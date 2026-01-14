Claudiu Năsui cere reforma USR: Referendum pentru limitarea la maximum două mandate a aleșilor partidului
PSNews.ro, 14 ianuarie 2026 18:20
Deputatul Claudiu Năsui a lansat un avertisment ferm în perspectiva viitorului congres al USR, criticând tendințele de centralizare a puterii în cadrul formațiunii. Alături de deputata Cristina Prună, acesta a inițiat un referendum intern prin care propune modificarea statutului partidului, astfel încât aleșii să nu poată ocupa mai mult de două mandate. Năsui susține că […] Articolul Claudiu Năsui cere reforma USR: Referendum pentru limitarea la maximum două mandate a aleșilor partidului apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
18:20
Programul Fidelis 2026 permite persoanelor fizice, rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, să investească în titluri de stat denominate în lei și euro, prin intermediul băncilor partenere. Dobânzile pentru titlurile în lei variază de la 6,45% pentru scadența la 2 ani, 7,10% la 4 ani, până la 7,50% la 6 ani. Donatorii de […] Articolul Fidelis 2026: dobânzi de până la 7,50% pentru titlurile de stat în lei și euro apare prima dată în PS News.
18:20
Doi miniștri de la PSD și unul de la USR se află în fruntea clasamentului vizibilității membrilor Guvernului, în ultima săptămână, potrivit datelor extrase cu ajutorul NewsVibe, platformă AI de monitorizare și detectare a trendurilor online. Analiza vizează nivelul de vizibilitate al membrilor Guvernului în spațiul digital, mai puțin premierul Ilie Bolojan, a cărui prezență […] Articolul Clasamentul vizibilității miniștrilor în mediul online – cine e pe primul loc apare prima dată în PS News.
18:20
Proiect: primăriile vor putea să aprobe sau să refuze, anual, autorizațiile de funcționare a sălilor de jocuri de noroc # PSNews.ro
Soarta „păcănelelor”, în mâinile primăriilor. Un proiect de lege lansat în transparență decizională de Ministerul Dezvoltării oferă autorităților locale rol decizional în reglementarea jocurilor de noroc. Patronii vor trebui să obțină, anual, o autorizație de funcționare de la primăria pe raza căreia activează. Dacă proiectul va fi adoptat, consiliile locale vor putea aproba sau respinge […] Articolul Proiect: primăriile vor putea să aprobe sau să refuze, anual, autorizațiile de funcționare a sălilor de jocuri de noroc apare prima dată în PS News.
18:20
Strategia SUA se reorientează decisiv spre reindustrializare și competiție economică, nu doar spre proiecție militară clasică, explică Ștefan Popescu, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. Acesta subliniază faptul că Statele Unite au realizat că nu se mai pot opune frontal unui proces istoric inevitabil: tranziția către un sistem multipolar. Astfel, în locul confruntării directe, Washingtonul […] Articolul VIDEO Strategia SUA: De ce reindustrializarea devine noua armă de putere globală apare prima dată în PS News.
18:20
„Nu avem atât de mulți funcționari publici pe cât se afirmă” . Pîrvulescu indică marile probleme în bugetul pe 2026 # PSNews.ro
Politologul Cristian Pîrvulescu a declarat miercuri, în emisiunea „Puterea Știrilor”, că bugetul de stat pe anul 2026 va reprezenta un test extrem de dificil pentru actuala coaliție de guvernare și a avertizat că forma în care este conturat în prezent riscă să fie nesustenabilă, generând tensiuni politice și sociale. „Va fi cu siguranță dificil să […] Articolul „Nu avem atât de mulți funcționari publici pe cât se afirmă” . Pîrvulescu indică marile probleme în bugetul pe 2026 apare prima dată în PS News.
