SUA va suspenda procesarea vizelor pentru cetățenii din 75 de țări, între care se numără și Rusia și Iran
HotNews.ro, 14 ianuarie 2026 18:30
Administrația Trump va suspenda, începând cu 21 ianuarie, pe termen nedeterminat, procesarea tuturor vizelor pentru cetățeni din 75 de țări, a relatat miercuri Fox News, citând un memorandum al Departamentului de Stat american. Potrivit sursei…
Acum 15 minute
18:40
Primăriile vor putea executa silit indemnizațiile persoanelor cu handicap grav și ajutoarele sociale ale celor cu restanțe la plata taxelor # HotNews.ro
Proiectul de lege privind reforma administrației publice locale și centrale va permite primăriilor să execute silit indemnizația indemnizația asistentului personal al persoanei cu handicap grav ori sumele plătite ca venit minim de incluziune în cazul…
18:40
Consiliera pe educație a lui Bolojan a anunțat că România a îndeplinit toate obiectivele pentru aderarea la OCDE, dar apoi a șters mesajul. Ce spune Guvernul # HotNews.ro
Luciana Antoci, consilier de stat în echipa premierului Bolojan, a anunțat pe Facebook că „România a primit undă verde pentru aderarea la OCDE”. Atât Guvernul, cât și doi oficiali responsabili de îndeplinirea obiectivelor de aderare…
Acum 30 minute
18:30
SUA va suspenda procesarea vizelor pentru cetățenii din 75 de țări, între care se numără și Rusia și Iran # HotNews.ro
Administrația Trump va suspenda, începând cu 21 ianuarie, pe termen nedeterminat, procesarea tuturor vizelor pentru cetățeni din 75 de țări, a relatat miercuri Fox News, citând un memorandum al Departamentului de Stat american. Potrivit sursei…
Acum o oră
18:20
„Relația transatlantică se dezintegrează”. Vicecancelarul german trage un semnal de alarmă, după vizita în SUA # HotNews.ro
Lars Klingbeil, vicecancelar și ministru de finanțe al Germaniei, a declarat miercuri că relațiile dintre Europa și Statele Unite trec printr-o „perioadă istorică de tulburări” în mandatul președintelui american Donald Trump, transmite AFP. Într-un discurs…
18:10
În școli din patru județe cursurile continuă online joi din cauza vremii. O școală își suspendă orele # HotNews.ro
Șase școli din țară vor ține joi, 15 ianuarie, cursurile online pentru aproximativ 1.780 de elevi, iar o unitate din Sibiu își suspendă temporar activitatea din cauza vremii nefavorabile. Este vorba de 6 unități de…
Acum 2 ore
17:50
„Nu m-a căutat nimeni”. Inspecția Judiciară, sesizată acum o lună să facă verificări după documentarul Redcorder, nu a audiat niciun procuror # HotNews.ro
Inspecția Judiciară nu a audiat niciun procuror care a vorbit public în documentarul Recorder despre problemele din justiție, scriu jurnaliștii de la Recorder, care acuză că verificările declanșate în urmă cu o lună sunt blocate…
17:40
„Ar putea fi prea târziu” pentru negocieri între SUA și Iran / Israelienii susțin că Trump a decis deja să intervină # HotNews.ro
Turcia este în contact atât cu oficiali iranieni, cât și cu oficiali americani, pentru o eventuală revenire la masa negocierilor, a declarat miercuri o sursă diplomatică pentru CNN, avertizând însă ar putea fi „prea târziu”.…
17:30
Întâlnirea care ar putea decide soarta Groenlandei, ACUM în SUA. JD Vance și Marco Rubio se întâlnesc cu delegațiile de la Copenhaga și Nuuk. Danemarca e reprezentată de omul care l-a înfruntat pe Trump într-un moment de cumpănă pentru NATO # HotNews.ro
Vicepreședintele american JD Vance și secretarul american de stat Marco Rubio se întâlnesc miercuri la Washington la ora 17:30, ora României, cu miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei într-o reuniune marcată de noi declorații…
17:20
FBI a percheziționat casa unei jurnaliste Washington Post, în cadrul unei investigații privind posibila divulgare a secretelor guvernamentale # HotNews.ro
