În ce condiții s-ar putea organiza referendumul pentru unirea României cu Republica Moldova, dorit de Maia Sandu: „Conducerea ar fi la București”
Fanatik, 14 ianuarie 2026 07:50
Cât de realistă ar fi organizarea unui referendum pentru unirea României cu Republica Moldova? Analiza momentului, după declarațiile făcute de Maia Sandu
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
08:10
România va juca la Istanbul contra Turciei în luna martie, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială, dar echipa țării noastre a obținut un succes important contra sportivilor din „Țara Semilunii”.
Acum 30 minute
07:50
În ce condiții s-ar putea organiza referendumul pentru unirea României cu Republica Moldova, dorit de Maia Sandu: „Conducerea ar fi la București” # Fanatik
Cât de realistă ar fi organizarea unui referendum pentru unirea României cu Republica Moldova? Analiza momentului, după declarațiile făcute de Maia Sandu
Acum 4 ore
05:50
Câți bani ar câștiga statul dacă s-ar impozita prostituția. Suma pe care practicantele celei mai vechi meserii ar aduce-o la buget # Fanatik
Proiectul de lege privind reglementarea prostituției, depus recent în Parlament de mai mulți deputați PNL și PSD, a generat deja reacții puternice. Cât de benefică ar fi impozitarea acestei activități pentru buget
Acum 8 ore
01:00
Un jucător de la AS Roma a scris istorie în partida cu AC Torino din Cupa Italiei, însă echipa antrenată de Gian Piero Gasperini a părăsit competiția în faza optimilor.
00:40
La Hamburg, ca pe Arena Națională! Meciul a fost amânat în ultimul moment din cauza acoperișului # Fanatik
Meciul din Bundesliga dintre Hamburg și Bayer Leverkusen a fost amânat cu doar câteva ore înainte de start. Este al treilea duel din campionatul german care se amână în ultimele zile.
00:30
Scandal monstru în Turcia, cu Alex Maxim în prim-plan! Românul și-a ținut cu greu antrenorul să nu-l bată pe arbitru. Video # Fanatik
Meciul din Cupa Turciei, dintre Gaziantep și Kocaelispor, a produs niște imagini greu de crezut, în care antrenorul formației gazdă a fost personaj negativ.
Acum 12 ore
00:00
Cum arată mâna jucătoarei de tenis, Andreea Prisăcariu, după finala din Antalya: ”Așa se face victoria” # Fanatik
Prin ce a fost nevoită să treacă Andreea Prisăcariu pentru a învinge în competiția ITF W35 din Antalya, Turcia. A postat fotografii șocante în mediul online.
13 ianuarie 2026
23:50
Novak Djokovic, subiect de polemică legat de performanțele din tenis: ”E cu mult peste jucătorii mediocri din ATP!” # Fanatik
Novak Djokovic este în centrul atenției înainte de Australian Open. Ajuns la 38 de ani tenismenul de origine sârbă continuă să câștige premii remarcabile.
23:40
Primarul ajunge la închisoare din cauza finanțării clubului sportiv local! Are de ispășit o pedeapsă de 4 ani # Fanatik
Un edil din România a fost încarcerat în urma unor plăți ilegale pe care le-a făcut către clubul din localitate. A primit o condamnare definitivă de 4 ani.
23:40
Fostul crainic al lui Dinamo a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pentru agresiune sexuală! # Fanatik
În urma unui proces ce durează ceva de peste un an, fostul angajat al lui CS Dinamo, care a fost crainic la meciurile din SuperLiga, a fost condamnat la închisoare.
23:20
Gigi Becali l-a „înțepat” pe Florin Prunea, fost jucător și oficial al lui Dinamo, afirmând că acesta nu ar fi un susținător al echipei „roș-albe”.
23:10
A ajuns la închisoare după ce l-a șantajat pe prietenul lui Radu Drăgușin! Vedeta din fotbal care a ajuns să fie amenințată de o tânără de 20 de ani # Fanatik
Un caz de șantaj a generat mari îngrijorări în lumea fotbalului. La mijloc este vorba chiar despre un bun prieten al fotbalistului Radu Drăgușin. Ce s-ar fi întâmplat?