18:20
Claudiu Năsui cere reforma USR: Referendum pentru limitarea la maximum două mandate a aleșilor partidului # PSNews.ro
Deputatul Claudiu Năsui a lansat un avertisment ferm în perspectiva viitorului congres al USR, criticând tendințele de centralizare a puterii în cadrul formațiunii. Alături de deputata Cristina Prună, acesta a inițiat un referendum intern prin care propune modificarea statutului partidului, astfel încât aleșii să nu poată ocupa mai mult de două mandate. Năsui susține că […] Articolul Claudiu Năsui cere reforma USR: Referendum pentru limitarea la maximum două mandate a aleșilor partidului apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO Mai puține locuri bugetate și universități comasate. Pîrvulescu, SNSPA: Mii de tineri părăsesc deja România! # PSNews.ro
Politologul Cristian Pîrvulescu, decan al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, a avertizat miercuri, la emisiunea „Puterea Știrilor”, că o eventuală reducere a numărului de locuri bugetate pentru studenți ar avea consecințe grave asupra sistemului universitar românesc, într-un context deja marcat de subfinanțare și incertitudine bugetară. „Numărul studenților bugetați într-un an este de aproximativ […] Articolul VIDEO Mai puține locuri bugetate și universități comasate. Pîrvulescu, SNSPA: Mii de tineri părăsesc deja România! apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
17:20
Consiliul Concurenței amendează trei firme cu 8,29 milioane lei pentru trucarea unor licitații CNAIR # PSNews.ro
Consiliul Concurenţei anunţă că a sancţionat trei companii cu amenzi în valoare totală de 8,29 milioane lei (1,66 milioane euro), pentru trucarea unor licitaţii organizate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR) prin DRDP Constanţa, pe piaţa lucrărilor de întreţinere a drumurilor. Amenzile au fost aplicate astfel: Oyl Company Holding AG SRL – 5.914.952,99 lei […] Articolul Consiliul Concurenței amendează trei firme cu 8,29 milioane lei pentru trucarea unor licitații CNAIR apare prima dată în PS News.
17:20
Doi români se află pe lista celor mai căutați infractori din Europa. Unul dintre ei este bărbatul condamnat la 30 de ani pentru închisoare pentru uciderea omului de afaceri sibian Adrian Crainer. Celălalt român căutat este bărbatul din Mureș care a ucis o femeie și a incendiat-o în casă, informează Digi24. Bărbatul de 37 de […] Articolul Doi români, pe lista celor mai căutați infractori din Europa apare prima dată în PS News.
17:20
Daniel Băluță îi sugerează lui Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru a găsi soluții!” # PSNews.ro
Edilul Sectorului 4, Daniel Băluță, îi transmite primarului general, Ciprian Ciucu, că a fost ales pentru a găsi soluții, „nu pentru a se plânge”, iar dacă nu are soluții, există oricând opțiunea depunerii mandatului. De asemenea, Băluță a criticat dur modul în care Ciucu gestionează problemele Bucureștiului, în special situația termoficării, în contextul temperaturilor foarte […] Articolul Daniel Băluță îi sugerează lui Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru a găsi soluții!” apare prima dată în PS News.
17:20
David Popovici a fost ales cel mai bun înotător din Europa în 2025, el câştigând ancheta European Aquatics, prin care au fost stabiliţi cei mai valoroşi înotători de pe continent. Best men’s swimmimg athlete of 2025 este titlul câştigat de multiplul campion român. În 2025, Popovici a câştigat aurul mondial la 100 m liber şi […] Articolul David Popovici, desemnat cel mai bun înotător din Europa în 2025 apare prima dată în PS News.
17:20
USR a falsificat înregistrarea unei emisiuni – Patrick Andre de Hillerin. Cum a încercat să repare gafa lui Miruță # PSNews.ro
Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin dezvăluie metoda prin care USR ar fi încercat să repare gafa ministrului Apărării, Radu Miruță, după ce acesta a prezentat, într-un interviu la Antena 3, scenariile în care România ar trimite trupe în Groenlanda. La scurt timp, USR a publicat un video editat al interviului, în care afirmațiile lui Radu Miruță […] Articolul USR a falsificat înregistrarea unei emisiuni – Patrick Andre de Hillerin. Cum a încercat să repare gafa lui Miruță apare prima dată în PS News.
