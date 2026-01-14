Cum a reușit o tânără să strângă 100.000 de euro până la 26 de ani. Trei reguli care au făcut diferența

14:20

Într-o comună din România a fost descoperită o „comoară” neprețuită, dar este nevoie de 3.000.000 de euro pentru ca această să fie scoasă la suprafață. Localitatea Budureasa, din Munții Apuseni, stă pe „aur”, însă nu sunt bani pentru exploatarea resurselor. Primarul și-a propus să facă primul foraj de apă geotermală din zona montană a Bihorului […]