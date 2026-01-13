Patriarhia Română, reacție virulentă după propunerea privind legiferarea prostituției: ”Un asemenea demers este incompatibil cu învățătura de credință ortodoxă și cu respectarea demnității persoanei umane"
ActiveNews.ro, 13 ianuarie 2026 13:20
Patriarhia Română a reacționat dur, în contextul inițiativei de legalizare a prostituției, și a transmis că aceasta "reprezintă o formă gravă de exploatare și tranzacționare a trupului omenesc
Liderul de la Budapesta estede multă vreme un ghimpe în coasta Uniunii Europene. Or, „democrația” promovatăde Bruxelles nu suportă opoziția.
Liderul de la Budapesta estede multă vreme un ghimpe în coasta Uniunii Europene. Or, „democrația" promovatăde Bruxelles nu suportă opoziția.
Europarlamentarii AUR: “Ursula von der Leyen NU are mandat legal pentru semnarea Acordului MERCOSUR” # ActiveNews.ro
Europarlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), Georgiana Teodorescu, Adrian Axinia si Gheorghe Piperea, au sesizat oficial Comisia Europeană și Consiliul European cu privire la lipsa mandatului legal necesar...
Luminița Arhire: RETROSPECTIVA ANULUI 2025 - SEPTEMBRIE: Deficitul, puciul imaginar și fotografia care a zguduit democrația # ActiveNews.ro
Nicușor a avut un început de lună greu de tot... pe 1 septembrie a venit Ursula și a trebuit să stea de vorbă cu ea despre ce sumă ni se ordonă să împrumutăm prin programul SAFE și a trebuit să zică „da, da... să trăiți!” în loc să...
Zelenski vrea să rămână la putere, deși mandatul i-a expirat din 2024. Legile prin care își consolidează dictatura # ActiveNews.ro
Vladimir Zelenski a înaintat, luni, parlamentului țării două proiecte de lege care prelungesc legea marțială și mobilizarea militară generală pentru încă 90 de zile. Zelenski își conduce țara folosindu-se de legea marțială pentru a rămâne la putere, în condițiile în care mandatul său de președinte a expirat din mai 2024.
Ministrul Radu Marinescu o dă în judecată pe Emilia Șercan, după publicarea articolului defăimător # ActiveNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, reacționează după ce a fost acuzat că teza sa de doctorat este plagiată. Ministrul a declarat la România TV că ia în calcul să depună o plângere împotriva jurnalistei Emilia Șercan, după publicarea...
Călin Georgescu rupe tăcerea la Poliția Buftea: ”Acordul MERCOSUR, o instituționalizare a otrăvii! Va fi foarte târziu când guvernanții vor înțelege că nu putem mânca bani” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a ajuns din nou în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar. Se împlinește un an de când acesta se află sub măsura preventivă, iar în următoarea perioadă urmează mai multe decizii importante în instanță.
Dan Dungaciu: ZIUA ÎN CARE AM DECLARAT RĂZBOI AMERICII. Nu doar ministrul Miruță trebuie să plece, ci întreg guvernul # ActiveNews.ro
Dan Dungaciu, prim‑vicepreședinte și consultant pe relații externe al AUR, critică dur declarațiile ministrului Apărării, Miruță, făcute la televiziune despre trimiterea de trupe românești în Groenlanda.
13 ianuarie: Sf. Mc. Ermil și Stratonic; Sf. Ier. Iacob, Episcop de Nisibe, Sf. Cuvios Maxim Kavsokalivitul # ActiveNews.ro
Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic au trăit în ținutul Iliricului și al Dunării de Mijloc, pe vremea persecuțiilor împotriva creștinilor declanșate de împăratul Licinius (250-325). Ei s-au făcut frați de cruce prin mucenicie
USR-istul Radu Miruță, vizat de o moțiune simplă pentru declarațiile privind Groenlanda # ActiveNews.ro
Grupul PACE Întâi România va depune o moțiune simplă împotriva ministrului Apărării Naționale, Radu Miruță. Moțiunea simplă va fi dezbătută la Senat, iar la precedenta moțiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu...
Ion Cristoiu: Plagiatul lui Marinescu. Sistemul nu se mai ostenește nici să facă diversiunile mai inteligente. Cât de repede se ia poziție de drepți: Hotnews a intrat în dispozitiv în mai puțin de 10 minute # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 12 ianuarie 2026: Plagiatul lui Marinescu: Sistemul nu se mai ostenește nici să facă diversiunile mai inteligente. Cât de repede se ia poziție de drepți: Site-ul Hotnews a intrat în dispozitiv în mai puțin de 10 minute.
