Politologul Cristian Preda ironizează acid propunerile PSD pentru conducerea serviciilor secrete: „Indiferent care dintre ei ar ajunge șef la SRI sau SIE, sperie spionajul mondial”
Aktual24, 14 ianuarie 2026 10:50
Fostul europarlamentar și politolog Cristian Preda a intervenit dur în dezbaterea privind numirea noilor șefi ai serviciilor secrete, criticând public cele patru nume vehiculate de PSD pentru conducerea SRI și SIE. Într-o postare amplă pe pagina sa de Facebook, Preda face o radiografie necruțătoare a candidaților, concluzionând tranșant: „Vă dați seama că, indiferent care dintre […]
Acum 5 minute
11:10
Primăria orașului Genova a lansat programul Zenia, un asistent virtual AI care vorbește inclusiv în română și le închide automat telefonul celor care îi vorbesc urât sau înjură # Aktual24
Primăria orașului Genova a făcut un pas important în digitalizarea serviciilor publice prin lansarea lui Zenia, un asistent virtual bazat pe inteligență artificială, creat pentru a simplifica interacțiunea dintre cetățeni și administrația locală. Inovația care atrage atenția este faptul că Zenia comunică în mai multe limbi, inclusiv româna, răspunzând astfel nevoilor unei comunități diverse și […]
Acum 15 minute
11:00
Mari schimbări în instituții, ce propune Ministerul Dezvoltării: sporuri mult reduse, mai puțini polițisti locali, funcționarii vor putea lucra part-time # Aktual24
Ministerul Dezvoltării a pus marți noapte în dezbatere publică proiectul de lege privind reforma administrației centrale și locale, act normativ care are ca obiectiv principal reducerea cheltuielilor de personal cu 10% și care prevede, între altele, diminuarea sporurilor, reorganizarea instituțională, reducerea numărului de posturi și extinderea posibilității de muncă cu timp parțial în administrația publică […]
Acum 30 minute
Acum o oră
10:40
Și-au dat arama pe față: Cel puțin 26 de petroliere din „flota fantomă” și-au schimbat înregistrarea, arborând pavilionul Rusiei, în speranța că astfel nu vor fi arestate de americani # Aktual24
Rețeaua de petroliere cunoscută sub denumirea de „flota fantomă”, utilizată pentru transportul petrolului provenit din state aflate sub sancțiuni internaționale, trece printr-o transformare accelerată pe fondul intensificării presiunilor exercitate de Statele Unite. După ce autoritățile americane au confiscat mai multe nave implicate în comerțul cu petrol venezuelean, un număr tot mai mare de armatori au […]
10:40
O dimineață liniștită de miercuri a fost brusc zguduită în municipiul Lugoj, județul Timiș, după ce o deflagrație puternică a izbucnit într-o anexă a Poliției Rutiere, unde funcționa serviciul de cazier judiciar. Trei angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au fost răniți în urma incidentului, dintre care unul a fost transportat de urgență la spital, prezentând […]
Acum 2 ore
10:10
Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr, îi aduce osanale lui Trump: „Președintele are o constituție de zeu și un nivel de testosteron unic la o persoană de peste 70 de ani” – VIDEO # Aktual24
Robert F. Kennedy Jr., actualul Secretar pentru Sănătate și Servicii Umane în administrația Trump, a oferit un portret surprinzător al obiceiurilor alimentare ale președintelui Donald Trump într-un interviu recent. Declarațiile au fost făcute pe 13 ianuarie 2026, în podcast-ul Katie Miller Podcast, moderat de Katie Miller (soția consilierului prezidențial Stephen Miller). Întrebat despre membrii cabinetului […]
09:40
Mai rău ca brigăzile de asalt ale lui Hitler: Agenții ICE au scos cu forța din mașină o femeie cu dizabilități din Minneapolis, care voia doar să ajungă la medic – VIDEO # Aktual24
Un nou caz de abuz al agenților de la Serviciul de Vamă și Imigrare (ICE) polarizează America. O echipă de agenți a intervenit cu brutalitate marți după-amiaza asupra unei femei care conducea un autovehicul pe intersecția dintre 34th Street și Park Avenue din sudul Minneapolisului, Minnesota. Strada era blocată de un grup de protestatari adunați […]
Acum 4 ore
09:10
Comportament de președinte: Donald Trump i-a arătat degetul mijlociu și l-a înjurat pe un muncitor de la uzinele Ford, care l-a acuzat că-i protejează pe pedofili – VIDEO # Aktual24
