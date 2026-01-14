Patriarhia Ecumenică reacționează după acuzațiile lansate de spionajul rusesc la adresa lui Bartolomeu: „Injurii și informații fabricate”
HotNews.ro, 14 ianuarie 2026 01:30
Patriarhia Ecumenică își „exprimă profunda tristețe” față de atacul lansat împotriva Patriarhului Bartolomeu de către Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei. Biserica Ortodoxă a Constantinopolului, cunoscută și sub numele de Patriarhia Ecumenică, este considerată…
• • •
Acum o oră
01:30
Acum 2 ore
00:20
Trump amenință cu „măsuri foarte dure” din partea SUA dacă Iranul va începe să spânzure protestatari # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a afirmat marți seară că Statele Unite vor lua „măsuri foarte dure” în curând dacă guvernul iranian va începe să spânzure protestatari săptămâna aceasta, dar nu a dat detalii despre natura…
Acum 4 ore
00:00
Premierul susține achiziționarea unei aeronave prezidențiale. „Pot să-l folosească toți demnitarii/ Nu trebuie luate niște avioane foarte mari” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, la TVR 1, că aproape toate ţările europene au avioane oficiale, folosite pentru reprezentarea statului, iar România poate să aibă şi ea un astfel de avion. Bolojan a fost…
00:00
Bill și Hillary Clinton refuză să depună mărturie în Congresul american, în dosarul Epstein # HotNews.ro
Fostul președinte democrat al SUA, Bill Clinton, și soția sa Hillary Clinton, care a condus diplomația americană și a candidat fără succes la președinție în 2016, au refuzat să depună mărturie în fața unei comisii…
13 ianuarie 2026
23:40
DOCUMENT Proiectul de lege privind reducerea cheltuielilor administrației publice cu 10% a fost publicat. Care sunt principalele prevederi # HotNews.ro
Proiectul de lege prin care urmează să fie reduse cheltuielile administrației publice centrale și locale a fost pus, marți seară, în dezbatere publică de către Ministerul Dezvoltării. Legea propusă modifică mai multe acte normative, având…
23:40
Mărturie din mijlocul protestelor sângeroase de pe străzile din Teheran: Atât bogații, cât și săracii sunt „flămânzi și furioși” # HotNews.ro
„Ziua este straniu de liniștită” înainte ca protestele să reînceapă noaptea.
23:20
Curtea de Apel București respinge extrădarea unui turc, membru al unei bande care executa atacuri armate în Istanbul. Motivele invocate de judecători # HotNews.ro
Judecătorii de la Curtea de Apel București au respins cererea autorităților turce privind extrădarea unui interlop, membru al unei bande criminale care a executat atacuri armate în Istanbul împotriva rivalilor, folosind pistoale și arme automate,…
23:00
Originară din America de Sud, a invadat Africa centrală și a provocat pagube importante în Statele Unite: reperată în Franța metropolitană pentru prima dată în 2022, „furnica electrică”, specie exotică invazivă, amenință să se prolifereze…
22:50
Zoe Saldaña, câştigătoare a premiului Oscar, a devenit în mod oficial actrița ale cărei filme au obținut cele mai mari încasări din toate timpurile, după succesul la box-office înregistrat recent de lungmetrajul „Avatar: Fire and…
22:40
Acordul USMCA, de care depind producătorii „Big Three”, este „irelevant”, susține Trump # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a declarat marți că acordul comercial dintre Statele Unite, Mexic și Canada (USMCA) nu este relevant pentru SUA, dar Canada „îl dorește”, în contextul în care el a făcut presiuni asupra companiilor…
22:20
UTA Arad anunţă transferul sub formă de împrumut al jucătorului Luka Gojković de la Rapid Bucureşti. Înţelegerea este valabilă până la finalul sezonului, în vara acestui an. Sârbul are 26 de ani, evoluează pe postul…
Acum 6 ore
22:00
Aeronavă Wizz Air, implicată într-un incident la sol, după aterizarea pe Aeroportul din Sibiu # HotNews.ro
O aeronavă Wizz Air care operase un zbor pe ruta Bergamo-Sibiu a fost implicată, marţi, într-un incident la sol, după aterizarea pe Aeroportul din Sibiu. În timpul manevrei de întoarcere pentru a intra pe calea…
22:00
Trump păstrează misterul despre adevăratele sale intenții în privința Iranului. Întrebarea la care le-a spus jurnaliștilor „să-și dea seama singuri” # HotNews.ro
Întrebat ce a vrut să spună în postarea sa de pe rețelele de socializare în care a afirmat că „ajutorul este pe drum” pentru protestatarii din Iran, președintele SUA, Donald Trump, le-a spus marți reporterilor…
21:50
Președintele PNL Ilie Bolojan a afirmat, într-o emisiune la TVR, liberalii iau în calcul două variante pentru desemnarea viitorului ministru al Educației: fie o personalitate cu o reputație de tehniocrat, fie un un membru de…
21:30
Emilia Șercan dă în judecată România TV, din nou. „M-au hărțuit pretinzând că fac jurnalism” # HotNews.ro
Jurnalista de la PressOne amintește că în 2025 a câștigat un proces de defăimare împotriva România TV, în care a primit 10.000 de euro daune morale, plus cheltuieli de judecată.
