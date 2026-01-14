Iranul amenință cu o ripostă asupra bazelor americane
Cotidianul de Hunedoara, 14 ianuarie 2026 13:50
Clerul aflat la conducere încearcă să înăbuşe protestele naţionale care reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru puterea sa, de la Revoluţia Islamică din 1979. The post Iranul amenință cu o ripostă asupra bazelor americane appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
14:00
Revenită la Melbourne după o absenţă de cinci ani, ea va deveni cea mai în vârstă jucătoare care participă la Australian Open. The post Venus Williams va stabili un nou record appeared first on Cotidianul RO.
14:00
VIDEO Viktor Orban, susținut de dreapta europeană și Netanyahu pentru un nou mandat # Cotidianul de Hunedoara
Politico scrie despre un clip al liderilor de dreapta europeni care îl susțin pe premierul maghiar, Viktor Orban, pentru un nou mandat. În 2026, nu numai Ungaria se confruntă cu alegeri importante, ci și alte state din Europa și din lume. The post VIDEO Viktor Orban, susținut de dreapta europeană și Netanyahu pentru un nou mandat appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Frații Mocanu se află în prezent la arest în domiciliu în Italia, după ce au fugit din România în urma condamnării. The post Dani Mocanu încearcă din Italia să scape de închisoare appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
13:50
Acum o oră
13:30
Asigurătorii au plătit 442 milioane lei pentru pagube provocate de incendii și calamități # Cotidianul de Hunedoara
Asigurătorii au plătit 442 milioane lei despăgubiri pentru pagube cauzate de incendii și calamități naturale, în primele nouă luni ale anului trecut, arată datele UNSAR. The post Asigurătorii au plătit 442 milioane lei pentru pagube provocate de incendii și calamități appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Unitatea de învăţământ a fost renovată în 2024 printr-un program finanţat prin PNRR, notează presa locală. The post Tavanul unui liceu recent renovat, prăbușit peste elevi appeared first on Cotidianul RO.
13:30
„Istoria arată că atunci când știința și inovarea americană se unesc - de la Proiectul Manhattan până la misiunea Apollo - națiunea noastră conduce lumea către noi frontiere care cândva păreau imposibile.” The post SUA spune că va avea curând un reactor nuclear pe Lună appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Meghan şi Harry sunt deosebit de nepopulari în Marea Britanie de la plecarea lor zgomotoasă în California. Britanicii nu au apreciat prea mult dezvăluirile lor despre familia regală. The post Meghan Markle se întoarce în Marea Britanie appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
13:00
Jurnalista Emilia Șercan a anunțat că va acționa în instanță postul România TV pentru hărțuire. Incidentul a avut loc pe stradă, după ce jurnalista a realizat investigația privind teza de doctorat a ministrului Justiției. The post Emilia Șercan, nou război cu România TV appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Discuţiile nu au dus până în acest moment la rezultate concrete privind încheierea Războiului din Ucraina. Soluţia unui compromis în problema teritorială se dovedește ”o nucă tare”. The post Witkoff şi Kushner, în curând la Moscova, pentru o întâlnire cu Putin appeared first on Cotidianul RO.
12:50
EXCLUSIV Noi detalii despre creșterea vârstei de pensionare a militarilor. Explicațiile ministrului Apărării # Cotidianul de Hunedoara
Apar noi detalii despre modificările pregătite în această perioadă pentru modificarea vârstei de pensionare a personalului din MApN, MAI și servicii secrete. Într-o declarație pentru Cotidianul, ministrul Apărării, Radu Miruță, a precizat care este varianta pentru care se fac simulări. The post EXCLUSIV Noi detalii despre creșterea vârstei de pensionare a militarilor. Explicațiile ministrului Apărării appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Jurgen Klopp îl cunoaște bine pe Drăgușin, având în vedere trecutul său în Premier League, ca manager al lui Liverpool. The post Jorgen Klopp intervine pentru transferul lui Drăgușin appeared first on Cotidianul RO.
