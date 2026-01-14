Distracție ca la munte, în mijlocul Capitalei. Bucureștenii au ieșit la săniuș în Parcul Tineretului
StirileProtv.ro, 14 ianuarie 2026 07:50
Bucureștenii au profitat de zăpadă și au ieșit pe derdeluș pe unde au putut prin oraș.
• • •
Acum 10 minute
08:00
ATV-urile ar putea fi interzise în stațiunea Rânca din motive de siguranță: „Nu suntem de acord” # StirileProtv.ro
Plimbările cu ATV-ul prin stațiunea Rânca ar putea fi interzise de autoritățile locale.
08:00
Miniștrii de externe danez și groenlandez, întâlnire cu miză importantă la Casa Albă. „Amenințările lui Trump sunt inutile” # StirileProtv.ro
Miniştrii de externe danez şi groenlandez vor merge miercuri la Casa Albă pentru o întâlnire cu miză importantă, menită să dezamorseze criza din jurul Groenlandei, un teritoriu autonom danez pe care Donald Trump afirmă că vrea să-l obţină.
Acum 30 minute
07:50
07:50
Ziua în care Viktor Orban ar putea pierde puterea în Ungaria, după 16 ani. Pe cine ar prefera în schimb maghiarii # StirileProtv.ro
Maghiarii sunt chemaţi la urne, pe 12 aprilie, pentru a alege un nou Parlament, o posibilitate a unei înfrângeri a premierului naţionalist Viktor Orban, aflat la putere din 2010, relatează AFP.
07:40
Trump i-a arătat degetul mijlociu unui protestatar. Reacția e „adecvată” provocării, susține Casa Albă # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a fost surprins marţi cu un gest obscen, în timpul unei vizite la o fabrică Ford din zona Detroit, după ce o persoană din mulţime l-a interpelat.
Acum o oră
07:30
Primăriile sub 4.500 de locuitori vor putea avea poliție locală doar dacă o finanțează din venituri proprii - Proiect # StirileProtv.ro
Unităţile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 4.500 nu pot înfiinţa poliţie locală decât dacă cheltuielile secţiunii de funcţionare sunt asigurate integral din venituri proprii, se arată într-un proiect de lege.
07:20
Ilie Bolojan: România nu mai poate funcționa fără creșterea vârstei de pensionare. „Cred că în acest an” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan susține extinderea creșterii vârstei de pensionare și pentru alte categorii profesionale, nu doar pentru magistrați.
07:20
Ședință la Casa Albă despre Iran. Trump i-a chemat de urgență pe oficialii din domeniul securităţii naţionale: „E grav” # StirileProtv.ro
Preşedntele SUA Donald Trump a declarat marţi că se pregăteşte pentru o şedinţă privind situaţia din Iran, precizând că se aşteaptă să primească cifre actualizate privind numărul morţilor, în contextul represiunii regimului împotriva protestelor.
07:20
Instanța supermă, așteptată să ia o decizie în cazul Sorinei Pintea, după trei amânări în dosarul de luare de mită # StirileProtv.ro
Instanţa supremă este aşteptată să ia o decizie, miercuri, după trei amânări, în cazul fostului ministru al Sănătăţii Sorina Pintea.
07:20
Zăpadă de până la doi metri în munții Sucevei. Mai multe trasee sunt nerecomandate. Avertisment de la Salvamont # StirileProtv.ro
Salvamont Suceava anunţă că, în zona montană înaltă, stratul de zăpadă viscolită poate ajunge şi la doi metri, fiind instabilă pe pantele suficient de înclinate şi cele încărcate de vânt.
Acum 12 ore
23:00
Bolojan anunță reorganizări la Cancelarie și ANPC: personalul poate fi redus „fără probleme” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că sunt domenii, precum Educaţia, sau instituţii publice, precum Senatul României, care au făcut deja reduceri de personal şi de cheltuieli şi cărora nu li se poate cere să facă noi economii la bugete.
22:40
Ilie Bolojan cere adoptarea urgentă a reformei administrației publice: „Întârzierea înseamnă cheltuieli mai mari” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan spune că pachetul de reforme din administrația publică trebuie adoptat rapid, deoarece întârzierea duce la cheltuieli mai mari și prelungirea problemelor.
22:30
Adevăratul cod al lui da Vinci. Cercetătorii cred că au depistat ADN-ul lui Leonardo da Vinci într-un desen al acestuia # StirileProtv.ro
Oamenii de știință au extras în premieră ADN dintr-un desen din epoca Renașterii atribuit lui Leonardo da Vinci, dar nu pot fi siguri că materialul genetic aparține polimatului italian.