17:20
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că relansarea pachetului de reformă a administrației locale vine cu termene clare, sancțiuni ferme și măsuri care vizează direct inechitățile fiscale. Termenul rezonabil pentru reduceri de cheltuieli este 1 iunie 2026, spune ministrul, subliniind că, în unele primării, reducerea posturilor nu va genera concedieri. „Din […] Articolul Cseke Attila anunță care este termenul pentru reducerile de cheltuieli în administrație apare prima dată în PS News.
17:20
Schemele de sprijin la gaze: Germania a redus taxe și a dat subvenții, România a mizat doar pe plafonare la energie # PSNews.ro
Uniunea Europeană nu mai permite aplicarea unui plafon comun de preț la gaz pentru consumatorii casnici (instrumentul a expirat în 31 decembrie 2024). Totuși în perioada 2022 -2023 țările din Vestul Europei și-au redus încasările din taxe și accize din energie și mai mult au alocat fonduri din alte resurse pentru a proteja populația și […] Articolul Schemele de sprijin la gaze: Germania a redus taxe și a dat subvenții, România a mizat doar pe plafonare la energie apare prima dată în PS News.
17:20
Primarul unui oraș din Ardeal a demisionat: Fără o majoritate solidă nu este corect să iau decizii nepopulare # PSNews.ro
Primarul Oraşului Huedin, Mircea Moroşan, aflat la al cincilea mandat, şi-a anunţat, miercuri, demisia din funcţie. ”Mandatul a fost câştigat cu dificultate, cu aproximativ o treime din voturi, fapt care mi-a dat de gândit”, a transmis primarul demisionar. ”Primăria Oraşului Huedin informează că primarul oraşului şi-a înaintat demisia din funcţie, la vârsta de 66 de […] Articolul Primarul unui oraș din Ardeal a demisionat: Fără o majoritate solidă nu este corect să iau decizii nepopulare apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
16:10
Acuzațiile de plagiat împotriva ministrului Justiției pun sub semnul întrebării numirea procurorilor de rang înalt # PSNews.ro
Prima ediție a emisiunii Puterea Știrilor din 2026 a debutat sub semnul unei controverse cu miză politică și instituțională majoră. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, este acuzat de plagiat în teza de doctorat în drept, în contextul declanșării procedurii de numire a procurorilor de rang înalt. Astfel, scandalul marchează începutul anului politic, în timp ce coaliția […] Articolul Acuzațiile de plagiat împotriva ministrului Justiției pun sub semnul întrebării numirea procurorilor de rang înalt apare prima dată în PS News.
16:10
Tanczos Barna: Pregătirea bugetului pe 2026 începe cu reducerea cheltuielilor și investiții prioritare # PSNews.ro
Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) anunţă, miercuri, că ministerele au început să prezinte bilanţul anului trecut şi baza de la care se porneşte în construcţia bugetului pentru acest an. Acesta apreciază că abordarea trebuie să fie cea de annu trecut, respectiv „investiţii tratate ca prioritate, un stat mai suplu, echilibru şi predictibilitate”, potrivit News.ro. „Am început […] Articolul Tanczos Barna: Pregătirea bugetului pe 2026 începe cu reducerea cheltuielilor și investiții prioritare apare prima dată în PS News.
16:10
Ideea trimiterii de trupe în Groenlanda trebuie gestionată prudent: Comunicarea greșită devine risc strategic – analist # PSNews.ro
Invitatul emisiunii Puterea Știrilor, analistul de politică externă Ștefan Popescu, a vorbit despre ipoteza trimiterii de trupe românești în Groenlanda, pornind de la declarațiile ministrului Apărării, care a invocat atât articolul 5 NATO, cât și o posibilă „coaliție de voință”. Discuția trebuie purtată cu maximă prudență: nu doar pentru că scenariile sunt ipotetice, ci […] Articolul Ideea trimiterii de trupe în Groenlanda trebuie gestionată prudent: Comunicarea greșită devine risc strategic – analist apare prima dată în PS News.
