Urgent! Donatorii fidelizați cu grupele A și O sunt așteptați la donare de sânge și trombocite, la centrul din Timișoara
Timis Online, 14 ianuarie 2026 15:20
Central Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara face un apel către donatorii fidelizați, adică cei care au mai donat sânge la centru, să se prezinte cât mai repede pentru a asigura stocurile necesare de sânge și trombocite.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 10 minute
15:40
ADVERTORIAL. Drumuri Municipale Timișoara a finalizat procedura de licitație deschisă pentru serviciile de reparare și întreținere a autovehiculelor și remorcilor, publicată în SEAP sub numărul [CAN1160810 / 14 ianuarie 2026]. În urma evaluării ofertelor, PAUL TRANS S.R.L. a fost desemnată câștigătoare pentru toate cele trei loturi ale procedurii.
15:40
Sondaj Ipsos: 8 din 10 români spun că 2025 a fost un an prost, iar 63% se tem de recesiune în 2026 # Timis Online
Aproape opt din zece români (79%) consideră că anul 2025 a fost unul „prost” pentru România, iar circa două treimi (63%) anticipează că țara va intra „probabil” în recesiune în 2026, potrivit celui mai recent studiu global realizat de Ipsos.
Acum 30 minute
15:20
Urgent! Donatorii fidelizați cu grupele A și O sunt așteptați la donare de sânge și trombocite, la centrul din Timișoara # Timis Online
Central Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara face un apel către donatorii fidelizați, adică cei care au mai donat sânge la centru, să se prezinte cât mai repede pentru a asigura stocurile necesare de sânge și trombocite.
Acum o oră
15:10
Bătrân găsit dezorientat și expus frigului în Timișoara a fost salvat în noaptea de 13 ianuarie de jandarmii locali, care au reușit să-l readucă în siguranță la familia sa.
15:10
Dureri de cap, amețeli sau furnicături? Află când trebuie să mergi la un consult neurologic # Timis Online
Sistemul nervos controlează tot ce facem, de la mișcare și vorbire, până la memorie și echilibru. Pentru simptome precum dureri de cap persistente, amețeli, furnicături, dificultăți de concentrare sau episoade de confuzie, medicii recomandă solicitarea unui consult neurologic. La Spitalul Municipal Timișoara, consultațiile sunt gratuite pe baza biletului de trimitere.
15:10
Vestul României se promovează la Târgul de Turism de la Viena, fără stand național al României # Timis Online
România va fi reprezentată la ediția din acest an a Târgului internațional de turism Ferien-Messe Wien, de la Viena, prin mai multe organizații regionale de promovare, în ciuda faptului că țara noastră nu participă oficial cu un stand național.
Acum 2 ore
14:10
VIDEO. Imagini cu explozia din Lugoj. Camerele de supraveghere au surprins momentul deflagrației # Timis Online
Vă reamintim, o explozie puternică, neurmată de incendiu, a avut loc în această dimineață, în jurul orei 8:00, într-o anexă din municipiul Lugoj, unde funcționa Biroul Cazier și Evidență Operativă. Momentul deflagrației a fost surprins de camerele video montate în zonă.
Acum 4 ore
13:10
Primăria Timișoara recomandă plata online a impozitelor. Pune la dispoziție și o nouă modalitate # Timis Online
Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara reia de luni, 19 ianuarie, încasarea taxelor și impozitelor locale, într-un context marcat de majorări semnificative pentru anul 2026. Primăria recomandă plata online, pentru a evita cozile, și anunță mai multe opțiuni digitale și fizice pentru contribuabili, inclusiv una nouă.
12:10
Două persoane din comuna Felnac (județul Arad), un bărbat și o femeie, au fost reținute de procurorii DIICOT Timișoara pentru trafic de droguri de mare risc, după ce la locuințele lor au fost descoperite substanțe interzise.
Acum 6 ore
11:40
Universitatea de Vest din Timișoara va construi un liceu și o bază sportivă la Dumbrăvița # Timis Online
Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a primit în administrare un teren de aproape 24.000 de metri pătrați în localitatea Dumbrăvița, în apropiere de Timișoara, pentru dezvoltarea unor noi proiecte educaționale. Decizia a fost oficializată printr-o Hotărâre de Guvern.
