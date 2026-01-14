România, pregătită să discute serios scenariul unirii cu Republica Moldova
Rador, 14 ianuarie 2026 12:20
Publicaţia ucraineană Evropeiska Pravda scrie că România este pregătită să discute în mod serios despre unirea cu Republica Moldova într-un singur stat. Citând o declaraţie făcută pentru CaleaEuropeană.ro de către Eugen Tomac, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, Evropeiska Pravda menţionează că această poziţie a fost făcută publică după o declarație recentă a președintei Republicii Moldova, […]
Acum 15 minute
12:30
Populaţia României era de aproximativ 19 milioane de locuitori la 1 ianuarie anul trecut, în scădere cu 24.000 faţă de 1 ianuarie 2024, potrivit datelor prezentate astăzi de Institutul Naţional de Statistică. Principala cauză a scăderii o reprezintă sporul natural care a fost negativ şi care nu a fost compensat de diferenţa pe plus dintre […]
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:00
Procedură rapidă pentru plângerile legate de creşterea preţurilor după adoptarea monedei euro în Bulgaria # Rador
Avocatul Poporului din Bulgaria, Velislava Delceva, şi preşedintele interimar al Comisiei pentru Protecţia Consumatorilor (KZP), Aleksandăr Koliacev, au convenit asupra introducerii unei proceduri rapide pentru plângerile legate de încălcări ale drepturilor consumatorilor şi creşteri nejustificate ale preţurilor după adoptarea monedei euro. Motivul întrevederii îl reprezintă semnalele tot mai frecvente către Avocatul Poporului privind scumpirea alimentelor, […]
11:50
România a pierdut în 2025 peste 500 de milioane de euro din venituri fiscale din cauza pieţei ilicite de ţigări # Rador
România a pierdut anul trecut peste 500 de milioane de euro din venituri fiscale din cauza pieţei ilicite de ţigări, potrivit unui studiu al unei companii de cercetare. Astfel, media comerţului ilegal a depăşit cu 1,6% nivelul din 2024, fiind cea mai mare creştere anuală din ultimii 11 ani. În noiembrie, fenomenul s-a intensificat în […]
Acum 2 ore
11:40
Coaliţia „Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată” a returnat neîndeplinit mandatul de formare a guvernului # Rador
Coaliţia „Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată” (PP-DB) a returnat neîndeplinit cel de-al doilea mandat de formare a guvernului, înmânat de preşedintele Rumen Radev. La începutul săptămânii, premierul demisionar al Bulgariei, Rosen Jeliazkov, a returnat, de asemenea, neîndeplinit, mandatul pentru formarea guvernului, primit de la şeful statului, după ce a fost propus pentru funcţia de premier de către […]
11:40
Fostul premier ucrainean Iulia Timoşenko a fost înştiinţată în mod oficial că are calitatea de suspect într-un dosar deschis de autorităţile anticorupţie de la Kiev – transmite agenţia RBC-Ucraina. Un anunţ în acest sens a fost transmis, miercuri, de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Specializate Anticorupție (SAP), Olha Postoliuk. Presa de la Kiev a scris […]
11:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 ianuarie) – Regiunea Moscova se află pe primul loc în clasamentul cu populaţia cea mai îmbătrânită din Rusia, cu o pondere de 30,1% a populaţiei vârstnice din populaţia rezidentă a regiunii (1,95 milioane de pensionari). Urmează îndeaproape ţinutul Krasnodar (1,6 milioane), relatează Agenţia de presă RIA NOVOSTI, citând date statistice. Trei […]
Acum 4 ore
10:30
MAE: susţinerea Acordului de liber schimb dintre UE şi organizaţia Mercosur este o oportunitate de dezvoltare economică # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (14 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Poziţia României privind susţinerea Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi organizaţia Mercosur, formată din mai multe state din America de Sud, este o oportunitate de dezvoltare economică, menţionează Ministerul Afacerilor Externe de la Bucureşti, într-o primă reacţie după votul favorabil […]
10:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 ianuarie) – Rata inflaţiei în decembrie anul trecut a fost de 9,7%, uşor mai scăzută faţă de luna precedentă, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică. Comparativ cu decembrie 2024, alimentele au fost mai scumpe cu 7,75%, mărfurile nealimentare cu 10,48%, iar serviciile cu 11%, dar în topul majorărilor […]
10:30
