ACTUALNO: Salariu de 740 de euro: Românii devin tot mai săraci
Rador, 14 ianuarie 2026 03:10
Dificultățile economice din România vecină sunt tot mai numeroase. Veniturile românilor scad, în timp ce cheltuielile lor cresc, arată un studiu realizat de Institutul Național de Statistică, publicat pe site-ul oficial al instituției. Datele oficiale arată că venitul mediu lunar total al populației în trimestrul al treilea al anului 2025 a fost de 9.420 de […]
Acum 30 minute
03:10
Acum 4 ore
00:10
Prima etapă a programului de armată voluntară va debuta în perioada februarie-martie, a anunțat ministrul apărării, Radu Miruță, după ce legea prevind pregătirea populației pentru apărare a fost promulgată. Documentul asigură cadrul legal pentru ca tinerii să facă benevol un stagiu militar plătit, în urma căruia și-ar putea chiar redefini parcursul profesional. Reporter: Alina Stănuța […]
13 ianuarie 2026
23:40
Aproximativ 2.000 de persoane au murit în Iran în urma protestelor antiguvernamentale, potrivit autorităţilor # Rador
Autorităţile din Iran au anunţat că aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv membri ai forţelor de securitate, şi-au pierdut viaţa în urma protestelor antiguvernamentale din mai multe nopţi consecutive, insistând că demonstraţiile sunt în prezent „sub control deplin”. Totuşi, într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, preşedintele american, Donald Trump, i-a îndemnat pe iranieni să protesteze […]
Acum 6 ore
21:50
O intervenţie a SUA în Groenlanda ar constitui o „ameninţare existenţială” la adresa NATO (Margrethe Vestager) # Rador
Fostul ministru danez şi fost comisar european Margrethe Vestager a declarat, în cadrul emisiuni Euronews „Europe Today”, că o intervenție a Statelor Unite în Groenlanda reprezintă „cea mai existențială amenințare la adresa NATO” din istoria alianței. În interviul acordat Euronews, Vestager a avertizat că „este ceva extrem până și pentru președintele Trump ca o țară […]
21:40
Secretarul general al ONU avertizează că ar putea deferi Israelul Curţii Internaţionale de Justiţie în legătură cu UNRWA # Rador
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a transmis o scrisoare Israelului, avertizând că ar putea sesiza Curtea Internațională de Justiție dacă statul nu abrogă legile care vizează agenția ONU pentru refugiați palestinieni, UNRWA şi nu returnează bunurile și proprietățile confiscate. Într-o scrisoare din 8 ianuarie adresată premierului israelian, Benjamin Netanyahu, Guterres afirmă că Națiunile Unite […]
Acum 8 ore
21:00
Emisiile de gaze cu efect de seră au înregistrat o creştere în SUA, pentru prima dată în ultimii trei ani, conform cercetătorilor # Rador
Emisiile de gaze care încălzesc planeta au crescut pentru prima dată în ultimii trei ani, în Statele Unite. Cercetători de la Rhodium Group au raportat o creştere de 2,4% a nivelului acestor emisii. Conform cercetătorilor, în 2025 locuinţele din zonele mai reci ale Statelor Unite au ars mult mai multe gaze, pe fondul unor valuri […]
20:50
Europarlamentarii AUR consideră că președinta Comisiei Europene nu are mandat legal pentru semnarea Acordului UE-Mercosur # Rador
Europarlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor consideră că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu are mandat legal pentru semnarea Acordului comercial dintre Uniune și blocul Mercosur din America de Sud. Reprezentanții AUR anunță că au sesizat oficial instituțiile comunitare într-un comunicat, în care afirmă că orice ocolire a Consiliului Uniunii și a miniștilor din […]
20:50
Președintele american, Donald Trump, a declarat marți că acordul comercial Statele Unite – Mexic – Canada (USMCA) nu este relevant pentru SUA, însă Canada îl vrea. Trump a făcut presiuni asupra companiilor să readucă producția pe teritoriul american. „Nu există niciun avantaj real, este irelevant”, a spus Trump. „Canada l-ar dori foarte mult. Canada îl […]
19:40
Banca Mondială a revizuit în scădere estimările de creştere economică a României, faţă de prognoza din vara anului trecut. În raportul prezentat azi, instituţia indică un avans de 0,8 la sută al Produsului Intern Brut pentru finalul lui 2025, faţă de 1,3 la sută, calculat în iunie. Aşteptările se diminuează şi în privinţa evoluţiei din […]
Acum 12 ore