22:30
Axios: Emisarul special al lui Trump s-a întâlnit în secret cu fiul ultimului șah al Iranului, Reza Pahlavi # StirileProtv.ro
Emisarul prezidențial american Steve Witkoff s-a întâlnit în secret cu moștenitorul șahului Iranului, Reza Pahlavi, în weekendul 10-11 ianuarie, relatează Axios, citând un oficial american de rang înalt.
22:30
Proiectul privind măsurile administrative din România a fost pus în transparenţă decizională # StirileProtv.ro
Ministerul Dezvoltării a anunţat, marţi, că a pus în transparenţă decizională publică proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creşterea capacităţii financiare şi eficientizarea activităţii administraţiei publice centrale şi locale.
22:00
Bolojan, despre plagiatul lui Radu Marinescu: „Lucrurile de care este acuzat nu s-au întâmplat în mandatul de ministru” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că speră ca o entitate independentă să stabilească dacă ministrul Justiției, Radu Marinescu, se face sau nu vinovat de plagiat.
22:00
Un cuib de dinozaur, cu ouă vechi de 150 de milioane de ani, a fost descoperit în Portugalia # StirileProtv.ro
Un cuib de dinozaur conţinând ouă ce datează din urmă cu 150 de milioane de ani, din Jurasicul târziu, a fost descoperit în zona stâncilor de pe plaja Santa Cruz, în apropiere de oraşul Torres Vedras, la aproximativ 50 kilometri nord de Lisabona.
21:50
Acidul gastric este atât de coroziv încât poate dizolva metalul. Motivul pentru care nu ne distruge totuși stomacul # StirileProtv.ro
Acidul clorhidric din stomac poate arde metalul - așa că de ce nu arde și stomacul?
21:50
Horoscop 14 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Veți face și unele achiziții pentru casă # StirileProtv.ro
Horoscop 14 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rezolvări. Se îmbină frumos lucrurile astăzi și vom avea spor la ce ne-am propus să facem, având parte de succes.
21:30
Incident la sol cu o aeronavă Wizz Air pe Aeroportul din Sibiu. Avionul a ajuns la marginea pistei. S-a deschis o anchetă # StirileProtv.ro
O aeronavă Wizz Air care operase un zbor pe ruta Bergamo-Sibiu a fost implicată, marţi într-un incident la sol, după aterizarea pe Aeroportul din Sibiu.
21:30
Municipiul care a anunțat că nu mărește impozitul pe locuințe. ”Locuirea este drept fundamental, mersul cu mașina e opțional” # StirileProtv.ro
Primarul din Sfântu Gheorghe a anunțat că va păstra la nivelul minim impozitul pe locuință, întrucât consideră ”locuirea” reprezintă un drept fundamental al omului. Nu se opune însă unui impozit mai mare pentru mașini, care sunt ”opționale”.
21:20
Mark Ruffalo l-a criticat pe Donald Trump: „Cea mai rea ființă umană. Este un infractor condamnat, un pedofil” # StirileProtv.ro
Mark Ruffalo l-a criticat dur pe Donald Trump, numindu-l „cea mai rea ființă umană”, într-un interviu pe covorul roșu la Globurile de Aur.
21:10
”Furnica electrică” amenință Europa. Cât de periculoasă este una dintre cele mai agresive specii invazive din lume # StirileProtv.ro
”Furnica electrică”, una dintre cele mai agresive specii invazive din lume, periculoasă pentru om și care poate provoca orbirea la câini și pisici, a luat cu asalt Franța și devine o amenințare și în Europa. Furnica face deja ravagii în Africa și SUA.
21:00
Polonia riscă amenzi de milioane de euro din partea UE după ce președintele a blocat legea privind tehnologia # StirileProtv.ro
Un conflict între președintele de dreapta al Poloniei și coaliția de guvernare de centru, pe tema legii emblematice a Uniunii Europene privind rețelele sociale, expune țara unui risc crescut de amenzi de ordinul milioanelor de euro, scrie Politico.
20:50
Studiu: Una dintre cele mai comune infecții în rândul tinerilor provoacă scleroza multiplă, maladie incurabilă # StirileProtv.ro
Virusul Epstein-Barr, care provoacă mononucleoza, iniţiază o reacţie a sistemului imunitar ce poate afecta creierul şi contribui astfel de declanşarea sclerozei multiple (SM), conform unei noi cercetări a Institutului Karolinska din Suedia.