Președintele SUA Donald Trump a avut o reacție total nepotrivită funcției sale marți, în timpul unei vizite la uzina Ford F-150 din Dearborn, Michigan. Un muncitor de pe linia de producție l-a acuzat că este „protector de pedofili”, o referire la legăturile vechi ale lui Trump cu Jeffrey Epstein și la ritmul lent al eliberării […]
08:50
„Turiștii” români au speriat Florența cu jocul de-a alba-neagra: carabinierii au reușit să aresteze doi dintre ei # Aktual24
În centrul istoric al Florenței, o zonă sufocată de turiști zilnic, două persoane de naționalitate română au fost prinse în flagrant în timp ce practicau celebra înșelătorie stradală cunoscută sub numele de „gioco delle tre carte” (echivalentul românesc al „alba-neagra”). Potrivit cotidianului La Nazione, incidentul a avut loc la intersecția dintre Via de’ Cerretani și […]
08:40
Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, critici dure la adresa lui Nicușor Dan: „Nu are nimic în comun cu funcția de președinte, e rezultatul unui lanț de erori” # Aktual24
Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă marți seară de Gândul, generalul (r) Silviu Predoiu, fost șef al Serviciului de Informații Externe (SIE), a lansat critici aspre la adresa președintelui României, Nicușor Dan. Invitatul a afirmat că actualul șef al statului „nu are nimic în comun cu funcția de președinte” și că ascensiunea sa […]
08:20
Groenlanda face un apel către Marea Britanie pentru a o proteja de amenințările americane: „Trebuie să îndrăzniți să aveți principii” # Aktual24
Ministrul groenlandez al Afacerilor, Energiei și Resurselor Minerale, Naaja Nathanielsen, a făcut un apel ferm către Marea Britanie, cerându-i să „îndrăznească să aibă principii” și să ajute Groenlanda să respingă amenințările repetate ale președintelui american Donald Trump privind anexarea sau achiziționarea teritoriului arctic. Declarațiile, citate de Politico, au fost făcute marți, 13 ianuarie 2026, în […]
08:10
„Președintele păcii”: În doar un an de administrație Trump, SUA au lansat 672 de atacuri aeriene, soldate cu uciderea a peste o mie de oameni # Aktual24
La doar un an de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, pe 20 ianuarie 2025, Statele Unite au intensificat semnificativ operațiunile militare aeriene, depășind ritmul administrației precedente. Potrivit unei analize realizate de ONG-ul independent Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), armata americană a executat 672 de atacuri aeriene sau cu drone-uri […]
07:50
„Cheltuim cu 25% mai mult decât ne permitem și asta ne costă dobânzi de 12 miliarde de euro pe an. Reforma în administrație este absolut obligatorie”, afirmă premierul Ilie Bolojan # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a oferit, marți seară, 13 ianuarie 2026, un interviu exclusiv la TVR 1, în emisiunea moderată de Ramona Avramescu. Discuția s-a axat pe pachetul al treilea de măsuri fiscale, reducerile de cheltuieli în administrația publică și perspectivele economice ale României în contextul unui deficit bugetar persistent și al costurilor ridicate cu dobânzile. […]
07:40
Politicile președintelui Milei dau roade: Argentina a înregistrat în 2025 cea mai scăzută rată a inflației din ultimii opt ani # Aktual24
Argentina a înregistrat o rată cumulată a inflației pe douăsprezece luni de 31,5% în 2025, cel mai scăzut nivel din ultimii opt ani, a anunțat marți Institutul național de statistică (Indec). Potrivit ziarului Buenos Aires Herald, prețurile au crescut cu 2,8% față de luna precedentă în decembrie, continuând o tendință ascendentă care a început în […]
07:20
Bill și Hillary Clinton au refuzat să depună mărturie în cazul „dosarelor Epstein”, în fața Congresului american # Aktual24
Fostul președinte democrat al SUA, Bill Clinton, și soția sa, Hillary Clinton, care a condus diplomația americană și a candidat fără succes la președinție în 2016, au refuzat marți să depună mărturie în fața unei comisii a Camerei Reprezentanților în investigația referitoare la dosarele pedofilului miliardar Jeffrey Epstein, după ce au fost citați în urma […]