Jameel Jaffer, directorul Institutului Knight First Amendment de la Universitatea Columbia, a declarat pentru New York Times că vestea percheziției este „extrem de îngrijorătoare”, în parte din cauza efectului descurajator pe care l-ar putea avea…
17:10
Avertisment de la șeful Armatei: O zonă a României nu este acoperită de Articolul 5 din NATO / Ce înseamnă asta # HotNews.ro
„Există riscul să apară interferențe” în Zona Economică Exclusivă a României din Marea Neagră, susține șeful Armatei, care spune că situația din Ucraina este una „critică”. Dotarea Forțelor Navale pentru a putea proteja infrastructura critică…
17:10
Planul de lansări Dacia pentru 2026 este unul extrem de bogat și include nu doar startul livrărilor pentru noile facelift-uri prezentate la final de 2025, ci și două premiere mondiale. Între acestea, un al doilea…
17:10
Un startup AI de robotică a ajuns să fie evaluat la 14 miliarde dolari, după ce a primit un „vot de încredere” de la două companii faimoase # HotNews.ro
O companie care dezvoltă software care ajută roboții să învețe să îndeplinească diverse sarcini a obținut 1,4 miliarde de dolari într-o nouă rundă de finanțare care evaluează compania la peste 14 miliarde de dolari Printre…
17:00
Un ministru spune că mulți contribuabili „fentează” plata impozitelor. Cum susține că fac asta și cum vrea Guvernul să îi împiedice # HotNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că proiectul de lege prin care urmează să fie reduse cheltuielile administrației publice, pus în dezbatere marți seară de ministerul pe care îl conduce, cuprinde și măsuri împotriva portițelor…
17:00
Prima ediție Fidelis din 2026: Perioada de depunere, dobânzile și scadența la titlurile de stat în euro și lei # HotNews.ro
Ministerul Finanțelor a anunțat miercuri că prima ediție Fidelis din 2026 se va desfășura în perioada 16-23 ianuarie și va veni cu dobânzi de până la 7,5% la emisiunile în lei și de până la…
17:00
REPORTAJ „Noaptea se aburesc geamurile. Am adus pilote de acasă”. Cum au trăit pacienții din trei mari spitale din București cele mai geroase zile din an # HotNews.ro
Institutul Clinic Fundeni, Institutul de Boli Cardiovasculare „C.C. Iliescu” și Institutul Oncologic se numără printre cele 3.500 de clădiri și blocuri afectate de avaria majoră la CET Sud. HotNews a vorbit pacienți internați în aceste…
Acum 4 ore
16:40
Proprietarii apartamentelor din blocul din Rahova afectat de explozia din octombrie, scutiți de taxe și impozite în 2026. Anunțul primarului # HotNews.ro
Proprietarii apartamentelor din blocul din Strada Vicina din cartierul Rahova afectat de o puternică explozie în luna octombrie sunt scutiți de plata taxelor și impozitelor din acest an, a anunțat primarul Sectorului 5, Vlad Popescu-Piedone.…
16:30
Ucraina va putea folosi în scopuri militare 60 de miliarde de euro din împrumutul oferit de UE. Ursul von der Leyen: „Va putea rezista în fața Rusiei” # HotNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Ucraina va putea să cheltuie în acest an și anul viitor pentru consolidarea capacităților militare 60 de miliarde din cele 90 de miliarde de euro…
16:20
Avertisment dur al lui Macron către Donald Trump, pe tema Groenlandei: „Consecințele în cascadă ar fi fără precedent” # HotNews.ro
De la cel mai înalt nivel, Parisul a subliniat că intențiile SUA privind preluarea Groenlandei trebuie luate în serios, în vreme ce a trimis un mesaj administrației Trump și a asigurat că Franța va fi…
16:10
Cel mai puternic bancher de pe Wall Street afirmă că datoria publică uriașă va „lovi” SUA în cele din urmă: „Nu poți continua să împrumuți bani la nesfârșit” # HotNews.ro