10:30
Piața imobiliară din Timișoara a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai dinamice din România. Cererea constantă pentru locuințe, dezvoltarea zonelor limitrofe și interesul crescut al investitorilor au dus la o diversificare clară a ofertelor, dar și la o întrebare tot mai des întâlnită în rândul cumpărătorilor și chiriașilor: se poate închiria sau cumpăra un imobil fără comision și fără agenții?
Acum 8 ore
09:30
Miercuri, 14 ianuarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
09:00
O deflagrație produsă marți dimineață într-o clădire de birouri din curtea Poliției Rutiere din Lugoj a rănit trei persoane, una dintre ele ajungând la spital, în timp ce pompierii au intervenit de urgență la fața locului.
Acum 24 ore
00:20
Miercuri, 14 ianuarie, puteți merge la o lansare de carte, la film sau la expoziții diverse în oraș.
13 ianuarie 2026
21:20
Guvernul a anunțat oficial, marți seara, că premierul Ilie Bolojan a fost propus oficial pentru a prelua interimatul la Ministerul Educației și Cercetării, după demisia lui Daniel David. Au trecut peste 20 de zile de la demisia lui David.
20:30
VIDEO. Momentul în care un hoț fură 9.000 de euro dintr-o locuință din Chișoda, surprins de camerele de supraveghere # Timis Online
Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată momentul în care un bărbat intră într-o locuință din Chișoda și pleacă cu trei portofele pline cu bani.
19:20
Cinema Timiș găzduiește, în perioada 15-17 ianuarie, un focus special dedicat regizorului norvegian Joachim Trier, unul dintre cei mai apreciați autori ai cinematografiei europene contemporane. Evenimentul este organizat de Bad Unicorn și propune publicului o incursiune în cariera lui Trier.
19:00
Un tramvai de pe linia 4 a deraiat marți după-amiază, în Piața Traian, blocând circulația dinspre Prefectură. STPT a anunțat devieri pentru liniile 1, 2, 4, 5 și 6a. Este al doilea incident de acest tip în aceeași zi, după un eveniment petrecut pe linia 7 cu câteva ore înainte.
18:50
Teatrul German de Stat Timișoara (TGST) propune publicului său două spectacole din Germania: „else (someone)” și „JEDER*MANN”. Cele două spectacole invitate sunt producții ale Teatrului de Stat din Bruchsal, prezentate în cadrul stagiunii 2025–2026.
17:50
Fritz, după ce Emilia Șercan l-a acuzat pe ministrul Justiției de plagiat: „Rog PSD să se delimiteze public și imediat” # Timis Online
O anchetă semnată de jurnalista Emilia Șercan arată că ministrul Justiției, Radu Marinescu, ar fi plagiat peste jumătate din teza sa de doctorat. Deși PSD îl susține „fără rezerve” pe ministru, Dominic Fritz cere delimitarea de atacurile și amenințările la adresa jurnalistei.
17:00
VIDEO. Iranul fierbe: proteste reprimate violent, bilanț disputat și alertă de securitate emisă de SUA # Timis Online
Protestele din Iran, declanșate de criza economică, sunt reprimate violent, iar autoritățile acuză „teroriști” și actori externi, fără dovezi. Bilanțul victimelor este disputat, iar SUA au emis o alertă de securitate și recomandă cetățenilor să părăsească țara.
17:00
Julio Iglesias, în centrul unui scandal: două foste angajate îl acuză de abuzuri sexuale # Timis Online
O investigație junalistică prezintă acuzații grave de agresiuni sexuale la adresa artistului spaniol Julio Iglesias. Două foste angajate susțin că ar fi fost abuzate sexual în 2021, în reședințele cântărețului din Caraibe și Europa, într-un climat de control și presiune. Iglesias și avocatul său nu au comentat acuzațiile, iar ancheta este în desfășurare.
16:30
Angajați de la Apele Române Banat au intervenit marți, 13 ianuarie, pentru spargerea mecanizată a podului de gheață format pe Canalul Bega, în zona Sânmihaiu Român.
16:20
Hoț prins înainte să vândă prada: prejudiciu de 20.000 de euro recuperat la Timișoara # Timis Online
Un tânăr de 28 de ani a fost reținut de polițiștii din Timișoara pentru furt calificat, după ce ar fi sustras bunuri în valoare de aproximativ 20.000 de euro dintr-un imobil aflat în construcție. Prejudiciul a fost recuperat integral. Bărbatul va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.
