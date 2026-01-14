Cum a reușit o tânără să strângă 100.000 de euro până la 26 de ani. Trei reguli care au făcut diferența
Gândul, 14 ianuarie 2026 18:30
La doar 26 de ani, o tânără din Marea Britanie a strâns și a investit peste 100.000 de lire sterline, deși a pornit la drum cu un venit anual de doar 20.000 de lire. Parcursul ei financiar a devenit un exemplu pentru tineri interesați de economisire și investiții pe termen lung. De la un salariu […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
18:50
Angajații ANRE dau în judecată instituția pentru salarii tăiate: „Violență economică” și probleme cu ratele și impozitele # Gândul
Peste o sută de angajați ai Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) au decis să dea în judecată instituția, contestând reducerea salariilor impusă prin Legea nr. 145/2025 privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome. Potrivit documentelor judiciare consultate de Mediafax, reclamanții vorbesc despre consecințe financiare severe, pe care le descriu drept o formă […]
Acum 30 minute
18:30
Cum a reușit o tânără să strângă 100.000 de euro până la 26 de ani. Trei reguli care au făcut diferența # Gândul
La doar 26 de ani, o tânără din Marea Britanie a strâns și a investit peste 100.000 de lire sterline, deși a pornit la drum cu un venit anual de doar 20.000 de lire. Parcursul ei financiar a devenit un exemplu pentru tineri interesați de economisire și investiții pe termen lung. De la un salariu […]
Acum o oră
18:20
Directorul CNAIR anunță că utilajul gigantic care va fora tunelul Poiana a ajuns pe platforma industrială de la Călărași # Gândul
Directorul general al Companiei Naționale de Administrație a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat pe rețelele de socializare că au ajuns pe platforma industrială de la Călărași componentele utilajului gigantic TBM (Tunnel Boring Machine) care va fora tunelul Poiana. Cristian Pistol a anunțat într-o postare pe pagina personală de Facebook că segmentele „uriașului tehnologic” sunt […]
18:00
Un sibian a fost filmat schiind prin oraș miercuri dimineața, în drum spre muncă: „Unde mergi?” „La muncă!” # Gândul
Un locuitor al municipiului Sibiu a atras atenția, miercuri dimineață, după ce a fost surprins deplasându-se pe schiuri de tură pe o stradă din oraș, profitând de zăpada proaspăt așternută. Momentul inedit a fost filmat și a devenit rapid viral pe rețelele sociale. „Unde mergi?” „La muncă!” – scena care a devenit virală Imaginile au […]
18:00
Șase școli din mai multe județe se închid din cauza vremii extreme. Anunțul Ministerului Educației # Gândul
Aproximativ 1.780 de elevi din județele Satu Mare, Prahova, Sibiu și Teleorman vor avea ore în format virtual pe 15 ianuarie. Ministerul Educației a transmis miercuri după-amiază informări privind desfășurarea cursurilor în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit datelor comunicate de inspectoratele școlare județene, șase unități de învățământ își vor desfășura cursurile joi în format online. […]
18:00
Studii recente arată că supercentenarii, unii trecuți de 110 ani, încă lucizi și activi, ar putea deține răspunsuri biologice esențiale despre imunitate, reziliență și îmbătrânire sănătoasă, ignorate până acum de știința occidentală. Diversitatea genetică a țării și „supercentenarii” săi ar putea explica de ce unii oameni trăiesc peste 110 ani, oferind indicii despre imunitate și […]
18:00
Localitatea din România unde o casă se vinde cu 7.900 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați # Gândul
În contextul în care prețurile au explodat pe piața imobiliară, pentru mulți români, există și zone în care cumpărarea unei case rămâne o opțiune realistă. Comunitățile rurale și localitățile mai puțin dezvoltate continuă să vină cu oferte alternative accesibile pentru cei care vor stabilitate sau caută spațiu și un trai mai echilibrat, departe de presiunea […]
Acum 2 ore
17:30
