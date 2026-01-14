Geopolitică și comerț în emisfera vestică. China nu se teme de SUA
National.ro, 14 ianuarie 2026 15:20
Statele Unite își exercită din nou puterea militară și economică în America de Sud, însă China este principalul partener comercial al majorității statelor din regiune. Abordarea lui Donald Trump echivalează cu o expresie modernă a Doctrinei Monroe: puterile externe nu sunt binevenite în emisfera vestică. Beijingul crede de mult timp că, în secolul XXI, puterea […]
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 10 minute
15:40
Donald Trump l-a răsturnat pe liderul Venezuelei, a amenințat alte țări din America Latină cu acțiuni militare similare. A vorbit deschis despre anexarea Groenlandei, chiar și cu forța. Și, dincolo de emisfera vestică, a avertizat Iranul că SUA l-ar putea ataca din nou. Începând noul an cu o serie de mișcări agresive și retorică aprinsă, […]
15:40
Sindicaliștii o pun la punct pe Diana Buzoianu: ”Schimbarea oamenilor din funcții nu înseamnă reformă” # National.ro
Sindicaliștii de la Apele Române i-au atras atenția ministrului userist al Mediului, Diana Buzoianu, că reforma nu înseamnă schimbarea oamenilor din funcții și vânătoarea de funcții. Mai mult, aceștia sunt deranjați de faptul că ministrul nu dorește să înțeleagă cu ce se ocupă Apele Române, un sector strategic al țării, care trebuie gestionat cu responsabilitate. […]
15:40
Dani Mocanu cere la ICCJ anularea condamnării pentru tentativă la omor. Unde se află acum manelistul și fratele său # National.ro
Interpretul de manele Dani Mocanu și fratele său cer anularea condamnării din România și au formulat o cale extraordinară de atac a deciziei definitive a instanței. Asta în timp ce autoritățile din țară încearcă să obțină extrădarea lor din Italia. Manelistul Dani Mocanu a depus la Înalta Curte de Casație și Justiție o cerere de […]
Acum 30 minute
15:30
Investitorii se pregătesc pentru un an marcat de riscuri geopolitice deoarece Casa Albă se bazează pe „Doctrina Donroe": proiectarea dominației americane în emisfera vestică și, posibil, dincolo de aceasta. Strategiile lui Donald Trump au fost adesea imprevizibile și pot influența o serie de piețe, de la prețurile energiei până la importurile de cipuri. Cheltuielile militare […]
15:20
Statele Unite își exercită din nou puterea militară și economică în America de Sud, însă China este principalul partener comercial al majorității statelor din regiune. Abordarea lui Donald Trump echivalează cu o expresie modernă a Doctrinei Monroe: puterile externe nu sunt binevenite în emisfera vestică. Beijingul crede de mult timp că, în secolul XXI, puterea […]
Acum 2 ore
14:30
Panică într-o unitate de învățământ din țară. Bucăți din tavanul unui liceu recent renovat, prăbușite într-o sală de clasă. Un elev, rănit în urma incidentului # National.ro
Au fost momente de spaimă, miercuri, într-un liceu din municipiul Botoșani, acolo unde bucăți din tavan s-au prăbușit într-o sală de clasă în care se aflau mai mulți elevi. Din primele informații, incidentul a avut loc chiar în timpul unei ore de curs. La un moment dat, bucăți din plafon s-au desprins și au căzut […]
Acum 4 ore
13:30
1. Sunt sau nu protejate multinaționalele în România? Titlu de ieri, în Ziarul Național. "Inspectorii Antifraudă au descoperit sute de milioane de lei de multinaționale. Dosarele îngropate la ANAF". De ce s-ar fi întâmplat așa? Citez din nou din Ziarul Național. "Pe de o parte, Curtea de conturi acuză că inspectorii Antifraudă au […]
13:00
Șeful ANPC „demolează” planul lui Bolojan privind concedierile: „O abordare simplistă și periculoasă”. Ce avertisment lansează # National.ro
Directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, critică, într-un mesaj făcut public miercuri, intenția Guvernului de a reorganiza instituția, după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat că la ANPC personalul „poate fi redus fără niciun fel de probleme". Anghel avertizează că o astfel de abordare riscă să slăbească una dintre instituțiile-cheie […]
12:20
VIDEO. Incendiu puternic la o casă din Capitală. Două persoane care au suferit arsuri, transportate la spital # National.ro
