Legendara campioană, acuzată de spionaj: „Poate a fost recrutată de mult timp”

15:50

Al Akhdoud, echipa antrenată de Marius Șumudică, primește azi, de la ora 17:25, vizita celor de la Al Kholood. Partida din etapa a 15-a a campionatului Arabiei Saudite nu va fi televizată în România!Antrenorul român a început cu o înfrângere mandatul său la noua echipă, într-un duel disputat contra lui Al Ahli (scor 0-1), marcat de mai multe decizii VAR ce au contribuit la diferența minimă de pe tabelă. ...