Cum te încălzești dacă rămâi fără curent electric sau gaze. Soluții pentru a evita frigul
National.ro, 13 ianuarie 2026 19:30
Meteorologii au transmis că temperaturile vor rămâne scăzute în perioada următoare. Abia pe la mijlocul lui februarie vom scăpa de ger. Iar în aceste zile, numeroși bucureșteni îngheață în case, la propriu. În jur de 3.500 de blocuri din Capitală, adică aproape 40% din cele racordate la sistemul de termoficare, au probleme cu furnizarea de […] The post Cum te încălzești dacă rămâi fără curent electric sau gaze. Soluții pentru a evita frigul first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 15 minute
19:40
Cu spitale înghețate, orașe falimentare, taxe sufocante și o economie ținută artificial în viață prin împrumuturi, România mai bifează un pas „de modernizare”: legalizarea prostituției. În timp ce statul se prăbușește, politicienii noștri sunt hotărâți să-i pună firmă luminoasă la intrare. România arată astăzi ca un stat eșuat, o societate adusă metodic în pragul falimentului. […] The post România, bordelul cu frig în spitale first appeared on Ziarul National.
Acum 30 minute
19:30
Cum te încălzești dacă rămâi fără curent electric sau gaze. Soluții pentru a evita frigul # National.ro
Meteorologii au transmis că temperaturile vor rămâne scăzute în perioada următoare. Abia pe la mijlocul lui februarie vom scăpa de ger. Iar în aceste zile, numeroși bucureșteni îngheață în case, la propriu. În jur de 3.500 de blocuri din Capitală, adică aproape 40% din cele racordate la sistemul de termoficare, au probleme cu furnizarea de […] The post Cum te încălzești dacă rămâi fără curent electric sau gaze. Soluții pentru a evita frigul first appeared on Ziarul National.
Acum o oră
19:10
Inspectorii Antifraudă au descoperit sute de milioane de lei ”dosite” de multinaționale. Dosarele, îngropate la ANAF # National.ro
Controalele Curții de Conturi la Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au scos la iveală lucruri halucinante. Verificările inspectorilor Antifraudă la multinaționale, unde s-au descoperit ”sifonări” de sute de milioane de lei din impozit pe profit, pe veniturile nerezidenților și pe redevențe, au fost îngropate de ANAF, prin declanșarea unor inspecții fiscale care nu […] The post Inspectorii Antifraudă au descoperit sute de milioane de lei ”dosite” de multinaționale. Dosarele, îngropate la ANAF first appeared on Ziarul National.
19:00
A fost activat Planul Roșu, marți, la Zalău, unde a avut loc o explozie urmată de incendiu. Tragedia, care s-a produs într-un bloc de locuințe, s-a soldat cu 10 victime. O explozie provocată de o butelie a declanşat un incendiu, marţi după-amiaza, într-un apartament dintr-un bloc de locuinţe din Zalău. O persoană a suferit arsuri […] The post Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Zalău. A fost activat Planul Roșu first appeared on Ziarul National.
Acum 2 ore
18:40
Investitorii vor să profite de „mega-tendința” cheltuielilor europene pentru apărare, alimentate de o combinație de finanțare din partea statelor UE și capitalului privat. Sectorul european al apărării devine o investiție modelată atât de tensiunile actuale din Venezuela și Groenlanda, cât și de preocupările privind capacitățile militare ale continentului și viitorul NATO, notează CNBC. Raphael Thuin, […] The post Noua economie de război a UE. „Mega-tendința” cheltuielilor pentru apărare first appeared on Ziarul National.
18:40
Fermierii, speriați de Mercosur: acordul va îngropa agricultura românească / Cât vor costa legumele românești # National.ro
Fermierii din România sunt foarte nemulțumiți de acordul UE-Mercosur! Producătorii români spun că semnarea acestuia înseamnă începutul sfârșitului pentru agricultura românească. Ei se tem că produsele mai ieftine din America de Sud vor invada teritoriul european și le vor afecta grav producția locală. Concurența cu produsele ieftine și de calitate inferioară Se anticipează o calitate […] The post Fermierii, speriați de Mercosur: acordul va îngropa agricultura românească / Cât vor costa legumele românești first appeared on Ziarul National.