Pompierii au intervenit de urgență, miercuri dimineață, 14 ianuarie, pentru a stinge un incendiu puternic ce cuprinsese o casă din Sectorul 5 al Capitalei. Două persoane au suferit arsuri, fiind transportate la spital, pentru a primi îngrijirile medicale de care au nevoie. Alerta care a sunat mobilizarea în rândul pompierilor bucureșteni s-a dat când încă […]
Acum 6 ore
11:10
Tragedie în Thailanda. Peste 20 de morți și zeci de răniți, după ce o macara a căzut peste un tren – VIDEO # National.ro
Tragedie pe calea ferată, în Thailanda. Peste 20 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 79 au fost rănite, după ce o macara a căzut peste un tren de călători. Macaraua de mari dimensiuni s-a prăbușit peste un tren în mișcare, în provincia Nakhon Ratchasima din Thailanda, la nord de Bangkok. Potrivit primelor informații, 12 […]
10:20
Explozie în curtea Poliției Rutiere Lugoj. Trei angajați MAI au avut de suferit – VIDEO # National.ro
Trei persoane au avut de suferit, în urma unei explozii ce s-a produs miercuri dimineață, 14 ianuarie, la o anexă din curtea Poliţiei Rutiere Lugoj. Deflagrația nu a fost urmată de incendiu. La fața locului au intervenit mai multe echipaje ale salvatorilor, care au acordat îngrijiri persoanelor rănite în urma exploziei. În urma deflagraţiei, au […]
10:00
Donald Trump, filmat arătând degetul mijlociu unui protestatar, la o fabrică din Detroit. Prima reacție a Casei Albe – VIDEO # National.ro
Președintele american Donald Trump și-a asigurat din nou atenția asupra sa, de această dată în cadrul unei vizite pe care a făcut-o, marți, 13 ianuarie, la o fabrică Ford, situată în Dearborn, la periferia orașului Detroit. Donald Trump a fost surprins în imagini arătând degetul mijlociu unei persoane care îl interpela, în timpul vizitei la […]
Acum 8 ore
08:10
Deconectarea digitală în 2026 nu mai arată ca un moft de wellness sau ca o „dietă" scurtă de social media, ci ca o schimbare de fond în felul în care oamenii, companiile și generațiile tinere se raportează la tehnologie. Într-o lume dominată de hiperconectivitate, inteligență artificială și platforme active non-stop, un curent aparent paradoxal prinde […]
Acum 12 ore
07:10
Tendințe beauty 2026: anul în care machiajul renunță la minimalism și mizează pe expresie # National.ro
Tendințele din zona de beauty în 2026 marchează o schimbare clară de direcție în industria frumuseții, după ani în care estetica „clean girl" și machiajul abia perceptibil au dominat podiumurile și rețelele sociale. Începând cu anul 2026, frumusețea devine mai îndrăzneață, mai emoțională și mai orientată spre auto-exprimare, într-un context care favorizează experimentul și identitatea […]
05:50
Horoscop14 ianuarie 2026 – Astăzi trebuie să vă permiteți să faceți puțin ceea ce doriți # National.ro
BERBEC Nu există niciun motiv pentru a ignora orice invitație la o mică întâlnire care, fără îndoială, va fi interesantă. Lasă frica și exagerarea în spatele tău, deși asta nu înseamnă că nu iei măsuri de precauție dacă ești îngrijorat de ceva, despre acea nouă situație în care trăiești. TAUR Astăzi începeți ziua gândindu-vă […]
Acum 24 ore
23:20
21:50
Davos va deveni săptămâna viitoare centrul unor negocieri cu miză geopolitică majoră, liderii mai multor state europene pregătindu-se să se întâlnească cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a-i solicita sprijinul personal privind garanțiile de securitate oferite Ucrainei după un posibil armistițiu, potrivit Financial Times. România, fără președinte la Davos Președintele României, Nicușor Dan, nu va […]
19:40
Cu spitale înghețate, orașe falimentare, taxe sufocante și o economie ținută artificial în viață prin împrumuturi, România mai bifează un pas „de modernizare": legalizarea prostituției. În timp ce statul se prăbușește, politicienii noștri sunt hotărâți să-i pună firmă luminoasă la intrare. România arată astăzi ca un stat eșuat, o societate adusă metodic în pragul falimentului. […]
19:30
Cum te încălzești dacă rămâi fără curent electric sau gaze. Soluții pentru a evita frigul # National.ro
Meteorologii au transmis că temperaturile vor rămâne scăzute în perioada următoare. Abia pe la mijlocul lui februarie vom scăpa de ger. Iar în aceste zile, numeroși bucureșteni îngheață în case, la propriu. În jur de 3.500 de blocuri din Capitală, adică aproape 40% din cele racordate la sistemul de termoficare, au probleme cu furnizarea de […] The post Cum te încălzești dacă rămâi fără curent electric sau gaze. Soluții pentru a evita frigul first appeared on Ziarul National.
