Luptătorii iranieni împotriva ayatollahilor și operațiunile dintre Balcani și Italia
Euractiv.ro, 14 ianuarie 2026 07:50
Mișcările și contra-mișcările din criza politică din Iran duc către poarta Europei, mai exact, în Balcani, constată „Euronews” (Italia), care realizează o anchetă privind mișcarea de rezistență iraniană cu sediul în peninsula Balcani.
Acum 5 minute
08:10
Rachete balistice au lovit orașe ucrainene. Kievul a lovit o fabrică de drone din Taganrog # Euractiv.ro
Marți noapte, orașele ucrainene au fost ținta unui atac nocturn masiv. În doar câteva minute, rușii au lansat peste douăzeci de rachete balistice asupra Kievului, Harkovului, orașului Dnipro și provinciei Zaporijjia, informează „La Stampa” (Italia).
Acum 30 minute
07:50
07:40
Beijingul i-a asigurat Teheranului o cale de supraviețuire economică, dar acum, în plină criză politică, oferă mult mai puțin, scrie „The Wall Street Journal” (SUA) sub semnătura lui Austin Ramzy.
Acum o oră
07:20
„Continuați să manifestați”, „ajutorul este pe drum”, le spune Donald Trump iranienilor # Euractiv.ro
„Patrioți iranieni, continuați să manifestați”: Donald Trump i-a încurajat marți pe protestatarii din Iran să-și continue mișcarea și să răstoarne instituțiile, promițând că „ajutorul” este pe drum, relatează „France 24” (Franța).
Acum 2 ore
07:10
Pe măsură ce tensiunile se intensifică în legătură cu Groenlanda, președintele american continuă să crească presiunea. Pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, Donald Trump a scris: „Eu am salvat NATO!!!”, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
06:50
Groenlanda respinge ferm ideea anexării de către SUA: premierul Jens-Frederik Nielsen spune la Copenhaga că insula „alege Danemarca”, iar NATO discută securitatea arctică, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
Acum 12 ore
23:30
Bolojan despre votul României pe Acordul UE-Mercosur: A fost o decizie luată per ansamblu # Euractiv.ro
România a avut rezerve asupra Acordului UE-Mercosur pe componenta de agricultură, dar nu se putea lua o decizie strict după un domeniu, ci una ”per ansamblu”, a declarat marți premierul Ilie Bolojan.
22:00
Atlantic: De ce Vance îl apără atât de înverșunat pe agentul ICE din cazul Minneapolis # Euractiv.ro
Vicepreședintele american J.D. Vance a ales să se implice frontal în apărarea agentului ICE care a împușcat mortal o femeie în Minneapolis, transformând rapid incidentul într-un simbol politic pentru tabăra MAGA, scrie revista „The Atlantic” (SUA).
21:20
Ministrul Justiției, acuzat de plagiat. Bolojan: Evaluez colegii după ce fac în mandate # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a a avut marți seară, la TVR 1, prima declarație legată de acuzațiile de plagiat în cazul ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu. Premierul a precizat că el își evaluează colegii după ce fac în mandatele de miniștri.
19:20
Trimiterea de trupe în Groenlanda: scenariile expuse de ministrul Apărării tulbură internauții # Euractiv.ro
Ministrul român al Apărării, Radu Miruță, a vorbit luni seară, la postul Antena 3 CNN, despre scenariile care ar putea apărea într-o posibilă preluare de către SUA a Groenlandei.
Acum 24 ore
18:30
Trump amenință Minnesota cu „răsplata”, după ce statul a dat în judecată SUA pentru raidurile ICE # Euractiv.ro
Donald Trump a transmis locuitorilor din Minnesota că urmează „o zi a socotelilor și a răsplății”, după ce statul Minnesota a dat în judecată administrația federală, contestând intensificarea raidurilor și extinderea prezenței agenților ICE.
17:40
Un congresman republican din Florida, Randy Fine, a înaintat un proiect de lege care autorizează anexarea Groenlandei și admiterea ulterioară a teritoriului ca stat american, potrivit documentului transmis Congresului SUA.
17:40
Bolojan a trimis abia acum președintelui revocarea din funcție a ministrului Educației # Euractiv.ro
Deși Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației pe 22 noiembrie, premierul Ilie Bolojan a trimis doar marți președintelui Nicușor Dan propunerea de revocare din funcție.
17:20
Nvidia și Eli Lilly investesc 1 mld. $ într-un laborator AI pentru descoperirea de medicamente # Euractiv.ro
Nvidia și gigantul farmaceutic american Eli Lilly au anunțat o investiție de până la 1 miliard de dolari, pe cinci ani, pentru un laborator comun în zona San Francisco, dedicat folosirii inteligenței artificiale în dezvoltarea de medicamente.
