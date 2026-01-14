Australia vrea să pedepsească dur ”discursul instigator la ură”. Actul normativ, considerat extrem de represiv, poate băga după gratii pe oricine a cauzat disconfort teoretic unei persoane teoretice
ActiveNews.ro, 14 ianuarie 2026 15:20
Un nou proiect de lege privind ”discursul instigator la ură”, propus de Guvernul din Australia, a generat un val de reacții negative. Cei care îl contestă îl consideră imprudent, contradictoriu și represiv, stabilind pedepse de cinci ani de închisoare pentru cei care încalcă legea.
• • •
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:10
14:50
14 ianuarie: Nașterea Ecaterinei Teodoroiu, EROINA de la Jiu. Povestea fotografiilor de arhivă descoperite de Daniel Siegfriedsohn și colorizate de Olga Shirnina și Florin Roștariu # ActiveNews.ro
Sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu – Ioanna D’Arc a României, și-a dat viața pentru țară pe frontul din Moldova la 22 august 1917 în asaltul de la Dealul Secului/ Mărășești.
Acum 2 ore
14:40
14 ianuarie: Odovania praznicului Botezului Domnului; Sf. Cuv. Mucenici din Sinai și Rait. Cu Silviu Andrei Vlădăreanu despre Sf. Nina, Luminătoarea Georgiei, cea întocmai cu Apostolii. VIDEO # ActiveNews.ro
Cuvioșii părinți uciși în Sinai – Sfârșitul mucenicesc al celor 38 de sihaștri în Sinai, istorisit de monahul Amonie, a fost în anul 288, în timpul împăratului Dioclețian.
14:40
Pe 8 ianuarie2026, Trezoreria americană a anunțat că nu va mai contribui la Global ClimateFund – fondul care finanțează multe dintre inițiativele ONU în materieclimatică.
14:20
14:10
Serviciul secret rus, atac la Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului: Este „Antihristul Constantinopolului”. Bartolomeu, acuzat că vrea să submineze Biserica Ortodoxă Sârbă # ActiveNews.ro
Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a lansat un atac fără precedent asupra Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, liderul spiritual al creștinilor ortodocși din lume, numindu-l „Antihristul Constantinopolului”
13:50
Avocat Gheorghe Piperea: Este educația talentatului domn Dan un fel de pisică a lui Schrödinger? Ori, mai bine zis, e o pisică a lui Gargamel? # ActiveNews.ro
În mod oficial, Ministerul Educației i-a dat un răspuns prof. Horia Bădău unei întrebări în legătură cu trecutul academic al numitului Dan Daniel - Nicușor, actual președinte al României.
Acum 4 ore
13:30
12:50
Liderii europeni discută totmai intens reluarea negocierilor cu Kremlinul și dezbat care ar fi cea maipotrivită persoană pentru acest post.
12:40
Patrick André de Hillerin: REVOLTĂTOR! USR a FALSIFICAT ÎNREGISTRAREA unei emisiuni de la Antena 3 pentru a demonstra că RADU MIRUȚĂ nu a zis că putem trimite trupe în Groenlanda # ActiveNews.ro
Jurnalistul Patrick André de Hillerin, primul și singurul ziarist din România care a anticipat în scris lovitura soroșistă contra ministrului Justiției Radu Marinescu, deconspirând rețeaua din presă „la minut”, a publicat pe pagina sa de Facebook o nouă dezvăluire.
Acum 6 ore
11:40
Austeritatea lui Bolojan aruncă țara în aer: Poliția te lasă fără permis dacă nu plătești amenzile, iar primăriile vor folosi drone ca să te vâneze pentru impozite # ActiveNews.ro
Ministerul Dezvoltării a publicat marți seară proiectul de lege pentru reducerea cheltuielilor administrației publice, un pachet amplu de reforme care va afecta instituțiile centrale și locale, șoferii, proprietarii de clădiri ilegale și operatorii de jocuri de noroc.
Acum 24 ore
23:20
22:40
Legea Vexler, originile în începuturile bolșevismului în România. Interviu cu dr. Cristian Troncotă, general SRI (r), istoric și analist de intelligence - VIDEO # ActiveNews.ro
Un rabin din Israel declara, anul trecut, că reprezentanții Institutului Elie Wisel sunt urmașii Anei Pauker.
22:30
22:30
Evenimentul Istoric EVZ: Cum au fost uciși la Majadahonda comandanții legionari Ionel Moța și Vasile Marin, pe 13 ianuarie 1937 # ActiveNews.ro
Ce ar putea avea în comun destinul inginerului Valter Roman, militant comunist, tatăl lui Petre Roman, cu cel al avocaților Ionel Moța și Vasile Marin, comandanți și fondatori ai Legiunii Arhanghelul Mihail?
22:20
20:00
19:10
Surse: Acordul cu Mercosur, semnat cu mâna useristului Darău, proaspăt numit ministru al Economiei # ActiveNews.ro
România a votat pentru acordul care falimentează fermierii. Este informația obținută de Realitatea PLUS, pe surse. Semnătura ar fi fost pusă de ministrul Economiei, Irineu Darău, fără a anunța în coaliție acest lucru.