19:10
Inspectorii Antifraudă au descoperit sute de milioane de lei ”dosite” de multinaționale. Dosarele, îngropate la ANAF # National.ro
Controalele Curții de Conturi la Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au scos la iveală lucruri halucinante. Verificările inspectorilor Antifraudă la multinaționale, unde s-au descoperit "sifonări" de sute de milioane de lei din impozit pe profit, pe veniturile nerezidenților și pe redevențe, au fost îngropate de ANAF, prin declanșarea unor inspecții fiscale care nu […]
19:00
A fost activat Planul Roșu, marți, la Zalău, unde a avut loc o explozie urmată de incendiu. Tragedia, care s-a produs într-un bloc de locuințe, s-a soldat cu 10 victime. O explozie provocată de o butelie a declanşat un incendiu, marţi după-amiaza, într-un apartament dintr-un bloc de locuinţe din Zalău. O persoană a suferit arsuri […]
18:40
Investitorii vor să profite de „mega-tendința" cheltuielilor europene pentru apărare, alimentate de o combinație de finanțare din partea statelor UE și capitalului privat. Sectorul european al apărării devine o investiție modelată atât de tensiunile actuale din Venezuela și Groenlanda, cât și de preocupările privind capacitățile militare ale continentului și viitorul NATO, notează CNBC. Raphael Thuin, […]
18:40
Fermierii, speriați de Mercosur: acordul va îngropa agricultura românească / Cât vor costa legumele românești # National.ro
Fermierii din România sunt foarte nemulțumiți de acordul UE-Mercosur! Producătorii români spun că semnarea acestuia înseamnă începutul sfârșitului pentru agricultura românească. Ei se tem că produsele mai ieftine din America de Sud vor invada teritoriul european și le vor afecta grav producția locală. Concurența cu produsele ieftine și de calitate inferioară Se anticipează o calitate […] The post Fermierii, speriați de Mercosur: acordul va îngropa agricultura românească / Cât vor costa legumele românești first appeared on Ziarul National.
18:10
Amenințarea lui Donald Trump de a impune o taxă vamală de 25% țărilor care fac comerț cu Iranul riscă să redeschidă tensiunile cu China. Iranul a devenit un punct fierbinte în relațiile dintre SUA și China în timpul primului mandat al lui Trump la Casa Albă, când a înăsprit sancțiunile împotriva Republicii Islamice și a […]
18:00
Uber-iştii au detronat IT-iştii. Șoferii de ride-sharing au creat cele mai multe PFA-uri în 2025 # National.ro
Record de PFA-uri înființate în 2025. Fruntași la acest capitol sunt șoferii care prestează servicii de ridesharing. Și livratorii de mâncare și-au creat firme pentru a-și oferi serviciile. Organizarea de tip PFA era întâlnită în principal în rândul IT-iştilor, al micilor antreprenori din industriile creative şi al profesioniştilor, având într-o perioadă mai multe beneficii decât […] The post Uber-iştii au detronat IT-iştii. Șoferii de ride-sharing au creat cele mai multe PFA-uri în 2025 first appeared on Ziarul National.