16:40
Plagiatul lui Marinescu: FJSC își exprimă deplina susținere față de lect. univ. dr. Emilia Șercan # Euractiv.ro
FJSC își exprimă deplina susținere față de lect. univ. dr. Emilia Șercan și face apel la responsabilitate, în contextul tentativei de discreditare venită din partea PSD.
16:40
Dominic Fritz roagă PSD să se delimiteze de amenințările și intimidările la adresa Emiliei Șercan # Euractiv.ro
Președintele USR, Dominic Fritz roagă PSD să se delimiteze public și imediat de amenințările și intimidările îndreptate împotriva jurnalistei Emilia Șercan, care a dezvăluit că ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat în teza de doctorat.
15:50
15:40
Acordul UE-MERCOSUR reprezintă o oportunitate strategică pentru economia românească, susține Camera de Comerț și Industrie a României, în timp ce AGRO-STAR 2022 solicită Comisiei Europene și PE să nu continue procedura de aprobare.
15:10
După aprobarea în COREPER a Acordului UE-Mercosur, vineri, 9 ianuarie, Guvernul a reacționat marți, după ce a obținut clarificări de la Ministerul de Externe.
14:40
Partidul extremist AUR, al cărui lider are interdicție de a intra în Republica Moldova, îi cere președintei Maia Sandu să convoace un referendum în legătură cu reunirea cu România.
14:30
Angajatul Guvernului filmat când brusca jurnaliști, sancționat cu 5% din salariu pe o lună # Euractiv.ro
După aproape 2 luni de când un angajat al Guvernului a fost filmat cum agresează jurnaliști care voiau să ia declarații de la premierul Ilie Bolojan, acesta a fost sancționat.
13:40
Deputatul PNL Ion Iordache a inițiat un proiect de lege pentru reglementarea autorizarea și controlul activităților de natură sexuală.
12:50
Oprea, sceptic cu privire la Acordul Mercosur: România ratează șansele de a fi prezentă pe piețe noi # Euractiv.ro
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, este sceptic în privința Acordului Comercial UE-Mercosur, spunând că de obicei România ratează șansele de a fi prezentă pe piețe noi.
12:20
Un grup de investiții cu legături cu SUA a obținut drepturile de dezvoltare a zăcământului de litiu Dobra din Ucraina, proiect considerat un test pentru atragerea capitalului occidental, au anunțat luni autoritățile de la Kiev.
12:10
SUA: Procurorul Jack Smith va depune pe 22 ianuarie mărturie publică în Comisia juridică a Camerei # Euractiv.ro
Fostul procuror special Jack Smith, care a instrumentat dosare penale împotriva lui Donald Trump, va depune pe 22 ianuarie o mărturie publică în fața Comisiei pentru Afaceri Juridice din Camera Reprezentanților, transmite marți „Reuters”.
11:40
Parteneriat pentru Reconstrucție: Constituirea Camerei de Comerț Trilaterale România–Ucraina–Moldova # Euractiv.ro
Conferința la Nivel Înalt „Parteneriat pentru Reconstrucție: Constituirea Camerei de Comerț Trilaterale România–Ucraina–Republica Moldova (CCTRUM)” va avea loc la Chișinău, pe 20 ianuarie.
10:10
Un raport al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei (SZR) arată că sancțiunile, pierderea piețelor externe și deteriorarea condițiilor economice globale au scos la iveală slăbiciunea structurală a bugetelor regionale rusești.
09:50
Dmitro Kuleba estimează că războiul nu se va încheia în 2026. Ar fi posibilă însă încetarea focului # Euractiv.ro
Fostul ministru ucrainean de externe Dmitro Kuleba consideră că anul acesta există șanse de a se ajunge la o încetare a focului, însă războiul cu Rusia nu se va opri.
09:40
Norvegia a anunțat luni că-i va oferi Ucrainei o finanțare de urgență de 340 de milioane de euro (397 de milioane de dolari) pentru a sprijini sectorul energetic și pentru a ajuta guvernul să mențină serviciile esențiale.
09:30
Coreea de Nord a condamnat luni ceea ce a numit manevre „fără rușine” ale Statelor Unite, despre care a spus că ”ignoră însăși existența Națiunilor Unite”, într-un comunicat publicat de agenția oficială de știri KCNA.
09:30
După capturarea președintelui venezuelean, Donald Trump a strâns lațul în jurul Cubei. El a sugerat chiar că secretarul său de stat, de origine cubaneză, ar putea conduce insula, scrie „Tribune de Genève” (Elveția).