18:10
Amenințarea lui Donald Trump de a impune o taxă vamală de 25% țărilor care fac comerț cu Iranul riscă să redeschidă tensiunile cu China. Iranul a devenit un punct fierbinte în relațiile dintre SUA și China în timpul primului mandat al lui Trump la Casa Albă, când a înăsprit sancțiunile împotriva Republicii Islamice și a […] The post De ce Trump riscă să redeschidă conflictul cu China first appeared on Ziarul National.
18:00
Uber-iştii au detronat IT-iştii. Șoferii de ride-sharing au creat cele mai multe PFA-uri în 2025 # National.ro
Record de PFA-uri înființate în 2025. Fruntași la acest capitol sunt șoferii care prestează servicii de ridesharing. Și livratorii de mâncare și-au creat firme pentru a-și oferi serviciile. Organizarea de tip PFA era întâlnită în principal în rândul IT-iştilor, al micilor antreprenori din industriile creative şi al profesioniştilor, având într-o perioadă mai multe beneficii decât […] The post Uber-iştii au detronat IT-iştii. Șoferii de ride-sharing au creat cele mai multe PFA-uri în 2025 first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
17:50
Jurgen Klopp (58 de ani) a închis ușa oricărei speculații legate de o posibilă venire pe banca lui Real Madrid. Conform publicației franceze Foot Mercato, Florentino Perez îl avea în vedere pe neamț drept soluția ideală pentru postul de antrenor principal al „galacticilor”, după ce Xabi Alonso a fost demis a doua zi după finala […] The post Șoc la Madrid: Jurgen Klopp refuză Realul! first appeared on Ziarul National.
17:30
Americanii pun lacătul pe o fabrică din România. Peste 1.000 de angajați rămân fără loc de muncă # National.ro
Producătorul american de scaune pentru automobile Adient plc. a decis închiderea fabricii de la Ploiești. Peste 1.000 de angajați rămân astfel fără un loc de muncă. Compania americană invocă scăderea cererii și transformările din industria auto. Fabrica Adient din Ploiești se închide Restructurarea va presupune eliminarea treptată a aproximativ 1.010 locuri de muncă, iar producția […] The post Americanii pun lacătul pe o fabrică din România. Peste 1.000 de angajați rămân fără loc de muncă first appeared on Ziarul National.
17:30
Anunțul ministrului Apărării Radu Miruță, de la USR, privitor la consensul din coaliție privind majorarea vârstei de pensionare pentru polițiști și militari, riscă să provoace un colaps instituțional atât la MAI, cât și la MAI. La acest moment, 23.000 de polițiști și militari îndeplinesc deja condițiile de a ieși din sistem, ori o plecare a […] The post S-a tras semnalul de alarmă. MAI și MApN se îndreaptă către un colaps instituțional first appeared on Ziarul National.
17:10
Donald Trump a vorbit în mod amenințător despre achiziționarea Groenlandei pe calea ușoară sau „pe calea mai dificilă” – o referire clară la utilizarea forței. Ca răspuns, Mette Frederiksen, prim-ministrul danez, a declarat că anexarea Groenlandei ar reprezenta sfârșitul NATO. Nicholas Burns, fost ambasador american la NATO, este de acord că o invazie americană „ar […] The post Europa trebuie să ia în considerare scenariul de neimaginat pentru NATO first appeared on Ziarul National.
17:10
Termoenergetica a amânat din nou termenul de rezolvare a avariilor care au lăsat peste 3.500 de blocuri din București fără căldură și apă caldă în parametri normali. Problemele au început din 4 ianuarie la un cazan al CET Sud, iar termenul de rezolvare a fost amânat în mod repetat. Deși oamenii așteptau înfrigurați ca pe […] The post Când vor avea bucureștenii apă caldă și căldură la parametri normali first appeared on Ziarul National.