17:50
Jurgen Klopp (58 de ani) a închis ușa oricărei speculații legate de o posibilă venire pe banca lui Real Madrid. Conform publicației franceze Foot Mercato, Florentino Perez îl avea în vedere pe neamț drept soluția ideală pentru postul de antrenor principal al „galacticilor", după ce Xabi Alonso a fost demis a doua zi după finala […]
17:30
Americanii pun lacătul pe o fabrică din România. Peste 1.000 de angajați rămân fără loc de muncă # National.ro
Producătorul american de scaune pentru automobile Adient plc. a decis închiderea fabricii de la Ploiești. Peste 1.000 de angajați rămân astfel fără un loc de muncă. Compania americană invocă scăderea cererii și transformările din industria auto. Fabrica Adient din Ploiești se închide Restructurarea va presupune eliminarea treptată a aproximativ 1.010 locuri de muncă, iar producția […] The post Americanii pun lacătul pe o fabrică din România. Peste 1.000 de angajați rămân fără loc de muncă first appeared on Ziarul National.
17:30
Anunțul ministrului Apărării Radu Miruță, de la USR, privitor la consensul din coaliție privind majorarea vârstei de pensionare pentru polițiști și militari, riscă să provoace un colaps instituțional atât la MAI, cât și la MAI. La acest moment, 23.000 de
17:10
Donald Trump a vorbit în mod amenințător despre achiziționarea Groenlandei pe calea ușoară sau „pe calea mai dificilă” – o referire clară la utilizarea forței. Ca răspuns, Mette Frederiksen, prim-ministrul danez, a declarat că anexarea Groenlandei ar reprezenta sfârșitul NATO. Nicholas Burns, fost ambasador american la NATO, este de acord că o invazie americană „ar […] The post Europa trebuie să ia în considerare scenariul de neimaginat pentru NATO first appeared on Ziarul National.
17:10
Termoenergetica a amânat din nou termenul de rezolvare a avariilor care au lăsat peste 3.500 de blocuri din București fără căldură și apă caldă în parametri normali. Problemele au început din 4 ianuarie la un cazan al CET Sud, iar termenul de rezolvare a fost amânat în mod repetat. Deși oamenii așteptau înfrigurați ca pe […] The post Când vor avea bucureștenii apă caldă și căldură la parametri normali first appeared on Ziarul National.
16:30
Primarul din Cernavodă, condamnat definitiv la închisoare cu executare! Câți ani va petrece Liviu Cristian Negoiță după gratii # National.ro
Primarul PNL din Cernavodă a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare. Liviu Cristian Negoiță a fost acuzat de procurorii DNA Constanța că a plătit ilegal aproape 10 milioane de lei către un club sportiv. Deși inițial pe portalul instanțelor de judecată figura că judecătorii Curții de Apel Constanța au amânat pronunțarea […] The post Primarul din Cernavodă, condamnat definitiv la închisoare cu executare! Câți ani va petrece Liviu Cristian Negoiță după gratii first appeared on Ziarul National.
16:30
„Evident, la conducerea grupului.” Așa descrie Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, poziția Chevron în rândul companiilor și investitorilor care speră să profite de petrolul Venezuelei. Chevron se află în pole position deoarece, spre deosebire de rivalii ExxonMobil și Conoco Philips, a rezistat în Venezuela, în ciuda exproprierii de către un regim socialist și a sancțiunilor […] The post Cine va profita de petrolul venezuelean? first appeared on Ziarul National.
16:20
Avarie majoră în Sectorul 1. Alimentarea cu gaze, sistată temporar pe mai multe străzi – LISTA # National.ro
Alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 1 al Capitalei este sistată, temporar, marți, 13 ianuarie, din cauza unei avarii produse asupra unei conducte aferente reţelei de distribuţie, informează Distrigaz Sud Reţele. Situația neprevăzută a apărut în urma unor lucrări făcute pentru conducte de termoficare, pe strada Știrbei Vodă. Iar întreruperea temporară […] The post Avarie majoră în Sectorul 1. Alimentarea cu gaze, sistată temporar pe mai multe străzi – LISTA first appeared on Ziarul National.
16:10
Când Vladimir Putin ordonat invadarea Ucrainei, le-a promis rușilor că forțele armate vor obține victoria, așa cum a făcut Uniunea Sovietică împotriva Germaniei. Ceea ce trebuia să fie o operațiune rapidă în Ucraina s-a transformat într-un război de uzură. Durata conflictului a depășit perioada Operațiunii Barbarossa(1941-1945) Pentru a înrăutăți lucrurile, rețeaua globală de aliați pe […] The post Rețeaua aliaților construită de Putin, pusă la încercare de Trump first appeared on Ziarul National.