19:10
Marți, parlamentarii ucraineni nu au reușit să aprobe desemnarea ministrului apărării, Denis Șmihal, în funcția de ministru al energiei, aceasta reprezentând o rară mustrare la adresa președintelui Volodimir Zelenski, care încearcă să schimbe conducerea unor sectoare esenţiale într-un moment critic al războiului cu Rusia. Denis Șmihal, care a fost prim-ministru timp de cinci ani, până […]
18:20
O informaţie apărută în urmă cu puţin timp: premierul Ilie Bolojan a transmis preşedintelui României, Nicuşor Dan, propunerea de revocare din funcţie a ministrului educaţiei şi cercetării, Daniel Ovidiu David. Interimatul va fi preluat de premierul României, Ilie Bolojan./dsirbu TVR INFO – 13 ianuarie
17:40
Guvernul rus a criticat amenințările cu atacuri din partea SUA și a avertizat împotriva amestecului în Iran # Rador
Guvernul rus a condamnat marți ceea ce a descris drept „ingerința externă subversivă” în politica internă a Iranului și a anunţat că amenințările SUA cu noi atacuri militare împotriva țării sunt „categoric inacceptabile”. „Cei care intenționează să folosească tulburările inspirate din exterior ca pretext pentru repetarea agresiunii împotriva Iranului comise în iunie 2025 trebuie să […]
17:40
Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, a condamnat marți conducerea iraniană pentru ceea ce a descris drept „uciderea oribilă și brutală” a protestatarilor, spunând că Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul iranian pentru a sublinia gravitatea situației. „Regatul Unit condamnă în termenii cei mai duri uciderea oribilă și brutală a protestatarilor iranieni și cerem autorităților […]
17:40
Președintele american Donald Trump le-a transmis marți iranienilor să continue protestele și a spus că ajutorul este pe drum, dar nu a oferit detalii. „Patrioți iranieni, CONTINUAȚI SĂ PROTESTAȚI – PRELUAȚI INSTITUȚIILE VOASTRE!!!… AJUTORUL ESTE PE DRUM„, a scris dl Trump într-o postare pe platforma sa socială, Truth Social, adăugând că a anulat toate întâlnirile […]
17:20
Apele Române confirmă că scufundarea barjelor cu îngrășăminte agricole nu afectează calitatea apei # Rador
Apele Române informează că nu există depășiri ale indicatorilor de calitate a apei și nici nu s-a semnalat mortalitate piscicolă, în urma scufundării pe Dunăre a două barje cu îngrășăminte agricole. Captările de apă din aval de zonele unde s-au produs incidentele, situate la peste 100 de km, nu sunt afectate, mai transmit autoritățile. În […]
17:20
Planul lui Donald Trump de a prelua Groenlanda ar fi fără precedent în cadrul NATO, a declarat ministrul german al apărării # Rador
Orice acţiune a președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei ar fi o situație fără precedent pentru NATO, a declarat marți ministrul german al apărării, Boris Pistorius, într-o conferință de presă de la Berlin. „Ce putem spune cel puțin este că ar fi o situație cu adevărat fără precedent în istoria NATO […]
17:20
La alegerile parlamentare din Ungaria din 2026 cetățenii vor putea vota la mai multe reprezentanţe diplomatice decât oricând # Rador
Alegătorii maghiari cu adresă de domciliu în Ungaria, care nu se află în Ungaria în ziua alegerilor parlamentare, pot vota la 151 de reprezentanţe externe. La alegerile parlamentare programate pentru 12 aprilie, alegătorii care se află în străinătate, dar au adresă de domiciliu în Ungaria, pot vota la misiunile diplomatice ale Ungariei (ambasade și consulate) […]
16:50
FJSC își exprimă deplina susținere față de lect. univ. dr. Emilia Șercan și face apel la responsabilitate. Tentativele de discreditare a jurnaliștilor sunt incompatibile cu valorile statului de drept # Rador
București, 13 ianuarie 2026. Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București (FJSC) își manifestă deplina susținere față de lect. univ. dr. Emilia Șercan și cere actorilor politici și cetățenilor să dea dovadă de responsabilitate și să se abțină de la orice formă de instigare la ură și agresiune. Tentativele de discreditare […]
16:30
Primarul general al Bucureştiului, Ciprian Ciucu, deplânge situaţia financiară în care se găseşte Primăria Capitalei # Rador