16:30
Primarul din Cernavodă, condamnat definitiv la închisoare cu executare! Câți ani va petrece Liviu Cristian Negoiță după gratii # National.ro
Primarul PNL din Cernavodă a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare. Liviu Cristian Negoiță a fost acuzat de procurorii DNA Constanța că a plătit ilegal aproape 10 milioane de lei către un club sportiv. Deși inițial pe portalul instanțelor de judecată figura că judecătorii Curții de Apel Constanța au amânat pronunțarea […] The post Primarul din Cernavodă, condamnat definitiv la închisoare cu executare! Câți ani va petrece Liviu Cristian Negoiță după gratii first appeared on Ziarul National.
16:30
„Evident, la conducerea grupului.” Așa descrie Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, poziția Chevron în rândul companiilor și investitorilor care speră să profite de petrolul Venezuelei. Chevron se află în pole position deoarece, spre deosebire de rivalii ExxonMobil și Conoco Philips, a rezistat în Venezuela, în ciuda exproprierii de către un regim socialist și a sancțiunilor […] The post Cine va profita de petrolul venezuelean? first appeared on Ziarul National.
16:20
Avarie majoră în Sectorul 1. Alimentarea cu gaze, sistată temporar pe mai multe străzi – LISTA # National.ro
Alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 1 al Capitalei este sistată, temporar, marți, 13 ianuarie, din cauza unei avarii produse asupra unei conducte aferente reţelei de distribuţie, informează Distrigaz Sud Reţele. Situația neprevăzută a apărut în urma unor lucrări făcute pentru conducte de termoficare, pe strada Știrbei Vodă. Iar întreruperea temporară […] The post Avarie majoră în Sectorul 1. Alimentarea cu gaze, sistată temporar pe mai multe străzi – LISTA first appeared on Ziarul National.
16:10
Când Vladimir Putin ordonat invadarea Ucrainei, le-a promis rușilor că forțele armate vor obține victoria, așa cum a făcut Uniunea Sovietică împotriva Germaniei. Ceea ce trebuia să fie o operațiune rapidă în Ucraina s-a transformat într-un război de uzură. Durata conflictului a depășit perioada Operațiunii Barbarossa(1941-1945) Pentru a înrăutăți lucrurile, rețeaua globală de aliați pe […] The post Rețeaua aliaților construită de Putin, pusă la încercare de Trump first appeared on Ziarul National.
16:10
Coaliţia de guvernare reia reforma administraţiei! Ministrul Guvernul va reduce cu 10% fondul de salarii din instituțiile publice. Pentru Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, SRI și SPP, soluția găsită este creșterea vârstei de pensionare. Strategia va fi asumată de executiv în Parlament. După ce reforma va fi adoptată în guvern, care va însemna reducerea cheltuielilor […] The post Reforma administraţiei vine cu tăieri de 10% din salarii. Lista bugetarilor afectați first appeared on Ziarul National.
Acum 6 ore
15:40
Dacă ar trebui inculpat cândva Contabilul Suprem, capetele de acuzare ar trebui să înceapă cu fals în declarații. Personajul se declară liberal și este șeful unui partid care se împăunează cu doctrina liberală. Am tot căutat vreo reformă liberală de când Conu’ Bolojan s-a angajat să ne salveze de faliment prin reforme. Care au de-a […] The post Conu’ Bolojan față cu minciuna first appeared on Ziarul National.
15:40
Angajații de la Fabrica de Arme Cugir, în grevă japoneză. Sindicat: Cei din conducere „nu mai sunt administratori, sunt stăpâni, aşa se comportă” # National.ro
Angajații de la Fabrica de Arme Cugir, din județul Alba, au intrat marți, 13 ianuarie, în grevă japoneză, în speranța că astfel cei din conducerea societății își vor îndrepta astfel atenția către nemulțumirile pe care muncitorii le au. Motivul pentru care angajații Fabricii de Arme Cugir au intrat în grevă japoneză este acela că la […] The post Angajații de la Fabrica de Arme Cugir, în grevă japoneză. Sindicat: Cei din conducere „nu mai sunt administratori, sunt stăpâni, aşa se comportă” first appeared on Ziarul National.