20:50
Un bărbat a încercat să-și urce în avion soția decedată, pe aeroportul din Tenerife. Femeia se afla într-un scaun cu rotile # StirileProtv.ro
O femeie de 75 de ani a fost găsită moartă într-un scaun cu rotile pe Aeroportul Tenerife Sud, după ce soțul ei de 85 de ani a încercat să o îmbarce.
20:30
Și Arhiepiscopia Romano-Catolică reacționează la proiectul pentru legalizarea prostituției. ”Plăcere venerică” # StirileProtv.ro
Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti își exprimă îngrijorarea cu privire la efectele morale ale iniţiativelor legislative care propun legalizarea prostituţiei în România, subliniind că se opune "cu fermitate" adoptării unui astfel de act normativ.
20:30
O femeie și-a lăsat băiețelul de 4 ani la grădiniță, în Iași, dar după câteva ore a avut un șoc: „Nu primisem nici un apel” # StirileProtv.ro
Un dosar penal pentru neglijenţă în serviciu a fost deschis după ce un copil de 4 ani a fost găsit singur pe stradă în zona Pieţei Chirilă din Iaşi, deşi fusese lăsat la grădiniţă de mama sa.
20:00
Celebrul Julio Iglesias, dat în judecată pentru violuri și agresiuni sexuale comise când avea 78 de ani. Spania e înmărmurită # StirileProtv.ro
Două foste angajate ale cântăreţului Julio Iglesias l-au dat în judecată pe celebrul artist în Spania, după ce au denunţat într-un articol publicat marţi o serie de presupuse agresiuni sexuale şi violuri ce ar fi fost comise de acesta în anul 2021.
20:00
Zoe Saldaña, oficial cea mai bine plătită actriţă din istorie, după succesul filmului „Avatar: Fire and Ash” # StirileProtv.ro
Zoe Saldaña, câştigătoare a premiului Oscar, este oficial cea mai bine plătită actriţă din toate timpurile, datorită filmului „Avatar: Fire and Ash”, scrie Variety.
20:00
Virgil Popescu: UE se află pe un drum ireversibil către independența energetică față de Rusia # StirileProtv.ro
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă că Uniunea Europeană se află ”pe un drum ireversibil” către independenţa energetică, fără a mai depinde de Rusia pentru aprovizionarea cu energie.
19:40
De ce a refuzat Curtea de Apel București să extrădeze un interlop turc, care executa atacuri armate cu AK-47 în Istanbul # StirileProtv.ro
Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti au respins cererea autorităţilor turce privind extrădarea unui interlop, membru al unei bande criminale care a executat atacuri armate în Istanbul împotriva rivalilor, folosind pistoale şi arme automate.
19:40
De la bulgarii care investesc în aur, la cei care văd în noul euro chipul Satanei, trecerea la moneda unică aduce provocări # StirileProtv.ro
Unii sunt euforici, alții trăiesc cu teamă. La două săptămâni de când plătesc în euro, bulgarii se împart în două tabere.
19:40
Bilet pentru animalele de companie în transportul public: măsura s-ar putea extinde în mai multe orașe # StirileProtv.ro
Românii care își plimbă câinii și pisicile cu tramvaiul sau autobuzul ar putea fi nevoiți să le plătească un bilet separat.
19:40
Iranul își masacrează populația, Trump cere protestatarilor să reziste pentru că ”ajutorul este pe drum”. Ce va urma # StirileProtv.ro
Victimele reprimării sângeroase din Iran se numără cu miile.
19:30
Mădălina Ghenea a fost hărțuită ani de zile de o româncă, pe internet. „Persecuția, invazia, frica permanentă” # StirileProtv.ro
Procurorii italieni cer 2 ani de închisoare pentru o româncă acuzată că a hărțuit-o ani de zile pe actrița Mădălina Ghenea.
19:30
La ce vârstă s-ar putea pensiona personalul din MAI și MApN. PSD susține că nu a fost consultat pe tema proiectului # StirileProtv.ro
Ar putea crește vârsta de pensionare pentru angajații din structurile de ordine publică și apărare. Intră aici polițiștii, jandarmii și militarii.
19:30
În premieră, Inteligența Artificială este menționată în noua programă școlară din 2026. Aplicațiile chatbot trebuie acceptate # StirileProtv.ro
Noile programe de matematică pentru liceu, publicate recent în Monitorul Oficial, aduc înapoi aritmetica, ca modul separat, în clasa a 9-a și a 10-a, și, ca materie distinctă, în ultimii doi ani de studiu, la profilul pedagogic.
