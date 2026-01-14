Urgent! Donatorii fidelizați cu grupele A și O sunt așteptați la donare de sânge și trombocite, la centrul din Timișoara

08:40

De multe ori, cancerul nu începe cu dureri puternice sau simptome dramatice, ci cu semne discrete, ușor de ignorat, pe care le punem pe seama stresului, oboselii sau vârstei. În prima parte a unui interviu pentru Tion, dr. Petra Curescu, medic primar oncologie, explică ce modificări nu ar trebui niciodată ignorate, de ce frica îi face pe mulți pacienți să piardă timp prețios și cât de mult s-a schimbat, în bine, oncologia în ultimii ani.