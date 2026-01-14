Guvernul a stabilit criteriile de prioritizare a finanţărilor din Programul „Anghel Saligny” pentru 2026

Primanews.ro, 14 ianuarie 2026 19:50

Guvernul a stabilit criteriile de prioritizare a finanţărilor din Programul „Anghel Saligny” pentru 2026

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primanews.ro

Acum o oră
19:50
Guvernul a stabilit criteriile de prioritizare a finanţărilor din Programul „Anghel Saligny” pentru 2026 Primanews.ro
Guvernul a stabilit criteriile de prioritizare a finanţărilor din Programul „Anghel Saligny” pentru 2026
Acum 2 ore
19:00
Danemarca îşi întăreşte prezenţa militară în Groenlanda şi anunţă exerciţii NATO, pe fondul ambiţiilor lui Trump Primanews.ro
Danemarca îşi întăreşte prezenţa militară în Groenlanda şi anunţă exerciţii NATO, pe fondul ambiţiilor lui Trump
18:50
SUA îşi retrag trupe din Orientul Mijlociu, după ce Iranul a ameninţat bazele americane Primanews.ro
SUA îşi retrag trupe din Orientul Mijlociu, după ce Iranul a ameninţat bazele americane
18:40
David Popovici, desemnat cel mai bun înotător european al anului 2025 Primanews.ro
David Popovici, desemnat cel mai bun înotător european al anului 2025
Acum 6 ore
15:10
Doi deputaţi USR cer referendum intern pentru limitarea numărului de mandate la parlamentari, europarlamentari şi primari Primanews.ro
Doi deputaţi USR cer referendum intern pentru limitarea numărului de mandate la parlamentari, europarlamentari şi primari
15:10
Datoria externă a României a ajuns la 227,5 miliarde euro Primanews.ro
Datoria externă a României a ajuns la 227,5 miliarde euro
15:10
SUA, determinate să construiască un reactor nuclear pe Lună până în 2030 Primanews.ro
SUA, determinate să construiască un reactor nuclear pe Lună până în 2030
14:40
Bloomberg: Ginerele lui Trump Kushner şi emisarul special Witkoff intenţionează să discute cu Putin la Moscova Primanews.ro
Bloomberg: Ginerele lui Trump Kushner şi emisarul special Witkoff intenţionează să discute cu Putin la Moscova
14:40
Iranul a avertizat statele din regiune că va lansa atacuri asupra bazelor americane în cazul în care va fi atacat Primanews.ro
Iranul a avertizat statele din regiune că va lansa atacuri asupra bazelor americane în cazul în care va fi atacat
14:30
Bulgaria, aproape de noi alegeri anticipate. Al doilea grup politic parlamentar a respins oferta de a forma un guvern Primanews.ro
Bulgaria, aproape de noi alegeri anticipate. Al doilea grup politic parlamentar a respins oferta de a forma un guvern
Acum 8 ore
12:30
Rata anuală a inflaţiei a coborât la 9,69% în luna decembrie Primanews.ro
Rata anuală a inflaţiei a coborât la 9,69% în luna decembrie
12:30
Bolojan, despre Mercosur: A fost un acord între Guvern şi domnul preşedinte Primanews.ro
Bolojan, despre Mercosur: A fost un acord între Guvern şi domnul preşedinte
Acum 12 ore
12:20
Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de lege privind reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală Primanews.ro
Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de lege privind reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală
12:20
STUDIU. 63% dintre români consideră că va fi recesiune în 2026 Primanews.ro
STUDIU. 63% dintre români consideră că va fi recesiune în 2026
12:20
Bolojan: Ar trebui să avem bugetul adoptat până la sfârşitul lunii februarie Primanews.ro
Bolojan: Ar trebui să avem bugetul adoptat până la sfârşitul lunii februarie
12:10
Explozie într-o anexă a Poliţiei Lugoj: trei angajaţi MAI afectaţi, două persoane transportate la spital Primanews.ro
Explozie într-o anexă a Poliţiei Lugoj: trei angajaţi MAI afectaţi, două persoane transportate la spital
Acum 24 ore
22:20
Ministrul Finanţelor: Anul 2026 trebuie să fie anul aderării oficiale a României la OCDE Primanews.ro