12:30
„Antrenament” pentru dușul rece. Un bucureștean s-a filmat făcând „duș” la -10 grade VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Un tânăr s-a filmat în zăpadă la -10 grade pentru a ironiza lipsa apei calde din București. Avaria de la CET Sud afectează peste 3.500 de blocuri, în special în sectoarele 2 și 3. Termoenergetica estimează că furnizarea căldurii va reveni la normal abia în cursul zilei de vineri. The post „Antrenament” pentru dușul rece. Un bucureștean s-a filmat făcând „duș” la -10 grade VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Un angajat al unui Colegiu Pedagogic, înjunghiat de 12 ori. Agresorul a fugit # Cotidianul de Hunedoara
Victima a reuşit să sune la 112, iar la faţa locului s-a deplasat un echipaj SMURD, care a transportat-o la spital. The post Un angajat al unui Colegiu Pedagogic, înjunghiat de 12 ori. Agresorul a fugit appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
12:00
Tu chiar nu știi că Miruță a declarat că putem trimite trupe în Groenlanda? Nu! Am visat urît, dar nici chiar așa! The post Groenlanda României appeared first on Cotidianul RO.
12:00
„Cu şefa de la Drept puteai să rezolvi orice.” Scandalurile de la Universitatea din Craiova în perioada în care ministrul Justiției a obținut doctoratul # Cotidianul de Hunedoara
Ancheta jurnalistică a Emilei Șercan din care aflăm că actualul ministru al Justiției, Radu Marinescu, a plagiat mai mult de 50% din teza de doctorat obținută la Universitatea din Craiova a stârnit un val de reacții și la adresa instituției de învățământ superior. Dincolo de ironiile legate de echipa de fotbal cu același nume, sau insinuări, chiar în perioada în care ministrul își făcea lucrarea, scandalurile legate de plagiat, corupție și fals intelectual, la această universitate, țineau prima pagină a ziarelor. The post „Cu şefa de la Drept puteai să rezolvi orice.” Scandalurile de la Universitatea din Craiova în perioada în care ministrul Justiției a obținut doctoratul appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Studiu îngrijorător privind obezitatea la copii. Care ar fi colacul de salvare? # Cotidianul de Hunedoara
”Statisticile pe care le-am făcut chiar la finalul anului arată în jur de 33-35% din copiii din România care suferă de suprapondere sau obezitate” The post Studiu îngrijorător privind obezitatea la copii. Care ar fi colacul de salvare? appeared first on Cotidianul RO.
12:00
O tânără speranță a fotbalului iranian, Rebin Moradi, a fost ucis, la doar 17 ani, în timpul protestelor din capitala iranianaă, Teheran. The post Fotbalist iranian, împușcat mortal în timpul protestelor de la Teheran appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Pasajul Victoriei este plin de țurțuri care riscă să cadă peste mașini. Autoritățile se confruntă cu probleme similare de infiltrații în mai multe pasaje importante din București. The post Pericol iminent în Pasajul Victoriei. Țurțuri uriași deasupra mașinilor appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Bogdan Costaș a fost numit director general interimar al TAROM. Are experiență la ROMATSA, Romaero și IAR Ghimbav. The post Cine e noul șef al TAROM appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Ministrul Transporturilor îi cere lui Bolojan un buget mai mare pentru 2026. Ce au discutat cei doi # Cotidianul de Hunedoara
„Azi (miercuri - n.red.) dimineață am avut o întâlnire cu premierul, vicepremierii și Ministrul Finanțelor în care am discutat bugetul pentru 2026”, spune ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, pentru Cotidianul. The post Ministrul Transporturilor îi cere lui Bolojan un buget mai mare pentru 2026. Ce au discutat cei doi appeared first on Cotidianul RO.
11:30
„S.O.S. România nu tolerează ingerințe și nu acceptă ca independența, cultura și valorile naționale să fie subminate de nimeni – nici măcar de Statele Unite ale Americii.” The post Șoșoacă sare la gâtul lui Trump: România nu este Venezuela! appeared first on Cotidianul RO.
11:20
„Bombă” în lumea ştiinţei: Acurateţea studiilor despre microplasticul din organism, pusă la îndoială # Cotidianul de Hunedoara
Există o atenţie tot mai mare asupra necesităţii de a controla poluarea cu plastic. Dovezi eronate privind nivelul de microplastic din organismul uman pot duce însă la reglementări greşite. The post „Bombă” în lumea ştiinţei: Acurateţea studiilor despre microplasticul din organism, pusă la îndoială appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Șeful unei autorități se revoltă față de reforma lui Bolojan. „O abordare simplistă şi periculoasă” # Cotidianul de Hunedoara
Directorul ANPC critică reorganizarea anunțată de premier și avertizează că reducerea personalului ar afecta protecția consumatorilor. The post Șeful unei autorități se revoltă față de reforma lui Bolojan. „O abordare simplistă şi periculoasă” appeared first on Cotidianul RO.