19:30
Cum explică inițiatorul legii privind prostituția necesitatea acestui proiect: ”Ne dorim să protejăm sănătatea publică” # StirileProtv.ro
Prostituția, un fenomen greu de controlat, ar putea fi legalizată în România. Un proiect de lege vizează reglementarea strictă a acestei activități, cu spații autorizate și controale medicale periodice.
19:30
Noi reguli în Programul ”Anghel Saligny”: Bani de la buget pentru proiecte avansate și cofinanțate de primării # StirileProtv.ro
De anul acesta, se schimbă regulile pentru finanțarea multor șantiere din întreaga țară. Banii de la bugetul de stat, merg cu prioritate la proiectele aproape finalizate, iar primăriile care pot contribui cu fonduri proprii vor fi avantajate.
19:20
Râurile și cascadele din România au înghețat. Cea mai geroasă noapte a anului a continuat să facă victime # StirileProtv.ro
E frig de crapă pietre în România, îngheață râurile și cascadele. După cea mai geroasă noapte din această iarnă, zorii au venit ca un frison, cu minus 21 de grade Celsius la Întorsura Buzăului și minus 14 în Capitală.
19:20
Rusia condamnă amenințările SUA la adresa Iranului și avertizează asupra „consecințelor dezastruoase” # StirileProtv.ro
Rusia a condamnat marţi atât ameninţările cu un posibil atac militar al SUA asupra Iranului, cât şi o posibilă creştere a tarifelor de către Washington la adresa partenerilor comerciali ai Republicii Islamice, potrivit EFE.
19:20
Ger extrem în București: în unele spitale au fost mai puțin de 10 grade din cauza Termoenergetica. S-au amânat operații # StirileProtv.ro
Pe lângă zecile de mii de apartamente în care temperatura este ca în peșteră și nici nu este apă caldă la robinet, în București este afectată și activitatea unor spitale.
19:10
Premierul Groenlandei respinge opțiunea SUA și alege Danemarca: „Nu suntem de vânzare” # StirileProtv.ro
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat marţi că dacă acest teritoriu autonom danez ar trebui să aleagă în acest moment între Danemarca şi SUA, ar alege să rămână în cadrul ţării nordice, transmite EFE.
19:10
Expert: Miza reală a lui Trump nu e nici securitatea, nici resursele Groenlandei. "Vrea să extindă teritoriul SUA" # StirileProtv.ro
Dorința lui Donald Trump de a prelua Groenlanda nu ține de securitatea insulei, nici de resursele ei naturale, ci de o ambiție mai veche și mai periculoasă: extinderea teritorială a SUA, chiar cu prețul destabilizării NATO.
19:10
Ministrul Sănătății: „Nu există document pentru tăierea salariilor cu 10% în sănătate. Economiile se fac în alte zone” # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat marţi că el nu ştie la Ministerul Sănătăţii, minister pe care îl conduce, să existe vreun document strategic de tăiere cu 10% a salariilor.
Acum 24 ore
19:00
Aproximativ 2.200 de elevi vor învăța online miercuri din cauza ninsorilor și gerului. Județele vizate # StirileProtv.ro
Aproximativ 2.200 de elevi din cinci unităţi de învăţământ din judeţele Dolj, Timiş şi Teleorman vor face cursurile online, miercuri, din cauza ninsorilor, arată datele Ministerului Educaţiei.
18:40
Orașul italian în care turiștii vin pentru ciocolată. Destinația pare înghețată în Evul Mediu # StirileProtv.ro
Dacă visezi la o escapadă italiană mai puțin turistică, bogată în istorie, artă și deserturi rafinate, Perugia ar trebui să fie pe lista ta.
18:20
Explozie urmată de incendiu într-un bloc de locuinţe din Zalău. A fost activat Planul Roşu # StirileProtv.ro
O explozie provocată de o butelie a declanşat un incendiu, marţi după-amiaza, într-un apartament dintr-un bloc de locuinţe din Zalău, fiind rănită o persoană, iar alte nouă au primit îngrijiri medicale la faţa locului.
18:00
“România se poate trezi peste noapte într-o situație infernală”, alimentată de revizionismul lui Trump și Putin | INTERVIU # StirileProtv.ro
România riscă să intre într-o zonă de insecuritate majoră, într-un context internațional tot mai volatil, în care revizionismul lui Donald Trump și Vladimir Putin ar putea încuraja și alte state din Europa de Est să conteste suveranitatea țărilor vecine.
