Daniel Apostol, analist economic: Incapacitatea Statului de a explica corect cetățenilor modul de fiscalizare produce haos. Totul vine abrupt, peste noapte. Șocul fiscal este dublat de o cotă masivă de neîncredere

10:30

Liderul Pro Educația Suceava, Traian Pădureț, este surprins că după trei săptămîni de la demisia lui Daniel David încă nu a fost numit un ministru al Educației și că această poziție este asumată cu titlu interimar de premierul PNL, Ilie Bolojan. Domnul Pădureț consideră că nu sînt mulți doritori pentru ocuparea funcției pentru că urmează […] Articolul Prof. Traian Pădureț: Nimeni nu se înghesuie să fie ministru al Educației pentru că, probabil, se au în vedere noi tăieri bugetare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.