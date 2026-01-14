Permis suspendat dacă nu plătești amenzile, tăieri de posturi și cheltuieli. Ce prevede reforma administrației – DOCUMENT

19:10

Am început această lupta împotriva plagiatului ca pe o problemă academică. În timp, ea s-a transformat într-o chestiune de siguranță națională, prin funcțiile și puterea celor dovediți sau acuzați credibil. Astăzi însă am ajuns la un nivel superior: plagiatul a devenit un test al moralei noastre ca națiune. Iar un stat care nu trece acest […] The post Plagiatul – de la furt individual la falimentul moral al statului appeared first on Cotidianul RO.