09:00
Institutul Nobel o pune la punct pe Machado. Laureata era gata să împartă premiul cu Trump # Euractiv.ro
Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2025, s-a oferit să „dăruiască” premiul președintelui Donald Trump după ce acesta l-a capturat pe președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
09:00
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, anunță că nu demisionează în urma acuzațiilor de plagiat privind teza sa de doctorat.
08:40
Politica lui Trump în raport cu Venezuela e discutabilă. Răul regimului Maduro e indiscutabil # Euractiv.ro
Ca un gest de bunăvoință față de americani, regimul și-a eliberat în ultimele zile o parte din deținuții politici. De salutat, însă mulți rămân după gratii, scrie editorialistul „The Washington Post” (SUA).
08:30
„Intenționez să împiedic Exxon să intre în câmpurile petroliere din Venezuela”, a declarat Donald Trump după ce directorul general al companiei, Darren Woods, și-a exprimat îndoielile cu privire la posibilitatea intrării efective în țară.
08:20
Echilibristica lui Rutte (NATO): Trump „face ceea ce trebuie”. Nimic însă despre Groenlanda # Euractiv.ro
Cu ocazia unei vizite în Croația, unde s-a întâlnit cu premierul acestei țări, Andrej Plenkovic, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost întrebat în legătură cu afirmațiile lui Trump pe tema Groenlandei, scrie „The Guardian” (Marea Britanie).
Ieri
08:10
Oferta făcută de Danemarca, SUA: „Până la 10 baze militare în Groenlanda și acces la resurse” # Euractiv.ro
Miercuri, 14 ianuarie, secretarul de stat american Marco Rubio se va întâlni cu oficiali ai guvernului danez, deși nu se știe încă cine va reprezenta Danemarca, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
08:00
Femeile iraniene ard simboluri ale opresiunii, sfidând deschis liderul suprem al regimului; guvernul ayatollahilor abolește (știrea de ieri) legea care impune purtarea vălului, iar noi, occidentalii, riscăm ridicolul, scrie „Il Messaggero” (Italia).
12 ianuarie 2026
22:10
Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat luni într-un interviu pentru G4Media că acordul comercial UE-MERCOSUR nu a fost discutat niciodată în coaliția de guvernare.
17:40
Forumul Judecătorilor acuză atacuri și intimidări din partea conducerii sistemului judiciar # Euractiv.ro
Asociației Forumul Judecătorilor din România (FJR) reclamă faptul că, în ultimele zile, s-au intensificat atacurile la adresa organizației din partea unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și a unor publicații controversate.
17:30
Președinta R. Moldova Maia Sandu a declarat într-un interviu că ar vota pentru reunificarea cu România, dacă s-ar organiza un referendum, însă nu există majoritate în acest sens. Moldovenii doresc, în schimb, integrarea în Uniunea Europeană.
17:20
Așteptările și speranțele românilor în 2026: 39% - atitudine neutră, 27% se așteaptă la ce mai rău # Euractiv.ro
Cel mai recent studiu realizat de Reveal Marketing Research își propune să afle mai multe despre așteptările și speranțele românilor legate de anul 2026 și despre modul în care acestea au evoluat comparativ cu anul trecut.
17:10
Consiliul Concurenței a sancționat opt companii cu amenzi în valoare de aproximativ 32,15 milioane euro.
15:30
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se duce sâmbătă, 17 ianuarie, în Paraguay pentru a semna Acordul Mercosur, a anunțat luni o purtătoare de cuvânt a Executivului de la Bruxelles.
12:40
UE și China au convenit asupra unor prețuri minime pentru mașinile electrice în loc de tarife vamale # Euractiv.ro
Bruxellesul și Beijingul au ajuns la o soluție în disputa privind importul de vehicule electrice, scrie FAZ.
12:30
PSD îl susține fără rezerve pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, și "condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică".
12:20
Are România prea mulți studenți? O falsă problemă care ascunde eșecul politicilor publice # Euractiv.ro
Departe de platourile de televiziune și de polemicile zgomotoase din social media, dezbaterea despre educație ajunge uneori să fie formulată cel mai limpede de cei care lucrează zilnic în interiorul sistemului.
11:40
Volatilitatea politică de la Washington pune o Europă încă foarte dependentă de apărare într-o poziție dificilă, scrie „La Razon” (Spania), căutând răspunsul la întrebarea dacă Europa mai păstrează vreo capacitate de a-și decide propriul destin.
11:40
Exporturile României au crescut cu 3,9%, în primele 11 luni din 2025, la 89,42 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 2,6%, la 119,19 miliarde euro, față de perioada similară din 2024, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
10:40
Acordul cu blocul Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay) poate contribui la afectarea patrimoniului genetic vegetal național, respectiv la dispariția unor soiuri, din cauza importurilor.