Acum 6 ore
07:10
Parlamentarii britanici, îngrijorați de camerele subterane secrete pe care le va avea noua „super-ambasadă” chineză de la Londra # Aktual24
Parlamentarii britanici și-au exprimat marți îngrijorarea profundă cu privire la planul unui nou sediu care urmează să găzduiască o ”super-ambasadă” a Chinei la Londra. Potrivit unui articol din The Telegraph, clădirea va avea 208 camere secrete subterane, inclusiv o ”cameră ascunsă”. Guvernul laburist condus de premierul Keir Starmer trebuie să decidă până pe 20 ianuarie […]
Acum 12 ore
00:20
Donald Trump la Detroit Economic Club: Președintele SUA folosește un discurs prezentat ca fiind despre accesibilitate, pentru a ataca imigranții # Aktual24
Președintele american Donald Trump a susținut, marți, un discurs la Detroit Economic Club. El și-a început intervenția amintind de victoria sa la alegerile din 2024 și de ceea ce consideră a fi realizările de vârf ale primului său an de la revenirea la conducere, potrivit The Guardian. „Acum, după mai puțin de 12 luni în […]
13 ianuarie 2026
23:40
Războiul se întoarce, avertizează Papa: „Combaterea criminalității nu poate deveni un pretext pentru a submina demnitatea umană” # Aktual24
Papa Leo XIV a lansat vineri unul dintre cele mai directe avertismente ale unui suveran pontif din ultimele decenii, afirmând că principiul care interzice folosirea forței pentru încălcarea granițelor statelor a fost „complet subminat”. Declarația a fost făcută în fața ambasadorilor acreditați la Sfântul Scaun, în primul său discurs anual despre „starea lumii”, marcând debutul […]
23:40
Impactul alcoolului asupra sănătății crește, avertizează OMS. Alcoolul, prea ieftin în Europa # Aktual24
Obiceiurile de consum de alcool ale europenilor, care sunt printre cele mai importante la nivel mondial, le pun în pericol sănătatea, dar guvernele nu reușesc să aplice taxe mai mari pentru a ajuta la reducerea consumului, a avertizat Organizația Mondială a Sănătății într-un raport publicat marți, informează Politico. Berea a devenit mai accesibilă în 11 […]
23:30
Cântărețul Julio Iglesias vizat de o anchetă în Spania după ce două femei l-au acuzat de agresiune sexuală # Aktual24
Două femei l-au acuzat pe cântărețul spaniol Julio Iglesias că le-a agresat sexual când lucrau pentru el și susțin că acesta „a normalizat abuzul” într-un mediu coercitiv, amenințător și violent. Acuzațiile, făcute pe site-ul de știri spaniol elDiario.es și pe cel al publicației americane Univision, sunt investigate de sistemul judiciar spaniol, potrivit BBC. Cântărețul le-a […]
23:20
Bolojan pune la punct PSD-ul in cazul Mercosur: ”România a făcut bine că a susţinut decizia UE” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că Uniunea Europeană a luat o decizie corectă prin aprobarea Acordului UE-Mercosur, iar România a făcut bine că a susţinut această decizie. PSD a susținut însă că ”fermierii români au fost trădați” iar unii parlamentari PSD sunt gata să voteze o moțiune simplă contra ministrului de Externe, Oana Țoiu. […]
23:10
Presshub: CSM discută propunerea de eliminare a accesului direct la avocatură și notariat pentru judecătorii ÎCCJ # Aktual24
Plenul CSM care se va întruni în ședință joi, 15 ianuarie, va lua o decizie față de propunerea USR de modificare a statutului magistraților. Propunerea, înaintată de 17 deputați USR, prevede abrogarea articolului 290 din legea 303/2022. Această modificare ar anula posibilitatea magistraților de la instanța supremă ca, ulterior pensionării, să se angajeze în avocatură […]
23:10
Facultatea de Jurnalism din București: ”Ne exprimăm deplina susținere față de lect. univ. dr. Emilia Șercan. Presiunile, amenințările și tentativele de discreditare îndreptate împotriva jurnaliștilor care își fac onest meseria subminează fundamentele unei societăți democratice” # Aktual24
Facultatea de Jurnalism din cadrul Universității București a transmis un comunicat de presă în care își afirmă ”deplina susținere față de lect. univ. dr. Emilia Șercan”. Jurnalista a fost violent atacată atât de PSD, cât și de televiziunile România TV și Realitatea Plus. ”FJSC își exprimă deplina susținere față de lect. univ. dr. Emilia Șercan […]