Miniştrii de externe danez şi groenlandez discută, la Washington, despre statutul Groenlandei # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (14 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Miniştrii de externe danez şi groenlandez discută, astăzi, la Washington cu vicepreşedintele american J. D. Vance şi secretarul de stat Marco Rubio, despre statutul Groenlandei. Carmen Gavrilă are contextul. Reporter: De când a redevenit preşedinte, Donald Trump a menţionat deseori că ar […]
09:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 ianuarie) – Franța va deschide un consulat în Groenlanda pe 6 februarie, o decizie planificată încă de anul trecut, a declarat miercuri ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, în contextul demersurilor președintelui SUA, Donald Trump, de a prelua controlul asupra teritoriului arctic. Statele Unite trebuie să înceteze șantajarea Groenlandei și să […]
09:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 ianuarie) – China se opune oricărei ingerințe externe în afacerile interne ale Iranului, a declarat miercuri Ministerul chinez de Externe, după ce președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că Washingtonul va lua „măsuri foarte dure” împotriva Teheranului. China nu aprobă folosirea forței sau amenințarea cu forța în relațiile internaționale, a afirmat […]
09:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (14 ianuarie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Două barje încărcate cu îngrăşăminte agricole s-au scufundat pe Dunăre. Apele Române transmit că nu există depăşiri ale indicatorilor de calitate a apei şi nici nu s-a semnalat mortalitate piscicolă. Adriana Leu are detalii. Reporter: Primele informaţii despre scufundarea navelor au apărut pe 9 ianuarie, […]
09:30
Fermierii francezi veniți la Paris au anunţat că rămân să protesteze faţă de acordul dintre UE şi ţările care formează Mercosur # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 ianuarie) – Fermierii francezi care au venit cu sute de tractoare la Paris au anunţat că rămân în capitală ca să protesteze faţă de acordul comercial dintre Uniunea Europeană şi ţările sud-americane care formează Mercosur. Documentul urmează să fie semnat sâmbătă, iar fermierii francezi spun că reprezintă o ameninţare la adresa […]
09:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 ianuarie) – Forţele Aeriene ale Ucrainei au raportat că, în noaptea de 13 spre 14 ianuarie, Rusia a atacat cu trei rachete balistice Iskander-M și cu 113 drone lansate din mai multe direcții. Forțele de apărare antiaeriană au reușit să doboare majoritatea mijloacelor de atac aerian folosite de armata rusă. Începând […]
Acum 6 ore
08:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (14 ianuarie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Se circulă în condiții de ceață pe mai multe șosele din județele Constanța, Tulcea, Sibiu, Teleorman, Brăila, Giurgiu și Olt, pe un carosabil umed, dar curățat acolo unde zăpada a fost depusă pe suprafața de rulare. Aflăm mai multe de la subcomisarul de poliție State […]
08:30
Cinci unități de învățământ din trei județe își vor desfășura activitatea online, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 ianuarie) – Tot din cauza vremii, cinci unităţi de învăţământ din judeţele Dolj, Timiş şi Teleorman îşi vor desfăşura miercuri activitatea online. Ministerul Sănătăţii anunţă că o şcoală din judeţul Satu Mare va avea activitatea suspendată, iar orele de curs urmează să fie recuperate.(RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 14 ianuarie)/abranescu/asalar
08:30
Procurorul general al statului New York a ajuns la o înțelegere cu un grup extremist pro-Israel # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 ianuarie) – Procurorul general al statului New York a ajuns la o înțelegere cu un grup extremist pro-Israel, după ce biroul său a concluzionat că acesta a desfășurat o campanie persistentă de ură și violență. Letitia James a declarat că pune capăt agresiunilor grupului Betar împotriva newyorkezilor arabi, musulmani și evrei. […]
08:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 ianuarie) – Președintele comitetului de organizare al Jocurilor Olimpice din 2028 de la Los Angeles a anunțat că un milion de bilete la competiție vor costa doar 28 de dolari. Los Angeles poate fi unul dintre cele mai scumpe orașe din lume, însă organizatorii susţin că Jocurile vor fi accesibile. De […]
08:30
Premierul Ilie Bolojan anunță că anul acesta ar urma să fie crescută vârsta de pensionare pentru angajații din sistemele de apărare și de ordine publică # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (14 ianuarie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Premierul Ilie Bolojan anunță că anul acesta ar urma să fie crescută vârsta de pensionare și pentru angajații din Ministerele Apărării și de Interne și pentru cei din serviciile de informații. Într-un interviu la TVR el a explicat de ce, în opinia sa, nu mai […]
