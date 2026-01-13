Autoritățile iraniene anunță execuții iminente ale participanților la proteste. Un tânăr urmează să fie spânzurat public azi
Digi24.ro, 14 ianuarie 2026 00:20
Autoritățile islamice din Iran au anunțat execuții iminente ale participanților la protestele la adresa regimului. Oficialii au declarat că, în urma unor proceduri judiciare accelerate, primul grup de „lideri ai tulburărilor” condamnați va fi executat miercuri dimineață, potrivit Fox News.
Acum 30 minute
00:20
Acum o oră
00:00
În Venezuela încă se lucrează la identificarea celor uciși în atacul american: „Exploziile au fost puternice, sunt persoane dispărute” # Digi24.ro
Venezuela lucrează la identificarea persoanelor ucise în atacurile aeriene americane din 3 ianuarie, care au dus la capturarea lui Nicolás Maduro şi au făcut cel puţin 100 de morţi, a indicat marţi ministrul de interne, Diosdado Cabello, citat de AFP.
00:00
Cel puţin patru morţi în Ucraina, în urma atacurilor ruse. Două petroliere au fost lovite în Marea Neagră # Digi24.ro
Atacurile ruse în Ucraina s-au soldat marți cu cel puţin patru morţi și au provocat întreruperi ale alimentării cu electricitate în plină iarnă. În Marea Neagră, două petroliere greceşti au fost lovite de drone.
Acum 2 ore
23:40
Virgil Popescu: „UE se află pe un drum ireversibil către independenţa energetică.” Există însă și un risc major # Digi24.ro
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a scris marți, într-un mesaj pe rețelele sociale, că Uniunea Europeană se află „pe un drum ireversibil” către independenţa energetică, fără a mai depinde de Rusia pentru aprovizionarea cu energie. În același timp, el atrage atenția asupra riscului de a înlocui o dependență cu alta.
23:10
Ilie Bolojan, despre Acordul Mercosur: Eu cred că UE a luat o decizie corectă și România a făcut bine că a susținut această decizie # Digi24.ro
Ilie Bolojan a declarat marți seara că semnarea Acordului Mercosur este o decizie corectă a Uniunii Europene și că „România a făcut bine că a susținut această decizie”. Premierul a explicat la TVR că acordul are oportunități dar și riscuri, venind cu exemple în acest sens. De asemenea, Bolojan a spus că poate că orice ministru al Agriculturii, nu neapărat de la PSD, s-ar fi opus acordului, dar situația trebuie văzută în ansamblul economiei.
23:10
Bolojan explică criza bugetară a Bucureștiului: Disputa dintre Primăria Generală și sectoare a lăsat Capitala fără bani # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți la TVR 1, că lipsa de bani la bugetul Capitalei este rezultatul unei distribuții dezechilibrate a veniturilor între Primăria Generală și primăriile de sector, o problemă veche care s-a accentuat în ultimii ani.
23:00
SpaceX, compania miliardarului Elon Musk, oferă gratuit serviciul său de satelit Starlink în Iran, pe fondul protestelor violente și al întreruperii accesului la Internet timp de câteva zile, potrivit unor informații citate de Bloomberg.
22:50
Bolojan, despre bugetul de stat pe 2026: Ar trebui să îl avem adoptat până la sfârșitul lunii februarie # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți la TVR 1, că bugetul de stat pe anul 2026 ar trebui să fie adoptat până la finalul lunii februarie.
22:50
CFR scoate la vânzare prin licitație publică terenuri și construcții de care nu mai are nevoie # Digi24.ro
CFR va scoate la vânzare prin licitaţie publică anumite active constând în terenuri şi construcţii. Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” S.A. va iniţia o analiză detaliată a activelor aflate în domeniul privat al companiei, respectiv terenuri şi construcţii, care nu sunt necesare realizării sau dezvoltării proiectelor de infrastructură feroviară şi nu contribuie la obiectivele strategice ale sistemului feroviar naţional.
Acum 4 ore
22:40
Ministerul Dezvoltării a publicat marți proiectul de lege care prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală și reducerea numărului de posturi ocupate la autorităţile locale.
22:40
Bolojan: Achiziția unui avion pentru oficiali trebuie decisă pe baza unei analize cost–beneficiu, nu prin populism # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți la TVR 1, că achiziționarea unui avion destinat transportului oficialilor români este o opțiune care poate fi analizată, dar a subliniat că decizia trebuie luată pe baza unei evaluări cost–beneficiu și fără accente populiste, într-un context în care România are alte priorități majore.