23:10
Hamas anunță că delegația sa a sosit la Cairo pentru discuții privind a doua fază a armistițiului # Aktual24
O delegație Hamas, condusă de înaltul oficial Khalil al-Hayya, a sosit în această seară la Cairo pentru discuții cu mediatorii egipteni privind a doua fază a armistițiului din Gaza, a declarat Hamas într-un comunicat. Conform comunicatului, discuțiile urmează să abordeze deschiderea punctului de trecere a frontierei Rafah dintre Egipt și Gaza, formarea comisiei tehnocratice palestiniene […]
23:00
Pentru prima oară de la Al Doilea Război Mondial, în Franța au murit mai mulți oameni decât s-au născut # Aktual24
Franța a înregistrat, în 2025, pentru prima dată de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, mai multe decese decât nașteri, o evoluție care erodează avantajul demografic față de alte națiuni ale Uniunii Europene, au arătat cifrele oficiale publicate marți, potrivit CNN. Institutul național de statistică INSEE a raportat 651.000 de decese anul trecut și […]
22:40
Tensiuni în creștere în Minnesota, pe măsură ce protestatarii și agenții federali continua să se confrunte # Aktual24
Agenți federali americani au folosit, marți, gaze lacrimogene și spray iritant împotriva protestatarilor, în timpul unei noi zile de confruntări la Minneapolis, în timp ce, la kilometri distanță, elevi unei școli au plecat de la cursuri pentru a protesta față de raidurile agresive privind imigrația ale administrației Trump. Campania de reprimare a imigrației a guvernului […]
Acum 24 ore
21:40
Când a ajuns la guvernare Fico a promis „Niciun glonț către Ucraina”. Dar Slovacia vinde mai multe arme ca niciodată Kievului # Aktual24
Prim-ministrul slovac Robert Fico a promis înainte de a prelua mandatul că „niciun glonț” nu va fi livrat de guvernul său către Kiev, dar industria de armament a țării sale este în plină expansiune, impulsionată în mare parte de cererea din Ucraina. De la venirea la putere în octombrie 2023, Fico, cunoscut ca unul dintre […]
21:30
Numărul morților din Iran în urma protestelor care au cuprins țara a crescut marți la cel puțin 2.000 de persoane ucise, au declarat activiștii. Iranienii au efectuat apeluri telefonice în străinătate pentru prima dată după ce autoritățile au întrerupt comunicațiile în timpul represiunii împotriva demonstranților. Cel mai recent bilanț al morților a fost furnizat de […]
21:20
Bolojan, prima reacție la plagiatul lui Radu Marinescu: ”Plagiatul e o formă de furt, nu este de apreciat/ Am avut o discuție cu dl. ministru” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a reacționat, marți seară, față de acuzațiile pe care jurnalista Emilia Șercan le-a adus ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu. ”Am avut o discuție cu dl. ministru dimineața, lucrurile nu sunt din mandatul de ministru, sunt de 15-20 de ani în urmă, încerc să îmi evaluez colegii în funcție de ce fac […]
21:20
Informațiile care au început să iasă din Iran marți sugerează că represiunea declanșată de autorități pentru a pune capăt celor peste două săptămâni de proteste anti-guvernamentale la scară largă a fost, cel mai probabil, mult mai sângeroasă decât au raportat activiștii din afara țării. Odată cu reluarea parțială a legăturilor telefonice pentru apeluri din interiorul […]
21:10
Ne trezim dimineața cu o ușoară durere de cap, o oboseală inexplicabilă sau o tuse care pare inofensivă. Le ignorăm, gândindu-ne că „nu e nimic serios” sau că „o să treacă de la sine”. Însă aceste mici semnale ale corpului nostru nu sunt întotdeauna neimportante. În realitate, ele pot fi primele avertismente ale unor boli […]
21:00
O barjă încărcată cu clorură de potasiu s-a scufundat în Dunăre, în apropiere de Zimnicea și Giurgiu. Autoritățile spun că s-a dispersat substanță, dar nu există mortalitate piscicolă # Aktual24
Autorităţile din Giurgiu au intervenit în zona de pe Dunăre unde, în urmă cu câteva zile s-a scufundat o barjă care făcea parte dintr-un convoi ce transporta clorură de potasiu. La suprafaţa apei a fost identificată o substanţă dispersată, dar nu s-a constatat mortalitate piscicolă. Clorura de potasiu este o sare compusă din potasiu și […]
