Război și în Groenlanda? Danemarca îi dă replica lui Trump: Consolidare imediată a prezenței militare
Economica.net, 14 ianuarie 2026 18:30
Ministerul danez al Apărării a anunțat miercuri sporirea prezenței militare în Groenlanda și efectuarea unor exerciții militare în colaborare cu aliați din NATO în zona acestei insule arctice pe care președintele american Donald Trump dorește să o anexeze, relatează agențiile AFP și EFE.
• • •
Acum 30 minute
18:30
Acum o oră
18:20
Începe construcția unuia dintre cele mai mari parcuri hibride din Europa – solar cu stocare – la Ogrezeni, Giurgiu. Austriecii de la Enery lucrează cu românii de la Enevo # Economica.net
Enery, producător independent de energie regenerabilă în Europa Centrală și de Est, anunță debutul proiectului hibrid Ogrezeni, în județul Giurgiu, România, care combină producția de energie electrică din surse fotovoltaice (PV) cu stocarea în baterii, arată un comunicat de presă al companiei.
18:00
Mutare istorică. Se schimbă liderul din curierat, o piață de miliarde de lei cu zeci de mii de angajați. Pătrășcanu, Fan Courier: Ne râcâie un pic această situație # Economica.net
Sameday ( curierul e-Mag) a anunțat anul trecut că a ajuns la un acord pentru preluarea Cargus. Dacă va fi dusă la bun sfârșit, tranzacția ar detrona liderul consacrat al pieței de curierat, Fan Courier, posibilitate pe care o expun chiar cei de la Fan. Liderii Fan Courier spun însă că această tranzacție poate fi și un stimul pentru dezvoltare și că se vor concentra mai ales pe creșterea profitului în continuare, deși perspectiva pierderii primei poziții în top "îi râcâie un pic".
Acum 2 ore
17:40
Datornicii la stat, făcuți de râs de Bolojan. Guvernul vrea „lista rușinii” și pentru persoanele fizice cu datorii la ANAF. Cât de legală este măsura? # Economica.net
Un proiect de lege lansat în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației propune, printre altele, ca așa numita "listă a rușinii", care presupune publicarea numelor datornicilor la stat cu scopul de a stimula plata, să se aplice și persoanelor fizice.
17:10
Ultima oră. SUA se pregătesc pentru intervenția în Iran. Ordin direct către miltari din mai multe baze cheie din Orientul Mijlociu. Retrageri de personal-Presă # Economica.net
Oficiali ai Statelor Unite ale Americii (SUA) a arătat, sub protecția anonimatului, că SUA a început să retragă personal din mai multe baze cheie din Orientul Mijlociu, ca măsură de precauție, în contextul tensiunilor din Iran. Turcia ar încerca să evitre conflictul, chemând părțile la masa negocierilor.
Acum 4 ore
16:50
Ședință de Guvern. Se împart banii pentru primăriii și Consilii Județene, programul „Anghel Saligny” # Economica.net
Guvernul va stabili în şedinţa de astăzi, prin hotărâre, criteriile de prioritizare a solicitărilor de transfer pentru Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" în 2026.
16:40
Cât este suficient să avem? Cât ai nevoie ca să trăiești confortabil, dar și cu sens? Cât este potrivit să lași copiilor tăi, ca resurse, ca oportunități, ca responsabilitate, fără să creezi dependență, anxietate sau conflicte?
16:30
InvestEU – UniCredit şi FEI deblochează până la 890 milioane euro pentru a accelera creşterea IMM-urilor în Europa # Economica.net
UniCredit şi Fondul European de Investiţii (FEI) au semnat, miercuri, la Viena, una dintre cele mai ample tranzacţii de garantare InvestEU, prin care va creşte semnificativ sprijinul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) din Europa Centrală şi de Est (ECE).
16:10
IMM România solicită modificarea proiectului de ordonanţă de urgenţă privind recrutarea lucrătorilor din state terţe, arătând că forma actuală impune costuri şi proceduri care pot îngreuna semnificativ accesul IMM-urilor la forţa de muncă necesară, potrivit unui comunicat.
