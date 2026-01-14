Ce mănâncă Donald Trump la Casa Albă? Un angajat rupe tăcerea

21:50

Astăzi, la 153 de ani de la nașterea lui Iuliu Maniu, timpul pare să se oprească pentru o clipă din goana sa grăbită, invitându-ne la un exercițiu rar de memorie și conștiință, prin care nu celebrăm doar data venirii pe lume a unui om, ci rechemăm în prezent destinul unei figuri care a întruchipat demnitatea, rigoarea morală și sacrificiul în slujba ideii de națiune, un om pentru care România nu a fost niciodată un simplu proiect politic, ci o datorie asumată până la capăt, cu prețul libertății și al vieții.