21:00
Anchetă la Iași după ce un copil de patru ani, pe care mama îl lăsase la grădiniţă, a fost găsit singur pe stradă # Aktual24
Inspectoratul Județean de Poliție Iași a demarat o anchetă și a întocmit un dosar penal pentru „neglijență în serviciu” după ce un copil de 4 ani a fost găsit în cursul zilei de marți singur pe stradă, în zona Pieței Chirilă din municipiul Iași, deși mama acestuia îl lăsase la grădiniță în urmă cu câteva […]
20:50
Emilia Șercan, hărțuită pe stradă de angajații RTV: ”Atacurile acestui canal nu mă vor intimida și nu mă vor opri să îmi fac meseria” # Aktual24
Jurnalista Emilia Șercan anunță că a fost hărțuită pe stradă de angajații postului România TV, patronat de fugarul PSD Sebastian Ghiță, după ce a dezvăluit cî ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, și-a plagiat lucrarea de doctorat. ”Pe cei de la canalul România TV, care m-au hărțuit astăzi pe stradă pretinzând că fac jurnalism, îi […]
20:40
SUA: Centrele de date și cărbunele au contribuit la creșterea emisiilor de dioxid de carbon în 2025 # Aktual24
Emisiile de gaze cu efect de seră din SUA au crescut anul trecut, după doi ani de scăderi, potrivit unei estimări publicate marți de Rhodium Group, o firmă de cercetare. Creșterea de 2,4% a fost determinată de sectoarele clădirilor și energiei electrice, conform noului raport. Frigul din timpul iernii a crescut cererea de încălzire a […]
20:40
Polonia riscă amenzi UE de milioane după ce președintele a blocat legea pentru care viza rețele sociale americane # Aktual24
Un conflict între președintele de dreapta al Poloniei și coaliția de guvernare de centru, pe tema legii-emblemă a Uniunii Europene pentru platformele de comunicare online, crește riscul ca țara să primească din nou amenzi de la Bruxelles de ordinul milioanelor de euro. Președintele Karol Nawrocki blochează un proiect de lege care ar transpune în legislația […]
20:20
Noi beneficii pentru SUA în Ucraina: Investitori aliați cu Trump primesc cel mai mare zăcământ de litiu # Aktual24
Cel mai important zăcământ de litiu al Ucrainei a fost atribuit oficial unui grup de investitori cu legături în SUA, în contextul în care Kievul încearcă să-l atragă pe președintele american Donald Trump cu acorduri de afaceri, pe fondul discuțiilor despre propuneri de pace. Câștigătorul competiției, lansate în august 2025, este Dobra Lithium Holdings — […]
20:10
Marine Le Pen, lidera extremei drepte franceze, se confruntă cu unul dintre cele mai decisive momente din cariera sa: marți începe apelul împotriva interdicției de cinci ani de a candida la funcții publice, după ce anul trecut a fost găsită vinovată de deturnare de fonduri europene. Dacă verdictul va fi menținut, Le Pen, 57 de […]
20:00
Propuneri șocante ale PSD pentru șefia SRI. Unul dintre ei a scăpat de dosar penal prin metoda descrisă de Recorder # Aktual24
Partidul Social Democrat discută intern posibilitatea de a revendica șefia Serviciului Român de Informații, iar negocierile din partid au avansat pe acest subiect, au declarat surse politice pentru G4Media.ro. Potrivit acestora, unul dintre numele aflate în prim-plan este cel al europarlamentarului Claudiu Manda, fost președinte al Comisiei parlamentare de control al SRI în legislatura 2017–2019. […]
19:40
Vaccinurile sunt printre cele mai fascinante invenții ale medicinei moderne. Sunt mici injecții, dar efectele lor sunt uriașe. Ele ne protejează de boli care altădată decimau populații și salvează milioane de vieți anual. Și totuși, pentru mulți oameni, vaccinurile rămân un mister. Ce se întâmplă exact în corpul nostru când ne vaccinăm? De ce unii […]
19:10
NATO solicită desfășurarea rapidă de avioane F-16 din Turcia pentru a proteja spațiul aerian baltic # Aktual24
NATO a solicitat Turciei să desfășoare avioane de vânătoare F-16 cu câteva luni mai devreme decât era planificat pentru misiunea de poliție aeriană a Alianței în statele baltice din 2026. Potrivit unor surse, Turcia plănuise deja să-și staționeze avioanele de vânătoare în România din decembrie 2026 până în martie 2027, relatează Bloomberg. Acum, însă, NATO […]
19:10