18:40
Ilie Bolojan preia interimatul la Ministerul Educației. Daniel David a fost eliberat din funcție oficial după 22 de zile.
17:50
17:10
Surse: Nicușor Dan nu va merge la Davos. Cine va reprezenta România la Forumul Economic Mondial, unde va fi prezent și Donald Trump # ActiveNews.ro
Nicușor Dan nu va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit mai multor surse politice, România urmând să fie reprezentată de ministra de Externe Oana Țoiu, respectiv de consilierul prezidențial Radu Burnete.
16:30
Bucureștenii stau fără căldură și apă caldă în plin ger. Peste 3.500 de blocuri, în frig. Ciprian Ciucu se plânge cu gura până la urechi: „PMB nu are bani nici să treacă strada. Oricât am tăia și restructura și eficientiza nu vom putea acoperi datoriile” # ActiveNews.ro
În cele mai geroase nopți ale acestei ierni, aproape jumătate dintre locuitorii Capitalei nu au căldură și apă caldă în apartamente. De o săptămână, o avarie la una dintre termocentrale ține mii de blocuri în frig, iar veștile nu sunt deloc bune.
16:00
Patriarhia Română, reacție categorică după propunerea privind legiferarea prostituției: ”Un asemenea demers este incompatibil cu învățătura de credință ortodoxă și cu respectarea demnității persoanei umane" # ActiveNews.ro
Patriarhia Română a reacționat dur, în contextul inițiativei de legalizare a prostituției, și a transmis că aceasta "reprezintă o formă gravă de exploatare și tranzacționare a trupului omenesc
16:00
16:00
OMS listează efectele adverse ale vaccinului anti-Covid: 5,8 milioane de rapoarte de evenimente adverse ale vaccinării # ActiveNews.ro
Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată rapoarte ale unor evenimente adverse ale vaccinului anti-Covid, la nivel de sistem, care acoperă categoriile neurologice, cardiace, imune, gastrointestinale și reproductive.
Ieri
15:30
14:40
Trump anulează regulile administrației Biden care obliga băncile să acorde împrumuturi imigranților ilegali # ActiveNews.ro
Administrația Trump a anulat regulile administrației Biden care obligau băncile să ignore statutul de imigrare pentru cererile de împrumut.
14:00
Maestrul Nicolae Voiculeț: Fritz & banda de useriști degenerați, progresisto-lezbionari și toți ceilalți excroci ideologici – voi sunteți metastaza activă a României # ActiveNews.ro
Maestrul Nicolae Voiculeț lansează un atac virulent la adresa USR și a lui Dominic Fritz, despre care spune că sunt ”mașinării de distrus neamuri, programate să urască tot ce e românesc, firesc, bărbătesc, familial, creștin și normal”.
13:50
13:40
13:20
13:00
Europarlamentarii AUR: “Ursula von der Leyen NU are mandat legal pentru semnarea Acordului MERCOSUR” # ActiveNews.ro
Europarlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), Georgiana Teodorescu, Adrian Axinia si Gheorghe Piperea, au sesizat oficial Comisia Europeană și Consiliul European cu privire la lipsa mandatului legal necesar...
12:40
Luminița Arhire: RETROSPECTIVA ANULUI 2025 - SEPTEMBRIE: Deficitul, puciul imaginar și fotografia care a zguduit democrația # ActiveNews.ro
Nicușor a avut un început de lună greu de tot... pe 1 septembrie a venit Ursula și a trebuit să stea de vorbă cu ea despre ce sumă ni se ordonă să împrumutăm prin programul SAFE și a trebuit să zică „da, da... să trăiți!” în loc să...
12:40
Zelenski vrea să rămână la putere, deși mandatul i-a expirat din 2024. Legile prin care își consolidează dictatura # ActiveNews.ro
Vladimir Zelenski a înaintat, luni, parlamentului țării două proiecte de lege care prelungesc legea marțială și mobilizarea militară generală pentru încă 90 de zile. Zelenski își conduce țara folosindu-se de legea marțială pentru a rămâne la putere, în condițiile în care mandatul său de președinte a expirat din mai 2024.
11:50
Ministrul Radu Marinescu o dă în judecată pe Emilia Șercan, după publicarea articolului defăimător # ActiveNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, reacționează după ce a fost acuzat că teza sa de doctorat este plagiată. Ministrul a declarat la România TV că ia în calcul să depună o plângere împotriva jurnalistei Emilia Șercan, după publicarea...
11:20
Călin Georgescu rupe tăcerea la Poliția Buftea: ”Acordul MERCOSUR, o instituționalizare a otrăvii! Va fi foarte târziu când guvernanții vor înțelege că nu putem mânca bani” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns din nou în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar. Se împlinește un an de când acesta se află sub măsura preventivă, iar în următoarea perioadă urmează mai multe decizii importante în instanță.