Jamie Dimon, directorul general al JPMorgan Chase, cea mai mare bancă de pe Wall Street, a oferit o doză de realism analiștilor și investitorilor conectați la ultima teleconferință privind rezultatele financiare ale companiei: la un…
15:50
Nu are încă buletin, dar îți spune răspicat că se face influencer. Îl ajuți sau îi spui să termine cu prostiile? # HotNews.ro
„Mami, vreau să devin influencer”, spune copilul într-o după-amiază banală, între două click-uri pe YouTube. Nu e o glumă. Nu e o fază. Pentru el este chiar un plan. Nu poți să-i râzi în față.…
15:40
SUA au recomandat evacuări la cea mai mare bază militară din Orientul Mijlociu, la fel ca înaintea atacului de anul trecut asupra Iranului # HotNews.ro
Statele Unite au recomandat unei părți a personalului bazei aeriane Al Udeid din Qatar, cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu, să o părăsească până miercuri seara, au declarat trei diplomați pentru Reuters,…
15:30
VIDEO Liderii dreptei naționaliste din Europa și premierul israelian Benjamin Netanyahu îl susțin pe Viktor Orbán, într-un clip electoral înaintea alegerilor din aprilie # HotNews.ro
În cele mai multe sondaje de opinie, partidul lui Orbán, Fidesz, care guvernează din 2010, se află acum în urma partidului de opoziție Tisza, condus de fostul aliat Péter Magyar, scrie Politico. Mai mulți lideri…
15:30
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Alina și Răzvan au lăsat joburile din multinaționale pentru antreprenoriat la 1250 metri altitudine, în Transilvania # HotNews.ro
Alina și Răzvan Marinescu și-au construit drumul către antreprenoriat pornind de la pasiunea lor pentru natură și dorința de a crea experiențe autentice. După ani petrecuți în multinaționale, între call-uri și conferințe, cei doi soți…
15:30
Teste pentru internet la bordul avionului militar Spartan care l-a „deconectat” de realitate pe Nicușor Dan. Care este condiția să poată fi activat un astfel de sistem # HotNews.ro
Primele teste pentru un sistem de comunicații sigure prin internet au fost făcute la bordul unei aeronave militare C-27J Spartan de către Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). Armata vrea să instaleze internet la bordul acestor…
15:20
„Sunt muncitori, sunt serioși, își văd de treabă” – Cea mai mare companie locală de curierat a angajat 300 de nepalezi în depozitele sale # HotNews.ro
FAN Courier are 9.500 de angajați, iar 300 dintre ei sunt nepalezi și lucrează lângă București. Șefii companiei spun că nu au mai găsit să angajeze români, îi aduceau cu microbuzele și de la mai…
15:20
Scandal cu miză de sute de milioane de euro și 2.500 de locuri de muncă. Acuzații între Azomureș și Romgaz # HotNews.ro
Azomureș, singurul combinat de îngrășăminte chimice din România, a anunțat că trimite în șomaj tehnic 600 de angajați și suspendă contractele cu alți 1.500 de angajați, acuzând prelungirea procesului de preluare de către Romgaz. În…
15:00
Consiliul de Administrație al TAROM a decis, miercuri, numirea lui Bogdan Costaș în funcția de director general interimar al companiei. El va prelua funcția din 15 ianuarie, odată cu plecarea lui Costin Iordache, care a…
Acum 6 ore
14:40
VIDEO Moment incredibil la Australian Open: Un jucător a uitat regulile și a sărbătorit victoria, apoi a pierdut meciul # HotNews.ro
Austriacul Sebastian Ofner a avut la Australian Open o ieșire de care probabil va dori să uite cât mai curând, după ce a uitat regulile și a sărbătorit victoria prea devreme, înainte de a pierde…
14:30
Incidentul a avut loc la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Botoșani în timpul orei. Un elev a fost rănit ușor și mai mulți copii s-au speriat, potrivit TVR și Radio Iași. Bucăți din plafonul unei…