15:20
Victoria combustibililor fosili. Pesimismul ecologist nu a rezistat testului realității # National.ro
Ecologiștii păreau siguri că sursele de energie pe bază de hidrocarburi vor deveni din ce în ce mai lipsite de valoare pe măsură ce lumea va intra într-un viitor luminos al regenerabilelor. S-au înșelat. În Venezuela, SUA vor controla cele mai mari rezerve de petrol confirmate din lume. Acest neoimperialism evident ar putea fi benefic, […] The post Victoria combustibililor fosili. Pesimismul ecologist nu a rezistat testului realității first appeared on Ziarul National.
14:50
Primăria Capitalei, după Nicușor Dan. Ciprian Ciucu iese cu cifre: „PMB nu are bani nici să treacă strada/„Bucureștiul are o gravă problemă” de finanțare # National.ro
La câteva săptămâni după ce și-a preluat mandatul de primar general al Capitalei și s-a instalat în fotoliul pe care-l ocupase Nicușor Dan înainte ca acesta să ajungă la Cotroceni, Ciprian Ciucu a anunțat cu ce probleme bugetare se confruntă Primăria Municipiului București (PMB). „Acum, în acest început de an, PMB nu are bani nici […] The post Primăria Capitalei, după Nicușor Dan. Ciprian Ciucu iese cu cifre: „PMB nu are bani nici să treacă strada/„Bucureștiul are o gravă problemă” de finanțare first appeared on Ziarul National.
Acum 8 ore
13:40
Primul pas. Proiect de lege pentru anexarea Groenlandei, depus în Congresul SUA de către un republican: „Activ vital” # National.ro
Un reprezentant republican din Florida a propus în Congres un proiect de lege care, în cazul în care ar primi undă verde, ar anexa Groenlanda și ar transforma-o într-un stat american. Ar deveni al 51-lea stat al SUA. După ce președintele american Donald Trump și-a exprimat în mod repetat interesul de a prelua Groenlanda, reprezentantul […] The post Primul pas. Proiect de lege pentru anexarea Groenlandei, depus în Congresul SUA de către un republican: „Activ vital” first appeared on Ziarul National.
13:20
1. Guvernul Bolojan nu te lasă să îngheți de plictiseală nici dacă uiți de taxe. Domnul ministru al Apărării, Radu Miruță, a spus că România ar putea trimite trupe în Groenlanda, ca să-i apărăm pe eschimoși. Dar eschimoșii (inuiții) nu vor să se apere. Ei trăiesc doar pe coastele insulei. Și nu vor fi acasă […] The post Oengeurile conduc România și ar trebui impozitate first appeared on Ziarul National.
12:50
VIDEO. Călin Georgescu critică dur Acordul Mercosur: „Când eu prezentam programul Apă, Hrană, Energie, unii râdeau. Da, fiecare cu ce poate” # National.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a ajuns marți, 13 ianuarie, la secția de Poliție din Buftea, pentru a semna controlul judiciar, la fel cum se întâmplă săptămânal, de aproape un an de când i-a fost impusă această măsură. În ciuda frigului aspru de afară, susținătorii i-au fost alături, în număr considerabil, și în această […] The post VIDEO. Călin Georgescu critică dur Acordul Mercosur: „Când eu prezentam programul Apă, Hrană, Energie, unii râdeau. Da, fiecare cu ce poate” first appeared on Ziarul National.
12:00
Iarnă grea. Frig în apartamente, dar și în spitale din Capitală – intervenții medicale amânate # National.ro
Frigul puternic care s-a abătut în ultimele zile asupra Capitalei (dar nu numai) scoate la iveală mari probleme de ordin administrativ, de care s-au lovit – fără voia lor – bucureștenii. Deși sunt nopți și dimineți foarte reci, chiar gerioase, aproape jumătate dintre locuitorii Capitalei nu au apă caldă în apartamente și nici căldură în […] The post Iarnă grea. Frig în apartamente, dar și în spitale din Capitală – intervenții medicale amânate first appeared on Ziarul National.