Ministrul Finanţelor: Anul 2026 trebuie să fie anul aderării oficiale a României la OCDE
21:20
VIDEO. Mihai Isac şi Emilian Isăilă analizează la Prima News avantajele şi riscurile Mercosur pentru România, precum şi modul în care a fost votat acordul în Parlament Primanews.ro
VIDEO. Mihai Isac şi Emilian Isăilă analizează la Prima News avantajele şi riscurile Mercosur pentru România, precum şi modul în care a fost votat acordul în Parlament
21:00
Groenlanda îl sfidează pe Trump: „Dacă trebuie să alegem, rămânem cu Danemarca, nu cu SUA” Primanews.ro
Groenlanda îl sfidează pe Trump: „Dacă trebuie să alegem, rămânem cu Danemarca, nu cu SUA”
Ieri
20:00
Sindicatele din Interne avertizează: 25.000 de poliţişti şi militari ar putea ieşi la pensie dacă Guvernul impune creşterea vârstei de pensionare Primanews.ro
Sindicatele din Interne avertizează: 25.000 de poliţişti şi militari ar putea ieşi la pensie dacă Guvernul impune creşterea vârstei de pensionare
18:30
Ilie Bolojan va prelua interimatul la Ministerul Educaţiei, la 22 de zile de la demisia lui Daniel David Primanews.ro
Ilie Bolojan va prelua interimatul la Ministerul Educaţiei, la 22 de zile de la demisia lui Daniel David
18:20
Ilie Bolojan va prelua interimatul la Ministerul Educaţiei Primanews.ro
Ilie Bolojan va prelua interimatul la Ministerul Educaţiei
18:20
Trump îi îndeamnă pe iranieni să răstoarne regimul: „Continuaţi să protestaţi. Ajutorul este pe drum” Primanews.ro
Trump îi îndeamnă pe iranieni să răstoarne regimul: „Continuaţi să protestaţi. Ajutorul este pe drum”
17:00
Alain Orsoni, fost preşedinte al clubului AC Ajaccio, a fost asasinat în stil mafiot chiar la înmormântarea mamei sale Primanews.ro
Alain Orsoni, fost preşedinte al clubului AC Ajaccio, a fost asasinat în stil mafiot chiar la înmormântarea mamei sale
16:00
Guvernul prezintă poziţia MAE privind Acordul Mercosur Primanews.ro
Guvernul prezintă poziţia MAE privind Acordul Mercosur
13:40
Socialiştii lui Igor Dodon vor ca Maia Sandu să fie pusă sub acuzare pentru trădare, după declaraţiile referitoare la unirea cu România Primanews.ro
Socialiştii lui Igor Dodon vor ca Maia Sandu să fie pusă sub acuzare pentru trădare, după declaraţiile referitoare la unirea cu România
13:30
Miniştrii de externe ai Danemarcei şi Groenlandei se vor întâlni miercuri cu Vance şi Rubio Primanews.ro
Miniştrii de externe ai Danemarcei şi Groenlandei se vor întâlni miercuri cu Vance şi Rubio
13:30
Navă încărcată cu 1.133 de tone de fertilizator, scufundată parţial în Dunăre Primanews.ro
Navă încărcată cu 1.133 de tone de fertilizator, scufundată parţial în Dunăre
13:20
Moţiune simplă împotriva ministrului Apărării în pregătire la Senat Primanews.ro
Moţiune simplă împotriva ministrului Apărării în pregătire la Senat
13:20
Era Viktor Orban s-ar putea încheia pe 12 aprilie Primanews.ro
Era Viktor Orban s-ar putea încheia pe 12 aprilie
13:10
Mai multe spitale din Capitală, fără căldură Primanews.ro
Mai multe spitale din Capitală, fără căldură
13:00
Reacţia Patriarhiei la iniţiativa privind legalizarea prostituţiei Primanews.ro
Reacţia Patriarhiei la iniţiativa privind legalizarea prostituţiei
13:00
Europarlamentarii AUR: Ursula von der Leyen nu are mandat legal pentru semnarea Acordului MERCOSUR Primanews.ro
Europarlamentarii AUR: Ursula von der Leyen nu are mandat legal pentru semnarea Acordului MERCOSUR
13:00
Congresmenii americani planifică o vizită în Danemarca, în timp ce Trump ameninţă cu preluarea Groenlandei Primanews.ro
Congresmenii americani planifică o vizită în Danemarca, în timp ce Trump ameninţă cu preluarea Groenlandei
12:50
România a obţinut preşedinţia Consiliului Executiv al celor mai importante agenţii de dezvoltare ONU Primanews.ro
România a obţinut preşedinţia Consiliului Executiv al celor mai importante agenţii de dezvoltare ONU
12:40