16:10
Președintele SUA, Donald Trump, este așteptat miercuri să continue planul său etapizat pentru viitorul Gazei, anunțând administrația care va conduce teritoriul palestinian devastat de război, au declarat patru surse palestiniene. Israelul și Hamas au semnat în octombrie planul în 20 de puncte al lui Trump, care prevede că un organism tehnocrat palestinian supravegheat de un „Consiliu al […] Articolul Planul lui Donald Trump pentru Gaza intră într-o nouă etapă: cine va conduce teritoriul apare prima dată în PS News.
16:10
Subiectul unirii Republicii Moldova cu România nu este pe agendă, spune la RFI eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan. El comentează afirmația făcută la un podcast britanic de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a precizat că ar vota ”DA” la un eventual referendum privind unirea cu România. O declarație care a provocat un val de reacții […] Articolul Mureșan: Declarația Maiei Sandu privind unirea R.Moldova cu România nu mă surprinde apare prima dată în PS News.
16:10
Condamnat pentru trădare de patrie, Denis Cuculescu indică finanțări rusești pentru partide din R. Moldova # PSNews.ro
Omul de afaceri Denis Cuculescu, condamnat zilele trecute la 15 ani de închisoare pentru că a transferat peste 300 mii euro pentru desfășurarea unor acțiuni împotriva intereselor R. Moldova, declara acum trei ani că Partidul Socialiștilor, condus de Igor Dodon, primea lunar din partea Rusiei câte 600 de mii de dolari, precizează Deschide.md. Totodată, menționa […] Articolul Condamnat pentru trădare de patrie, Denis Cuculescu indică finanțări rusești pentru partide din R. Moldova apare prima dată în PS News.
16:10
Tavan prăbușit la un colegiu din Botoșani: Anchetă după incidentul petrecut în clădirea proaspăt renovată prin PNRR # PSNews.ro
Un incident grav a avut loc la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Botoșani, unde tavanul unei săli de clasă s-a prăbușit în timpul orelor de curs. În urma evenimentului, un elev a fost rănit ușor, primind îngrijiri medicale, în timp ce restul colegilor săi au suferit atacuri de panică. Unitatea de învățământ fusese recent reabilitată, […] Articolul Tavan prăbușit la un colegiu din Botoșani: Anchetă după incidentul petrecut în clădirea proaspăt renovată prin PNRR apare prima dată în PS News.
16:10
Claudiu Năsui și Cristina Prună cer referendum intern în USR pentru limitarea mandatelor # PSNews.ro
Deputaţii USR Claudiu Năsui şi Cristina Prună cer organizarea unui referendum intern, înainte de congresul partidului, pentru modificarea statutului. Ei vor ca parlamentarii, europarlamentarii, primarii şi preşedinţii de consilii judeţene să poată avea cel mult două mandate. „Congresul de modificare a statutului este singura oportunitate pe care o vom avea de a reforma USR pentru […] Articolul Claudiu Năsui și Cristina Prună cer referendum intern în USR pentru limitarea mandatelor apare prima dată în PS News.
16:10
Potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos, doar 17% dintre americani susțin eforturile președintelui Donald Trump de a achiziționa Groenlanda. Pe de altă parte, mulți democrați și republicani se opun utilizării forței militare pentru anexarea teritoriului autonom danez. Sondajul, realizat în perioada 12-13 ianuarie 2026, a arătat îngrijorări generalizate cu privire la amenințările lui Trump la adresa Danemarcei, […] Articolul Groenlanda, un plan nepopular: majoritatea americanilor se opun inițiativei lui Trump apare prima dată în PS News.