Acum 12 ore
11:10
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni: cât mai ține gerul. Prognoza ANM actualizată, până la început de februarie # National.ro
Gerul care a lovit în ultimele zile multe zone din țară și temperaturile foarte scăzute înregistrate îndeosebi diminețile și nopțile au dat serioase bătăi de cap românilor, îndeosebi celor care suportă mai greu valul puternic de frig. Ce vești vin de la ANM cu privire la următoarele săptămâni? Cum se anunță a fi următoarele săptămâni […] The post Cum va fi vremea în următoarele săptămâni: cât mai ține gerul. Prognoza ANM actualizată, până la început de februarie first appeared on Ziarul National.
10:40
Doi adolescenți au ajuns la spital, după ce au fost loviți de o mașină în timp ce se dădeau cu sania. Unde a avut loc accidentul – VIDEO # National.ro
Doi adolescenți au ajuns la spital, luni seară, în urma unui accident cu urmări grave. Au fost loviți de un autoturism în timp ce se dădeau cu sania. Conform primelor informații, cei doi adolescenți – unul în vârstă de 16 ani și celălalt cu doi ani mai mare – care se aflau pe o sanie […] The post Doi adolescenți au ajuns la spital, după ce au fost loviți de o mașină în timp ce se dădeau cu sania. Unde a avut loc accidentul – VIDEO first appeared on Ziarul National.
10:20
Cătălin Măruță rămâne fără emisiunea pe care o prezintă de 18 ani. Cu cine a fost zărit prezentatorul înainte să se afle decizia Pro TV! # National.ro
Numele lui Cătălin Măruță a revenit în centrul atenției opiniei publice, după ce s-a aflat că Pro TV renunță la emisiunea pe care acesta o prezintă – „La Măruță”. Înainte ca vestea să devină oficială, prezentatorul TV a decis să iasă la o plimbare alături de doi dintre colegii săi – unul chiar de la […] The post Cătălin Măruță rămâne fără emisiunea pe care o prezintă de 18 ani. Cu cine a fost zărit prezentatorul înainte să se afle decizia Pro TV! first appeared on Ziarul National.
07:20
Acum 24 ore
05:40
BERBEC Este posibil să survină evenimente neprevăzute care vă împiedică să vă respectați programul stabilit pentru azi. Nu este cazul să vă îngrijorați, fiindcă schimbările survenite par să vă fie favorabile. Faceți cunoștință cu o persoană mai în vârstă. TAUR Chiar dacă sunteți foarte mulțumit de forma fizică și psihică, excelentă, este recomandată și […] The post Horoscop 13 ianuarie 2026 – Este o zi favorabilă first appeared on Ziarul National.
12 ianuarie 2026
22:30
Ieri
19:40
De la robinetul cu apă închis, la mâncarea ieftină și periculoasă importată din afara Europei și până la tentativele de control asupra Justiției, o organizație din ce în ce mai puternică pare hotărât să pună mâna pe resursele vitale ale României. Nu prin competență sau viziune, ci prin improvizație, aroganță și decizii luate peste capul […] The post România, sechestrată de USR first appeared on Ziarul National.
19:40
Republica Moldova, în topul țărilor cu cel mai mare consum de alcool din lume. Pe ce loc se află România # National.ro
România este fruntașă la consumul de alcool. Țara noastră se află pe primul loc în TOP-ul statelor cu cel mai mare consum de alcool din lume, arată datele publicate de World Population Review. România, fruntașă la consumul de alcool În fiecare an, mai multe organizații internaționale realizează o analiză a cantității de alcool consumată în […] The post Republica Moldova, în topul țărilor cu cel mai mare consum de alcool din lume. Pe ce loc se află România first appeared on Ziarul National.
19:10
Ghid de supraviețuire în apartamentele fără căldură timp de ger. Aragazul folosit pentru încălzire poate ucide # National.ro
Urmează o perioadă foarte rece! Din păcate, termometrele vor scădea până la minus 13 grade la noapte, în Capitală, unde mii de apartamente au rămas fără căldură și apă caldă din cauza unor avarii la sistemul de termoficare. Asociația Energia Inteligentă a realizat un „ghid de supraviețuire” pentru apartamentele fără căldură. Principala recomandare este să […] The post Ghid de supraviețuire în apartamentele fără căldură timp de ger. Aragazul folosit pentru încălzire poate ucide first appeared on Ziarul National.