16:00
Comisia Europeană emite 11 miliarde euro, în cadrul primei sale tranzacţii sindicalizate pentru 2026 # Economica.net
Comisia Europeană a colectat obligaţiuni ale UE în valoare de 11 miliarde euro, în cadrul primei sale tranzacţii sindicalizate pentru 2026, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
16:00
Aproape 50% din electricitatea utilizată în UE a provenit din surse de energie regenerabilă, în 2024. Care a fost situaţia în România # Economica.net
Un procent de 47,5% din consumul brut de electricitate în Uniunea Europeană din 2024 a venit din surse de energie regenerabilă, în creştere cu 2,1 puncte procentuale (pp) faţă de 2023, arată datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
15:50
Kazahii sunt îngrijoraţi după atacurile asupra petrolierelor. Ce le cer autorităţile din Kazahstan Europei şi SUA # Economica.net
Ministerul Afacerilor Externe al Kazahstanului a dat miercuri publicităţii o declaraţie oficială cu privire la incidentul de la terminalul maritim CPC din Marea Neagră, transmite Kazinform.
15:50
Centura Azuga – Bușteni: Se cere o expertiză tehnică pentru continuarea proiectului, după surprizele din teren din urma defrișărilor # Economica.net
Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu - Daniel Nanu, a anunțat miercuri că a fost pe teren, la Bușteni – Azuga, pentru a verifica direct situația lucrărilor la centură, acces rutier complementar de descărcare a A3, și pentru a discuta cu specialiștii implicați despre pașii următori.
15:40
Fan Courier a devenit grup de firme, după ce a achiziționat și brokerul vamal Marian’s Trading. Afacerile Fan au ajuns la 310 milioane de euro, dar cu profit în scădere de 40% față de 2024 # Economica.net
FAN Courier a încheiat anul 2025 cu afaceri de 1,546 miliarde lei (aproximativ 310 milioane euro), în creștere cu aproximativ 11% față de anul anterior, a anunțat compania. Totuși, condițiile economice și creșterea concurenței au condus la o scădere cu 40% a profitului în 2025 față de 2024. Compania nu a dat cifre exacte.
15:30
Criză Bulgaria – Al doilea mare grup politic din parlament a respins oferta de a forma un guvern # Economica.net
Al doilea mare grup politic din parlamentul Bulgariei, PP-DB, a refuzat miercuri solicitarea preşedintelui Rumen Radev de a încerca să formeze un guvern, sporind astfel probabilitatea organizării de noi alegeri anticipate în cea mai săracă ţară din Uniunea Europeană, transmite agenţia de presă Reuters.
15:10
Autostrada Sibiu – Pitești: „Uriașul” care va săpa cel mai lung tunel prin Carpați, cel mai mare TBM exportat de China în Europa # Economica.net
Ambasada Chinei anunță miercuri că cel mai mare EPB TBM chinezesc exportat în Europa a ajuns recent în Portul Constanța. Mai exact, este vorba de "cârtița" care va fora Tunelul Poiana, cel mai lung (1,78 km) din Autostrada A1 Sibiu - Pitești.
15:00
Un gigant mondial vrea să se implice în finalizarea și punerea în funcțiune a centralei electrice de la Iernut a Romgaz. Ofertă trimisă # Economica.net
Romgaz a primit patru oferte la consultarea de piață referitoare la “servicii de management șantier punere în funcțiune pentru Proiectul: Construire Centrală Electrică cu Ciclu Combinat cu Turbine cu Gaze Iernut – finalizare lucrări și punere în funcțiune”. Una dintre ele vine de la o companie din Statele Unite, controlată de gigantul japonez Itochu.
15:00
Iran avertizează aliaţii SUA din Orientul Mijlociu că dacă va fi atacat va ataca la rândul său baze americane # Economica.net
Teheranul i-a avertizat pe aliaţii SUA din Orientul Mijlociu că va ataca baze americane de pe teritoriul lor dacă Washingtonul atacă Iranul, a declarat miercuri un oficial iranian de rang înalt pentru Reuters, în urma ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump că va interveni în sprijinul protestatarilor din republica islamică.