Ilie Dumitrescu va ocupa funcţia de Player Transition Manager, urmând să fie unul dintre liantele dintre FRF şi cluburile profesioniste din întreaga ţară în ceea ce priveşte tranziţia jucătorilor tineri către echipele de seniori. Anunțula fost făcut miercuri de FRF și confirmat de fostul internașțional, angajat acum ca analist la postul de televiziune Digi Sport. […]
17:30
Prețurile la petrol au crescut din cauza situației turbulente din Iran și a amenințărilor lui Trump cu războiul. Risc mai mare decât în Venezuela # Gândul
Prețurile petrolului raportează o creștere bruscă în ultima săptămână din cauza situației din Iran și a amenințărilor lui Donald Trump cu bombardarea. Anterior, forțele SUA l-au capturat pe dictatorul Nicolas Maduro și au preluat controlul asupra industriei petroliere din Venezuela. Analiștii speculează că prețurile la petrol ar putea crește cu încă 15-20 de dolari pe […]
17:20
Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” S.A. a anunțat demararea proiectului „Modernizarea / Consolidarea / Reabilitarea Stației C.F. Gara de Nord București – Faza I”, o investiție strategică ce vizează transformarea celui mai important nod feroviar din România, fără oprirea completă a traficului feroviar. Lucrări ample la clădiri monument istoric și instalații esențiale Potrivit comunicatului […]
17:20
Venezuelenii îl parodiază pe Nicolas Maduro și îi trimit scrisori cu glume în închisoare. Ce mesaje a primit acesta # Gândul
După capturarea lui Nicolás Maduro de către forțele americane pe 3 ianuarie în cadrul „Operațiunii Absolute Resolve”, venezuelenii din întreaga lume au început o campanie virală de „trolling” la adresa fostului lider, aflat acum în centrul de detenție Metropolitan Detention Center din Brooklyn. Totul a început cu o postare a utilizatoarei X, cunoscută sub numele de […]
17:10
„Austeritatea” lui Bolojan: primarul liberal al Iașiului profită de inițiativele șefului său de partid ca să dea afară angajații care vin „băuți la muncă”. Ce alternative la concedieri au găsit ceilalți primari # Gândul
Proiectul de lege al guvernului Bolojan ce implică tăierea a 10% din fondul de salarii din administrația locală și centrală va genera un val de concedieri în primării, chiar de la începutul anului. În timp ce primarul PSD din Galați, Ionuț Pucheanu, adoptă soluții ce nu implică reduceri de personal, primarul Iașiului, Mihai Chirică și […]
17:10
Ca într-un film de groază: un bărbat a sustras peste 100 de schelete dintr-un cimitir istoric din Philadelphia. Ce au descoperit anchetatorii # Gândul
Un cimitir istoric aflat în apropierea orașului Philadelphia, SUA, a introdus măsuri sporite de securitate, după ce autoritățile au arestat un bărbat acuzat de profanarea a zeci de morminte și furtul a peste 100 de rămășițe umane. Procurorii au descris cazul drept „un film de groază devenit realitate”. Un bărbat a sustras peste 100 de schelete […]
17:00
Departamentul de Stat al SUA suspendă procesarea tuturor vizelor pentru 75 de țări, într-un efort de a lua măsuri împotriva persoanelor considerate susceptibile să devică o povară pentru sistemul de asustență publică, relatează Fox News. Un document al Departamentului de Stat al SUA, consultat de Fox News Digital, le cere funcționarilor consulari să refuze cererile […]
17:00
Cât poate câștiga o educatoare în România, în 2026. Diferențele dintre debutante și cele cu vechime # Gândul
Salariul unei educatoare poate fi diferit de la caz la caz. Acesta variază în funcție de faptul că lucrează la privat sau în sistemul de stat. Mai mult, vechimea în muncă influențează suma finală primită. În același timp, contează și nivelul profesional, stabilit prin cele trei grade didactice. În mediul privat, veniturile unei educatoare pornesc, de regulă, […]
Acum 4 ore
16:40
Adina Halas, în vârstă de 45 de ani, este foarte atentă la stilul său de viață și la forma sa fizică. ”Am niște rutine foarte bine puse la punct”, a explicat aceasta. Adina Halas are un program foarte bine stabilit pentru a fi în formă fizică foarte bună. ”Eu sunt cu rutinele mele. Mă duc […]
16:40
Scandal în Giurgiu: primar acuzat că ar fi trimis imagini indecente unei fete de 13 ani. Explicațiile edilului # Gândul