WSJ: Oficialii americani, inclusiv Vance, îl îndeamnă pe Trump să încerce diplomaţia înainte de a lansa atacuri asupra Iranului Primanews.ro
WSJ: Oficialii americani, inclusiv Vance, îl îndeamnă pe Trump să încerce diplomaţia înainte de a lansa atacuri asupra Iranului
12:40
Ministrul Apărării: Discuţia privind o eventuală reintroducere a stagiului militar obligatoriu s-a încheiat Primanews.ro
Ministrul Apărării: Discuţia privind o eventuală reintroducere a stagiului militar obligatoriu s-a încheiat
07:40
Aproape o lună fără ministru la Educaţie. Daniel David şi-a delegat atribuţiile, dar portofoliul rămâne vacant Primanews.ro
Aproape o lună fără ministru la Educaţie. Daniel David şi-a delegat atribuţiile, dar portofoliul rămâne vacant
12 ianuarie 2026
23:00
VIDEO. Care sunt provocările politice ale anului 2026? Radu Carp analizează la Prima News Primanews.ro
VIDEO. Care sunt provocările politice ale anului 2026? Radu Carp analizează la Prima News
22:50
VIDEO. Cornel Nistorescu, la Prima News, despre acuzaţiile de plagiat la adresa Ministrului Justiţiei Primanews.ro
VIDEO. Cornel Nistorescu, la Prima News, despre acuzaţiile de plagiat la adresa Ministrului Justiţiei
22:40
Proiect de lege în Parlament pentru legalizarea prostituţiei – DOCUMENT Primanews.ro
Proiect de lege în Parlament pentru legalizarea prostituţiei – DOCUMENT
22:30
Ministrul Apărării anunţă creşterea vârstei de pensionare din MAI, MApN, SRI şi SPP. În plus, vor fi tăieri de 10% în administraţie Primanews.ro
Ministrul Apărării anunţă creşterea vârstei de pensionare din MAI, MApN, SRI şi SPP. În plus, vor fi tăieri de 10% în administraţie
22:20
Ministrul Apărării anunţă creşterea vârstei de pensionare din MAI, MApN, SRI şi SPP Primanews.ro
Ministrul Apărării anunţă creşterea vârstei de pensionare din MAI, MApN, SRI şi SPP
22:10
NATO şi Groenlanda îşi consolidează cooperarea militară, pe fondul ameninţărilor lui Trump privind preluarea insulei Primanews.ro
NATO şi Groenlanda îşi consolidează cooperarea militară, pe fondul ameninţărilor lui Trump privind preluarea insulei
22:00
Radu Marinescu anunţă că nu demisionează după acuzaţiile de plagiat: „Nu există nicio validitate instituţională” Primanews.ro
Radu Marinescu anunţă că nu demisionează după acuzaţiile de plagiat: „Nu există nicio validitate instituţională”
20:50
VIDEO. Maia Sandu: „Aş vota pentru reunirea cu România”. Declaraţie istorică a preşedintei Republicii Moldova într-un interviu britanic Primanews.ro
VIDEO. Maia Sandu: „Aş vota pentru reunirea cu România”. Declaraţie istorică a preşedintei Republicii Moldova într-un interviu britanic
20:50
Guvernul pregăteşte tăieri de 10% în administraţie. Vârsta de pensionare, majorată la Armată, Interne şi servicii Primanews.ro
Guvernul pregăteşte tăieri de 10% în administraţie. Vârsta de pensionare, majorată la Armată, Interne şi servicii
20:40
Maia Sandu: „Aş vota pentru reunirea cu România”. Declaraţie istorică a preşedintei Republicii Moldova într-un interviu britanic Primanews.ro
Maia Sandu: „Aş vota pentru reunirea cu România”. Declaraţie istorică a preşedintei Republicii Moldova într-un interviu britanic
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Cel mai mare partid refuză propunerea de a forma un nou guvern. Noi alegeri anticipate posibile în Bulgaria Primanews.ro
Cel mai mare partid refuză propunerea de a forma un nou guvern. Noi alegeri anticipate posibile în Bulgaria
14:50
PressOne - Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, este plagiată / Ministru: Eu nu consider că am plagiat. Asta pot să vă spun / „De ce acum? De ce eu?”, întreabă ministrul Primanews.ro
PressOne - Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, este plagiată / Ministru: Eu nu consider că am plagiat. Asta pot să vă spun / „De ce acum? De ce eu?”, întreabă ministrul
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.