Acum 6 ore
14:40
Trei companii au fost amendate de Consiliul Concurenţei pentru trucarea unor licitaţii CNAIR # Economica.net
Trei companii de pe piaţa lucrărilor de întreţinere a drumurilor au fost sancţionate de Consiliul Concurenţei cu amenzi totale de 8,29 milioane de lei (1,66 milioane de euro) pentru trucarea unor licitaţii organizate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) prin DRDP Constanţa.
14:30
Fidelis 2026 – Ce dobânzi au titlurile de stat din prima ediţie a programului din acest an # Economica.net
Program Fidelis - Prima emisiune de titluri de stat Fidelis din 2026, derulată în perioada 16-23 ianuarie, vine cu dobânzi neimpozabile de până la 7,50% pentru emisiunile în lei şi de până la 6,2% pentru cele în euro, a anunţat miercuri Ministerul Finanţelor.
13:50
Când şi unde se deschide primul magazin BIPA din România şi ce planuri are lanţul de magazine cu preţuri mici al nemţilor de la REWE în ţara noastră # Economica.net
Grupul austriac REWE, care a intrat în România în 2001 cu lanțul de supermarketuri tip discount Penny, se extinde pe plan local și cu brandul său de drogherii BIPA. Primul magazin se va deschide la sfârșitul lunii ianuarie la București. Un preview exclusiv va avea loc în seara zilei de 21 ianuarie, potrivit unei invitații de presă.
13:50
România, în clubul super-puterilor. Suntem pregătiţi ca 2026 să fie anul aderării oficiale la OCDE, spune Nazare # Economica.net
România este pregătită ca 2026 să fie anul aderării sale oficiale la OCDE, iar la următoarea evaluare economică să se afle de cealaltă parte a mesei, ca membru cu drepturi depline, a transmis ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.
13:50
VIDEO. Românii de la .lumen încep producția ochelarilor pentru nevăzătorii cu gigantul american Arrow Electronics # Economica.net
Startup-ul deeptech românesc .lumen colaborează cu gigantul Arrow Electronics, furnizor global de soluții tehnologice, pentru a scala producția Ochelarilor pentru Nevăzători, un dispozitiv inteligent conceput să reproducă funcțiile esențiale ale unui câine-ghid.
13:30
China – Exporturile de maşini au crescut în 2025, dar cererea pe plan intern a încetinit # Economica.net
Exporturile auto ale Chinei au crescut cu 21% anul trecut, în urma majorării livrărilor de vehicule electrice (EV), dar cererea pe plan intern a încetinit, transmit Xinhua şi AP.
13:20
Având ca vector modelul Puma Gen-E asamblat a uzina Ford Otosan din Craiova, marca americană Ford a înregistrat o creștere spectaculoasă a vânzărilor de vehicule electrice (autoturisme + vehicule comerciale).
Acum 8 ore
12:50
Incendiile și inundațiile mistuie România. Nou record de despăgubiri plătite de firmele de asigurare # Economica.net
Incendiile și inundațiile afectează tot mai multe locuințe și clădiri din România. Firmele de asigurare anunță că despăgubirile pentru calamități naturale și incendii au crescut cu 42% în primele nouă luni ale acestui an, după ce urcaseră semnificativ și în 2025.
12:40
Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, cunoscută oficial ca BT Arena, va exclude concertele de manele din programul său începând cu anul 2026, potrivit presei locale.
12:40
Avertisment al celor mai puternici oameni din lume: Sărăcie și probleme de sănătate la orizont. Îngrijorare majoră privind pensiile – World Economic Forum # Economica.net
Deterioarea stării de sănătate a populației și starea materiale tot mai precară sunt principalele riscuri sociale identificate în ultimul Global Risks Report al World Economic Forum, entitate care organizează, printre altele, celebrul forum de la Davos, care adună cele mai puternice companii din lume și cei mai reprezentativi lideri.
12:40
Coplata pentru pacienţii adulţi bolnavi de cancere, de cel mult 5% din serviciile medicale primite – propunerea legislativă a unui senator POT # Economica.net
Avocatul Gheorghe Vela, în calitate de senator suveranist al partidului POT, a scris o propunere de lege care-i vizează pe bolnavii de cancere, în care, printre altele, propune ca adulţii trataţi de cancere din fondurile CNAS să achite o coplată de cel mult 5% din valoarea serviciilor medicale oncologice primite.