16:10
Coaliţia de guvernare reia reforma administraţiei! Ministrul Guvernul va reduce cu 10% fondul de salarii din instituțiile publice. Pentru Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, SRI și SPP, soluția găsită este creșterea vârstei de pensionare. Strategia va fi asumată de executiv în Parlament. După ce reforma va fi adoptată în guvern, care va însemna reducerea cheltuielilor […] The post Reforma administraţiei vine cu tăieri de 10% din salarii. Lista bugetarilor afectați first appeared on Ziarul National.
Ieri
15:40
Dacă ar trebui inculpat cândva Contabilul Suprem, capetele de acuzare ar trebui să înceapă cu fals în declarații. Personajul se declară liberal și este șeful unui partid care se împăunează cu doctrina liberală. Am tot căutat vreo reformă liberală de când Conu’ Bolojan s-a angajat să ne salveze de faliment prin reforme. Care au de-a […] The post Conu’ Bolojan față cu minciuna first appeared on Ziarul National.
15:40
Angajații de la Fabrica de Arme Cugir, în grevă japoneză. Sindicat: Cei din conducere „nu mai sunt administratori, sunt stăpâni, aşa se comportă” # National.ro
Angajații de la Fabrica de Arme Cugir, din județul Alba, au intrat marți, 13 ianuarie, în grevă japoneză, în speranța că astfel cei din conducerea societății își vor îndrepta astfel atenția către nemulțumirile pe care muncitorii le au. Motivul pentru care angajații Fabricii de Arme Cugir au intrat în grevă japoneză este acela că la […] The post Angajații de la Fabrica de Arme Cugir, în grevă japoneză. Sindicat: Cei din conducere „nu mai sunt administratori, sunt stăpâni, aşa se comportă” first appeared on Ziarul National.
15:20
Victoria combustibililor fosili. Pesimismul ecologist nu a rezistat testului realității # National.ro
Ecologiștii păreau siguri că sursele de energie pe bază de hidrocarburi vor deveni din ce în ce mai lipsite de valoare pe măsură ce lumea va intra într-un viitor luminos al regenerabilelor. S-au înșelat. În Venezuela, SUA vor controla cele mai mari rezerve de petrol confirmate din lume. Acest neoimperialism evident ar putea fi benefic, […] The post Victoria combustibililor fosili. Pesimismul ecologist nu a rezistat testului realității first appeared on Ziarul National.
14:50
Primăria Capitalei, după Nicușor Dan. Ciprian Ciucu iese cu cifre: „PMB nu are bani nici să treacă strada/„Bucureștiul are o gravă problemă” de finanțare # National.ro
La câteva săptămâni după ce și-a preluat mandatul de primar general al Capitalei și s-a instalat în fotoliul pe care-l ocupase Nicușor Dan înainte ca acesta să ajungă la Cotroceni, Ciprian Ciucu a anunțat cu ce probleme bugetare se confruntă Primăria Municipiului București (PMB). „Acum, în acest început de an, PMB nu are bani nici […] The post Primăria Capitalei, după Nicușor Dan. Ciprian Ciucu iese cu cifre: „PMB nu are bani nici să treacă strada/„Bucureștiul are o gravă problemă” de finanțare first appeared on Ziarul National.
13:40
Primul pas. Proiect de lege pentru anexarea Groenlandei, depus în Congresul SUA de către un republican: „Activ vital” # National.ro
Un reprezentant republican din Florida a propus în Congres un proiect de lege care, în cazul în care ar primi undă verde, ar anexa Groenlanda și ar transforma-o într-un stat american. Ar deveni al 51-lea stat al SUA. După ce președintele american Donald Trump și-a exprimat în mod repetat interesul de a prelua Groenlanda, reprezentantul […] The post Primul pas. Proiect de lege pentru anexarea Groenlandei, depus în Congresul SUA de către un republican: „Activ vital” first appeared on Ziarul National.
13:20
1. Guvernul Bolojan nu te lasă să îngheți de plictiseală nici dacă uiți de taxe. Domnul ministru al Apărării, Radu Miruță, a spus că România ar putea trimite trupe în Groenlanda, ca să-i apărăm pe eschimoși. Dar eschimoșii (inuiții) nu vor să se apere. Ei trăiesc doar pe coastele insulei. Și nu vor fi acasă […] The post Oengeurile conduc România și ar trebui impozitate first appeared on Ziarul National.