Călin-Liviu Georgescu: Nu ești tu când ți-e foame. Cazul Emilia Șercan – ”Sunt o impostoare” # ActiveNews.ro
Am revăzut și eu scena de la emisiunea Profesioniștii, aceea în care pe Șercan o bufnește plânsul live și zice că a avut revelația că nu este o profesionistă, ci este o impostoare, deoarece, în trecut, a pus botul la bani și a lucrat pentru Vântu.
Republicanii au introdus în Congresul american un proiect de lege pentru anexarea Groenlandei și transformarea ei în al 51-lea stat # ActiveNews.ro
În Camera Reprezentanților a Statelor Unite a fost introdus un proiect de lege privind anexarea Groenlandei și acordarea statutului de stat al acesteia. Documentul autorizează președintele să anexeze sau să cumpere...
Călin Georgescu ajunge din nou în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar. Se împlinește un an de când acesta se află sub măsura preventivă, iar în următoarea perioadă urmează mai multe decizii importante în instanță...
Președintele american Donald Trump a anunțat luni pe rețeaua sa Truth Social că orice țară care face comerț cu Iranul va fi supusă în SUA unei taxe vamale de 25%.
Erau unii care ziceau: „Noi cu fiii și cu fiicele noastre suntem mulți, să ni se dea pâine să ne hrănim și să trăim”. Alții ziceau: „Ne-am pus zălog viile și ogoarele și casele noastre, ca să ne luăm pâine să ne astâmpărăm foamea”...
Profeții geopolitice de la Athos: Sfântul Paisie și lumea de azi – cu Dan Dungaciu și părintele Teologos # ActiveNews.ro
Sociologul și analistul geopolitic Dan Dungaciu, prim‑vicepreședinte și consultant pe relații externe al AUR, a participat la o întâlnire specială în Sfântul Munte Athos, unde a purtat o amplă discuție cu monahul Theologos.
S-a descoperit de ce Emilia Șercan-”SUNT O IMPOSTOARE” nu a avut timp de Teza de Doctorat a lui Nicușor Dan după cea a lui Radu Marinescu. Pentru că încă își caută Teza de Licență PLAGIATĂ ORDINAR din Mircea Toma și Monica Macovei - DOCUMENTELE # ActiveNews.ro
Plagiatul în redactarea lucrării de licență „se sancționează cu anularea examenului”, potrivit prevederilor Codului Etic și de Deontologie Profesională al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu absolivite în fals de Emilia Șercan în 2003, Capitolul XIV.6 - Onestitatea și Corectitudinea Intelectuală din Carta Universității.
Președintele Cubei sfidează Washingtonul: ”Nu există negocieri cu SUA”, pe fondul deciziei lui Trump de a bloca livrările de petrol # ActiveNews.ro
Președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel, a declarat luni că guvernul său nu poartă negocieri cu Statele Unite, în pofida amenințărilor lansate de președintele american Donald Trump, care a anunțat că va tăia complet accesul Cubei la...
Patrick André de Hillerin a DECONSPIRAT EXECUȚIA LA MINUT a lui Radu Marinescu. CRONICA ZILEI # ActiveNews.ro
Jurnalistul Patrick André de Hillerin este primul și singurul ziarist din România care a anticipat în scris lovitura soroșistă contra ministrului Justiției Radu Marinescu și totodată le-a deconspirat rețeaua din presă „la minut”. Iată cronica sa de la primele ore ale dimineții:
Au absolvit școli de mâna a șaptea, sunt sfertodocți și, majoritar, agramați. Posesori ai unui vocabular sărac, îi vezi la televizor, în costume scumpe, cu priviri grave, vorbind despre „interesul național”, de parcă l-ar fi citit într-un prospect, nu trăit vreodată.
ÎPS Teodosie mulțumește tuturor celor care l-au felicitat de Sfântul Cuvios Teodosie. VIDEO: Arhiepiscopul Tomisului a slujit, la onomastica sa, alături de PS Visarion, Episcopul Tulcii: ”Am simțit Dobrogea întreagă în rugăciune” # ActiveNews.ro
La finalul slujbei, ierarhul tomitan a adresat un cuvânt de mulțumire și recunoștință pentru prezența PS Visarion, subliniind comuniunea duhovnicească dintre clerul și credincioșii Dobrogei, precum și legătura frățească dintre cele două eparhii, transmite Adevărul Bisericii:
La o semnalare seacă a unor „suveraniștii de podcast” care se manifestă pentru a micșora „secta lui Georgescu”, conform dispozițiilor pe Unități, un cititor ActiveNews a transmis, între alte comentarii interesante, o Lecție la scurt despre Doctrina Monroe, pe care o redăm ca atare, cu mulțumiri și rugămintea de a mai reveni cu astfel de observații de
Românii sunt furioși pe taxele lui Bolojan, PNL vrea legalizarea prostituției. Proiect de lege depus în Parlament de liberalul Ion Iordache pentru legalizarea și impozitarea prostituției # ActiveNews.ro
În timp ce românii se luptă cu taxele și impozitele impuse de Bolojan liberalii au alte priorități. Penelistul Ion Iordache, repune pe tapet problema legalizării prostituției.