08:30
EVENIMENTE INTERNE – Senat * Varşovia: Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, efectuează o vizită în Polonia: întrevedere cu viceprim-ministrul polonez Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministru al Apărării Naţionale – ora 8:30, la Ministerul Apărării Naţionale, ul. Klonowa 1, 00-909, Varşovia; oportunităţi foto pentru reprezentantul oficial – Guvern * Programul premierului Ilie Bolojan, la Palatul Victoria: […]
08:20
Proiectul de reformă în administrația publică a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (14 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Proiectul de reformă în administraţia publică, ce prevede reducerea cheltuielilor de personal cu 10%, a fost pus aseară târziu în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării. Proiectul ar urma să fie transformat în lege, tot prin asumarea răspunderii guvernului în parlament, probabil săptămâna […]
08:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (14 ianuarie) – Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, va înmâna, miercuri, cel de-al doilea mandat de formare a unui guvern, informează Secretariatul de presă al şefului statului. Mandatul va fi înmânat candidatului la funcţia de premier, desemnat de cel de-al doilea grup parlamentar ca mărime din Adunarea Naţională – „Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democrată” (PP-DB). […]
08:10
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a trimis un mesaj de susținere iranienilor care contestă în stradă actualul regim # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (14 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – „Continuaţi protestele, ajutorul este pe drum” – le-a transmis marți preşedintele american Donald Trump iranienilor care contestă în stradă regimul. Între timp, Washingtonul cere tuturor americanilor care sunt acum în Iran să părăsească de urgenţă ţara, iar la Teheran, miercuri, sunt anunţate […]
08:10
Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre reducerea cheltuielilor statului, într-un interviu la televiziunea publică # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (14 ianuarie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cristian Bâcâin – Despre reducerea cheltuielilor statului a vorbit aseară într-un interviu la televiziunea publică şi premierul Ilie Bolojan. El a precizat că proiectul de lege care stabileşte reforme în administraţia publică trebuie adoptat cât mai repede, pentru că o amânare înseamnă cheltuieli mari. Şeful […]
07:10
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere Mihai Eminescu nu a fost un jurnalist printre alții. A fost un caz-limită. Un om care a folosit presa nu pentru a negocia influență, ci pentru a demonta mecanismele puterii. De aici începe adevărata lui problemă cu statul român modern: nu faptul că era conservator, național sau incomod, ci faptul că […]
Acum 8 ore
06:40
Date fiind recentele proteste înecate în sânge, Iranul revine pe prima pagină a ziarelor străine, iar comentariile ilustrează o stare de fapt care, în opinia multor țări, devine intolerabilă. „Trump afirmă că ajutorul e pe drum și le cere iranienilor să-și continue protestele”, titrează cotidianul britanic The Guardian. Același ziar precizează că „președintele Trump și-a […]
Acum 12 ore
03:10
Dificultățile economice din România vecină sunt tot mai numeroase. Veniturile românilor scad, în timp ce cheltuielile lor cresc, arată un studiu realizat de Institutul Național de Statistică, publicat pe site-ul oficial al instituției. Datele oficiale arată că venitul mediu lunar total al populației în trimestrul al treilea al anului 2025 a fost de 9.420 de […]
00:10
Prima etapă a programului de armată voluntară va debuta în perioada februarie-martie, a anunțat ministrul apărării, Radu Miruță, după ce legea prevind pregătirea populației pentru apărare a fost promulgată. Documentul asigură cadrul legal pentru ca tinerii să facă benevol un stagiu militar plătit, în urma căruia și-ar putea chiar redefini parcursul profesional. Reporter: Alina Stănuța […]
Acum 24 ore
23:40
Aproximativ 2.000 de persoane au murit în Iran în urma protestelor antiguvernamentale, potrivit autorităţilor # Rador