21:30
Ilie Bolojan, prima reacție la acuzațiile aduse lui Radu Marinescu: „Plagiatul este o formă de furt”. În ce condiții ministrul Justiției își va pierde funcția # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, la TVR, că este nevoie ca „o entitate independentă” să aprecieze dacă în cazul tezei de doctorat a lui Radu Marinescu este vorba de plagiat sau nu. Totodată, șeful guvernului…
21:10
Anchetă și dosar penal, la Iași, după ce un copil de 4 ani pe care mama îl lăsase la grădiniţă a fost găsit singur pe stradă # HotNews.ro
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Iaşi a informat că a fost demarată o anchetă şi s-a întocmit un dosar penal pentru „neglijenţă în serviciu” după ce un copil de 4 ani a fost găsit în cursul…
21:00
Ilie Bolojan pregătește noi tăieri în educație. Planurile premierului pentru anul 2026: „Ajustări financiare importante” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan, care tocmai ce a preluat interimar funcția de ministru al Educației, după demisia lui Daniel David, plănuiește în anul 2026 noi modificări în sistemul de învățământ, cu scopul de a face economii…
20:30
Agenţii indieni din departamentul pentru faună sălbatică au lansat marţi operaţiunea de căutare a unui elefant vagabond şi dezlănţuit, aflat probabil în perioada de rut, care a omorât cel puţin 20 de oameni şi a…
20:20
A devenit cea mai bine plătită actriţă din toate timpurile. Filmele care au propulsat-o în top # HotNews.ro
Zoe Saldaña, câştigătoare a premiului Oscar, este oficial cea mai bine plătită actriţă din toate timpurile, datorită filmului „Avatar: Fire and Ash”, scrie revista Variety, citată de News.ro. Saldaña a jucat în cele trei filme…
Acum 8 ore
20:10
De când Rusia și-a invadat vecinul, în februarie 2022, legislativul de la Kiev a funcționat efectiv ca un organism de aprobare, menținând Ucraina în stare de funcționare pe timp de război.
20:00
Sora lui Kim Jong Un respinge oferta Coreei de Sud pentru îmbunătățirea relațiilor: „Vise nebunești, niciunul nu se va putea realiza” # HotNews.ro
Sora liderului nord-coreean Kim Jong Un a calificat marţi speranţele de îmbunătăţire a relaţiilor cu Seulul drept „visare cu ochii deschişi” şi a pretins scuze Coreei de Sud pentru o presupusă incursiune de drone dinspre…
19:50
INTERVIU „M-am mutat într-unul dintre cele mai bogate state din America lui Trump. După jumătate de an, acestea sunt concluziile mele” # HotNews.ro
Actorul Dragoş Călin a făcut furori cu o postare distribuită de mii de români, în care a explicat lucrurile rele și bune din SUA, văzute de la fața locului. HotNews a discutat pe îndelete cu…
19:30
Moscova consideră „inadmisibile” ameninţările SUA contra Iranului. „Vor duce la consecinţe dezastruoase pentru securitatea internaţională” # HotNews.ro
Rusia a condamnat marţi atât ameninţările cu un posibil atac militar al SUA asupra Iranului, cât şi o posibilă creştere a tarifelor de către Washington la adresa partenerilor comerciali ai Republicii Islamice, potrivit agențiilor EFE…
19:30
Mesaj de susținere a Emiliei Șercan de la Facultatea de Jurnalism, după atacurile PSD: „Instigarea la ură poate degenera” # HotNews.ro
Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București (FJSC) își arată „deplina susținere” față de jurnalista Emilia Șercan, lector în cadrul facultății, în contextul în care aceasta a fost atacată de către…
19:20
Conchita Wurst, o legendă a concursului Eurovision, a anunțat că a decis să nu mai participe la evenimente asociate cu acest concurs muzical. Tom Neuwirth, artistul austriac din spatele personajului scenic Conchita Wurst, a afirmat,…
18:50
Alcoolul este prea ieftin în Europa, iar românii sunt printre cei mai mari consumatori, avertizează OMS # HotNews.ro
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) afirmă oficial că „alcoolul mai accesibil la preț duce la violență, accidentări și boli”. Obiceiurile europenilor în privința consumului ridicat de alcool le pun sănătatea în pericol, dar guvernele nu…
18:50
Primul atac PSD la adresa lui Ciprian Ciucu de când a devenit primar general. „Există oricând opțiunea depunerii mandatului” # HotNews.ro