Ion Cristoiu: Oana Țoiu - acuzată de PSD că a semnat acordul Mercosur pe cont propriu. Ca și în cazul anulării alegerilor, în semnarea acordului Mercosur a venit ordin de Sus # ActiveNews.ro
Avioanele elvețiene au vrut să vadă dacă avionul Spartan e ceea ce declară sau unul terorist.
Radu Miruță anunță că România ar putea trimite trupe în Groenlanda, după avertismentul lui Trump: ”Decizia se va lua în CSAT” # ActiveNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a vorbit despre scenariile în care România ar detașa trupe în Groenlanda, în cazul unei ofensive din partea SUA.
Președintele SUA Donald Trump reafirmă faptul că Groenlanda trebuie să devină parte a SUA, din motive de securitate națională, invocând Doctrina Monroe, insuficient cunoscută la noi, cu excepția video-habarnagiilor pricepuți la de toate și nimic. Un discurs rostit încă de anul trecut de președintele rus Vladimir Putin îi dădea dreptate lui Trump
AUR București atacă în instanță taxele locale mărite în mod abuziv: „Consilierii nu pot fi reduși la un rol decorativ. Bucureștenii nu sunt o sursă de bani pentru experimente fiscale” # ActiveNews.ro
AUR anunță că aleșii săi din Consiliul General al Municipiului București au declanșat procedurile legale împotriva Hotărârii CGMB nr. 514/23.12.2025, prin plângere prealabilă și cerere de suspendare în contencios administrativ
Sub probabil cel mai progresistși anticreștin regim din Europa – guvernul condus de Keir Starmer - britanicii(mai ales tinerii) îl caută tot mai mult pe Dumnezeu.
S-a întâmplat acum un an - Ion Cristoiu: Mitingul din 12 ianuarie a vârât frica în Coaliția de guvernare. Și-au dat seama că țara stă să explodeze. La zi: George Simion și forțele naționaliste cheamă românii la protest pe 15 ianuarie în Piața Universități # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 13 ianuarie 2025: Mitingul din 12 ianuarie a vârât frica în Coaliția de guvernare. După mitingul de duminică, se scapă pe ei de frică. Și-au dat seama că țara stă să explodeze.
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a vorbit despre scenariile în care România ar detașa trupe în Groenlanda, în cazul unei ofensive din partea SUA.
Jurnalul meu video | 13 ianuarie 2025: Mitingul din 12 ianuarie a vârât frica în Coaliția de guvernare. După mitingul de duminică, se scapă pe ei de frică. Și-au dat seama că țara stă să explodează.
12 ianuarie: Sfânta Muceniță Tatiana diaconița, ale cărei sfinte moaște se află la Craiova, aduse de la Constantinopol în timpul domniei lui Neagoe Basarab # ActiveNews.ro
Sfânta Muceniță Tatiana a trăit la Roma în timpul împăratului Alexandru Sever (223-235). A făcut parte dintr-o familie nobiliară, care avea credința în Hristos, dar o ascundea din cauza persecuțiilor împotriva creștinilor
Alis Popa: TURUL 2 ÎNAPOI TOT PENTRU EI. Ipoteză-bombă:Sistemul vrea să se debaraseze de Nicușor Dan, îl lucrează pe Călin Georgescu și o saltă pe Elena Lasconi # ActiveNews.ro
Țineți minte postarea asta și mai vorbim peste câteva luni. Iar surpriza nu va fi Călin Georgescu, ci Elena Lasconi. Pentru ea s-a sucit suceala, pentru ea a ieșit Traian Băsescu la înaintare, pentru ea s-au organizat ultimele atacuri la adresa lui Călin Georgescu.
Scandal de plagiat regizat la Ministerul Justiției: zeci de pagini ar fi copiate în teza lui Radu Marinescu. Patrick André de Hillerin: ”Totul e să-ți iasă coincidențele” # ActiveNews.ro
O anchetă realizată de jurnalista Emilia Șercan pentru PressOne susține că ministrul Justiției, Radu Marinescu, ar fi plagiat în teza sa de doctorat susținută în 2009 la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității din Craiova.