23:10
Chelsea a făcut un anunț cutremurător. Un nume imens din istoria clubului, care a reprezentat echipa timp de peste un deceniu, a decedat.
22:50
Alexandru Roșca, interviu cu cărțile pe față din cantonamentul lui Dinamo: „Ne gândim la titlu!”. Ce spune despre FCSB: „Devenise enervant”. Video exclusiv # Fanatik
Alexandru Roșca (22 de ani) a prefațat restartul SuperLigii într-un interviu acordat în exclusivitate la FANATIK DINAMO. Tânărul portar al „câinilor” visează să devină campion al României.
22:40
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 14 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 370 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Cupa Angliei și Bundesliga
22:40
SuperLiga României, dependentă de jucători străini. Aproape jumătate din fotbaliști provin din afara țării. Comparația cu Ungaria și Serbia # Fanatik
Aproape jumătate dintre jucătorii din SuperLiga sunt străini. Care sunt piețele preferate ale cluburilor din România. Cum arată situația în țări precum Ungaria sau Serbia
22:20
Unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Cristiano Ronaldo, fostul său coechipier de la Manchester United, Rio Ferdinand, a avut o declarație îngrijorătoare.
22:10
Un nou transfer la FCSB! Gigi Becali a intrat în direct și a făcut anunțul așteptat de suporteri. „Am găsit unul bun de tot”. Când se va concretiza mutarea.
21:50
Lisav Eissat ar putea să o părăsească pe Maccabi Haifa în această iarnă. Anunțul a fost făcut de un nume important din fotbalul românesc.
21:40
Gigi Becali a dezvăluit care este impozitul pe care îl achită lunar, numai pe salarii, la clubul pe care îl deține în SuperLiga, FCSB. Suma este una uriașă.
21:20
Suporterii Rapidului nu sunt de acord cu ultima acțiune pe care clubul giuleștean a întreprins-o, aceea de a-și trimite o parte dintre angajați la Genoa pentru un schimb de experiențe.
21:10
După militari, urmează toți românii. PNL și PSD, obligate să majoreze vârsta de pensionare. „Este inevitabil. Cu 64, 65 de ani nu mai rezistăm” # Fanatik
Majorarea vârstei de pensionare ar trebui să nu se limiteze doar la militari și polițiști. Asta subliniază economiștii care arată că actualul sistem de pensii este nesustenabil. De ce PSD va vota alături de PNL
20:50
Rapid este gata să renunțe la Alex Dobre. Victor Angelescu a oferit ultimele detalii despre suma pe care giuleștenii o vor pentru căpitanul echipei.
20:40
Soția lui Xabi Alonso, reacție neașteptată după ce aventura antrenorului la Real Madrid s-a încheiat: ”Ne luăm rămas bun” # Fanatik
Soția lui Xabi Alonso a oferit o primă reacție după ce Florentino Perez a decis să renunțe la serviciile pe care antrenorul în vârstă de 44 de ani.
20:30
Marius Șumudică, alt episod tensionat în Arabia Saudită. Românul și-a prezentat imediat scuzele. Video # Fanatik
Marius Șumudică a fost implicat într-un episod tensionat spre finalul partidei Al Okhdood - Al Kholood 1-0. La precedentul meci al echipei, antrenorul român a intrat într-un conflict cu vedeta lui Al Ahli, Ivan Toney.
20:20
Danny Armstrong, suflet de dinamovist: „Vreau să îmi fac fetiţa mândră, să îi ofer o viaţă mai bună!” Ce spune de hattrick-ul de vis cu FCSB. Video exclusiv # Fanatik
Danny Armstrong şi-a spus povestea într-un interviu acordat în Antalya pentru FANATIK DINAMO. Scoţianul a dezvăluit că visul lui de fotbalist este să îşi facă fetiţa mândră. Cum a ajuns la Dinamo şi ce spune de hattrick-ul de vis cu FCSB.
