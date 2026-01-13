Adrian Mutu a numit echipa care poate domina Superliga: „E peste Rapid la joc!” Ce îi lipsește

23:20

Naţionala României a învins marţi, în al doilea meci din grupa D a Campionatului European de la Belgrad, reprezentativa Turciei, scor 20-19, şi s-a calificat în faza grupelor principale. Ultimul meci din grupa D va avea loc joi, cu Italia, calificată şi ea mai departe după etapa a II-a.