Regimul dictatorial din Iran are o armă nu chiar secretă care a ajutat-o să supraviețuiască în ultimele decenii. Gărzile Revoluționare (sau Gardienii Revoluției). Aceasta este o mega-entitate care este în același timp armata personală a regimului, serviciu secret, serviciu de protecție și pază pentru demnitari și programul nuclear, imperiu de presă și imperiu economic. Gărzile […]
18:50
Proiectul ”Rusia – mare putere” al lui Putin se confruntă cu „sfârșitul unei ere”. Președintele rus nu a reușit să-și protejeze aliații de un Trump neașteptat de beligerant – Analiză Politico # Aktual24
Când Vladimir Putin a invadat Ucraina, le-a promis rușilor că „o vor face din nou” – își vor trimite forțele armate spre vest și vor merge spre victorie, așa cum a făcut Uniunea Sovietică împotriva Germaniei. Astăzi, președintele rus și-a păstrat jumătate din această laudă. Începând cu această săptămână, războiul pe care Putin spera cândva […]
18:40
Patru migranți au murit în custodia imigrației americane în primele 10 zile ale anului 2026, conform comunicatelor de presă ale guvernului. Acesta a marcat un început sumbru de an după numărul record de decese cauzate de detenții sub administrația Trump în 2025, relatează The Independent. Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) a […]
18:30
Premierul Groenlandei, mesaj către Trump: ”Dacă trebuie să alegem între SUA și Danemarca, alegem Danemarca și Uniunea Europeană” # Aktual24
Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat marți că insula arctică alege Danemarca în detrimentul Statelor Unite, respingând amenințările repetate ale președintelui american Donald Trump privind preluarea Groenlandei. „Dacă trebuie să alegem între SUA și Danemarca aici și acum, alegem Danemarca. Alegem NATO, Regatul Danemarcei și Uniunea Europeană”, a afirmat Nielsen, potrivit unor declarații citate de […]
18:10
Arsenalul de temut al Rusiei a eșuat în Venezuela. Explicațiile unui fost șef CIA în Venezuela # Aktual24
Venezuela se lăuda cu un arsenal de apărare aeriană de ultimă generație, cumpărat de la aliații săi ruși. În practică, însă, aceste sisteme nu erau nici măcar activate când elicopterele americane au intrat în spațiul aerian al capitalei pentru a-l captura pe președintele Nicolás Maduro. Radarul principal nu funcționa, iar numeroase componente stăteau încă în […]
18:00
Explozie urmată de incendiu într-un apartament din municipiul Zalău. Totul a pornit de la o butelie # Aktual24
Un incendiu a izbucnit într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc de locuințe din municipiul Zalău, în urma unei explozii provocate de o butelie. La sosirea pompierilor din cadrul Detașamentul de Pompieri Zalău, incendiul se manifesta cu degajări de fum în apartamentul afectat. Echipajele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea […]
17:50
Primarul din Cernavodă a fost prins și încarcerat la Poarta Albă. El a fost condamnat la 4 ani de închisoare # Aktual24
Primarul oraşului Cernavodă, Liviu Negoiţă, a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru abuz în serviciu în dosarul privind plata nelegală a peste 9 milioane de lei către un club sportiv, Curtea de Apel Constanţa respingând marţi contestaţia pe care inculpatul o formulase împotriva sentinţei pronunţate de Tribunal. UPDATE ”În cursul zilei de astăzi, […]
17:50
Bolojan vrea să devină și ministru interimar al Educației. Propunerea a fost trimisă președintelui Dan # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de a prelua interimar funcția de ministru al Educației și Cercetării. „Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, Nicușor Dan, propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației și Cercetării a domnului Daniel-Ovidiu David, ca urmare a demisiei, și preluarea interimatului de către prim-ministrul […]
17:40
Lupta pentru controlul unuia dintre cele mai mari imperii media din lume a intrat într-o nouă etapă, una care combină tensiuni financiare, strategii agresive și chiar implicare politică. Luni, Paramount a escaladat conflictul cu Warner Bros. Discovery, anunțând că intenționează să numească directori proprii în boardul companiei pentru a sprijini oferta ostilă de achiziție. Mai […]
