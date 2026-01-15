Ziua Culturii Naționale, de aniversarea lui Eminescu. Istoria și prezentul sărbătorii

12:30

Un tânăr s-a filmat în zăpadă la -10 grade pentru a ironiza lipsa apei calde din București. Avaria de la CET Sud afectează peste 3.500 de blocuri, în special în sectoarele 2 și 3. Termoenergetica estimează că furnizarea căldurii va reveni la normal abia în cursul zilei de vineri. The post „Antrenament” pentru dușul rece. Un bucureștean s-a filmat făcând „duș” la -10 grade VIDEO appeared first on Cotidianul RO.