afară pe Xabi Alonso Sport.ro
Real Madrid a pierdut Supercupa Spaniei cu FC Barcelona, iar Xabi Alonso a fost dat afară de la cârma galacticilor.
16:40
Răsturnare de situație! Campioana din Top 5 îl vrea pe Drăgușin, după ce negocierile dintre Tottenham și AS Roma s-au blocat Sport.ro
Situația lui Radu Drăgușin rămâne incertă.