20:10
Cerere în căsătorie romantică în Las Vegas! Fotbalistul român care și-a surprins iubita într-un cadru neașteptat # Fanatik
Un celebru fotbalist român și-a cerut în căsătorie iubita chiar în Las Vegas. Momentul a fost unul cu adevărat romantic, într-un cadru de vis.
20:10
Topul celor mai puternici conducători din lume. Dezvăluiri tari după capturarea lui Maduro: „Ei conduc lumea” # Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut topul celor mai puternici cinci oameni din lume, după ce armata SUA l-a capturat pe Nicolas Maduro. Cine sunt liderii care conduc planeta.
20:00
Marius Șumudică, prima victorie pe banca lui Al-Okhdood. Toate detaliile despre Al Kholood, echipa pe care a învins-o românul # Fanatik
Marius Șumudică a reușit prima victorie pe banca celor de la Al-Okhdood, 1-0, contra lui Al Kholood, iar amprenta tehnicianului român la formația arabă deja se vede.
19:50
Dumitru Dragomir a pus lupa pe transferurile iernii în SuperLiga. Concluzie amară pentru fotbalistul adus cu surle și trâmbițe: „Jucător de Divizia B” # Fanatik
Dumitru Dragomir a văzut transferurile făcute de echipele din SuperLiga în această iarnă. Ce mutare de top a pus la zid fostul șef LPF.
19:40
19:40
Ana Bărbosu a dat lovitura în SUA! Marea gimnastă a reușit cel mai bun debut din istoria NCAA # Fanatik
Ana Bărbosu a plecat la studii în SUA și iată că a reușit să bifeze deja o performanță uriașă. Gimnasta noastră a stârnit un val de reacții peste hotare.
19:20
Cei de la Rapid continuă să facă pași concreți pentru a-i îndeplini una dintre dorințe lui Dan Șucu, iar anunțul făcut de clubul bucureștean arată că lucrurile merg într-o direcție concretă.
Acum 24 ore
19:10
Uluitor! Mirel Rădoi ar fi plecat în Arabia Saudită să semneze contractul, dar a avut parte de o surpriză: 8.000.000 de euro. Exclusiv # Fanatik
Mirel Rădoi a fost foarte aproape de a ajunge în această iarnă în Arabia Saudită. Tehnicianul era pe punctul de a semna contractul, dar totul a picat în ultima clipă.
19:10
Doliu în fotbalul din Franța, după ce fotbalistul din Hexagon s-a stins din viață la doar 42 de ani, după o luptă dură cu o boală incurabilă dusă în ultimii ani.
18:50
Variantă șoc pentru banca lui Real Madrid! Un tehnician care a fost demis recent este văzut cu ochi buni de „galactici” # Fanatik
Alvaro Arbeloa a preluat banca lui Real Madrid după despărțirea de Xabi Alonso, dar gruparea din capitala Spaniei ar putea numi un nou tehnician în vară. Pe listă se află și un antrenor care a fost demis recent.
18:40
A revenit uluitor și e favorit să-l înlocuiască pe Adrian Șut la FCSB. Are cifre incredibile # Fanatik
Mihai Stoica a numit jucătorii care îi pot lua locul lui Adrian Șut la mijlocul terenului. Cine este favorit să îl înlocuiască pe fotbalistul transferat recent la Al-Ain.