Liderul organizației PSD București și primarul sectorului 4, Daniel Băluță, l-a criticat pe primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu pentru postarea în care acesta spunea că PMB nu are bani „nici să treacă strada”. Băluță…
18:40
Conflict în trafic în Bucureşti: Doi şoferi care se ameninţau reciproc cu un pistol şi un cuţit, imobilizaţi şi duşi la Poliţie # HotNews.ro
Un conflict izbucnit marţi în trafic, în zona Pantelimon din Bucureşti, a fost oprit de un echipaj de jandarmi de la Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei. În conflict erau implicaţi doi şoferi care se…
Acum 12 ore
18:00
Prim-ministrul Groenlandei a declarat marți că națiunea sa ar prefera să rămână parte a Danemarcei decât să devină un teritoriu al Statelor Unite, în contextul eforturilor președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei…
18:00
Două barje cu îngrășăminte chimice sunt scufundate în Dunăre din 9 ianuarie. Autoritățile au anunțat azi. Comandant de port: Nu poate să spună nimeni că nu a știut # HotNews.ro
O barjă încărcată cu 1.100 de tone de îngrășăminte chimice pe bază de azot s-a scufundat la jumătatea distanței dintre portul Zimnicea și portul bulgăresc Sviștov. O altă barjă, care transporta clorură de potasiu, s-a…
18:00
CSM solicită Guvernului să deblocheze concursurile de admitere în magistratură. Peste 700 de posturi vacante la nivel național # HotNews.ro
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii solicită Guvernului României adoptarea de îndată a măsurilor necesare deblocării concursurilor de admitere în magistratură, suspendate pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026, astfel cum s-a…
17:40
Julio Iglesias, protagonistul unui scandal sexual. Acuzațiile formulate de două fosta angajate ale artistului # HotNews.ro
Două foste angajate ale cântăreţului Julio Iglesias l-au dat în judecată pe celebrul artist în Spania, după ce au denunţat într-un articol publicat marţi în presă o serie de presupuse agresiuni sexuale şi violuri ce…
17:40
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a încurajat marți pe iranienii care manifestează în stradă de mai bine de două săptămâni să continue protestele până la răsturnarea regimului, promițând într-o postare pe rețeaua sa Truth Social…
17:30
Parchetul cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, care a încercat să impună legea marțială în țară # HotNews.ro
Procurorul special din Coreea de Sud a cerut marți pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte Yoon Suk Yeol, sub acuzația că a orchestrat o „insurecție” atunci când a impus temporar legea marțială în decembrie 2024,…
17:30
După 22 de zile de la demisie, Daniel David pleacă oficial de la Ministerul Educației. Locul îi este luat pe perioada interimatului de Ilie Bolojan # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan va prelua în mod interimar funcția de ministru al Educației, conform unui anunț oficial al Guvernului. Mutarea vine în contextul în care au trecut 22 de zile de când ministrul Daniel David…
17:20
Autoritățile locale trebuie să fie și ele anchetate, solicită victimele incendiului devastator din Crans-Montana # HotNews.ro
Ancheta penală din Elveția privind incendiul din barul din stațiunea de schi Crans-Montana, izbucnit de Anul Nou, trebuie extinsă astfel încât să fie investigate și autoritățile locale, a declarat un avocat care reprezintă unele dintre…
17:20
Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan și-a dat acordul pe acordul UE-Mercosur, Guvernul răspunde după cinci zile cu poziția Ministerului de Externe / Ce spune MAE # HotNews.ro
„În privința Mercosur, poziția comunicată de MAE este…”. Așa începe răspunsul dat luni de purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Digioiu, întrebată vineri de HotNews, dar și de alți jurnaliști, cine a luat decizia ca…
17:20
Dominic Fritz, prima reacție în legătură cu acuzațiile de plagiat la adresa lui Radu Marinescu / Apel către PSD # HotNews.ro
În prima sa reacție publică cu privire la acuzațiile de plagiat la adresa ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu, liderul USR, Dominic Fritz, vorbește despre „amenințările și intimidările îndreptare împotriva jurnalistei Emilia Șercan” și solicită…