12:10
Apel către Guvern. „Opriţi acordul Mercosur!” – Sindicatul Salariaţilor din Ministerul Agriculturii # Economica.net
Sindicatul Salariaţilor din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (SIND-MADR) susţine protestele fermierilor şi cere autorităţilor române să respingă acordul comercial UE-Mercosur, pe care îl consideră o ameninţare la adresa agriculturii naţionale şi a securităţii alimentare.
12:10
Autostrada Transilvania: Lucrările la lotul Chiribiș – Biharia vor fi supervizate de o asociere româno – ungară # Economica.net
Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat, astăzi, cu asocierea de firme din România și Ungaria, Ventra Project Management (Lider) - Utiber Kozuti Beruhazo Kft, contractul pentru supervizarea lucrărilor pe Autostrada Transilvania, lotul 3C2 Chiribiș - Biharia (28,55 km), informează miercuri CNIR.
12:00
Avertisment de la ANPC. Reducerea personalului la Protecţia Consumatorului înseamnă mai puţine controale şi, inevitabil, mai multă marfă neconformă pe piaţă # Economica.net
O eventuală reducere a personalului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) va însemna mai puţine controale, mai puţine reclamaţii soluţionate şi, inevitabil, mai multă marfă neconformă pe piaţă, iar pe termen mediu şi lung costurile vor fi decontate de cei care astăzi slăbesc o instituţie-cheie a statului, consideră directorul general al instituţiei, Paul Anghel.
11:50
Șeful ANPC n-ar vrea vrea să reducă din personal, așa cum a spus Bolojan. Este “o abordare simplistă și periculoasă” # Economica.net
Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, afirmă că intenţia Guuvernului de a reorganiza instituţia, pe principiul enunţat de premier potrivit căruia personalul ”poate fi redus fără niciun fel de probleme”, este ”o abordare simplistă şi periculoasă”, întrucât ANPC este o structură esenţială a statului român. ANPC funcţionează cu 300 de comisari la nivel naţional, care gestionează anual aproape o sută de mii de reclamaţii şi supraveghează o piaţă uriaşă de produse şi servicii. ”Ce anume se doreşte a fi redus şi de unde?”, se întreabă Paul Anghel, citat de News.ro.
11:50
Anunţ de la Salt Bank pentru toţi clienţii. Plăţi instant, prin serviciul RO-TIPS (TRANSFOND) # Economica.net
Salt Bank anunţă lansarea plăţilor şi încasărilor instant în euro, disponibile în aplicaţia bancară prin serviciul RO-TIPS, şi pentru persoane fizice, şi pentru companii, fiind prima implementare în România a acestei funcţionalităţi, realizată prin serviciul de plăţi instant operat de TRANSFOND.
11:30
Equinor, cel mai mare furnizor de gaze al Europei, a obținut 35 de noi licențe de explorare de petrol și gaze în largul Norvegiei # Economica.net
Compania norvegiană Equinor a primit 35 de noi licențe de producție pe platoul continental norvegian, în cadrul rundei de licențiere „Awards in Predefined Areas” (APA) pentru 2026, a anunțat compania marți. Licențele acoperă Marea Nordului, Marea Norvegiei și Marea Barents, Equinor fiind desemnat operator pentru 17 dintre acestea.
11:20
Dezastru pentru un gigant american. Unul dintre cele mai mari falimente după pandemie # Economica.net
Conglomeratul american Saks Global a iniţiat procedura de faliment, unul dintre cele mai mari colapsuri pe segmentul de retail de la pandemie, la abia un an după ce a adus la un loc mărcile Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman şi Neiman Marcus, transmite Reuters.
Acum 12 ore
10:40
Consiliul de Administrație al Companiei TAROM a decis marți, 13 ianuarie 2026, numirea domnului Bogdan Costaș în funcția de director general interimar al companiei, a anunțat compania într-un comunicat de presă.
10:40
Ce s-a întâmplat cu producţia de carne din România – date oficiale INS, noiembrie 2025 # Economica.net
Producţia de carne a României a crescut în noiembrie 2025 la porcine şi la păsări, iar la bovine, ovine şi caprine a scăzut, în comparaţie cu aceeaşi lună din 2024, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:40
Compania aeriană AnimaWings oferă reduceri de 40% din tariful de bază al biletelor către destinații populare din Grecia, Spania și Turcia pentru această vară.