18:40
Controversele din spatele noii păpuși Barbie. De ce a împărțit lumea în două: „Oamenii nu sunt produse” # Fanatik
Lansarea noii păpuși Barbie a stârnit dezbateri aprinse în întreaga lume. Unii văd o simplă jucărie, alții o provocare pentru standardele societății. Părerile specialiștilor
18:20
Andre Duarte este mare fan Cristiano Ronaldo: „Trebuie să-i oferim mai mult respect”. Care sunt fundașii centrali pe care îi apreciază cel mai mult # Fanatik
Andre Duarte a semnat cu FCSB în această iarnă și se pregătește să înceapă treaba alături de campioana României. Ce a spus despre idolul său, Cristiano Ronaldo, și cine sunt cei trei stoperi ce l-au impresionat
18:10
Gigi Mustață aruncă bomba pe piața transferurilor. Cine semnează, de fapt, cu FCSB: „În această iarnă mai vin cel puțin doi super fotbaliști” # Fanatik
FCSB primește întăriri. Gigi Mustață a făcut marele anunț. Ce a spus liderul Peluzei Nord despre mutările puse la cale de campioana României.
18:00
FRF anunță un posibil parteneriat cu Marea Britanie, după întâlnirea cu ambasadorul Giles Portman: „A confirmat cu entuziasm” # Fanatik
Răzvan Burleanu, președintele FRF, s-a întâlnit cu Giles Portman, ambasador al Marii Britanii în România, iar cei doi au discutat inclusiv cum poate fi ajutat fotbalul din țara noastră.
17:50
Andrei Nicolescu a răbufnit în direct după ce Universitatea Craiova l-a ofertat pe Matteo Duțu: „De ce trebuie să ne uităm în curtea celuilalt și să îi dăm în cap?” # Fanatik
Andrei Nicolescu îi atacă pe olteni, după ce Universitatea Craiova a intervenit pe fir la Matteo Duțu. Reproșurile aduse de oficialul lui Dinamo.
17:40
Ce impozit are de plătit Monica Tatoiu în 2026. Greșeala care o costă 3.000 de lei în plus # Fanatik
Monica Tatoiu explică ce sume are de plătit către stat după schimbările fiscale din 2026. Semnalează erori vechi din evidențele primăriei, care îi cresc impozitul cu mii de lei.
17:40
Adrian Mazilu, interviu după primul gol marcat pentru Dinamo: „Am depășit momentele grele. Nu mai am coşmaruri!”. Video exclusiv # Fanatik
Adrian Mazilu a acordat un interviu pentru FANATIK DINAMO după primul gol marcat pentru "câini". Atacantul a vorbit despre primele luni dificile de la Dinamo, obiectivele din acest sezon, dar şi calvarul accidentărilor.
17:20
Rapid mută din nou pe piața transferurilor: „Xavi”, jucătorul adus de Daniel Sandu, pleacă din Giulești # Fanatik
Adrian Mihalcea a anunțat că Luka Luka Gojkovic, fostul jucător al Rapidului, este așteptat să debuteze pentru UTA Arad
17:10
Răzvan Ioan Boanchiș se implică în conflictul Boloni – Dobrin – Balaci: „Statistica e în favoarea lui. Dar nici măcar la Târgu-Mureș nu venea lumea să-l vadă DOAR pe el” # Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș a scris în FANATIK după ce Laszlo Boloni a afirmat că Nicolae Dobrin și Ilie Balaci „au jucat puțin fotbal la nivel mare, doi-trei ani și au dispărut”
16:50
Gigi Becali a anunțat primul „11” pentru FC Argeș – FCSB. Cine va juca în locul lui Adrian Șut # Fanatik
Cum va arăta echipa de start a celor de la FCSB în primul meci al anului 2026. Cine îi ia locul lui Adrian Șut la mijlocul terenului. Gigi Becali a făcut anunțul.
16:40
Al Okhdood – Al Kholood, meci de totul sau nimic pentru Marius Șumudică. Un nou test pentru român # Fanatik
Al Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică, joacă marți un meci crucial cu Al Kholood în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Toate detaliile despre duelul din Arabia Saudită.
16:20
Cele șase scenarii prin care SUA ar putea pune mâna pe Groenlanda. „Metoda Putin”, una dintre opțiunile lui Trump # Fanatik
Donald Trump își intensifică presiunea asupra Groenlandei, iar Danemarca și experții avertizează asupra riscurilor militare și geopolitice, invocând mai multe scenarii, unul inspirat din "metoda Putin".
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.