22:40
Ilie Bolojan anunță un termen pentru creșterea vârstei de pensionare în MApN, MAI și servicii: „Nu mai este altă posibilitate” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat marți la TVR 1 că în privința angajaților din MApN, MAI și serviciile de informații, controlul cheltuielilor nu se face prin reduceri de personal, ci prin creșterea vârstei de pensionare, „respectând niște reguli de bun simț”.
22:10
Ministrul Finanţelor: „2026 trebuie să fie anul aderării României la OCDE. Am făcut munca necesară” # Digi24.ro
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat marți că Anul 2026 trebuie să fie anul aderării oficiale a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). „Am demonstrat că România a făcut munca necesară şi a livrat rezultate care se văd deja în cifre”, susține el.
22:00
Anchetă penală la Craiova după moartea unui nou-născut într-o clinică privată. Tatăl acuză conduita personalului # Digi24.ro
Polițiștii din Dolj au deschis o anchetă penală după ce un nou-născut a murit la o clinică medicală din Craiova. Cazul a fost reclamat de tatăl copilului, care acuză o conduită medicală necorespunzătoare din partea personalului unității sanitare.
21:50
Iranul a furnizat Rusiei armament în valoare de aproximativ 4 miliarde de dolari începând din 2021, inclusiv rachete de 2,7 miliarde de dolari, afirmă un oficial occidental citat de Bloomberg. Noile informații apar în contextul în care Statele Unite analizează opțiuni militare împotriva Teheranului.
21:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți la TVR 1, că până la finalul lunii ianuarie vrea să aibă un nou ministru al Educației care să poată lucra împreună cu ceilalți colegi din Executiv la bugetul de stat pe acest an.
21:50
Aeroportul Internaţional Sibiu (AIS) a anunţat marți o „investigaţie internă de siguranţă” pentru clarificarea circumstanţelor în care un avion aparţinând companiei Wizz Air, care venea de la Milano Bergamo (Italia), a ajuns la marginea pistei, după aterizarea pe aeroport. Reprezentanţii aeroportului susţin că pista era curăţată de zăpadă.
21:30
Prima reacție a lui Ilie Bolojan la acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Am avut o discuție” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a declarat, marți la TVR 1, că lucrurile de care e acuzat ministrul Justiției Radu Marinescu, ancheta Emiliei Șercan privind plagierea a peste jumătate din teza de doctorat, nu s-au petrecut în mandatul de ministru. „Plagiatul este o formă de furt, nu e de apreciat, dar nu am date să judec strict această situație, iar astăzi domnul ministru nu predă la universitate, deci nu are efect acest plagiat”, a adăugat premierul.
21:00
Copil de 4 ani, găsit plimbându-se singur pe stradă, după ce mama îl lăsase la grădiniţă: „Am sunat eu şi abia atunci au realizat” # Digi24.ro
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi a informat că a fost demarată o anchetă şi s-a întocmit un dosar penal pentru "neglijenţă în serviciu" după ce un copil de 4 ani a fost găsit în cursul zilei de marţi singur pe stradă, în zona Pieţei Chirilă din municipiul Iaşi, deşi mama acestuia îl lăsase la grădiniţă în urmă cu câteva ore.
20:50
Trimisul lui Trump, Steve Witkoff, s-a întâlnit în secret cu prințul moștenitor al Iranului aflat în exil (Axios) # Digi24.ro
Trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, s-a întâlnit în secret în weekend cu fostul prinț moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, aflat în exil, pentru a discuta despre protestele care au loc în Iran, potrivit oficial american de rang înalt, citat de Axios.
20:50
Controversele din jurul noii super-ambasade a Chinei la Londra: parlamentarii, îngrijoraţi de „camerele secrete” din viitorul sediu # Digi24.ro
Parlamentarii britanici şi-au exprimat marţi îngrijorarea profundă cu privire la planul unui sediu nou care ar găzdui o „super-ambasadă” a Chinei la Londra, clădire care, potrivit unui articol din Daily Telegraph, va avea 208 camere secrete subterane, inclusiv o „cameră ascunsă”, relatează AFP.
20:50
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, marţi, că a trimis Corpul de control pentru verificări în urma decesului tânărului de 25 de ani la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, precum şi privind copiii care ar fi intrat în moarte cerebrală la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.
