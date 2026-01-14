Furt într-un hipermarket din București: Un hoț a fost surprins de cameră când fură telefoane, deși în jurul lui erau și alți clienți
Digi24.ro, 14 ianuarie 2026 16:50
Furt într-un hipermarket din București. Un bărbat a luat cinci telefoane, fără să se ferească de camerele de supraveghere care au surprins fapta.