19:00
Bolojan le râde în nas românilor. Nu plătiți impozite locale, rămâneți fără serviciile asigurate de primării # National.ro
Guvernul Bolojan s-a asigurat că greva fiscală de la nivelul cetățenilor îi va lovi tot pe români. Astfel, primăriile au fost lăsate să se descurce doar cu banii încasați din taxe și impozite locale, fără să mai beneficieze de cotele defalcate din TVA și impozitele pe venit. Primarii se plâng că nu au încasat nici […] The post Bolojan le râde în nas românilor. Nu plătiți impozite locale, rămâneți fără serviciile asigurate de primării first appeared on Ziarul National.
18:40
Ministerul Mediului doarme. România, amenințată de o catastrofă ecologică fără precedent # National.ro
În timp ce ministrul Mediului, Diana Buzoianu, umblă numai cu reforma în gură, specialiștii din Apele Române sunt îngroziți de ceea ce va urma. Ninsorile abundente din ultima perioadă prevestesc un pericol uriaș la primăvară, scurgerile de pe versanți cuplate cu ploile riscând să provoace adevărate dezastre, în condițiile în care lucrările de apărare la […] The post Ministerul Mediului doarme. România, amenințată de o catastrofă ecologică fără precedent first appeared on Ziarul National.
18:40
Turiștii din afara UE care ajung în Franța vor trebui să plătească mai mult decât ceilalți pentru a vizita Luvrul și alte obiective culturale. Măsura nu are echivalent în Europa și Statele Unite. În numele unei „rupturi” promovate de guvern pentru a umple visteria, turiștii din afara Spațiului Economic European (Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein și […] The post Excepția franceză: muzee mai scumpe pentru turiștii din afara UE first appeared on Ziarul National.
18:30
Câți bani a strâns un român care a contribuit la Pilonul II din 2008. Fondurile de pensii private au înregistrat în 2025 cel mai bun randament # National.ro
Fondurile de pensii private au înregistrat în 2025 cel mai bun randament din istoria lor. Un român care a cotizat constant la Pilonul II încă din 2008 are acum în cont peste 55.000 de lei. Fondurile de pensii private au obținut un câștig mediu de aproape 20%, susținut de evoluția pozitivă a Bursei de Valori […] The post Câți bani a strâns un român care a contribuit la Pilonul II din 2008. Fondurile de pensii private au înregistrat în 2025 cel mai bun randament first appeared on Ziarul National.
18:00
Odată cu venirea iernii, angajații care se ocupă de deszăpedirea urbană, în condiții dificile și în regim de urgență, primesc un salariu semnificativ mai mare. Aceștia nu sunt recompensați cu venitul minim pe economie, salariul fiind calculat în funcție de nivelul de calificare și de responsabilitatea postului. Angajații de la deszăpezire, recompensați cu un salariu […] The post Cât câștigă un angajat la deszăpezire în 2026. Sporurile sunt semnificative first appeared on Ziarul National.
17:50
Joan Laporta a comentat episodul tensionat de la finalul El Clasico, când Kylian Mbappe le-a cerut jucătorilor lui Real Madrid să nu ofere gardă de onoare fotbaliștilor Barcelonei, după succesul catalanilor cu 3-2 în finala Supercupei. Președintele clubului blaugrana consideră că reacția starului francez a fost generată de frustrarea acumulată în urma unui meci pierdut […] The post Laporta explică gestul lui Mbappe după El Clasico » „A fost o reacție de moment” first appeared on Ziarul National.
17:40
Manchester United a fost eliminată duminică și din Cupa Angliei, 1-2 pe teren propriu cu Brighton, bifând un nou eșec major într-un sezon care se anunță deja istoric… în sens negativ. Cupa Angliei este a doua competiție pe care „diavolii roșii” o părăsesc rușinos în acest sezon, după ce, anterior, au fost eliminați din Cupa […] The post United bate recordul – Cel mai prost sezon din ultimii 111 ani! first appeared on Ziarul National.
