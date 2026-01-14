Țara considerată Raiul pentru a-ți crește copiii. Unde este Iadul pe pământ pentru familie

19:10

Dacă aveți centrala setată la 23 de grade, însă temperatura din casă nu trece de 20, ori dacă primiți căldură în calorifere și vi se pare tot frig, este posibil ca problema să vină din izolarea apartamentului. Fără să realizăm, o mare parte din căldura locuinței se pierde prin uși, ferestre, pereți sau chiar prin […]