14:00
Donald Trump, mesaj fără echivoc înaintea întâlnirii despre viitorul Groenlandei: „Orice altceva este inacceptabil” și NATO „știe” asta # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a transmis într-un nou mesaj că Statele Unite nu vor accepta nimic altceva decât să preia controlul asupra Groenlandei „Statele Unite au nevoie de Groenlanda în scopul securității naționale. Este vitală…
13:40
Dani Mocanu atacă din Italia, unde a fost prins după ce a fugit din țară, decizia de condamnare la închisoare # HotNews.ro
Manelistul Dani Mocanu a depus la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o cerere de recurs în casaţie, o cale extraordinară de atac, prin care solicită să-i fie anulată condamnarea de patru ani de închisoare…
13:30
Poliția a deschis un dosar penal după ce un bărbat s-a filmat ucigând porumbei cu mâinile goale pentru a publica imaginile pe rețelele de socializare # HotNews.ro
Un bărbat de 48 de ani din municipiul Focşani este cercetat de poliţişti după ce s-a filmat în timp ce omora porumbei şi a publicat filmarea pe reţelele de socializare, a informat miercuri Inspectoratul de…
13:30
Artmark sărbătorește Ziua Națională a Culturii! „An de an sunt expuse 10.000 de opere de artă, cu intrare liberă!” # HotNews.ro
„Artmark: Palatul Culturii”, locul unde patrimoniul nu este izolat, ci reintrodus în viața publică. Zilnic, cu intrare liberă! „Expozițiile se schimbă aici o dată la două săptămâni. Este un acces nemijlocit la educație, prin expunere,…
13:30
8 ani de închisoare pentru un procuror din Iași, după ce inițial superiorii săi închiseseră cazul pe motiv că victima violului, o elevă în clasa a noua, a depus prea târziu plângerea # HotNews.ro
Curtea de Apel Bacău a decis miercuri, 14 ianuarie, condamnarea la 8 ani de închisoare a procurorului Daniel Bosînceanu, pentru viol în formă continuată la adresa fetei unor cunoscuți. Decizia instanței nu este definitivă. La…
13:30
VIDEO Momentul în care sediul Poliției Rutiere din Lugoj explodează. Clădirea s-a prăbușit # HotNews.ro
Trei polițiști au fost răniți, dintre care doi au ajuns la spital, în urma deflagrației de miercuri dimineață din curtea Poliției Lugoj, iar o autospecială a fost avariată. Cei doi polițiști care au ajuns la…
13:30
De ce 2026 este un an important pentru România. „Un alt an important pentru Europa a fost 2015 – marele val de migrație necontrolată” # HotNews.ro
Fie că îl vedem drept optimist, neguros sau periculos, 2026 e important, e un an de răscruce, spune jurnalistul Cristian Grosu. Argumentele acestuia. Turbionul geopolitic care mătură de la un capăt la altul lumea –…
13:20
Externalizarea funcției financiare: De ce recurg companiile la această soluție și ce avantaje au? # HotNews.ro
Să încredințezi gestionarea serviciilor financiar contabile unui terț era de neconceput în urmă cu câțiva ani, însă azi a devenit o practică tot mai frecventă. Companii din diferite industrii, inclusiv din cele cu operațiuni complexe, cum ar fi producția industrială și retail, recurg la…
13:10
NASA va construi un reactor nuclear pe Lună până în 2030, Statele Unite fiind hotărâte să realizeze acest obiectiv, conform declarațiilor făcute marți de administratorul NASA, Jared Isaacman, scriu Space.com și Agerpres. NASA lucrează de…
13:00
Cum arată reforma Guvernului Bolojan în administrația publică: Lista tăierilor de posturi # HotNews.ro
Proiectul de lege prin care urmează să fie reduse cheltuielile administrației publice centrale și locale prevede eliminarea a peste 6.100 de posturi de consilieri personali dintr-un total de 10.126 de posturi prevăzute acum în organigramă,…
13:00
Emisarii lui Donald Trump, o nouă vizită la Moscova. Calendarul întâlnirii cu Vladimir Putin nu este clar # HotNews.ro
Emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, intenționează să se deplaseze la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit unor surse familiarizate cu subiectul, citate…
Acum 8 ore
12:30
Compania care oferă servicii pentru 20% din internetul global amenință Italia că îi va tăia accesul: „Aceasta este o luptă importantă și o vom câștiga” # HotNews.ro
Directorul general al Cloudflare a amenințat că va retrage serviciile oferite de companie în Italia după ce autoritatea italiană de reglementare în comunicații i-a aplicat o amendă echivalentă cu 1% la sută din veniturile sale…
12:20
Referendum în USR. Doi lideri vorbesc despre „problemele profunde” din partid: „USR are o problemă de centralizare a puterii în jurul unei minorități” # HotNews.ro
Membrii USR sunt chemați să răspundă, începând de astăzi, dacă sunt de acord ca statutul partidului să fie modificat, astfel astfel încât orice membru să poată ocupa o funcție în statul român cel mult două…
12:20
Teheranul anunță că linia directă de comunicații cu SUA a fost suspendată / Trump a cerut europenilor informații despre posibilele ținte din Iran / Ce urmează # HotNews.ro
Trump a amenințat în repetate rânduri că Statele Unite ar putea recurge la forța militară dacă guvernul de la Teheran continuă să ucidă demonstranți. O decizie finală nu a fost încă luată, scriu Reuters, Washington…
12:20
București, orașul cu cea mai mare creștere a prețurilor la apartamente în decembrie 2025 # HotNews.ro
București a înregistrat în decembrie 2025 cea mai mare creștere a prețului mediu pentru apartamente dintre marile orașe ale României (+20%), iar Capitala a fost urmată de Craiova (creștere cu 19%) și Timișoara (creștere cu…
12:10
Românii au încheiat anul 2025 cu prețuri semnificativ mai mari față de perioada anterioară. Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS), energia electrică este prima în topul scumpirilor în ritm anual, în…
12:10
Rusia recrutează agenți „de unică folosință” pentru operațiuni de sabotaj cu costuri reduse în toată Europa / „Chiar și atacurile eșuate ating obiectivele rușilor” # HotNews.ro
Prin incendieri, vandalism și sabotarea infrastructurii civile, Kremlinul urmărește să provoace „frică și confuzie” în Occident și să testeze vulnerabilitățile apărării europene. Aceste operațiuni fac parte dintr-o strategie de război hibrid menită să destabilizeze societățile…
12:10
Criptomonedele reprezintă o oportunitate pentru oricine dorește să exploreze viitorul finanțelor digitale. Dar, înainte de a investi, este important să înțelegi bazele, riscurile, capcanele comune. Sunt lucruri esențiale, destul de simple, care îți pot crește…
11:30
Cât contează școala? Dincolo de fotbal: cum îi pregătește Academia Hagi pe copii pentru examene și viață în paralel cu sportul # HotNews.ro
Într-un mediu unde presiunea examenelor se întâlnește cu rigorile performanței sportive, Academia Hagi încearcă să formeze nu doar fotbaliști, ci adolescenți echilibrați, pregătiți pentru orice drum le va rezerva viitorul. O discuție cu antrenorii Ștefan…
11:30
Intâlnire cu miză mare la Casa Albă pentru „o criză geopolitică” între doi aliați NATO. JD Vance, față-n față cu liderii Danemarcei și Groenlandei # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a stârnit noi îngrijorări cu privire la viitorul Groenlandei după ce a respins refuzul categoric venit din partea prim-ministrului insulei arctice, Jens-Frederik Nielsen, față de intenția SUA de a prelua controlul…
11:30
Există un moment în fiecare zi în care îți dai seama că nu mai ești obosit, ești doar sătul să iei decizii. Nu vorbesc de alegerile care îți schimbă viața, ci de cele mici: dacă…