Răzvan Ioan Boanchiș: Felicitări, domnule Bolojan! Aplicația ”Atac la proprietate punct ro” ne curăță frumos de tot # ActiveNews.ro
1. În 2022, când Rusia a atacat Ucraina, mulți români cu oarecare stare își făceau planuri să fugă din țară. În Grecia, în Portugalia. Îmi aduc aminte că Portugalia era varianta cea mai bună. Chirii mici, mâncare ieftină, stres zero. N
Șefa Curții de Apel București denunță un plan minuțios de preluare a puterii judecătorești # ActiveNews.ro
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, a lansat duminică seară, într-un interviu la Antena 3 CNN, acuzații extrem de grave privind existența unui plan bine pus la punct de preluare a controlului asupra puterii judecătorești.
Dezvăluiri incendiare ale fostului ministru al Mediului. Diana Buzoianu a blocat finanțarea barajelor # ActiveNews.ro
După ce a strigat în gura mare prin toată mass-media și pe toate rețele sociale că cei de la Apele Române au pierdut banii din PNRR, Diana Buzoianu, de la USR, este pusă la colț chiar de fostul ministru al Mediului.
ACTUALIZARE Imagini șocante cu rânduri de cadavre în saci negri, după protestele din Iran. Trump: „Iranul vrea să negocieze” VIDEO # ActiveNews.ro
Israelul este în alertă maximă în contextul posibilității unei intervenții americane în Iran, unde protestele antiguvernamentale sunt reprimate sângeros de peste două săptămâni.
ACTUALIZARE Imagini șocante cu rânduri de cadavre în saci negri, după protestele din Iran. Trump: „Iranul vrea să negocieze # ActiveNews.ro
Israelul este în alertă maximă în contextul posibilității unei intervenții americane în Iran, unde protestele antiguvernamentale sunt reprimate sângeros de peste două săptămâni.
China a declarat luni că se opune ferm interferențelor externe în afacerile altor țări, după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu o posibilă...
Sferele deinfluență au revenit sub administrația Trump, dar lanțurile de aprovizionare,capitalurile și informațiile nu se opresc la frontiere.
Sute de mii de păsări au fost omorâte din cauza furajelor cancerigene din Ucraina. Importurile de furaje din Ucraina, suspendate după depistarea unei substanțe interzise. Risc major pentru lanțul alimentar # ActiveNews.ro
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din Republica Moldova a decis suspendarea temporară a importului furajelor combinate din Ucraina, după ce, în cadrul controalelor oficiale au fost depistate reziduuri
Toni Neacșu explică miza scandalului de plagiat la vârful Justiției: ”Poate fi și Bolojan!” # ActiveNews.ro
Radu Marinescu a apucat să spună că numirile șefilor parchetelor nu au cum să fie politice pentru că legea nu permite, așa că de mâine trebuie să plece acasă.
Ion Cristoiu intervine în scandalul de plagiat al Ministrului Justiției: Ăștia nici nu se mai ostenesc să împrospăteze diversiunile! # ActiveNews.ro
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu” pentru Gândul, publicistul Ion Cristoiu a adus în atenție „scoaterea din joc a lui Radu Marinescu”, vorbind despre diversiuni.
Manuela Hărăbor revine cu un nou mesaj tranșant, după ce a primit un e-mail în care este anunțată că impozitele i-au fost calculate dublu, din greșeală: Nu vă grăbiți ca fata mare la măritat să plătiți înainte de cel puțin 31 martie 2026 # ActiveNews.ro
După ce a aflat că are un impozit pe 2026 de 3700 lei, impozit pentru un apartament, un teren si o mașină, postând in acel moment un mesaj extrem de dur la adresa lui Bolojan, actrița Manuela Hărăbor spune că, ulterior, a primit un e-mail în care i s-a comunicat că impozitele i s-au calculat greșit.
Pace în Venezuela: Trump anunță eliberarea prizonierilor politici și începutul unei cooperări economice cu SUA # ActiveNews.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Venezuela a început să elibereze un număr mare de prizonieri politici, descriind acțiunea drept un semn de „căutare a păcii” și un gest inteligent din partea autorităților de la Caracas.
Frații Tate au donat 50.000 de euro pentru reconstrucția bisericii mistuite de incendiu în Teleorman # ActiveNews.ro
Andrew și Tristan Tate au donat 50.000 de euro pentru reconstrucția unei biserici arse din Teleorman, impresionați de povestea părintelui Florin Danu, care nu a reușit să strângă suficienți bani pentru a ridica din nou lăcașul de cult.
Doliu în lumea bisericească! Unul dintre cei mai îndrăgiți preoți din Dâmbovița s-a stins din viață la doar 60 de ani # ActiveNews.ro
Doliu în lumea bisericească din județul Dâmbovița! Unul dintre cei mai îndrăgiți preoți s-a stins din viață. Este vorba de părintele Constantin Fianu, vrednic slujitor al Parohiei Livezile, Protoieria Găești. Acesta avea 60 de ani.