16:10
În perioada ianuarie – noiembrie 2025, datoria externă totală a României a crescut cu 24,002 miliarde euro, până la 227,512 miliarde euro, anunţă Banca Naţională a României. „În perioada ianuarie – noiembrie 2025, datoria externă totală a crescut cu 24,002 miliarde euro, până la 227,512 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a […] Articolul BNR: Datoria externă a României a crescut cu 24 de miliarde de euro în 2025 apare prima dată în PS News.
15:10
Protecție pentru jurnaliști și activiști împotriva proceselor abuzive – anunțul Ministerului Justiției # PSNews.ro
Ministerul Justiției a anunțat finalizarea unui proiect de lege care vizează protecția împotriva proceselor abuzive, cunoscute sub denumirea de acțiuni SLAPP, care sunt folosite pentru a intimida persoanele implicate în mobilizări publice. Proiectul transpune Directiva (UE) 2024/1069 în legislația națională, stabilind standarde minime de protecție pentru libertatea de exprimare, informare, asociere și întrunire pașnică. Beneficiarii […] Articolul Protecție pentru jurnaliști și activiști împotriva proceselor abuzive – anunțul Ministerului Justiției apare prima dată în PS News.
15:10
Victor Ponta intrevine în scandalul de plagiat al ministrului Justiției: „Șercan nu acționează niciodată neorganizat” # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta a criticat pe Facebook declarațiile recente ale jurnalistei Emilia Șercan legate de ministrul Justiției, Radu Marinescu, atrâgând atenția asupra întârzierilor și presupusei coordonare a acesteia cu anumite rețele politice. „Credeți că Emilia Șercan, „luptătoarea nemiloasă” prin care sunt atacați toți cei incomozi pentru REȚEAUA Soros–USR, a fost oarbă timp de 14 […] Articolul Victor Ponta intrevine în scandalul de plagiat al ministrului Justiției: „Șercan nu acționează niciodată neorganizat” apare prima dată în PS News.
15:10
Instabilitate globală 2026: De ce schimbarea ordinii mondiale lovește mai întâi statele de frontieră – Ștefan Popescu # PSNews.ro
Analistul de politică externă Ștefan Popescu, a vorbit, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, despre începutul lui 2026 ca despre o etapă de tranziție structurală, în care vechile reguli internaționale nu mai funcționează coerent, iar raporturile de forță redevin decisive. În această cheie, „instabilitate globală 2026” nu este o etichetă jurnalistică, ci descrierea unei schimbări de […] Articolul Instabilitate globală 2026: De ce schimbarea ordinii mondiale lovește mai întâi statele de frontieră – Ștefan Popescu apare prima dată în PS News.
15:10
Comitetul de revizuire a legilor justiției se întrunește în plin scandal legat de doctoratul ministrului Marinescu # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a convocat Comitetul pentru revizuirea legilor Justiției astăzi, la Palatul Victoria, pentru a dezbate modificări esențiale asupra pachetului legislativ care guvernează sistemul judiciar. Această ședință strategică are loc într-un moment de maximă tensiune, marcat de acuzațiile grave de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu. Potrivit unei investigații publicate de jurnalista Emilia Șercan, […] Articolul Comitetul de revizuire a legilor justiției se întrunește în plin scandal legat de doctoratul ministrului Marinescu apare prima dată în PS News.
15:10
Bogdan Matei dezvăluie haosul impozitelor: „Avem taxe crescute și cu 252%. Lucrurile sunt scăpate de sub control” # PSNews.ro
România a început anul cu tensiuni, cele mai multe generate de creșterea taxelor și impozitelor, prin urmare scandalul recent privind doctoratul ministrului Justiției poate funcționa ca o perdea de fum, este de părere jurnalistul Dan Bucura. „Românii sunt ca un butoi de pulbere acum, vor să sară la gâtul administrațiilor locale. Ne-au dus la […] Articolul Bogdan Matei dezvăluie haosul impozitelor: „Avem taxe crescute și cu 252%. Lucrurile sunt scăpate de sub control” apare prima dată în PS News.
