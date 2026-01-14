VIDEO Premieră în România - „Uriaș tehnologic" pentru autostradă, ajuns la Călărași

15:40

Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, a primit din piață 4 oferte orientative de management de șantier pentru lucrările de finalizare și punere în funcțiune a mult-întârziatei noi centrale pe gaze de 430 MW de la Iernut, care ar fi trebuit să fie gata încă din 2020 și pentru care ultimul deadline de pornire este 31 decembrie 2026.