Un primar din județul Giurgiu se află în centrul unui scandal după ce este acuzat că ar fi trimis imagini indecente unei fete în vârstă de 13 ani. Familia minorei a obținut în instanță un ordin de protecție valabil pentru șase luni, măsură care îi interzice edilului orice formă de apropiere sau contact cu copilul. […]
16:40
“Am primit gratuit acte pentru casă și teren!” Fondurile europene au ajutat argeșenii din Mioarele # Gândul
Comuna Mioarele din județul Argeș este una dintre comunele cadastrate cu fonduri europene de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), iar Ion B. este unul dintre cei care, înainte să aibă carte funciară nouă, deținea doar câteva documente primite de la părinții lui. Ca mulți alți proprietari, nu a înțeles importanța înscrierii acelor […]
16:30
Această profesoară din Spania regretă că s-a angajat în România. Ce i-au făcut elevii de liceu # Gândul
O profesoară din Spania a dat de pământ cu învățământul românesc. Carmen, în vârstă de 29 de ani, predă de trei ani într-un liceu bilingv din România și spune că a fost surprinsă de realitatea de la catedră. Ea a declarat că școala românească are un nivel extrem de slab, iar ceea ce a văzut […]
16:30
(P) Piața de chirii din Iași se schimbă: ce caută oamenii în 2025 și de ce apartamentele mici și casele devin tot mai dorite # Gândul
Iașiul a devenit, în ultimii ani, unul dintre cele mai dinamice orașe din România din punct de vedere imobiliar. Cu un mix unic de studenți, tineri profesioniști, familii aflate la început de drum și români reveniți din diaspora, piața de chirii din Iași a intrat într-o nouă etapă: mai matură, mai selectivă și mult mai […]
16:20
Proiect în dezbatere publică. Noi reguli privind regimul amenzilor de circulație. La ce cunatum pot ajunge penalizările # Gândul
Ministerul Dezvoltării a pus, marți, în transparență decizională publică un proiect de lege care prevede modificări importante în administrație, inclusiv reguli mai dure privind amenzile de circulație și recuperarea acestora. Potrivit documentului, vor fi impuse reguli noi pentru șoferi. Concret, amenzile de circulație neachitate la timp vor fi majorate progresiv. În cazul în care amenda […]
16:20
Macron avertizează asupra unor „consecințe în cascadă fără precedent” dacă Trump ia măsuri împotriva Groenlandei # Gândul
„Nu subestimăm declarațiile (n.r. lui Donald Trump) cu privire la Groenlanda”, a declarat președintele Franței, Emmanuel Macron, în cadrul Consiliul de Miniștri de miercuri, în timp ce Donald Trump își exprimă de mai multe săptămâni intențiile privind Groenlanda, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei, relatează Le Monde. „Dacă suveranitatea unei țări europene și aliate ar fi […]
16:20
Mihai Voropchievici numește zodia care va fi răsplătită pentru toate sacrificiile făcute în trecut. Se întâmplă acum, în ianuarie 2026 # Gândul
Mihai Voropchievici anunță Horoscop rune 12–18 ianuarie 2026, o perioadă intensă, cu rol clar de reașezare, purificare și decizii asumate. Etalarea runelor pentru această săptămână scoate la suprafață mesaje karmice, lecții de viață și șanse care apar exact acolo unde mulți nativi nu mai sperau. Este o săptămână de trecere, în care nimic nu se […]
16:20
Serghei Lavrov a anunțat că Federația Rusă va continua comerțul cu Iranul în ciuda amenințărilor președintelui american Donald Trump cu atacuri și tarife vamale din partea Statelor Unite. Întrebat despre presiunile SUA asupra Iranului, Lavrov a declarat că Rusia va implementa acorduri bilaterale, adăugând că nicio putere externă nu poate modifica natura legăturilor dintre cele […]
16:10
Studenții cer o întâlnire cu Ilie Bolojan, după numirea acestuia ca ministru interimar al Educației # Gândul
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan, recent numit ministru interimar al Educației, pentru a discuta principalele probleme care vizează finanțarea și accesibilitatea învățământului superior, relatează Mediafax. Bugetul pentru educație, bursele și transportul, principalele teme ale discuției Reprezentanții studenților spun că doresc un dialog direct cu Ilie Bolojan […]
