Guvernul a stabilit criteriile de prioritizare a finanţărilor din Programul „Anghel Saligny” pentru 2026
Primanews.ro, 14 ianuarie 2026 19:50
Acum o oră
19:50
Acum 2 ore
19:00
Danemarca îşi întăreşte prezenţa militară în Groenlanda şi anunţă exerciţii NATO, pe fondul ambiţiilor lui Trump
18:50
SUA îşi retrag trupe din Orientul Mijlociu, după ce Iranul a ameninţat bazele americane
18:40
David Popovici, desemnat cel mai bun înotător european al anului 2025
Acum 6 ore
15:10
Doi deputaţi USR cer referendum intern pentru limitarea numărului de mandate la parlamentari, europarlamentari şi primari
15:10
Datoria externă a României a ajuns la 227,5 miliarde euro
15:10
SUA, determinate să construiască un reactor nuclear pe Lună până în 2030
14:40
Bloomberg: Ginerele lui Trump Kushner şi emisarul special Witkoff intenţionează să discute cu Putin la Moscova
14:40
Iranul a avertizat statele din regiune că va lansa atacuri asupra bazelor americane în cazul în care va fi atacat
14:30
Bulgaria, aproape de noi alegeri anticipate. Al doilea grup politic parlamentar a respins oferta de a forma un guvern
Acum 8 ore
12:30
Rata anuală a inflaţiei a coborât la 9,69% în luna decembrie
12:30
Bolojan, despre Mercosur: A fost un acord între Guvern şi domnul preşedinte
Acum 12 ore
12:20
Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de lege privind reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală
12:20
STUDIU. 63% dintre români consideră că va fi recesiune în 2026
12:20
Bolojan: Ar trebui să avem bugetul adoptat până la sfârşitul lunii februarie
12:10
Explozie într-o anexă a Poliţiei Lugoj: trei angajaţi MAI afectaţi, două persoane transportate la spital
Acum 24 ore
22:20
Ministrul Finanţelor: Anul 2026 trebuie să fie anul aderării oficiale a României la OCDE
21:20
VIDEO. Mihai Isac şi Emilian Isăilă analizează la Prima News avantajele şi riscurile Mercosur pentru România, precum şi modul în care a fost votat acordul în Parlament
21:00
Groenlanda îl sfidează pe Trump: „Dacă trebuie să alegem, rămânem cu Danemarca, nu cu SUA”
Ieri
20:00
Sindicatele din Interne avertizează: 25.000 de poliţişti şi militari ar putea ieşi la pensie dacă Guvernul impune creşterea vârstei de pensionare
18:30
Ilie Bolojan va prelua interimatul la Ministerul Educaţiei, la 22 de zile de la demisia lui Daniel David
18:20
Ilie Bolojan va prelua interimatul la Ministerul Educaţiei
18:20
Trump îi îndeamnă pe iranieni să răstoarne regimul: „Continuaţi să protestaţi. Ajutorul este pe drum”
17:00
Alain Orsoni, fost preşedinte al clubului AC Ajaccio, a fost asasinat în stil mafiot chiar la înmormântarea mamei sale
16:00
Guvernul prezintă poziţia MAE privind Acordul Mercosur
13:40
Socialiştii lui Igor Dodon vor ca Maia Sandu să fie pusă sub acuzare pentru trădare, după declaraţiile referitoare la unirea cu România
13:30
Miniştrii de externe ai Danemarcei şi Groenlandei se vor întâlni miercuri cu Vance şi Rubio
13:30
Navă încărcată cu 1.133 de tone de fertilizator, scufundată parţial în Dunăre
13:20
Moţiune simplă împotriva ministrului Apărării în pregătire la Senat
13:20
Era Viktor Orban s-ar putea încheia pe 12 aprilie
13:10
Mai multe spitale din Capitală, fără căldură
13:00
Reacţia Patriarhiei la iniţiativa privind legalizarea prostituţiei
13:00
Europarlamentarii AUR: Ursula von der Leyen nu are mandat legal pentru semnarea Acordului MERCOSUR
13:00
Congresmenii americani planifică o vizită în Danemarca, în timp ce Trump ameninţă cu preluarea Groenlandei
12:50
România a obţinut preşedinţia Consiliului Executiv al celor mai importante agenţii de dezvoltare ONU
12:40
WSJ: Oficialii americani, inclusiv Vance, îl îndeamnă pe Trump să încerce diplomaţia înainte de a lansa atacuri asupra Iranului
12:40
Ministrul Apărării: Discuţia privind o eventuală reintroducere a stagiului militar obligatoriu s-a încheiat
07:40
Aproape o lună fără ministru la Educaţie. Daniel David şi-a delegat atribuţiile, dar portofoliul rămâne vacant
12 ianuarie 2026
23:00
VIDEO. Care sunt provocările politice ale anului 2026? Radu Carp analizează la Prima News
22:50
VIDEO. Cornel Nistorescu, la Prima News, despre acuzaţiile de plagiat la adresa Ministrului Justiţiei
22:40
Proiect de lege în Parlament pentru legalizarea prostituţiei – DOCUMENT
22:30
Ministrul Apărării anunţă creşterea vârstei de pensionare din MAI, MApN, SRI şi SPP. În plus, vor fi tăieri de 10% în administraţie
22:20
Ministrul Apărării anunţă creşterea vârstei de pensionare din MAI, MApN, SRI şi SPP
22:10
NATO şi Groenlanda îşi consolidează cooperarea militară, pe fondul ameninţărilor lui Trump privind preluarea insulei
22:00
Radu Marinescu anunţă că nu demisionează după acuzaţiile de plagiat: „Nu există nicio validitate instituţională”
20:50
VIDEO. Maia Sandu: „Aş vota pentru reunirea cu România”. Declaraţie istorică a preşedintei Republicii Moldova într-un interviu britanic
20:50
Guvernul pregăteşte tăieri de 10% în administraţie. Vârsta de pensionare, majorată la Armată, Interne şi servicii
20:40
Maia Sandu: „Aş vota pentru reunirea cu România”. Declaraţie istorică a preşedintei Republicii Moldova într-un interviu britanic
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Cel mai mare partid refuză propunerea de a forma un nou guvern. Noi alegeri anticipate posibile în Bulgaria
14:50
PressOne - Mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, este plagiată / Ministru: Eu nu consider că am plagiat. Asta pot să vă spun / „De ce acum? De ce eu?”, întreabă ministrul