15:10
Guvernul a publicat proiectul legii reformei în administrația locală, care taie cheltuieli și funcții în vederea respectării țintei asumate pentru deficitul bugetar. De asemenea, proiectul vine cu prevederi specifice, atât pentru contribuabilii cu datorii, cât și pentru cei care își plătesc taxele și impozitele la termen. Numit „Lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității […] Articolul Românii cu datorii vor ajunge pe „lista rușinii” – unde se publică apare prima dată în PS News.
15:10
Romania traverseaza o perioada de investitii record in infrastructura de transport, valoarea proiectelor aflate in derulare sau in faza de contractare atingand praguri istorice. Desi sumele disponibile sunt considerabile, reteaua nationala continua sa fie afectata de discontinuitati si de executii cu termene incerte, potrivit cineconstruieste.ro 1) Metroul din Cluj – Magistrala 1 Cel mai costisitor […] Articolul Top 7 cele mai scumpe proiecte de infrastructură din România apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
14:00
Banca Mondială a revizuit în scădere estimarea privind creșterea economiei României în 2025 – ce se întâmplă în 2026 # PSNews.ro
Economia românească a înregistrat anul trecut o creştere de 0,8%, faţă de un avans de 1,3% prognozat în luna iunie a anului trecut şi unul de 2,1% estimat la începutul anului trecut, conform celui mai recent raport privind „Perspectivele Economice Globale” (Global Economic Prospects), publicat marţi de Banca Mondială, relatează Agerpres. De asemenea, în acest […] Articolul Banca Mondială a revizuit în scădere estimarea privind creșterea economiei României în 2025 – ce se întâmplă în 2026 apare prima dată în PS News.
14:00
Consumul de energie electrică al Capitalei a fost, marți dimineață, cu 48% mai mare decât acum o săptămână, potrivit datelor firmei de distribuție Rețele Electrice, comunicate la solicitarea noastră. “În dimineața acestei zile, în condițiile unei temperaturi de –12°C, consumul de energie electrică înregistrat la ora 9:00 pentru municipiul București și județul Ilfov a fost […] Articolul Consumul de energie electrică al Capitalei, cu 48% mai mare decât acum o săptămână apare prima dată în PS News.
14:00
Sebastian Burduja lansează o petiție națională pentru deblocarea hidrocentralelor neterminate # PSNews.ro
Deputatul Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, a lansat petiția națională ‘Hidroenergia salvează România’, care solicită deblocarea urgentă a hidrocentralelor aflate în stadii avansate de execuție. Burduja subliniază că România are hidrocentrale realizate între 55% și 98%, care nu produc energie din cauza blocajelor administrative și juridice. Printre proiectele menționate se numără amenajarea hidroenergetică Bumbești-Livezeni […] Articolul Sebastian Burduja lansează o petiție națională pentru deblocarea hidrocentralelor neterminate apare prima dată în PS News.
14:00
Șeful ANPC aruncă în aer planul lui Ilie Bolojan privind concedierile: „O abordare simplistă și periculoasă!” # PSNews.ro
Paul Anghel, directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, afirmă că o eventuală reducere a personalului ANPC) va însemna mai puține controale, mai puține reclamații soluționate și, inevitabil, mai multă marfă neconformă pe piață. Paul Anghel afirmă că intenția Guuvernului de a reorganiza instituția, pe principiul enunțat de premier potrivit căruia personalul ”poate fi […] Articolul Șeful ANPC aruncă în aer planul lui Ilie Bolojan privind concedierile: „O abordare simplistă și periculoasă!” apare prima dată în PS News.