Acum 6 ore
20:40
Trump face câteva declarații cu privire la protestele din Iran înaintea unei reuniuni a echipei sale de securitate națională # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, va face câteva declarații scurte cu privire la protestele în curs din Iran în cadrul unui discurs pe care îl va ține în această după-amiază la Detroit și care se va concentra în principal pe economie, a declarat reporterilor secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, informează The Times of Israel.
20:40
Teheranul în flăcări și sfârșitul „Axei Răului”. De ce libertatea Iranului este garanția de securitate a României # Digi24.ro
Alexis de Tocqueville observa, analizând Vechiul Regim și Revoluția, că momentul cel mai periculos pentru un guvern rău este atunci când începe să se clatine sub propria greutate. În istorie, regimurile totalitare nu cad atunci când sunt cele mai represive, ci atunci când represiunea nu mai poate masca incompetența.
20:20
Hillary și Bill Clinton refuză să depună mărturie în investigația Congresului SUA privind dosarele Epstein # Digi24.ro
Fostul preşedinte democrat al SUA, Bill Clinton, şi soţia sa, Hillary Clinton, care a condus diplomaţia americană şi a candidat fără succes la preşedinţie în 2016, au refuzat marţi să depună mărturie în faţa unei comisii a Camerei Reprezentanţilor în investigaţia referitoare la dosarele Jeffrey Epstein, după ce au fost citaţi în urma apariţiei lor în mai multe imagini şi documente, relatează agenţiile Reuters şi EFE.
20:10
Ministrul german al Apărării dă detalii despre cum ar putea arăta o misiune a europenilor în Groenlanda # Digi24.ro
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a precizat marţi că dezbaterea purtată de unele ţări europene, înfrunte cu Germania şi Regatul Unit, cu privire la o posibilă misiune în Groenlanda nu se concentrează pe trimiterea de trupe pe teritoriul autonom danez, ci pe operaţiuni de supraveghere, patrulare, recunoaştere şi manevre, informează EFE.
20:10
Operațiune uriașă de căutare în India, după ce un elefant vagabond a omorât cel puţin 20 de oameni şi a rănit alţi 15 # Digi24.ro
Agenţii indieni din departamentul pentru faună sălbatică au lansat marţi operaţiunea de căutare a unui elefant vagabond şi dezlănţuit, aflat probabil în perioada de rut, care a omorât cel puţin 20 de oameni şi a rănit alţi 15 de la începutul lunii ianuarie în pădurile din statul Jharkhand din estul Indiei, au raportat sătenii şi autorităţile din această ţară, relatează AFP.
19:50
Uniunea Europeană introduce noi reguli pentru monitorizarea și limitarea substanțelor chimice persistente (PFAS) din apa potabilă, în contextul îngrijorărilor tot mai mari privind riscurile pe care acestea le prezintă pentru sănătatea publică. Noile măsuri obligă toate statele membre să testeze nivelurile de contaminare și să ia acțiuni imediate atunci când valorile limită sunt depășite.
19:50
Replica șefului Securității naționale a Iranului la postarea lui Trump: „Anunțăm numele principalilor ucigași ai poporului iranian” # Digi24.ro
Postarea președintelui american Donald Trump pe rețeaua sa socială, Truth Social, în care face apel la protestatarii iranieni, cărora le cere să-și continue contestarea până la îndepărtarea de la putere a autorităților și le promite că „ajutorul e pe drum” a iritat Teheranul. Cum era de așteptat, din Iran a venit replica. Ea a fost formulată scurt de șeful Securității naționale a Iranului, Ali Larijani, într-o postare pe X.
19:40
Rusia sare în ajutorul Iranului și avertizează asupra unor consecințe dezastruoase: „Ameninţările SUA sunt inadmisibile” # Digi24.ro
Rusia a condamnat, marţi, atât ameninţările cu un posibil atac militar al SUA asupra Iranului, cât şi o posibilă creştere a tarifelor de către Washington la adresa partenerilor comerciali ai Republicii Islamice, potrivit EFE, citată de Agerpres.
19:30
Prim-ministrul Groenlandei are un mesaj tranșant pentru Trump: „Preferăm Danemarca în locul Statelor Unite. Și NATO, și UE” # Digi24.ro
Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat marți că insula arctică alege Danemarca în detrimentul Statelor Unite, respingând amenințările repetate ale lui Donald Trump de a prelua controlul asupra acesteia. „Dacă trebuie să alegem între SUA și Danemarca aici și acum, alegem Danemarca. Alegem NATO, Regatul Danemarcei și UE”, a declarat Nielsen, potrivit comentariilor traduse de postul public danez DR.