Primarul general al Bucureştiului, Ciprian Ciucu, deplânge situaţia financiară în care se găseşte Primăria Capitalei. Din cauză că bugetul de stat pentru anul în curs nu a fost încă adoptat, Primăria Bucureştiului are la dispoziţie luna aceasta o sumă foarte mică de bani, doar 317 milioane de lei, susţine noul edil al Capitalei într-o postare […]
16:10
CleaveNet, sistemul de inteligență artificială ce permite proiectarea de senzori moleculari pentru diagnosticarea precoce a diferitelor tipuri de tumori, dezvoltat de cercetătorii de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, în colaborare cu Microsoft, ar putea fi folosit pentru a produce teste de autodiagnosticare, care pot fi făcute acasă, aşa cum reiese din studiul publicat în […]
16:00
Unul dintre cele mai mari evenimente literare din Australia a fost anulat după ce aproape 200 de autori s-au retras în semn de protest față de decizia de a retrage invitația unei proeminente scriitoare palestiniano-australiene. Organizatorii Adelaide Writers’ Week au spus că existau „sensibilități” legate de participarea lui Randa Abdel-Fattah, o critică vocală a Israelului, […]
15:40
Reluarea programului Future Leaders Exchange (FLEX) în anul academic 2026-2027 este o veste foarte bună pentru educaţia românească şi pentru relaţia strategică dintre România şi Statele Unite, afirmă preşedintele Nicuşor Dan pe reţelele de socializare. Şeful statului explică faptul că acest program de schimb este unul dintre cele mai competitive programe pentru liceeni din lume, […]
15:30
Procurorul special al Coreei de Sud a solicitat ca fostul președinte Yoon să fie condamnat la moarte # Rador
Procurorul special al Coreei de Sud a solicitat marți pedeapsa cu moartea în cazul fostului președinte Yoon Suk Yeol, acuzat de insurecție din cauza impunerii legii marțiale pentru o scurtă perioadă de timp în decembrie 2024. (REUTERS – 13 ianuarie)/opopescu/dsirbu RADOR RADIO ROMÂNIA (13 ianuarie)
15:20
Este scena care a lansat-o: era anul 1993, iar ea, „fata din Solarolo”, a câștigat categoria Debutanți cu „La Solitudine”, consolidându-și succesul în anul următor cu „Strani Amori”, care s-a clasat pe locul al treilea. De atunci, a apărut ca invitată specială în mai multe rânduri, în 2001, 2006, 2016, 2018, 2021 și 2022. Laura […]
15:20
Două barje cu îngrășăminte agricole scufundate pe Dunăre – Calitatea apei este monitorizată permanent și captările din aval nu sunt afectate # Rador
În urma scufundării a două barje încărcate cu îngrășăminte agricole pe Dunăre, monitorizarea continuă arată că nu există modificări semnificative ale indicatorilor de calitate a apei și nu s-a semnalat mortalitate piscicolă, iar captările de apă din aval, aflate la peste 100 km, nu sunt afectate. Chiar și în aceste condiții, toți utilizatorii de apă […]
15:10
Concerte-eveniment, spectacole impresionante de balet, filme inspirate din cărți memorabile, dezbateri și documentare în premieră dedicate poetului Mihai Eminescu se regăsesc în programele posturilor televiziunii publice. Ziua Culturii Naționale, marcată anual pe 15 ianuarie, data nașterii poetului național Mihai Eminescu, este un moment de apreciere a valorilor și creațiilor care definesc identitatea românească. Televiziunea Română […]
14:50
UE va propune „rapid” noi sancțiuni împotriva celor responsabili de reprimarea demonstrațiilor din Iran, a declarat marți președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Numărul tot mai mare de victime din Iran este îngrozitor. Condamn fără echivoc utilizarea excesivă a forței și restrângerea continuă a libertății„, a scris dna von der Leyen pe platforma de […]
Acum 24 ore
14:30
Administraţia de la Casa Albă analizează toate opţiunile privind o posibilă intervenţie în Iran # Rador
Administraţia de la Casa Albă analizează toate opţiunile privind o posibilă intervenţie în Iran după ce preşedintele Trump a fost informat cu privire la acţiunile militare sau sub acoperire care ar putea fi întreprinse. Astfel, se aşteaptă ca echipa de securitate a liderului de la Casa Albă să se întrunească în cursul zilei de azi. […]
14:20
Rada Supremă de la Kiev a aprobat, marţi, demiterea prim-vicepremierului şi ministrului transformării digitale, Mihailo Fedorov. Demisia acestuia a fost susținută de 270 de deputați. Potrivit RBC-Ucraina, încă din 2 ianuarie, președintele Volodimir Zelenski i-a propus lui Fedorov să preia conducerea Ministerului Apărării, iar lui Denis Șmihal, să ocupe funcția de vicepremier și ministru al […]