17:40
Narațiunea ”Sell America” s-a răspândit rapid pe piețele financiare, după ce administrația Trump și-a intensificat atacurile asupra Rezervei Federale, alimentând îngrijorările cu privire la autonomia băncii centrale în stabilirea ratelor dobânzilor. Duminică, președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, anunța că banca a primit citații din partea Departamentului de Justiție în legătură cu mărturia sa în fața […] The post De ce ”Sell America” răsună pe piețele financiare first appeared on Ziarul National.
17:40
Ordonanța de urgență emisă de MApN la începutul anului trecut, după decizia obligatorie a ÎCCJ care stabilea că drepturile salariale ale militarilor și angajaților MAI au fost ciuntite ilegal, a rămas tot în sertarul ministerului, pe motiv că nu sunt bani pentru așa ceva. Pe lângă sfidarea Justiției și a legilor, MApN riscă acum să […] The post 15.000 de militari, țepuiți de stat. MApN riscă să fie executat silit first appeared on Ziarul National.
17:30
Timișoara, blocată sub nămeți, din cauza managerului userist, plătit cu 35.000 de lei pe lună. S-a deszăpezit doar pe Facebook! # National.ro
Dominic Fritz se lăuda zilele trecute că procesul de deszăpezire al Timișoarei a decurs foarte bine. Primarul userist anunțase că au fost mobilizate în oraș echipele și utilajele tuturor societăților implicate în deszăpezire. Se pare, însă, că singurii mulțumiți de cum a decurs procesul de curățare a zăpezii de pe șosele și trotuare păreau să fie […] The post Timișoara, blocată sub nămeți, din cauza managerului userist, plătit cu 35.000 de lei pe lună. S-a deszăpezit doar pe Facebook! first appeared on Ziarul National.
17:10
Strâmtoarea Ormuz se află din nou în centrul atenției, întrucât o posibilă intervenție a SUA în Iran crește riscul ca Teheranul să perturbe unul dintre cele mai importante puncte energetice ale lumii. Experții din industrie au avertizat că o confruntare militară ar putea provoca Iranul să blocheze Strâmtoarea Ormuz care leagă Golful Persic de Marea […] The post Cel mai important punct de blocare a petrolului, din nou în centrul atenției first appeared on Ziarul National.
17:10
Statul continuă să se împrumute de la bănci: 1,2 mld lei într-o singură zi / România, pe drumul periculos către 60% datorie publică din PIB # National.ro
Ministerul Finanţelor continuă să facă împrumuturi de la bănci, după ce în joia trecută împrumutase aproape 2 mld. lei în primele licitaţii din 2026, la dobânzi de 6,08% şi 6,63% pe an. Banii vor fi folosiți pentru a acoperi deficitul bugetar. În luna ianuarie se anunță alte împrumuturi. Potrivit datelor publicate de Banca Naţională a […] The post Statul continuă să se împrumute de la bănci: 1,2 mld lei într-o singură zi / România, pe drumul periculos către 60% datorie publică din PIB first appeared on Ziarul National.
16:30
Veste proastă pentru românii care își făceau cumpărăturile în Bulgaria. După trecerea la euro, s-au scumpit alimentele, dar și țigările # National.ro
Introducerea monedei euro în Bulgaria a dus la creșteri semnificative a prețurilor. Produsele de bază, considerate esențiale pentru traiul de zi cu zi, aproape și-au dublat prețurile în doar 48 de ore. În prima săptămână de la adoptarea monedei unice europene, au apărut numeroase cazuri în care prețurile nu doar că nu reflectau conversia oficială […] The post Veste proastă pentru românii care își făceau cumpărăturile în Bulgaria. După trecerea la euro, s-au scumpit alimentele, dar și țigările first appeared on Ziarul National.
16:10
Dă pe dinafară, precum laptele uitat pe aragaz, numărul „formatorilor de opinie”, al „experților” în politică externă și internă, al generalilor instruiți pe asfalt care-și varsă, pe toate suporturile media, părerile… părelnice privind arestarea președintelui venezuelean de către americani. Acestora li se alipesc și unii… stimulați să propage ideea clamată de omniprezenții părerologi, anume că […] The post Înțelegerea corifeilor, o minciună! first appeared on Ziarul National.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.