16:10
Emmanuel Macron avertizează asupra unor „consecințe în cascadă” dacă Trump ia măsuri împotriva Groenlandei # Gândul
„Nu subestimăm declarațiile (n.r. lui Donald Trump) cu privire la Groenlanda”, a declarat președintele Franței, Emmanuel Macron, în cadrul Consiliul de Miniștri de miercuri, în timp ce Donald Trump își exprimă de mai multe săptămâni intențiile privind Groenlanda, teritoriu autonom al Regatului Danemarcei, relatează Le Monde. „Dacă suveranitatea unei țări europene și aliate ar fi […]
16:00
Armata îşi încalţă soldaţii. De Ziua Naţională, 800 de perechi de bocanci noi au trecut pe sub Arcul de Triumf # Gândul
Militarii români au primit încălţăminte nouă pe care au purtat-o chiar de Ziua Naţională, anul trecut, la defilare. Şeful Statului Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad, a declarat că primele perechi au sosit deja şi urmează să semneze noi contracte pentru achiziţie de echipament militar. Generalul Vlad spune că cele 800 de perechi de bocanci, care […]
15:50
Șefa CAB, reproș necenzurat la adresa lui Nicușor Dan. „A împărțit corpul judecătorilor în buni și răi”. # Gândul
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, a făcut o serie de reproșuri la adresa lui Nicușor Dan, pe care îl acuză că „a împărțit judecătorii „în buni și răi”. Ce părere are despre referendumul propus de președinte. Într-un interviu acordat Euronews. Liana Arsenie a arătat problemele cronice din sistemul de justiție românesc, dar a […]
15:40
Maria Buză, în vârstă de 56 de ani, a făcut dezvăluiri despre Andrei, băiatul pe care îl are din mariajul cu George Pătrașcu. Actrița Maria Buză este căsătorită, de mulți ani, cu George Pătrașcu. Cei doi au împreună un băiat, Andrei. La nașterea acestuia, Maria Buză a trecut printr-un moment de cumpănă: medicii l-au […]
15:40
Centrul European pentru Prognoze Meteo a declarat 2025 al 3-lea cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel mondial # Gândul
Anul 2025 a fost al treilea cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel mondial, iar ultimii trei ani au fost cei mai fierbinți din istoria măsurătorilor, au anunțat oamenii de știință ai Uniunii Europene, potrivit Mediafax. Datele furnizate de Centrul European pentru Prognoze Meteo pe Termen Mediu (ECMWF) arată că temperatura medie globală din […]
15:40
Proiect în dezbatere pulbică. Noi reguli privind regimul amenzilor de circulație. La ce cunatum pot ajunge penalizările # Gândul
Ministerul Dezvoltării a pus, marți, în transparență decizională publică un proiect de lege care prevede modificări importante în administrație, inclusiv reguli mai dure privind amenzile de circulație și recuperarea acestora. Potrivit documentului, vor fi impuse reguli noi pentru șoferi. Concret, amenzile de circulație neachitate la timp vor fi majorate progresiv. În cazul în care amenda […]
15:40
Trump publică mesajul NATO pe Groenlanda: „Scoateți-i afară acum! Două sănii trase de câini nu vor fi suficiente! Doar SUA pot!” Ce avertizase NATO # Gândul
Miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei, Lars Løkke și Vivian Motzfeldt, au programată o întâlnire importantă astăzi, în Washington, cu vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat, Marco Rubio. Reuniunea va avea loc în clădirea Eisenhower din apropiere , care găzduiește birourile ceremoniale ale lui Vance, a relatat presa daneză. Reuniunea are loc pe […]
15:30
România întăreşte securitatea la Marea Neagră. MApN ia bani prin SAFE ca să reducă datoriile Şantierului Naval Mangalia # Gândul
Şantierul Naval Mangalia reprezintă pentru Ministerul Apărării un punct strategic foarte important în ceea ce opriveşte apărarea României. Numai că acesta se află într-o situaţie nu tocmai plăcută, având în vedere datoriile mari şi faptul că nimeni nu vrea să-l preia pentru a-l repune în funcţionare. Potrivit surselor din cadrul Ministerului Apărării, şantierul înregistrează datorii […]
15:30
Primarul orașului Huedin, Mircea Moroșan, a demisionat după patru mandate și un al cincilea câștigat în 2024 # Gândul