10:30
China a încheiat 2025 cu un nou excedent comercial record, în pofida dificultăţilor provocate de taxele vamale americane, care au lovit comerţul global, transmit DPA şi Reuters.
10:20
Un proiect de lege înregistrat recent la Senat propune o schimbare majoră de filozofie fiscală, cu impact direct asupra mediului de afaceri: profitul reinvestit în anumite condiții ar urma să fie scutit de impozitul pe profit, începând cu 1 ianuarie 2027, scrie Termene.ro.
10:20
My Jet, operatorul avioanelor deținute de frații Pavăl și fondatorii One United Properties, devine primul din Europa autorizat pentru zboruri comerciale cu Cirrus Vision SF50 # Economica.net
My Jet devine primul operator european aprobat pentru operațiuni comerciale cu Cirrus Vision SF50, a anunțat compania într-o postare pe LinkedIn.
10:00
Rata anuală a inflaţiei a coborât la 9,69% în luna decembrie, de la 9,76% în luna noiembrie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 11%, mărfurile nealimentare cu 10,48%, iar mărfurile alimentare cu 7,75%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS).
09:50
Ce așteptări au românii de la 2026. Trei din cinci cred că România va intra în recesiune. Studiu # Economica.net
63% dintre români cred că România va fi în recesiune în 2026, 40% se așteaptă ca marile piețe bursiere ale lumii să se prăbușească și 70% apreciază că nu vor avea creșteri ale venitului disponibil . Cu toate acestea, 70% dintre români sunt optimiști că 2026 va fi mai bun decât 2025, potrivit unei cercetări Ipsos.
09:50
Populaţia României – Criza demografică se adânceşte. Date oficiale de la INS despre populaţia rezidentă, îmbătrânire, emigranţi şi câţi străini au venit în ţara noastră # Economica.net
Populaţia rezidentă a României a scăzut cu 24.400 de persoane, la 1 ianuarie 2025, până la 19,043 de milioane, în timp ce soldul migraţiei internaţionale a fost pe un trend pozitiv, de plus 71.300 de persoane, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS), publicate miercuri.
09:30
Bătălia pentru Marea Neagră – Costurile asigurărilor de război pentru vasele care navighează în regiune au crescut masiv # Economica.net
Costurile asigurărilor de război pentru vasele care navighează spre Marea Neagră aproape s-au dublat marţi, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.
09:20
Guvernul anunţă că a primit o ofertă care „asigură accesul României la zăcăminte în Groenlanda”. Controversatul Frank Timiş negociază cu Nuclearelectrica # Economica.net
Compania Critical Metals Corp, deținută de European Lithium, este în discuții cu compania de stat Nuclearelectrica pentru construirea în parteneriat a unei fabrici de procesare la Feldioara a pământurilor rare pe care Critical Metals Corps le extrage din Groenlanda.
09:00
Unităţile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 4.500 nu pot înfiinţa poliţie locală decât dacă cheltuielile secţiunii de funcţionare sunt asigurate integral din venituri proprii, se arată în proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creşterea capacităţii financiare şi eficientizarea activităţii administraţiei publice centrale şi locale, pus marţi seara în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
08:50
Performanţă pentru prietenul lui Trump. Argentina a înregistrat în 2025 cea mai scăzută inflaţie din ultimii opt ani # Economica.net
Argentina a înregistrat o rată cumulată a inflaţiei pe douăsprezece luni de 31,5% în 2025, cel mai scăzut nivel din ultimii opt ani, a anunţat marţi Institutul naţional de statistică (Indec), citat de AFP.
08:40
Criză Groenlanda – Întâlnire cu miză importantă. Miniştrii de externe danez şi groenlandez merg la Casa Albă # Economica.net
Miniştrii de externe danez şi groenlandez vor merge miercuri la Casa Albă pentru o întâlnire cu miză importantă, menită să dezamorseze criza din jurul Groenlandei, un teritoriu autonom danez pe care preşedintele american Donald Trump afirmă că vrea să-l obţină, comentează AFP.
