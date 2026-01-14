Fidelis 2026: dobânzi de până la 7,50% pentru titlurile de stat în lei și euro

11:20

O explozie puternică s-a produs miercuri dimineață la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Două persoane au fost rănite și transportate la spital cu arsuri, iar o a treia a avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului după ce a suferit un atac de panică, potrivit informațiilor transmise de autorități. ACTUALIZARE 10.09 Desfășurare de forțe […] Articolul Explozie puternică la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Două persoane cu arsuri, transportate la spital apare prima dată în PS News.