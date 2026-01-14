Trevor Noah va prezenta Premiile Grammy pentru ultima oară

12:00

Ancheta jurnalistică a Emilei Șercan din care aflăm că actualul ministru al Justiției, Radu Marinescu, a plagiat mai mult de 50% din teza de doctorat obținută la Universitatea din Craiova a stârnit un val de reacții și la adresa instituției de învățământ superior. Dincolo de ironiile legate de echipa de fotbal cu același nume, sau insinuări, chiar în perioada în care ministrul își făcea lucrarea, scandalurile legate de plagiat, corupție și fals intelectual, la această universitate, țineau prima pagină a ziarelor. The post „Cu şefa de la Drept puteai să rezolvi orice.” Scandalurile de la Universitatea din Craiova în perioada în care ministrul Justiției a obținut doctoratul appeared first on Cotidianul RO.