Primarul orașului Huedin, dr. Mircea Moroșan, și-a înaintat demisia din funcție la vârsta de 66 de ani, punând capăt unei cariere administrative de peste două decenii. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat publicat pe Facebook de Primăria Huedin, care precizează că edilul a decis să se retragă din administrația publică locală după patru mandate consecutive […]
15:30
Danemarca a trimis trupe în Groenlanda. Comandamentul „special“ va pregăti infrastructura pentru posibila sosire a unor forțe daneze și aliate mai numeroase # Gândul
Danemarca trimite echipament militar și trupe avansate în Groenlanda. Insula se pregătește să primească forțe militare mai mari și alte unități ale Ministerului Apărării, potrivit postului de televiziune și radio DR din Danemarca. Conform sursei citate, inițial, un așa-numit comandament avansat a fost trimis în Groenlanda. Sarcina acestuia este, printre altele, să se asigure că […]
15:30
Austeritatea lui Bolojan face victime printre primari. Edilul din Huedin a demisionat. Mircea Moroșan spune că nu vrea să ia decizii care să afecteze comunitatea # Gândul
Primăria orașului Huedin, din județul Cluj, a anunțat prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare, că primarul Mircea Moroșan și-a înaintat demisia din funcție. Decizia lui Moroșan vine după patru mandate consecutive duse la bun sfârșit și un al cincelea mandat câștigat în urma alegerilor locale din 2024. Mircea Moroșan a decis să se […]
15:20
România poate fi securiza Marea Neagră. MApN ia bani prin SAFE ca să reducă datoriile Şantierului Naval Mangalia # Gândul
Şantierul Naval Mangalia reprezintă pentru Ministerul Apărării un punct strategic foarte important în ceea ce opriveşte apărarea României. Numai că acesta se află într-o situaţie nu tocmai plăcută, având în vedere datoriile mari şi faptul că nimeni nu vrea să-l preia pentru a-l repune în funcţionare. Potrivit surselor din cadrul Ministerului Apărării, şantierul înregistrează datorii […]
15:20
Sanae Takaichi, prim-ministrul Japoniei, intenționează să dizolve Camera Inferioară a Parlamentului și să organizeze alegeri anticipate pentru a câștiga o majoritate clară, relateaza Financial Times. Anunțul a fost făcut miercuri de Hirofumi Yoshimura, liderul Partidului Inovației și partener în coaliția de guvernare alături de Partidul Liberal Democrat condus de Takaichi. Potrivit lui Yoshimura, Takaichi și-a […]
15:20
Protv a stabilit deja ce va difuza în locul emisiunii „La Măruță”, scoasă brusc din grilă după 18 ani. Decizia a fost anunțată la doar o zi după anunțul oficial privind închiderea producției lui Cătălin Măruță. În culise, postul analizează și o posibilă colaborare viitoare cu realizatorul. Măruță a transmis ieri, în direct, publicului său „plecăm […]
15:10
Proiectele creative merg bine. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 15 ianuarie 2026. Berbec Astăzi ar trebui să acorzi atenție documentelor financiare deoarece s-ar putea să ai de gând să primești vizitatori. Aceștia vor fi persoane interesante, care vor aduce vești bune și informații utile. S-ar putea să primești și o livrare […]
15:00
„Lista rușinii” cu cetățenii români care au datorii. Cum vor apărea aceste date și ce arată proiectul legii reformei în administrația locală # Gândul
„Lista rușinii” cu cetățenii români care au datorii. A fost publicat de către Guvernul României proiectul legii reformei în administrația publică prin intermediul căreia sunt tăiate cheltuieli și funcții. În cadrul proiectului sunt menționate și o serie de prevederi pentru contribuabilii cu datorii și pentru cetățenii care își achită taxele și impozitele la termenul impus. […]
15:00
Șefa CAB a fost „șocată” de intervenția Ralucăi Moroșanu din documentarul Recorder: „M-a surprins extrem de neplăcut” # Gândul
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, spune că a fost șocată de afirmațiile făcute de judecătoarea Raluca Moroșanu în documentarul difuzat de Recorder au surprins-o „extrem de neplăcut” și spune că sunt „vădit tendențioase și lipsite de orice urmă de adevăr”. Moroșanu a fost colega de complet a lui Arsenie timp de un an de […]
