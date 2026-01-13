Autoritățile iraniene anunță execuții iminente ale participanților la proteste. Un tânăr urmează să fie spânzurat public azi

21:30

Ilie Bolojan a declarat, marți la TVR 1, că lucrurile de care e acuzat ministrul Justiției Radu Marinescu, ancheta Emiliei Șercan privind plagierea a peste jumătate din teza de doctorat, nu s-au petrecut în mandatul de ministru. „Plagiatul este o formă de furt, nu e de apreciat, dar nu am date să judec strict această situație, iar astăzi domnul ministru nu predă la universitate, deci nu are efect acest plagiat”, a adăugat premierul.