Autorităţile din Iran au anunţat că aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv membri ai forţelor de securitate, şi-au pierdut viaţa în urma protestelor antiguvernamentale din mai multe nopţi consecutive, insistând că demonstraţiile sunt în prezent „sub control deplin”. Totuşi, într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, preşedintele american, Donald Trump, i-a îndemnat pe iranieni să protesteze […]
21:50
O intervenţie a SUA în Groenlanda ar constitui o „ameninţare existenţială” la adresa NATO (Margrethe Vestager) # Rador
Fostul ministru danez şi fost comisar european Margrethe Vestager a declarat, în cadrul emisiuni Euronews „Europe Today”, că o intervenție a Statelor Unite în Groenlanda reprezintă „cea mai existențială amenințare la adresa NATO” din istoria alianței. În interviul acordat Euronews, Vestager a avertizat că „este ceva extrem până și pentru președintele Trump ca o țară […]
21:40
Secretarul general al ONU avertizează că ar putea deferi Israelul Curţii Internaţionale de Justiţie în legătură cu UNRWA # Rador
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a transmis o scrisoare Israelului, avertizând că ar putea sesiza Curtea Internațională de Justiție dacă statul nu abrogă legile care vizează agenția ONU pentru refugiați palestinieni, UNRWA şi nu returnează bunurile și proprietățile confiscate. Într-o scrisoare din 8 ianuarie adresată premierului israelian, Benjamin Netanyahu, Guterres afirmă că Națiunile Unite […]
21:00
Emisiile de gaze cu efect de seră au înregistrat o creştere în SUA, pentru prima dată în ultimii trei ani, conform cercetătorilor # Rador
Emisiile de gaze care încălzesc planeta au crescut pentru prima dată în ultimii trei ani, în Statele Unite. Cercetători de la Rhodium Group au raportat o creştere de 2,4% a nivelului acestor emisii. Conform cercetătorilor, în 2025 locuinţele din zonele mai reci ale Statelor Unite au ars mult mai multe gaze, pe fondul unor valuri […]
20:50
Europarlamentarii AUR consideră că președinta Comisiei Europene nu are mandat legal pentru semnarea Acordului UE-Mercosur # Rador
Europarlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor consideră că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu are mandat legal pentru semnarea Acordului comercial dintre Uniune și blocul Mercosur din America de Sud. Reprezentanții AUR anunță că au sesizat oficial instituțiile comunitare într-un comunicat, în care afirmă că orice ocolire a Consiliului Uniunii și a miniștilor din […]
20:50
Președintele american, Donald Trump, a declarat marți că acordul comercial Statele Unite – Mexic – Canada (USMCA) nu este relevant pentru SUA, însă Canada îl vrea. Trump a făcut presiuni asupra companiilor să readucă producția pe teritoriul american. „Nu există niciun avantaj real, este irelevant”, a spus Trump. „Canada l-ar dori foarte mult. Canada îl […]
19:40
Banca Mondială a revizuit în scădere estimările de creştere economică a României, faţă de prognoza din vara anului trecut. În raportul prezentat azi, instituţia indică un avans de 0,8 la sută al Produsului Intern Brut pentru finalul lui 2025, faţă de 1,3 la sută, calculat în iunie. Aşteptările se diminuează şi în privinţa evoluţiei din […]
19:10
Marți, parlamentarii ucraineni nu au reușit să aprobe desemnarea ministrului apărării, Denis Șmihal, în funcția de ministru al energiei, aceasta reprezentând o rară mustrare la adresa președintelui Volodimir Zelenski, care încearcă să schimbe conducerea unor sectoare esenţiale într-un moment critic al războiului cu Rusia. Denis Șmihal, care a fost prim-ministru timp de cinci ani, până […]
18:20
O informaţie apărută în urmă cu puţin timp: premierul Ilie Bolojan a transmis preşedintelui României, Nicuşor Dan, propunerea de revocare din funcţie a ministrului educaţiei şi cercetării, Daniel Ovidiu David. Interimatul va fi preluat de premierul României, Ilie Bolojan./dsirbu TVR INFO – 13 ianuarie
17:40
Guvernul rus a criticat amenințările cu atacuri din partea SUA și a avertizat împotriva amestecului în Iran # Rador
Guvernul rus a condamnat marți ceea ce a descris drept „ingerința externă subversivă” în politica internă a Iranului și a anunţat că amenințările SUA cu noi atacuri militare împotriva țării sunt „categoric inacceptabile”. „Cei care intenționează să folosească tulburările inspirate din exterior ca pretext pentru repetarea agresiunii împotriva Iranului comise în iunie 2025 trebuie să […]
17:40
Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, a condamnat marți conducerea iraniană pentru ceea ce a descris drept „uciderea oribilă și brutală” a protestatarilor, spunând că Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul iranian pentru a sublinia gravitatea situației. „Regatul Unit condamnă în termenii cei mai duri uciderea oribilă și brutală a protestatarilor iranieni și cerem autorităților […]