17:10
Apelul văduvei fostului șah al Iranului către forțele de securitate ale Teheranului: „Înainte de a fi prea târziu” # HotNews.ro
Fosta împărăteasă a Iranului, Farah Pahlavi, văduva ultimului şah iranian răsturnat de la putere de Revoluţia Islamică în 1979, a făcut apel marţi la forţele de securitate să se alăture mişcării de contestare a regimului…
17:10
„O lume fără reguli”. Duma de Stat rusă denunță „încălcarea nonșalantă a suveranității altor țări”. Pe cine dă vina # HotNews.ro
Președintele Dumei de Stat a Rusiei, Veaceslav Volodin, a denunțat marți riscul „unei lumi fără reguli” și încălcarea suveranității naționale a statelor, fără a-l menționa direct pe președintele american Donald Trump. „Noua regulă este o…
17:00
Numărul de închirieri prin Airbnb s-a prăbușit într-o populară destinație turistică din Europa, după măsurile luate de guvern # HotNews.ro
Numărul închirierilor turistice pe termen scurt în Ibiza, oferite pe platforme precum Airbnb și Booking.com, aproape s-a înjumătățit în 2025 față de anul precedent, pe măsură ce ofensiva Spaniei împotriva locuințelor de vacanță și a…
17:00
Ambasadorul Australiei în SUA demisionează după ce l-a numit pe Trump „idiotul satului”. Posibil înlocuitor e un politician care a spus că Trump e „ridicol de prost” # HotNews.ro
Mandatul lui Kevin Rudd în fruntea ambasadei Asutraliei la Washington se va încheia brusc, în urma confruntării cu Casa Albă pe fondul comentariilor pe care acesta le-a făcut în 2021, scriu Reuters și The Times.…
16:40
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air lansează serviciul Wizz Class. Este un serviciu opțional conceput pentru pasagerii care își doresc mai mult spațiu personal. Serviciul este disponibil pentru achiziție pe zboruri selectate către și dinspre…
16:30
VIDEO Ce căuta un convoi de 350 de tractoare, încă de la prima oră a dimineții, în Paris? „Prea multe reguli ucid regulile” # HotNews.ro
Demonstrațiile din capitala Franței vin cu câteva zile înainte de semnarea finală a acordului, programată pentru sâmbătă în Paraguay, care ar crea o zonă de liber schimb între UE și Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay…
16:30
Primarul din Cernavodă, condamnat definitiv la patru ani de închisoare. Faptele pentru care a primit sentința # HotNews.ro
Primarul oraşului Cernavodă, Liviu Negoiţă, a fost condamnat de Curtea de Apel Constanţa la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu în formă continuată, iar decizia instanţei este definitivă. El a fost judecat pentru…
16:20
Kelemen Hunor: „O problemă serioasă” la SRI care nu are de peste doi ani director civil / „Nicușor Dan trebuie să facă pasul cât mai repede” # HotNews.ro
Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune că nu au mai existat discuții în coaliție pe tema numirilor șefilor de servicii, din august, atunci când Nicușor Dan a fost la o discuție cu liderii coaliției și i-a…
16:10
Căpitanul rus care a intrat cu nava într-un petrolier al SUA n-a făcut „absolut nimic” pentru a evita coliziunea, afirmă procurorii # HotNews.ro
Căpitanul unei nave portcontainer care s-a izbit anul trecut de un petrolier american în largul coastei de est a Marii Britanii nu a făcut „absolut nimic” pentru a preveni o coliziune evitabilă și fatală, au…
16:00
Un nou test ajută în diagnosticarea bolii Alzheimer. Dr. Adina Crăciunoiu, neurolog Regina Maria: „Scurtează drumul către diagnostic. Sunt multe boli care pot avea simptome asemănătoare Alzheimer” # HotNews.ro
Dintre formele de demență, boala Alzheimer este cea mai frecventă, ocupând peste 60% din totalitatea cazurilor. Boala nu poate fi vindecată, dar, depistată din vreme, progresia ei poate fi semnificativ încetinită. Un nou tip de test…
15:50
[P] Ce experiențe unice îți oferă o croazieră în Dubai și celelalte destinații din Golf? # HotNews.ro
Ai explorat deja destinații populare din Europa sau ai petrecut ani la rândul pe plajele clasice? O croazieră în Dubai și în celelalte zone din Golf propune o alternativă atractivă, care îmbină luxul, descoperirea culturală…
