Ședință de Guvern. Se împart banii pentru primăriii și Consilii Județene, programul „Anghel Saligny”

11:50

Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, afirmă că intenţia Guuvernului de a reorganiza instituţia, pe principiul enunţat de premier potrivit căruia personalul ”poate fi redus fără niciun fel de probleme”, este ”o abordare simplistă şi periculoasă”, întrucât ANPC este o structură esenţială a statului român. ANPC funcţionează cu 300 de comisari la nivel naţional, care gestionează anual aproape o sută de mii de reclamaţii şi supraveghează o piaţă uriaşă de produse şi servicii. ”Ce anume se doreşte a fi redus şi de unde?”, se întreabă Paul Anghel, citat de News.ro.