17:40
Președintele american Donald Trump le-a transmis marți iranienilor să continue protestele și a spus că ajutorul este pe drum, dar nu a oferit detalii. „Patrioți iranieni, CONTINUAȚI SĂ PROTESTAȚI – PRELUAȚI INSTITUȚIILE VOASTRE!!!… AJUTORUL ESTE PE DRUM„, a scris dl Trump într-o postare pe platforma sa socială, Truth Social, adăugând că a anulat toate întâlnirile […]
17:20
Apele Române confirmă că scufundarea barjelor cu îngrășăminte agricole nu afectează calitatea apei # Rador
Apele Române informează că nu există depășiri ale indicatorilor de calitate a apei și nici nu s-a semnalat mortalitate piscicolă, în urma scufundării pe Dunăre a două barje cu îngrășăminte agricole. Captările de apă din aval de zonele unde s-au produs incidentele, situate la peste 100 de km, nu sunt afectate, mai transmit autoritățile. În […]
17:20
Planul lui Donald Trump de a prelua Groenlanda ar fi fără precedent în cadrul NATO, a declarat ministrul german al apărării # Rador
Orice acţiune a președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei ar fi o situație fără precedent pentru NATO, a declarat marți ministrul german al apărării, Boris Pistorius, într-o conferință de presă de la Berlin. „Ce putem spune cel puțin este că ar fi o situație cu adevărat fără precedent în istoria NATO […]
17:20
La alegerile parlamentare din Ungaria din 2026 cetățenii vor putea vota la mai multe reprezentanţe diplomatice decât oricând # Rador
Alegătorii maghiari cu adresă de domciliu în Ungaria, care nu se află în Ungaria în ziua alegerilor parlamentare, pot vota la 151 de reprezentanţe externe. La alegerile parlamentare programate pentru 12 aprilie, alegătorii care se află în străinătate, dar au adresă de domiciliu în Ungaria, pot vota la misiunile diplomatice ale Ungariei (ambasade și consulate) […]
16:50
FJSC își exprimă deplina susținere față de lect. univ. dr. Emilia Șercan și face apel la responsabilitate. Tentativele de discreditare a jurnaliștilor sunt incompatibile cu valorile statului de drept # Rador
București, 13 ianuarie 2026. Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București (FJSC) își manifestă deplina susținere față de lect. univ. dr. Emilia Șercan și cere actorilor politici și cetățenilor să dea dovadă de responsabilitate și să se abțină de la orice formă de instigare la ură și agresiune. Tentativele de discreditare […]
16:30
Primarul general al Bucureştiului, Ciprian Ciucu, deplânge situaţia financiară în care se găseşte Primăria Capitalei # Rador
Primarul general al Bucureştiului, Ciprian Ciucu, deplânge situaţia financiară în care se găseşte Primăria Capitalei. Din cauză că bugetul de stat pentru anul în curs nu a fost încă adoptat, Primăria Bucureştiului are la dispoziţie luna aceasta o sumă foarte mică de bani, doar 317 milioane de lei, susţine noul edil al Capitalei într-o postare […]
16:10
CleaveNet, sistemul de inteligență artificială ce permite proiectarea de senzori moleculari pentru diagnosticarea precoce a diferitelor tipuri de tumori, dezvoltat de cercetătorii de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, în colaborare cu Microsoft, ar putea fi folosit pentru a produce teste de autodiagnosticare, care pot fi făcute acasă, aşa cum reiese din studiul publicat în […]
16:00
Unul dintre cele mai mari evenimente literare din Australia a fost anulat după ce aproape 200 de autori s-au retras în semn de protest față de decizia de a retrage invitația unei proeminente scriitoare palestiniano-australiene. Organizatorii Adelaide Writers’ Week au spus că existau „sensibilități” legate de participarea lui Randa Abdel-Fattah, o critică vocală a Israelului, […]
15:40
Reluarea programului Future Leaders Exchange (FLEX) în anul academic 2026-2027 este o veste foarte bună pentru educaţia românească şi pentru relaţia strategică dintre România şi Statele Unite, afirmă preşedintele Nicuşor Dan pe reţelele de socializare. Şeful statului explică faptul că acest program de schimb este unul dintre cele mai competitive programe pentru liceeni din lume, […]
15:30
Procurorul special al Coreei de Sud a solicitat ca fostul președinte Yoon să fie condamnat la moarte # Rador
Procurorul special al Coreei de Sud a solicitat marți pedeapsa cu moartea în cazul fostului președinte Yoon Suk Yeol, acuzat de insurecție din cauza impunerii legii marțiale pentru o scurtă perioadă de timp în decembrie 2024. (REUTERS – 13 ianuarie)/opopescu/dsirbu RADOR RADIO ROMÂNIA (13 ianuarie)