11:10
INS: Inflația a ajuns la 9,7% în decembrie 2025. Energia electrică s-a scumpit cel mai mult, cu aproape 61%, pe fondul creșterilor accentuate de prețuri. The post INS: Rata anuală a inflației în decembrie 2025 a fost 9,7% appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Timoșenkon anunță că peste treizeci de bărbați înarmați până la pământ, fără a prezenta niciun document, au ocupat efectiv clădirea și i-au luat ostatici pe angajați. The post Iulia Timoșenko, vizată de o anchetă de corupție appeared first on Cotidianul RO.
11:00
România va activa radare fixe care măsoară viteza medie pe autostrăzi și drumuri naționale prin sistemul e-Sigur. Deși există deja camere montate pe autostrăzile noi, acestea nu sunt încă funcționale. The post Harta radarelor fixe în România. Unde vor fi montate camerele appeared first on Cotidianul RO.
11:00
„Pe bossul de la Pro l-am mai supărat o dată, acu’ niște ani, când a înlocuit revelioanele ProTv”, a spus Dan Negru. The post Dan Negru comentează decizia Pro TV de a renunța la Măruță appeared first on Cotidianul RO.
10:50
„Orice putere care crede că frica va opri oamenii se înșală. Iar obligația noastră este să nu închidem ochii”, a transmis liderul USR. The post Fritz, mesaj de susținere pentru protestatarii din Iran appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Premierul a vorbit despre Daniel David, care a demisionat din fruntea învățământului acum 22 de zile, dar a asigurat interimariatul până miercuri. Din 14 ianuarie, Bolojan este și ministru interimar al Educației. The post Bolojan laudă „sacrificiul” lui David: N-a vrut, dar n-a avut ce să facă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
10:10
Liderii europeni se întâlnesc miercuri la Casa Albă pentru a respinge oficial planul american. Trump avertizează că refuzul Groenlandei va aduce consecințe grave pentru liderii insulei arctice. The post Groenlanda, la masa negocierilor cu Trump appeared first on Cotidianul RO.
09:40
O explozie a rănit miercuri trei angajați MAI în curtea Poliției Rutiere din Lugoj. Două persoane au arsuri, iar una a suferit un atac de panică. Pompierii și o echipă specială de cercetare chimică fac măsurători la fața locului. The post Explozie în curtea Poliției. Angajați MAI răniți appeared first on Cotidianul RO.
09:40
O vedetă de la Hollywood a fost arestată după ce ar fi agresat un șofer de ride-sharing # Cotidianul de Hunedoara
Kiefer Sutherland ar fi agresat și amenințat un șofer de ride-sharing. Acesta a fost reținut și ulterior eliberat pe cauțiune. The post O vedetă de la Hollywood a fost arestată după ce ar fi agresat un șofer de ride-sharing appeared first on Cotidianul RO.
09:30
„USR a spus mereu că este altfel: o formațiune reformistă care nu trebuie să cadă în patima vechilor partide. Dacă acceptăm centralizarea puterii în mâinile unei minorități, USR devine ceea ce am criticat.” The post Lider USR, atac la șefii partidului: Devenim ce am criticat appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Oare nu era mai bine ca Radu Miruță să răspundă moderatoarei emisiunii citându-l pe Rutte și să spună că NATO deja avansează soluții pentru „a împăca capra și varza” în cazul Groenlanda? Oare nu sună bine soluția avansată de Rutte pentru toată lumea, inclusiv pentru România care, ca stat-membru, ar trebui să dorească ca NATO să reușească în demersul său? The post Știați că… România nu va trimite soldați în Groenlanda? appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Tim Burton și scenaristele „KPop Demon Hunters” lucrează la un film în care Margot Robbie are 15 metri înălțime # Cotidianul de Hunedoara
Filmul va fi un remake al clasicului care a apărut în 1958, „Attack of the Fifty Foot Women”. The post Tim Burton și scenaristele „KPop Demon Hunters” lucrează la un film în care Margot Robbie are 15 metri înălțime appeared first on Cotidianul RO.
08:40
În 2026, piața imobiliară din România intră într-o perioadă de stagnare, afectată de scăderea cererii, costurile ridicate de finanțare și măsuri fiscale mai dure. Prețurile nu vor crește brusc, dar nici nu sunt așteptate ieftiniri, în condițiile unei oferte limitate de locuințe noi. Specialiștii estimează că dobânzile ar putea scădea abia în a doua parte a anului. The post Piața imobiliară, la pământ în 2026. Prețurile trag frâna de mână appeared first on Cotidianul RO.
