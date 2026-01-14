Vladimir Putin e gată să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump (Bloomberg)

11:00

Odată cu începutul războiului din Ucraina, cea mai importantă sursă de finanțare a mașinăriei de război a lui Vladimir Putin, extracția de petrol, a fost supusă sancțiunilor internaționale. Din cauza acestui lucru, rușii au căutat căi prin care să eludeze dreptul internațional și să continue exportul „aurului negru”. Una dintre cele mai cunoscute metode este cea prin intermediul așa numitei „flote fantomă”. Această metodă este folosită pe larg de către statele aflate sub sancțiuni. Nave care aparțin statului sancționat operează sub pavilionul unor țări mici sau cu o legislație laxă. Unele dintre nave preiau petrolul direct din porturile Rusiei, altele folosesc transferul „ship to ship”. Acest lucru se întâmplă în apele internaționale sau în zona economică exclusivă a unor țări, inclusiv a României, acuză un grup de experți români.