16:10
Un loc cald în nopțile geroase: adăpostul de urgență din Timișoara rămâne deschis toată iarna # Timis Online
În urma temperaturilor scăzute din ultimele zile, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara (DASMT) reamintește că persoanele fără adăpost din oraș pot găsi sprijin pe toată perioada iernii la centrul de urgență de pe Martir Elena Nicoară nr. 5, deschis non-stop.
Ieri
15:40
VIDEO. Criză de violență într-un bar din Utvin: un tânăr a devastat tot ce a prins în cale # Timis Online
Un tânăr de 24 de ani a făcut scandal într-un local din Utvin, unde a distrus mai multe bunuri, fiind ulterior internat la Clinica de Psihiatrie „Eduard Pamfil” din Timișoara.
15:00
Echipa de robotică CyberMoon, de la Colegiul Național C.D. Loga Timișoara, vă invită în această săptămână la Facultatea de Medicină Dentară, din cadrul UMF Timișoara, la un workshop dedicat îmbinării tehnologiei cu medicina modernă în domeniul dentar.
15:00
Patru ofertanți la licitația de peste 30 de milioane de euro pentru noul drum turistic din estul județului Timiș # Timis Online
Consiliul Județean Timiș a primit patru oferte la licitația pentru modernizarea DJ 684, drumul din estul județului pe care autoritățile vor să îl transforme într-o atracție turistică, similară Transluncaniului. Investiția europeană depășește 150 de milioane de lei fără TVA și vizează legătura cu Caraș-Severin și Hunedoara.
12:30
Primăria Municipiului Lugoj informează cetățenii că, începând de miercuri, 14 ianuarie, va demara acțiunea de colectare a brazilor de Crăciun.
12:00
Adolescenții își găsesc refugiul în mediul online. Prea mult timp pe ecrane, prea puțină implicare din partea părinților # Timis Online
Aproape jumătate dintre adolescenți petrec zilnic între două și patru ore din timpul liber în fața ecranelor, depășind recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), care indică un maximum de două ore de timp petrecut pe diverse dispozitive.
11:20
Mai multe localități din Timiș au rămas din nou fără curent în urma fenomenelor meteo din ultimele zile.
11:20
Muzeul Satului Bănățean din Timișoara a lansat un chestionar online dedicat îmbunătățirii experienței vizitatorilor, adresat atât celor care îi trec pragul, cât și persoanelor interesate să se implice în susținerea activităților instituției. Formularul este disponibil pe site-ul oficial al muzeului și poate fi completat în aproximativ 4–6 minute.
11:10
Pe 2 ianuarie, o fată de 16 ani a fost agresată fizic de un alt adolescent de aceeași vârstă, în Centrul de Plasament din Găvojdia, iar poliția a deschis un dosar penal pentru „lovire sau alte violențe”.
11:10
Fără cursuri în două schimburi. Se cer fonduri europene pentru extinderea uneia dintre cele mai aglomerate școli din Timișoara # Timis Online
Primăria Timișoara a depus marți, 13 ianuarie, cererea de finanțare europeană pentru extinderea Școlii Gimnaziale nr. 7 „Sfânta Maria”, una dintre cele mai aglomerate din oraș, cu peste 1.600 de elevi. Investiția vizează eliminarea cursurilor în două schimburi și crearea unor spații moderne pentru educație și sport.
10:50
PRO TV anunță încheierea formatului La Măruță începând cu 6 februarie 2026.
10:50
Trafic blocat pe Centura Timișoarei în urma unui accident: un șofer rănit și unul încarcerat. Traficul este blocat # Timis Online
Accident pe centura Timișoarei. Șoferul unui camion primește îngrijiri medicale, iar cel al unui autoturism a rămas încarcerat după ce cele două vehicule s-au ciocnit între localitățile Șag și Giroc.
09:40
Sfârșit tragic pentru un bărbat din Timișoara: a fost găsit mort lângă soția grav bolnavă # Timis Online
Un bărbat de 65 de ani a fost găsit mort, luni seara, într-un apartament din Timișoara, lângă soția sa bolnavă, după ce vecinii au alertat autoritățile îngrijorați că cei doi nu mai răspundeau la telefon.