12:50
VIDEO. Călin Georgescu critică dur Acordul Mercosur: „Când eu prezentam programul Apă, Hrană, Energie, unii râdeau. Da, fiecare cu ce poate” # National.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a ajuns marți, 13 ianuarie, la secția de Poliție din Buftea, pentru a semna controlul judiciar, la fel cum se întâmplă săptămânal, de aproape un an de când i-a fost impusă această măsură. În ciuda frigului aspru de afară, susținătorii i-au fost alături, în număr considerabil, și în această […] The post VIDEO. Călin Georgescu critică dur Acordul Mercosur: „Când eu prezentam programul Apă, Hrană, Energie, unii râdeau. Da, fiecare cu ce poate” first appeared on Ziarul National.
12:00
Iarnă grea. Frig în apartamente, dar și în spitale din Capitală – intervenții medicale amânate # National.ro
Frigul puternic care s-a abătut în ultimele zile asupra Capitalei (dar nu numai) scoate la iveală mari probleme de ordin administrativ, de care s-au lovit – fără voia lor – bucureștenii. Deși sunt nopți și dimineți foarte reci, chiar gerioase, aproape jumătate dintre locuitorii Capitalei nu au apă caldă în apartamente și nici căldură în […] The post Iarnă grea. Frig în apartamente, dar și în spitale din Capitală – intervenții medicale amânate first appeared on Ziarul National.
11:10
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni: cât mai ține gerul. Prognoza ANM actualizată, până la început de februarie # National.ro
Gerul care a lovit în ultimele zile multe zone din țară și temperaturile foarte scăzute înregistrate îndeosebi diminețile și nopțile au dat serioase bătăi de cap românilor, îndeosebi celor care suportă mai greu valul puternic de frig. Ce vești vin de la ANM cu privire la următoarele săptămâni? Cum se anunță a fi următoarele săptămâni […] The post Cum va fi vremea în următoarele săptămâni: cât mai ține gerul. Prognoza ANM actualizată, până la început de februarie first appeared on Ziarul National.
10:40
Doi adolescenți au ajuns la spital, după ce au fost loviți de o mașină în timp ce se dădeau cu sania. Unde a avut loc accidentul – VIDEO # National.ro
Doi adolescenți au ajuns la spital, luni seară, în urma unui accident cu urmări grave. Au fost loviți de un autoturism în timp ce se dădeau cu sania. Conform primelor informații, cei doi adolescenți – unul în vârstă de 16 ani și celălalt cu doi ani mai mare – care se aflau pe o sanie […] The post Doi adolescenți au ajuns la spital, după ce au fost loviți de o mașină în timp ce se dădeau cu sania. Unde a avut loc accidentul – VIDEO first appeared on Ziarul National.
10:20
Cătălin Măruță rămâne fără emisiunea pe care o prezintă de 18 ani. Cu cine a fost zărit prezentatorul înainte să se afle decizia Pro TV! # National.ro
Numele lui Cătălin Măruță a revenit în centrul atenției opiniei publice, după ce s-a aflat că Pro TV renunță la emisiunea pe care acesta o prezintă – „La Măruță”. Înainte ca vestea să devină oficială, prezentatorul TV a decis să iasă la o plimbare alături de doi dintre colegii săi – unul chiar de la […] The post Cătălin Măruță rămâne fără emisiunea pe care o prezintă de 18 ani. Cu cine a fost zărit prezentatorul înainte să se afle decizia Pro TV! first appeared on Ziarul National.
07:20
05:40
BERBEC Este posibil să survină evenimente neprevăzute care vă împiedică să vă respectați programul stabilit pentru azi. Nu este cazul să vă îngrijorați, fiindcă schimbările survenite par să vă fie favorabile. Faceți cunoștință cu o persoană mai în vârstă. TAUR Chiar dacă sunteți foarte mulțumit de forma fizică și psihică, excelentă, este recomandată și […] The post Horoscop 13 ianuarie 2026 – Este o zi favorabilă first appeared on Ziarul National.
12 ianuarie 2026
22:30