15:00
Un procuror din Iași a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru viol. Victima avea 15 ani # Gândul
Un procuror din Iași a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru viol. Decizia a fost luată miercuri, 14 ianuarie, de Curtea de Apel Bacău și nu este definitivă. Este vorba despre Daniel Bosânceanu, fost șef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni. Procurorii spun că, între anii 2015 și 2017, acesta a obligat […]
15:00
Profesoară de Matematică, din Iași, în echipa „Războinicilor” de la Survivor 2026. „Eu vin cu logica” # Gândul
O cheamă Loredana Pălănceanu și predă Matematica îla o școală din Iași. Mulți elevi o cunosc de pe TikTok și Instagram, după ce a reușit să transforme platformele de social media în spații prietenoase pentru învățare, scrie Ziarul de Iași. Acum, profesoara a dat sala de clasă pe concursul televizat Survivor 2026, acolo unde a […]
Acum 6 ore
14:40
Ce salariu avea Mariana Moculescu când lucra în televiziune. ”Cu mine și cu reportajele mele s-a deschis emisiunea” # Gândul
Mariana Moculescu a dezvăluit ce salariu avea p vremea când lucra în televiziune. Aceasta a colaborat cu Antena 1, dar și cu TVR. Mariana Moculescu a lucrat, cu ani în urmă în televiziune. În plan personal, Mariana Moculescu trăit o poveste de dragoste cu regretatul compozitor Horia Moculescu, de care a divorțat în anul 2000. […]
14:40
Bianca Brad trece prin clipe grele cu mama sa. ”Nu mai este cale de întoarcere… inima ei abia mai pâlpâie” # Gândul
Actrița Bianca Brad, în vârstă de 57 de ani, trece prin clipe grele cu mama sa, care se află în stare gravă la spital. Artista le-a cerut internauților să se roage pentru ea. Bianca Brad a transmis un mesaj dureros pe contul său de Facebook. Actrița trece prin momente extrem de dureroase. Mama sa, Georgeta, […]
14:40
Ratele creditelor în lei scad, din aprilie 2026. Cu cât vor plăti mai puțin românii care au luat bani de la bănci # Gândul
Vești bune pentru românii care au credite în lei, calculate în funcție de IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor). Ei vor plăti rate mai mici începând cu 1 aprilie 2026, scrie Ziarul de Iași. Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), valoarea IRCC 2025 T4 va scădea de la 5,68% (valoare curentă, […]
14:30
Adrian Toni Neacșu: “Grupul de lucru pe Justiție al lui Bolojan se ține de glume. A propus excluderea Președintelui României, Guvernului și ministrului Justiției din numirea procurorilor. Amatorii sunt conduși de un USR-rist” # Gândul
Grupul de lucru pe justiție de la Guvern vrea să excludă președintele, Guvernul și Ministerul Justiției din procedura de numire a șefilor DNA, DIICOT și Parchetului General, acuză Toni Neacșu, avocat și fost membru al CSM. „Grupul de lucru special pe legile justiției al Guvernului se ține de glume”, spune Neacsu. Președintele, Guvernul și ministrul Justiției, aproape […]
14:30
Miting de amploare la Teheran. Autoritățile au organizat o ceremonie pentru forțele de ordine ucise în timpul protestelor # Gândul
La Teheran a început o ceremonie funerară pentru peste 100 de membri ai forțelor de securitate și alți „martiri” uciși în valul de proteste care a zguduit Republica Islamică în ultimele săptămâni, a informat televiziunea de stat din Iran. Ceremonia, la care participă mii de oameni cu steagurile Republicii Islamice în mâini și portretul liderului […]
14:20
Studiile de specialitate au descoperit o „comoară” în această localitate din România. Primarul caută 3 milioane de euro ca să o scoată la suprafață # Gândul
Într-o comună din România a fost descoperită o „comoară” neprețuită, dar este nevoie de 3.000.000 de euro pentru ca această să fie scoasă la suprafață. Localitatea Budureasa, din Munții Apuseni, stă pe „aur”, însă nu sunt bani pentru exploatarea resurselor. Primarul și-a propus să facă primul foraj de apă geotermală din zona montană a Bihorului […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.