09:20
Gerul lunii ianuarie transformă cafeaua într-un adevărat ritual de supraviețuire, iar diminețile capătă sens în jurul ceștilor care par să fi trecut deja prin ierni serioase. La Muzeul Național al Banatului, aceste cești nu sunt simple obiecte de uz cotidian, ci piese de patrimoniu, expuse în cadrul expoziției „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă. 1800–1947”.
09:10
Marți, 13 ianuarie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
09:10
Muzică populară sau ușoară, pian, acordeon, chitară, orgă sau saxofon, pictură, design, fotografie și sculptură, balet și dansuri populare! Școala de Arte din Timișoara, parte a Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Timiș, a deschis cea de-a doua sesiuni de înscrieri pentru anul școlar 2025–2026.
08:40
Trei săptămâni care pot schimba totul. Ce semne aparent banale pot ascunde un cancer (I) # Timis Online
De multe ori, cancerul nu începe cu dureri puternice sau simptome dramatice, ci cu semne discrete, ușor de ignorat, pe care le punem pe seama stresului, oboselii sau vârstei. În prima parte a unui interviu pentru Tion, dr. Petra Curescu, medic primar oncologie, explică ce modificări nu ar trebui niciodată ignorate, de ce frica îi face pe mulți pacienți să piardă timp prețios și cât de mult s-a schimbat, în bine, oncologia în ultimii ani.
00:10
Marți, 13 ianuarie, puteți merge la un spectacol de balet sau să petreceți seara autentic pe ritmuri sârbești.
12 ianuarie 2026
19:10
Omega 3: Beneficii, când se ia (dimineața sau seara), câte luni și contraindicații! Detalii la Enigma Plant! # Timis Online
ADVERTORIAL. Omega 3 se numără printre cele mai discutate suplimente atunci când vine vorba despre inimă, creier și controlul inflamației, însă întrebările practice rămân aceleași: când se ia, dimineața sau seara, cât timp se administrează și în ce situații este nevoie de prudență.
18:20
FOTO. „NECTAR”, expoziție personală de artă contemporană semnată Cosmin Alin Vâlceanu, la Timișoara # Timis Online
Artistul vizual Cosmin Alin Vâlceanu deschide, în perioada 15 ianuarie – 1 februarie, expoziția personală de artă contemporană „NECTAR”. Este un proiect complex care îmbină sculptura, pictura și desenul, propunând o reflecție asupra relației dintre corp, materie, lumină și percepție.
18:10
Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, sărbătorită anual în 15 ianuarie, zi care marchează nașterea poetului Mihai Eminescu, Casa de Cultură a Municipiului Timișoara invită tânăra generație să redescopere frumusețea creației eminesciene. Vor avea loc activități interactive și spectacole tematice.
16:40
„De 5 ori mai mult decât predecesorul meu”. Ce spune Fritz despre investițiile Primăriei Timișoara din ultimii ani # Timis Online
Primarul Dominic Fritz susține că Primăria Timișoara a investit aproximativ o jumătate de miliard de euro în ultimii cinci ani, de „cinci ori mai mult” decât în anteriorii cinci. Datele prezentate arată o creștere consistentă a investițiilor, alimentate atât din fonduri europene, cât și din bugetul local.
16:10
19 echipe din județele Timiș, Caraș-Severin, Arad și Hunedoara vor primi finanțări nerambursabile pentru proiecte care încurajează folosirea bicicletei ca mijloc de transport alternativ în anul 2026, prin programul RO Bike Valley.
16:00
Un bărbat de 33 de ani a fost reținut, fiind bănuit că ar fi furat trei portofele cu aproximativ 9.000 de euro dintr-o locuință din Chișoda. O parte din bani a fost recuperată.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Mai multe femei șomere în Timiș decât bărbați. Cel mai greu își găsesc loc de muncă cei care au peste 55 de ani # Timis Online
Județul Timiș a avut, la sfârșitul anului 2025, o rată a șomajului de 1,04%. Potrivit informațiilor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Timiș, rata este una dintre cele mai scăzute la nivel național.
15:30
Luni dimineață, pe Bega, parțial înghețată din cauza temperaturilor scăzute din ultimele zile, un cititor Tion.ro a surprins o scenă inedită pentru Timișoara: patru lebede albe stând pe gheață, în zona Flora – Catedrala Mitropolitană.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.