14:00
Dan Bucura avertizează: Scandalul de plagiat este o diversiune pentru a ascunde miza șefilor din Justiție # PSNews.ro
Acuzațiile aduse ministrului Justiției sunt menite să creeze haos și presiune, afirmă jurnalistul Dan Bucura în cadrul primei ediții din acest an a emisiunii Puterea Știrilor. Ceea ce trăim astăzi seamănă izbitor cu perioadele de dinainte de campanii electorale, marcate întotdeauna de scandaluri sonore. „Eu nu pot decât să constat că suntem fix […] Articolul Dan Bucura avertizează: Scandalul de plagiat este o diversiune pentru a ascunde miza șefilor din Justiție apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
12:40
Date în premieră. Noul an începe cu schimbări cel puțin interesante pe piața RCA, a cărei evoluție privește toți șoferii din România. Unele companii au operat schimbări substanțiale de prețuri, atât în sus cât și în jos, iar clasamentul după vânzări pare că se va schimba pentru prima dată de la ultimul faliment, cel al […] Articolul Schimbări pe piața RCA – ce ne așteaptă în 2026 apare prima dată în PS News.
12:10
Miercuri încep discuțiile cu fiecare ministru pentru conturarea bugetului național pe 2026. Premierul Ilie Bolojan a declarat la TVR 1, marți seara, că vom avea buget în cel mai scurt timp posibil. Ilie Bolojan, prim-ministrul României: Ar trebui să-l avem adoptat până la sfârșitul lunii februarie. Nu ține numai de Guvern, ci vor fi discuții […] Articolul Când va fi gata bugetul pe 2026. Banii din PNRR, necesari pentru investiții apare prima dată în PS News.
12:10
Pachetul de măsuri, publicat marți seara în dezbatere publică de către Ministerul Dezvoltării și pe care Guvernul urmează să-și asume răspunderea, vizează reducerea cu 10% a cheltuielilor în administrație, fără că măsurile să afecteze salariile de bază. O serie de prevederi se referă la noile grile de posturi. De exemplu, primăriile din localitățile cu mai […] Articolul LISTĂ – Guvernul reduce aparatul administrativ – principalale modificări apare prima dată în PS News.
12:10
Doctoratele „vechi” sub lupă: Conflictul dintre fostele comisii universitare și noile rigori anti-plagiat # PSNews.ro
Un element esențial al apărării ministrului Justiției în scandalul plagiatului este cel referitor la diferențele dintre standardele academice aplicabile la momentul susținerii tezei și cele actuale, a subliniat Bogdan Matei, invitat în studioul Puterea Știrilor. „Dacă nu mă înșel, avem și o decizie a Curții Constituționale care ne explică foarte clar ce înseamnă sistemul redactării […] Articolul Doctoratele „vechi” sub lupă: Conflictul dintre fostele comisii universitare și noile rigori anti-plagiat apare prima dată în PS News.
11:20
Coaliția, condamnată la supraviețuire: Dan Bucura avertizează asupra costurilor sociale uriașe până la „rotativă” # PSNews.ro
Coaliția actuală va rezista în 2026, însă costurile economice și sociale vor fi foarte mari, spune jurnalistul Dan Bucura, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor. „În ce privește felul cum vede anul 2026, mi-ar fi plăcut și îmi place în general să dau vești bune, să anticipez chestii pozitive, dar acum sunt cât se poate […] Articolul Coaliția, condamnată la supraviețuire: Dan Bucura avertizează asupra costurilor sociale uriașe până la „rotativă” apare prima dată în PS News.
11:20
Ministerul Dezvoltării propune reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în administrație # PSNews.ro
Ministerul Dezvoltării a publicat marți proiectul de lege care prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din administrația publică centrală, precum și diminuarea numărului de posturi ocupate la nivelul autorităților administrației publice locale, potrivit România TV. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme administrative și bugetare, aflat în pregătire pentru perioada următoare, […] Articolul Ministerul Dezvoltării propune reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în administrație apare prima dată în PS News.