19:30
Rețelele sociale sub restricții: Franța urmează exemplul Australiei și vrea interzicerea accesului pentru adolescenți sub 15 ani # Digi24.ro
Utilizarea reţelelor de socializare dăunează grav sănătăţii mintale a adolescenţilor, în special a fetelor, consideră agenţia de securitate sanitară din Franţa, unde autorităţile doresc să interzică folosirea acestor reţele de către tinerii utilizatori, aşa cum a procedat recent Australia.
19:20
Bogdan Ivan: Nu ar trebui să crească prețul la gaze de la 1 aprilie. În ce scenariu se ia în calcul eliminarea graduală a plafonului # Digi24.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a explicat, în direct la Digi24, că după expirarea plafonării prețului la gaze naturale, de la 1 aprilie, nu ar trebui să existe creșteri, dar a subliniat că va exista un mecanism de protecție, dacă, dintr-un motiv extern, independent de România, prețul va crește.
18:50
Rogobete: În sistemul de sănătate economiile se fac în alte zone, nu la salarii. Medicii oricum nu sunt plătiți la nivelul lui 2026 # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, marţi, că în sistemul de sănătate economiile se fac „în alte zone”, nu la salariile sau veniturile personalului medical şi auxiliar. Personalul medical oricum nu este plătit la nivelul anului 2026, a subliniat ministrul.
18:50
Cupa Mondială 2026. Toţi jucătorii participanţi la turneul final vor fi scanaţi pentru avatare 3D # Digi24.ro
FIFA a anunţat că va scana toţi participanţii la următoarea Cupă Mondială, care va avea loc vara viitoare în Statele Unite, Mexic şi Canada. Departe de a fi un simplu truc, acest proces ar trebui să ajute arbitrii să ia deciziile corecte în timpul meciurilor.
18:50
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce România pentru totdeauna” # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, în cadrul Forumului European din Bruxelles, că a crescut cu ideea că Nicolae Ceaușescu va conduce România pentru totdeauna. „Iar acum România este în Uniunea Europeană și în NATO. Să nu uităm niciodată prin ce am trecut cu toții și cât de important este acest lucru”, a avertizat acesta.
Acum 8 ore
18:40
Cursuri online miercuri din cauza ninsorilor: peste 2.000 de elevi afectați în trei județe # Digi24.ro
Aproximativ 2.200 de elevi din cinci unităţi de învăţământ din judeţele Dolj, Timiş şi Teleorman vor face cursurile online, miercuri, din cauza ninsorilor, arată datele Ministerului Educaţiei. Activitatea va fi suspendată într-o şcoală din judeţul Satu Mare, orele urmând să fie recuperate.
18:30
Furnica electrică din America de Sud se răspândește în Franța. Insecta poate provoca șocuri anafilactice și daune majore # Digi24.ro
Originară din America de Sud, a invadat Africa centrală şi a provocat pagube importante în Statele Unite: reperată în Franţa metropolitană pentru prima dată în 2022, „furnica electrică”, specie exotică invazivă, ameninţă să se prolifereze în contextul fondurilor insuficiente pentru eradicarea ei.
18:30
Economia României crește mai lent decât era prevăzut. Banca Mondială anunță noile estimări # Digi24.ro
Economia României a crescut cu doar 0,8% anul trecut, mult sub estimările anterioare ale Băncii Mondiale, care a revizuit în scădere și prognozele pentru 2026 și 2027. Instituția avertizează că ritmul modest de creștere este influențat de presiunile fiscale persistente și de impactul măsurilor de consolidare bugetară.
18:20
O apariție misterioasă a unei spirale albastre pe cerul Ungariei are acum o explicație: Elon Musk # Digi24.ro
Un fenomen luminos, vizibil în mari părți din Ungaria, a contrariat multe persoane duminică seara, când, cu puțin înainte de ora 18:00, o lumină albăstruie neobișnuită, în formă de spirală, a apărut pe cer. Fotografiile și videoclipurile fenomenului s-au răspândit rapid online, unii spectatori speculând despre cauze extraordinare sau chiar necunoscute. În ciuda tuturor speculațiilor, există o explicație destul de plauzibilă, deși totuși spectaculoasă.