08:40
„Creşterea bruscă înregistrată între 2023 şi 2025 a fost extremă şi sugerează o accelerare a ritmului încălzirii globale!” The post 2025, al treilea cel mai cald an din istorie. Cum este afectată omenirea appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
08:10
Fost ministru al Sănătății află dacă scapă de condamnarea pentru luare de mită # Cotidianul de Hunedoara
Sorina Pintea a făcut recurs în casație, prin care ar putea obține rejudecarea procesului în care a fost condamnată la trei ani și jumătate de închisoare cu executare. The post Fost ministru al Sănătății află dacă scapă de condamnarea pentru luare de mită appeared first on Cotidianul RO.
08:00
„Ajutorul e pe drum”, a scris președintele american pe rețeaua sa de socializare. Donald Trump a subliniat într-un interviu pentru CBS că SUA ar putea interveni militar în Iran, pentru a ajuta la îndepărtarea regimului teocratic. Avertizările sale s-au întețit în ultimele zile, după ce autoritatea iraniană a ucis mii de oameni care au ieșit în stradă. The post Trump, pregătit să răspundă regimului din Iran: Îmi place să câștig appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Ziua Culturii Naţionale. Expoziţii, spectacole, concerte, tururi, întâlniri cu artişti – în Bucureşti şi în ţară # Cotidianul de Hunedoara
Evenimentele dedicate Zilei Culturii Naţionale au loc atât în Bucureşti, cât şi în oraşe din întreaga ţară, în spaţiile şi prin programele instituţiilor publice de cultură din subordinea Ministerului Culturii. The post Ziua Culturii Naţionale. Expoziţii, spectacole, concerte, tururi, întâlniri cu artişti – în Bucureşti şi în ţară appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Bill și Hilary Clinton nu se prezintă la audierile din Congres despre dosarul Epstein # Cotidianul de Hunedoara
Fostul președinte apare în mai multe fotografii și documente din dosarul ce îl vizează pe milionarul Jeffrey Epstein, care este acuzat că ar fi facilitat pe o insulă pe care o deținea accesul mai multor persoane importante la raporturi sexuale cu minore. The post Bill și Hilary Clinton nu se prezintă la audierile din Congres despre dosarul Epstein appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
06:10
Majoritatea parlamentarilor care nu au adunat prea multe în declarația de avere se află la prima legislatură. The post Avem și piperniciți în Parlament. Aleșii cu declarații de avere golașe appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Permis suspendat dacă nu plătești amenzile, tăieri de posturi și cheltuieli. Ce prevede reforma administrației – DOCUMENT # Cotidianul de Hunedoara
Guvernul Bolojan urmează să-și angajeze răspunderea în Parlament pe noua reformă a administrației. Reducerea cu 10% a cheltuielilor publice. The post Permis suspendat dacă nu plătești amenzile, tăieri de posturi și cheltuieli. Ce prevede reforma administrației – DOCUMENT appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:50
Rogobete nu susține proiectul de lege privind legalizarea prostituției: Toată lumea se ocupă de Sănătate # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Alexandru Rogobete susține că nu ar vota proiectul privind legalizarea prostituției, argumentând că prioritățile ar trebui să fie altele. The post Rogobete nu susține proiectul de lege privind legalizarea prostituției: Toată lumea se ocupă de Sănătate appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Îl demite? Premierul Bolojan, prima reacție după acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a precizat faptul că a avut o întâlnire cu ministrul Justiției, Radu Marinescu, după izbucnirea scandalului privind acuzațiile de plagiat. The post Îl demite? Premierul Bolojan, prima reacție după acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției appeared first on Cotidianul RO.
21:50
Tot mai mulți copii ajung la medic din cauza problemelor de înălțime. The post Generația scundă. De ce copiii de azi au probleme de înălțime appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Între 3.000 și 12.000 de morți. ”Ajutorul e pe drum”, spune Trump. ”Sunt ultimele zile ale regimului”, spune Merz. Nu am tras noi, ci ”teroriștii”, spun ayatollahii. Iar totul depinde de loialitatea elitei militare The post A fi sau a nu fi pentru regimul din Iran appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Rusia condamnă amenințările venite din partea Statelor Unite ale Americii în legătură cu un posibil atac militar asupra Iranului. The post Moscova condamnă posibilul atac militar al SUA asupra Iranului appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Socialiştii moldoveni: Maia Sandu „trebuie să demisioneze imediat, deoarece fiecare zi a preşedinţiei sale reprezintă o ameninţare la adresa existenţei Republicii Moldova ca stat independent”. The post Rep. Moldova: declarații de dragoste prezidențiale pentru România appeared first on Cotidianul RO.