11:20
Experții critică decizia Guvernului Bolojan de a crește vârsta de pensionare în Ministerul Apărării și la Interne și susțin că măsua a fost luată din pix, fără un studiu amănunțit anterior. Chestorul Lucian Guran avertizează că rata infracționalității va crește, iar generalul (r) Virgil Bălăceanu spune că măsurile guvernului sunt sortite eșecului. Altfel spus, imagini […] Articolul Decizia de creștere a vârstei de pensionare în Armată și Poliție, contestată de experți apare prima dată în PS News.
11:20
Explozie puternică la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Două persoane cu arsuri, transportate la spital # PSNews.ro
O explozie puternică s-a produs miercuri dimineață la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Două persoane au fost rănite și transportate la spital cu arsuri, iar o a treia a avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului după ce a suferit un atac de panică, potrivit informațiilor transmise de autorități. ACTUALIZARE 10.09 Desfășurare de forțe […] Articolul Explozie puternică la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Două persoane cu arsuri, transportate la spital apare prima dată în PS News.
11:20
Premierul Ilie Bolojan afirmă că sunt domenii – precum Educația – sau instituții – precum Senatul – care au făcut deja reduceri de personal și de cheltuieli și cărora nu li se poate cere acum să facă noi economii la bugete, dar sunt și alte structuri, precum Cancelaria sau Autoritarea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC), […] Articolul Ilie Bolojan anunță reduceri de personal și cheltuieli în Cancelarie și la ANPC apare prima dată în PS News.
11:20
Donald Trump discută cu lideri europeni la Davos despre garanțiile de securitate pentru Ucraina # PSNews.ro
Liderii mai multor state europene urmează să se întâlnească săptămâna viitoare cu preşedintele SUA, Donald Trump, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, într-o încercare de a-i obţine sprijinul personal pentru garanţiile de securitate oferite Ucrainei după un eventual armistiţiu, relatează Financial Times, citând surse apropiate discuţiilor. Întâlnirea este programată pentru miercuri, 21 ianuarie, […] Articolul Donald Trump discută cu lideri europeni la Davos despre garanțiile de securitate pentru Ucraina apare prima dată în PS News.
11:20
Economia lunară făcută de Guvern la finalul anului trecut, în ce priveşte concediile medicale # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan declară că în urma măsurile implementate de Guvern în ce priveşte concediile medicale, la finele anului trecut s-au realizat economii lunare de 100 de milioane de lei. „În condiţiile în care în anumite zone ai un număr mult mai mare de oameni decât cel normal care beneficiază de nişte drepturi pe documentaţii […] Articolul Economia lunară făcută de Guvern la finalul anului trecut, în ce priveşte concediile medicale apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
10:20
Strategia de finanțare a României se schimbă: mai puține împrumuturi pe piața externă de obligațiuni în acest an # PSNews.ro
România vrea să reducă în acest an emisiunea netă de obligațiuni pe piața externă, compensând cu fonduri din surse europene și de la instituții financiare internaționale, a declarat directorul Trezoreriei din cadrul Ministerului Finanțelor, Ștefan Nanu, conform profit.ro. Ștefan Nanu apreciază că există premise pentru o nouă scădere a costurilor de împrumut ale statului în […] Articolul Strategia de finanțare a României se schimbă: mai puține împrumuturi pe piața externă de obligațiuni în acest an apare prima dată în PS News.
10:20
Sumele acordate ca venit minim de incluziune vor putea fi executate pentru plata impozitelor și taxelor locale, urmând ca executarea să înceteze în momentul în care beneficiarii venitului obțin certificate de atestare fiscală că nu mai au datorii la autoritatea locală, prevede un proiect de lege pregătit de către Guvern și analizat de Profit.ro. De […] Articolul Venitul minim de incluziune va putea fi executat pentru plata taxelor locale apare prima dată în PS News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.