18:00
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține întreaga putere, ar putea organiza referendum sau vot în parlament” # Digi24.ro
Alianța pentru Unirea Românilor a salutat declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, care a afirmat că ar „vota pentru Reunirea cu România” dacă s-ar organiza un referendum pe această temă. Potrivit AUR, Maia Sandu „deține întreaga putere în Republica Moldova” și ar putea organiza un referendum național sau un vot în Parlamentul de la Chișinău pe această temă.
18:00
O butelie a explodat într-un apartament din Zalău. Un bărbat este grav rănit, fiind activat Planul Roșu # Digi24.ro
O explozie provocată de o butelie a declanșat un incendiu într-un apartament din municipiul Zalău, unde un bărbat a fost grav rănit, iar alte opt persoane au primit îngrijiri medicale. Din cauza amploarei incidentului, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție și au evacuat 18 locatari, mai transmite IGSU.
18:00
Julio Iglesias este acuzat de agresiune sexuală şi viol de către două foste angajate: „M-am simţit ca o sclavă în plin secol XXI” # Digi24.ro
Două foste angajate ale cântăreţului Julio Iglesias l-au dat în judecată pe celebrul artist în Spania, după ce au denunţat într-un articol publicat marţi în presă o serie de presupuse agresiuni sexuale şi violuri ce ar fi fost comise de acesta în anul 2021, au dezvăluit mai multe surse judiciare, relatează AFP.
17:50
CSM cere Guvernului deblocarea concursurilor de admitere în magistratură: 751 de posturi de judecători vacante # Digi24.ro
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) solicită public Guvernului României măsuri pentru deblocarea concursurilor de admitere în magistratură, aşa cum au fost adoptate în alte domenii de activitate. CSM anunţă că sunt vacante 751 de posturi de judecători, dintr-un total de puţin peste 5.000 de posturi, în unele judecătorii fiind efectiv un singur magistrat.
17:50
25.000 de angajaţi din MAI ameninţă cu ieșirea la pensie: „Nu acceptăm decizii impuse unilateral” # Digi24.ro
Federaţiile sindicale din cadrul Ministerului de Interne anunţă că au fost invitate la discuţii de ministrul Cătălin Predoiu pe tema creşterii vârstei de pensionare, dar avertizează că nu vor accepta decizii impuse unilateral, care afectează stabilitatea sistemului. 25.000 de angajaţi din sistem ameninţă cu pensionarea.
17:30
Autoritățile iraniene recunosc dimensiunile represiunii: cel puțin 2.000 de morți, în urma protestelor din țară # Digi24.ro
Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv personal de securitate, au fost ucise în urma protestelor din Iran, a declarat marți un oficial iranian, fiind pentru prima dată când autoritățile recunosc numărul mare de victime cauzate de represiunea intensă a celor două săptămâni de tulburări la nivel național în această țară, relatează Reuters.
17:30
Bolojan i-a trimis lui Nicușor Dan propunerea de revocare a ministrului Educației Daniel David # Digi24.ro
Ilie Bolojan a transmis președintelui Nicușor Dan propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației a lui Daniel David, anunță Guvernul. Interimatul va fi asigurat de premier.
17:20
Doi șoferi care se ameninţau reciproc cu un pistol şi un cuţit, la un semafor din București, imobilizaţi de jandarmi # Digi24.ro
Luptători ai Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei au imobilizat, marţi, în zona Pantelimon doi şoferi agresivi implicaţi într-un conflict, care se ameninţau cu un pistol şi cu un cuţit.
17:20
Parlamentul ar putea vota, săptămâna viitoare, conducerea CNCD, Avocatul Poporului și noile șefii SRI și SIE. Ce nume sunt vehiculate # Digi24.ro
Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului ar putea fi convocat săptămâna viitoare, potrivit informațiilor Digi24 pentru a vota conducerea Consiliului Național pentru Combatere a Discriminării (CNCD) și pentru Avocatul Poporului, fiinde deja mai multe discuții neoficiale în acest sens în coaliția de guvernare. Este posibil să ajungă în Legislativ și propunerile de la SRI și SIE.
17:20
15 candidaţi s-au înscris în cursa pentru postul de director general la „Apele Române”. Cine sunt membrii comisiei de evaluare # Digi24.ro
15 candidaţi s-au înscris în cursa pentru ocuparea funcţiei de director general al Administraţiei Naţionale "Apele Române" (ANAR), a anunţat, marţi, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP). Dosarele vor fi analizate de către o comisie formată din cinci membri.