14:20
Conform unor martori, numărul victimelor din rândul protestatarilor iranieni ar putea fi de ordinul miilor # Rador
Un tablou al amplorii represiunii forţelor iraniene de securitate împotriva protestelor antiguvernamentale începe să se contureze tot mai clar după ce tot mai mulţi localnici au reuşit să ia legătură cu surse din afara ţării. Chiar dacă conexiunile la internet sunt în continuare întrerupte, tot mai multe înregistrări video cu acţiuni ale forţelor de securitate […]
13:20
Miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei se vor întâlni miercuri cu Vance și Rubio, pe fondul amenințărilor lui Trump # Rador
Miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei se vor întâlni miercuri cu vicepreședintele SUA, JD Vance, și cu secretarul de stat Marco Rubio, a anunțat marți șeful diplomației daneze, în contextul demersurilor președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei arctice./aionita/cvanatoru (REUTERS – 13 ianuarie)
13:20
Președintele Ungariei, Tamas Sulyok, a stabilit data de 12 aprilie pentru alegerile parlamentare din țară, a anunțat marți biroul prezidențial, într-un comunicat. Pentru prima dată de când a ajuns la putere în 2010, premierul naționalist Viktor Orban se va confrunta cu un contracandidat puternic din opoziție, Peter Magyar, al cărui partid de centru-dreapta conduce în […]
13:20
Cetăţenii şi comercianţii din Bulgaria, îndemnaţi să se aprovizioneze cu euro înainte de 31 ianuarie # Rador
Centrul de coordonare privind adoptarea monedei euro a prezentat noi informaţii privind dinamica preţurilor pe piaţa bulgară după introducerea noii monede. În cadrul unei conferinţe de presă, preşedintele Comisiei de Stat pentru Pieţe de Mărfuri şi Târguri şi preşedintele Centrului de Coordonare al Mecanismului privind euro, Vladimir Ivanov, a adresat cetăţenilor şi comercianţilor apelul de […]
12:30
Un ucrainean care a trecut granița cu România prin Munții Maramureșului a fost găsit de echipele de salvare # Rador
Un ucrainean în vârstă de 31 de ani care a trecut granița cu România prin Munții Maramureșului a fost găsit în viață de echipa formată din salvamontiști și polițiști de frontieră. Operațiunea de salvare a acestuia a început în noaptea de duminică spre luni, dar a fost întreruptă din cauza ninsorii abundente și a vizibilității […]
12:00
15 IANUARIE – ZIUA CULTURII NAȚIONALE Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti, organizează joi, 15 ianuarie 2026, ora 18:00, evenimentul expozițional intitulat ROMÂNIA FOTOGEOGRAFICĂ. Expoziția aduce în fața publicului lucrări din galeria Fotogeografica, care ilustrează momente din lumea satului românesc și a naturii în anotimpul de iarnă. Fotogeografica este una dintre cele mai prestigioase și […]
11:00
Preţul unui gram de aur a atins un nivel record – 643 de lei, anunţă Banca Naţională a României # Rador
Leul s-a depreciat în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,896 de lei. Gramul de aur s-a scumpit cu 15 lei, până la valoare acord de 643 de lei, potrivit Băncii Naționale a României. Cotația aurului a atins un nou nivel record pe piețele internaționale. În Europa s-a […]
09:50
La Palatul Victoria au avut loc ieri primele discuții între prim-ministrul Ilie Bolojan și cei cinci vicepremieri pe marginea bugetului de stat, prioritatea guvernului la început de an. Proiectul care va fi adoptat la începutul lunii februarie în executiv trebuie să țină cont de un deficit de 6,4% și să includă proiectele din PNRR, importante […]
09:40
Fermierii francezi au intrat marți cu tractoarele în Paris pentru a doua oară într-o săptămână, protestând împotriva acordului comercial UE-Mercosur, despre care spun că amenință agricultura locală prin crearea unei concurențe neloiale cu importuri sud-americane mai ieftine. Fermierii din Franța, cel mai mare producător agricol al Uniunii Europene, dar și din alte state membre, protestează […]
09:30
Consulatul General al României la Szeged, Ungaria, a participat la comemorarea eroilor români și ungari căzuți la Cotul Donului-Stalingrad, în luptele din cel de-al doilea Război Mondial. Manifestarea de la Szeged, desfășurată în ziua de 12 ianuarie 2026, în Piața Rakoczi, a fost organizată de către Oficiul Guvernamental (Prefectura) comitatului Csongrad-Csanad. La manifestare au luat […]
08:40
EVENIMENTE INTERNE – Senat * Lucrări în comisiile permanente: ora 11:00 – Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi – etaj 6, sala 6054 și online ora 13:00 – Comisia pentru românii de pretutindeni – etaj 6, sala 6054 sau online – Guvern * Programul premierului Ilie Bolojan: ora 8:30 – Întâlnire […]
08:40
Realizator: Mii de bucureșteni nu au nici acum apă caldă și căldură în parametri normali, de peste o săptămână. Termoenergetica a anunțat un nou termen pentru rezolvarea situației, respectiv seara zilei de 16 ianuarie. Și spitalele sunt afectate. Potrivit site-ului Termoenergetica, este vorba de unitățile medicale Sfântul Pantelimon, Matei Balş, Gomoiu, Malaxa și Fundeni. Reporter: […]
Ieri
01:30
După mesajele dure transmise de președintele american Donald Trump, în legătură cu o posibilă intervenție a Statelor Unite în Iran în cazul în care administrația de la Teheran reprimă în mod violent mișcările de protest, ministrul iranian de Externe a declarat că țara sa “este pregătită în vederea unui război, dar este totodată dispusă să […]
12 ianuarie 2026
19:30
Serghei Șoigu, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, a avut o discuţie telefonică cu secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a relatat luni agenţia Interfax. În timpul discuţiei, Serghei Șoigu a condamnat ferm ceea ce a descris drept „încercări ale puterilor străine de a se amesteca în afacerile interne ale Iranului”. Ambele părți […]
19:20
Țările membre NATO discută următorii pași cu scopul de a menține în mod colectiv securitatea Arcticii, a declarat luni șeful alianței, Mark Rutte, aceasta fiind cea mai recentă iniţiativă a aliaților de a-l satisface pe președintele american Donald Trump, care spune că dorește să preia Groenlanda. „Toți aliații sunt de acord privind importanța Arcticii și […]
18:40
Parlamentul European a interzis accesul tuturor diplomaţilor şi altor reprezentanţi ai Iranului în sediile sale # Rador
Parlamentul European a interzis accesul tuturor diplomaţilor şi altor reprezentanţi ai Iranului în sediile sale. Preşedinta PE, Roberta Metsola, a spus că a luat această decizie din cauza reprimării brutale a demonstraţiilor antiguvernamentale din Iran. Dna Metsola a precizat că parlamentul nu va contribui la legitimizarea unui regim care se menţine prin tortură, represiune şi […]
18:40
În 13 școli din țară sunt suspendate, marţi, cursurile cu prezență fizică, din cauza vremii nefavorabile # Rador
În 13 școli din țară sunt suspendate mâine cursurile cu prezență fizică din cauza vremii nefavorabile, anunță Ministerul Educației, care precizează că situația este dinamică și va fi actualizată în funcție de evoluție. Astfel, vor învăța online mâine aproape 3000 de elevi și preșcolari din 10 școli din Argeș, Arad, Dolj, Olt, Prahova, Satu Mare, […]
18:40
Consilul Concurenței a amendat cu peste 163 de milioane de lei 8 companii importante din industria auto, printre care Dacia și Renault # Rador
Consilul Concurenței a amendat cu peste 163 de milioane de lei 8 companii importante din industria auto, printre care Dacia și Renault, pentru încălcarea regulilor de competiție pe piața muncii. Este primul caz în care autoritatea aplică sancțiuni pentru că firmele au stabilit să nu își recruteze angajații unii altora, înțelegere care a limitat creșterile […]
17:50
9 ianuarie 1792: Tratatul de la Iași – momentul decisiv al reconfigurării puterii la Marea Neagră # Rador
Introducere La 9 ianuarie 1792, în orașul Iași, capitala Moldovei, era semnat Tratatul de pace care punea capăt unuia dintre cele mai importante conflicte militare ale secolului al XVIII-lea: războiul ruso-otoman din anii 1787–1792. Acest act diplomatic a consfințit ascensiunea Imperiului Rus ca mare putere la Marea Neagră și a accelerat declinul Imperiului Otoman în […]
17:30
• Cartea de Poezie a Anului va fi premiată în direct la Radio România Cultural, cu ocazia Zilei Culturii NaționalePentru al 16-lea an consecutiv, premiul Cartea de Poezie a Anului va fi acordat în cadrul Galei Tinerilor Scriitori, eveniment transmis în direct de Radio România Cultural, pe 15 ianuarie, începând cu ora 16:00, cu ocazia Zilei Culturii Naționale. Gala va avea loc în […]