11:10
Dan Dungaciu: ZIUA ÎN CARE AM DECLARAT RĂZBOI AMERICII. Nu doar ministrul Miruță trebuie să plece, ci întreg guvernul # ActiveNews.ro
Dan Dungaciu, prim‑vicepreședinte și consultant pe relații externe al AUR, critică dur declarațiile ministrului Apărării, Miruță, făcute la televiziune despre trimiterea de trupe românești în Groenlanda.
11:00
13 ianuarie: Sf. Mc. Ermil și Stratonic; Sf. Ier. Iacob, Episcop de Nisibe, Sf. Cuvios Maxim Kavsokalivitul # ActiveNews.ro
Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic au trăit în ținutul Iliricului și al Dunării de Mijloc, pe vremea persecuțiilor împotriva creștinilor declanșate de împăratul Licinius (250-325). Ei s-au făcut frați de cruce prin mucenicie
10:40
USR-istul Radu Miruță, vizat de o moțiune simplă pentru declarațiile privind Groenlanda # ActiveNews.ro
Grupul PACE Întâi România va depune o moțiune simplă împotriva ministrului Apărării Naționale, Radu Miruță. Moțiunea simplă va fi dezbătută la Senat, iar la precedenta moțiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu...
10:00
Ion Cristoiu: Plagiatul lui Marinescu. Sistemul nu se mai ostenește nici să facă diversiunile mai inteligente. Cât de repede se ia poziție de drepți: Hotnews a intrat în dispozitiv în mai puțin de 10 minute # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 12 ianuarie 2026: Plagiatul lui Marinescu: Sistemul nu se mai ostenește nici să facă diversiunile mai inteligente. Cât de repede se ia poziție de drepți: Site-ul Hotnews a intrat în dispozitiv în mai puțin de 10 minute.
09:30
Călin-Liviu Georgescu: Nu ești tu când ți-e foame. Cazul Emilia Șercan – ”Sunt o impostoare” # ActiveNews.ro
Am revăzut și eu scena de la emisiunea Profesioniștii, aceea în care pe Șercan o bufnește plânsul live și zice că a avut revelația că nu este o profesionistă, ci este o impostoare, deoarece, în trecut, a pus botul la bani și a lucrat pentru Vântu.
08:40
Republicanii au introdus în Congresul american un proiect de lege pentru anexarea Groenlandei și transformarea ei în al 51-lea stat # ActiveNews.ro
În Camera Reprezentanților a Statelor Unite a fost introdus un proiect de lege privind anexarea Groenlandei și acordarea statutului de stat al acesteia. Documentul autorizează președintele să anexeze sau să cumpere...
08:20
Călin Georgescu ajunge din nou în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar. Se împlinește un an de când acesta se află sub măsura preventivă, iar în următoarea perioadă urmează mai multe decizii importante în instanță...
07:50
Președintele american Donald Trump a anunțat luni pe rețeaua sa Truth Social că orice țară care face comerț cu Iranul va fi supusă în SUA unei taxe vamale de 25%.
07:40
Erau unii care ziceau: „Noi cu fiii și cu fiicele noastre suntem mulți, să ni se dea pâine să ne hrănim și să trăim”. Alții ziceau: „Ne-am pus zălog viile și ogoarele și casele noastre, ca să ne luăm pâine să ne astâmpărăm foamea”...
07:20
Profeții geopolitice de la Athos: Sfântul Paisie și lumea de azi – cu Dan Dungaciu și părintele Teologos # ActiveNews.ro
Sociologul și analistul geopolitic Dan Dungaciu, prim‑vicepreședinte și consultant pe relații externe al AUR, a participat la o întâlnire specială în Sfântul Munte Athos, unde a purtat o amplă discuție cu monahul Theologos.
07:00
S-a descoperit de ce Emilia Șercan-”SUNT O IMPOSTOARE” nu a avut timp de Teza de Doctorat a lui Nicușor Dan după cea a lui Radu Marinescu. Pentru că încă își caută Teza de Licență PLAGIATĂ ORDINAR din Mircea Toma și Monica Macovei - DOCUMENTELE # ActiveNews.ro
Plagiatul în redactarea lucrării de licență „se sancționează cu anularea examenului”, potrivit prevederilor Codului Etic și de Deontologie Profesională al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu absolivite în fals de Emilia Șercan în 2003, Capitolul XIV.6 - Onestitatea și Corectitudinea Intelectuală din Carta Universității.
07:00
Președintele Cubei sfidează Washingtonul: ”Nu există negocieri cu SUA”, pe fondul deciziei lui Trump de a bloca livrările de petrol # ActiveNews.ro
Președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel, a declarat luni că guvernul său nu poartă negocieri cu Statele Unite, în pofida amenințărilor lansate de președintele american Donald Trump, care a anunțat că va tăia complet accesul Cubei la...
04:00
Patrick André de Hillerin a DECONSPIRAT EXECUȚIA LA MINUT a lui Radu Marinescu. CRONICA ZILEI # ActiveNews.ro
Jurnalistul Patrick André de Hillerin este primul și singurul ziarist din România care a anticipat în scris lovitura soroșistă contra ministrului Justiției Radu Marinescu și totodată le-a deconspirat rețeaua din presă „la minut”. Iată cronica sa de la primele ore ale dimineții:
