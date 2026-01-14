ACTUALNO: Salariu de 740 de euro: Românii devin tot mai săraci

14:20

Un tablou al amplorii represiunii forţelor iraniene de securitate împotriva protestelor antiguvernamentale începe să se contureze tot mai clar după ce tot mai mulţi localnici au reuşit să ia legătură cu surse din afara ţării. Chiar dacă conexiunile la internet sunt în continuare întrerupte, tot mai multe înregistrări video cu acţiuni ale forţelor de securitate […]